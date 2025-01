https://electronicintifada.net/content/requiem-nurses-lonely-cold-death/50323



Requiem für den einsamen, kalten Tod einer Krankenschwester

Shrooq Hijazi

The Electronic Intifada

23. Januar 2025

Ahmed al-Zaharna und seine Verlobte Hadil Nasman.

Foto mit freundlicher Genehmigung des Autors

In der unerbittlichen Winterkälte in Gaza, gerade als die Hoffnung auf einen Waffenstillstand zu keimen begann, wurde ich im Rahmen meines Beitrags als freiwilliger Arzt in den südlichen Teilen des belagerten Küstengebiets erneut versetzt.

Ich fand mich im Nasser Medical Complex in Khan Younis wieder, wo die Tragödie erneut zu einem ungebetenen Gast wurde.

Am Morgen des 27. Dezember wurde uns der Leichnam von Ahmed al-Zaharna, 35, einem Kollegen aus dem medizinischen Bereich, übergeben. Ahmed, ein Krankenpfleger, der sich der Lebensrettung verschrieben hatte, wurde in seinem Zelt im Gebiet Mawasi westlich von Khan Younis erfroren aufgefunden.

Er hatte unermüdlich zwischen dem Gaza European Hospital und einem Feldlazarett des Roten Kreuzes gearbeitet und den vom Krieg Verwüsteten Trost und Hilfe gespendet.

Ich kannte Ahmed nicht nur als Kollegen, sondern auch durch meine enge Freundin Hadil Nasman, seine Verlobte. Vor weniger als einem Monat hatten sie ihre Verlobung gefeiert – ein Schimmer von Liebe inmitten der Ruinen.

Ahmed hatte sich für Hadil, eine 27-jährige Krankenschwester, als Partnerin entschieden, um gemeinsam die Stürme des Lebens zu überstehen. Ihre Liebesgeschichte war von stiller Schönheit, mit Träumen vom Bau eines warmen Zuhauses und der Erziehung von Kindern in Frieden nach Kriegsende.

Aber das Leben in Gaza lässt keine Träume übrig. Ahmed hatte das Krankenhaus nach einer langen Schicht verlassen, seine Geliebte zum Abschied geküsst und sich in dem einzigen Raum, den er sein Eigen nennen konnte, einem provisorischen Zelt, ausgeruht.

Die beißende Kälte der Nacht erwies sich jedoch als gnadenlos. Am Morgen fanden Ahmeds Nachbarn ihn leblos, seine Lippen blau, sein Körper steif vor der unerbittlichen Kälte.

Hunger

Die Nachricht erschütterte Hadil. Sie stand wie erstarrt da, als wir Ahmeds Leiche in der Leichenhalle des Nasser-Krankenhauses in Empfang nahmen. Ihre Tränen fielen lautlos, während sie auf den Mann starrte, den sie geliebt und mit dem sie eine Zukunft geplant hatte, und der nun zu einer weiteren Statistik in der ständig wachsenden Liste der Toten in Gaza wurde.

Ich finde keine Worte, um sie zu trösten. Wie kann man sich mit dem Tod eines Mannes versöhnen, der sein Leben der Rettung anderer gewidmet hat? Wie trauert man in einer Welt, in der Ahmeds Tod unbemerkt als eine weitere Tragödie in einem Land, das an Verluste gewöhnt ist, vergeht?

Während die Welt Weihnachten feierte, erfror Ahmed in einem Zelt, ohne auch nur eine Decke, die ihn schützen konnte.

Die gleiche bittere Kälte, die Ahmed das Leben kostete, holte auch acht Säuglinge ein, die alle innerhalb nur eines Monats in den Vertriebenenlagern von Gaza starben.

Ihre Eltern leben, wie Tausende von vertriebenen Familien, in provisorischen Zelten, die keinen Schutz vor den beißenden Winden bieten.

Und dann ist da noch der Hunger.

Am 10. Januar erfuhren wir vom Tod des fünfjährigen Abdul Rahman Nabil Nabhan in einer Notunterkunft in der Schule des Flüchtlingslagers Nuseirat im Zentrum von Gaza.

Abdul Rahman kam bei einem Massenansturm auf eine Gemeinschaftsküche und eine Lebensmittelausgabestelle ums Leben.

In dem Durcheinander fiel das Kind in einen kochenden Topf und erlitt Verbrennungen dritten Grades. Er wurde auf die Intensivstation gebracht, schwebte am Rande des Todes und litt unerbittlich.

Dann starb er.

Hunger, Kälte, die gezielte Zerstörung des Gesundheitssystems von Gaza.

Die Blockade; die Unterbrechung der Versorgung mit Lebensmitteln, Wasser, Strom und Brennstoff für 2,3 Millionen Menschen.

Die unaufhörlichen und wahllosen Bombardierungen. Die totale Verwüstung, die 1,9 Millionen Menschen obdachlos machte.

Die Morde. So viele Morde.

So sieht Völkermord aus

Mitschuldige Gleichgültigkeit

Obwohl ich täglich im Krankenhaus arbeite, umgeben von Tod und Leid, gibt es Momente, in denen die Last unerträglich wird.

Am Morgen des 27. Dezember weinte ich still und verbarg meine Tränen vor den anderen. Es ging nicht nur um Ahmed oder die Kinder – es war das unerschütterliche Gefühl der Hilflosigkeit, die bohrende Frage, wer der Nächste sein könnte.

Ahmed war nicht nur ein Krankenpfleger, und die Kinder waren nicht nur eine Statistik. Sie waren Menschen mit Träumen, Zukunftsplänen und Geschichten, die es verdienten, erzählt zu werden.

Es herrscht jetzt Waffenruhe. Fünfzehn Monate nach Beginn dieser Brutalität können diejenigen von uns, die überlebt haben, vielleicht eine gewisse Erleichterung von einem Feind erfahren, der Nahrung, Wasser und das Wetter zu Waffen gemacht hat.

Aber nicht Ahmed. Nicht Hadil. Nicht Abdul Rahman. Und nicht die unzähligen namenlosen Opfer von Kälte und Hungersnot und maßloser Gewalt und der Gleichgültigkeit der Welt.

Shrooq Hijazi ist ein freiwilliger Arzt in Gaza.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …