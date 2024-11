https://geopoliticaleconomy.substack.com/p/blackrock-doesnt-matter-us-election-trump-kamala-harris?utm_source=post-email-title&publication_id=457596&post_id=151211716&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=gp7s3&triedRedirect=true&utm_medium=email



Milliardär und BlackRock-CEO: „Es ist egal“, wer die US-Wahl gewinnt; Trump und Kamala Harris sind gut für die Wall Street

Ben Norton

05. November 2024

Der Milliardär und BlackRock-CEO Larry Fink sagte, es sei „wirklich egal“, wer die US-Präsidentschaftswahl gewinnt, weil sowohl Donald Trump als auch Kamala Harris gut für die Wall Street seien.

Der milliardenschwere CEO von BlackRock, dem größten Vermögensverwalter der Welt, sagte, es sei „wirklich egal“, wer die US-Präsidentschaftswahlen gewinnt, denn sowohl Donald Trump als auch Kamala Harris seien gut für die Wall Street.

„Ich bin es leid zu hören, dass dies die größte Wahl in Ihrem Leben ist. In Wirklichkeit ist es im Laufe der Zeit egal„, sagte BlackRock-Chef Larry Fink auf einer Konferenz der Securities Industry and Financial Markets Association am 21. Oktober, wie die Financial Times berichtet.

„Es ist wirklich egal“, wiederholte Fink. Er gab bekannt, dass BlackRock „mit beiden Regierungen zusammenarbeitet und mit beiden Kandidaten Gespräche führt“.

BlackRock verwaltet ein Vermögen von 11,5 Billionen US-Dollar und ist damit die größte Investmentgesellschaft der Welt.

BlackRock hat eine Drehtür zur US-Regierung. Ehemalige Mitarbeiter des Vermögensverwalters hatten hochrangige Positionen im Finanzministerium der Regierung Joe Biden inne. Ein leitender Angestellter von BlackRock war ebenfalls als prominenter Wirtschaftsberater für Kamala Harris tätig.

Trumps Finanzministerium wurde hingegen von Steven Mnuchin geleitet, dem ehemaligen Chief Information Officer von Goldman Sachs, der als Hedgefonds-Manager ein Vermögen gemacht hat.

Trump und Harris haben darum gewetteifert, wer mehr Unterstützung von der Wall Street erhalten könnte.

Als Präsident senkte Trump die Steuern für Reiche erheblich, sodass Milliardäre weniger Steuern zahlen als die Arbeiterklasse. Die 400 reichsten US-Familien zahlten 2018 einen durchschnittlichen effektiven Steuersatz von 23 %, was niedriger war als der Durchschnitt von 24,2 %, den die unteren 50 % der Haushalte zahlten.

Trump hat versprochen, die Steuern für die Reichen weiter zu senken. Eine Analyse der Steuervorschläge von Trump durch das Institute on Taxation and Economic Policy ergab, dass diese äußerst regressiv wären: Die reichsten 5 % der Amerikaner würden eine Steuersenkung von mindestens 1,2 % erhalten, während die unteren 95 % der Bevölkerung mehr zahlen müssten, einschließlich einer Steuererhöhung von 4,8 % für die ärmsten 20 % des Landes.

Einer der wichtigsten Geldgeber für Trumps Präsidentschaftskampagnen in den Jahren 2024 und 2020 ist der milliardenschwere CEO von Blackstone, Stephen Schwarzman, der 2022 zum bestbezahlten Vorstandsvorsitzenden in der US-Finanzdienstleistungsbranche gekürt wurde.

Schwarzman ist ein Großspender der Republikanischen Partei und war im Wahlzyklus 2020 der größte Geldgeber für politische Kampagnen an der Wall Street.

Blackstone ist der weltweit größte alternative Vermögensverwalter und der größte gewerbliche Vermieter der Welt. Die Investmentgesellschaft besitzt und verwaltet mehr als 300.000 Mietwohnungen in den Vereinigten Staaten.

Blackstone hat in zahlreichen Bundesstaaten Eigenheimbesitzer zwangsgeräumt und damit zu einer wachsenden Obdachlosenkrise beigetragen, die 2023 um 12 % zunahm.

Der Guardian fasste kurz und knapp zusammen, wie mächtig Blackstone geworden ist:

Blackstone ist der größte gewerbliche Vermieter der Geschichte. In den letzten zwei Jahrzehnten hat das Unternehmen still und leise die Kontrolle über Wohnblöcke, Pflegeheime, Studentenwohnheime, Eisenbahnbögen, Filmstudios, Büros, Hotels, Logistiklager und Rechenzentren übernommen. Blackstone besitzt nicht nur Immobilien, sondern alles – oder zumindest kann es sich so anfühlen, wenn man beginnt, die verwirrende Vielfalt seiner Vermögenswerte zu untersuchen. Wenn Sie eine Spanx tragen, sich jemals mit jemandem auf Bumble verabredet haben, in einem Hilton-Hotel oder einem CentreParcs-Resort übernachtet haben, Legoland, Madame Tussauds, den London Dungeon oder einen älteren Verwandten in einem Pflegeheim von Southern Cross besucht haben, sind Sie einem Unternehmen begegnet, das Teil des Blackstone-Imperiums ist oder kürzlich Teil des Blackstone-Imperiums wurde.

Der Aufkauf von Wohnimmobilien durch US-Investoren hat zu einem explosionsartigen Anstieg der Immobilienpreise geführt und das Eigenheim von Familien zu einem spekulativen Vermögenswert gemacht, anstatt zu einem Ort zum Leben.

Die Kosten für Wohnraum in den Vereinigten Staaten sind in den letzten zehn Jahren deutlich schneller gestiegen als die Löhne. Die 2008 geplatzte Immobilienblase wurde nach 2012 einfach wieder aufgeblasen und ist heute viel größer.

Laut dem „Economic Report of the President“ 2024 geben etwa 45 % der US-Haushalte mehr als 30 % ihres Familieneinkommens für Miete aus, über 30 % der Haushalte geben mehr als 40 % ihres Familieneinkommens für Miete aus und fast ein Viertel der Haushalte gibt mehr als 50 % ihres Familieneinkommens für Miete aus.

Obwohl BlackRock und Blackstone unterschiedliche Unternehmen sind, überschneiden sich ihre Geschichten, und BlackRock besitzt 6,56 % von Blackstone und ist damit der zweitgrößte Anteilseigner.

Der größte Anteilseigner von Blackstone ist Vanguard mit einem Anteil von 9,05 %. Der viertgrößte ist State Street mit einem Anteil von 4,12 %.

BlackRock, Vanguard und State Street sind im Volksmund als die „Big Three“ der US-Indexfondsmanager bekannt.

Eine wissenschaftliche Arbeit aus dem Jahr 2017 ergab, dass die „Big Three“ die größten Aktionäre von 438 Unternehmen im S&P 500 waren, einem Index, der aus den 500 größten an US-Börsen notierten Unternehmen besteht. Diese 438 Unternehmen machten 88 % der Gesamtzahl der S&P-500-Unternehmen aus, was 82 % der Marktkapitalisierung des Index zu diesem Zeitpunkt entsprach.

Die „Big Three“ (BlackRock, Vanguard, State Street) besitzen US-Unternehmen (Stand: 2017)

Als er 2019 für das Amt des Präsidenten kandidierte, versprach Joe Biden wohlhabenden Spendern in Manhattan, dass er die Reichen nicht „verteufeln“ würde und dass sich im Falle seines Wahlsieges „der Lebensstandard von niemandem ändern und sich nichts grundlegend ändern würde“.

US-Präsidenten, ob Republikaner oder Demokraten, haben dieses Versprechen, den Reichen zu dienen, konsequent eingehalten.

Nur 10 % der Menschen in den Vereinigten Staaten besitzen 93 % der Aktien, während die unteren 50 % des Landes nur 1 % besitzen (Stand 2023). Dies ist die höchste Konzentration von Aktienbesitz in der Geschichte.

Die wohlhabendsten 50 % der Amerikaner erhalten 95 % des Kapitaleinkommens. Allein die obersten 10 % erhalten 60 % des Einkommens aus Kapital und 90 % des Einkommens aus Finanzanlagen.

Eine einflussreiche Studie von Wissenschaftlern der Princeton University und der Northwestern University aus dem Jahr 2014 hat empirisch gezeigt, dass die Vereinigten Staaten eine Oligarchie und keine Demokratie sind. Die Wissenschaftler schrieben (Hervorhebung hinzugefügt):

Eine multivariate Analyse zeigt, dass wirtschaftliche Eliten und organisierte Gruppen, die Geschäftsinteressen vertreten, einen erheblichen unabhängigen Einfluss auf die Politik der US-Regierung haben, während Durchschnittsbürger und massenbasierte Interessengruppen wenig oder keinen unabhängigen Einfluss haben. Die Ergebnisse bieten substanzielle Unterstützung für Theorien der wirtschaftlichen Elitenherrschaft und für Theorien des voreingenommenen Pluralismus, aber nicht für Theorien der Mehrheitswahldemokratie oder des Mehrheitspluralismus.

Die Wahlen im Jahr 2024 sind die zweitteuersten in der Geschichte der Vereinigten Staaten, mit Ausgaben von etwa 16 Milliarden US-Dollar. Diese enorme Summe wurde nur bei den Wahlen im Jahr 2020 übertroffen, die unglaubliche 18,3 Milliarden US-Dollar kosteten.

In den letzten zehn Jahren hat sich der Betrag, der für US-Wahlen ausgegeben wurde, von 8,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2016 in etwa verdoppelt.

Warum geben wohlhabende Spender so viel für US-Wahlen aus? Weil sie viel Erfolg damit haben, in Politiker zu investieren.

In den letzten zwei Jahrzehnten haben im Durchschnitt die Kandidaten mit der höchsten Finanzierung die Wahlen im Repräsentantenhaus in über 90 % der Fälle und im Senat in über 80 % der Fälle gewonnen.

Übersetzt mit Deepl.com

