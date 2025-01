Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, so wie ich es getan habe unbedingt Haaretz, als eine der wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

https://www.haaretz.com/israel-news/2025-01-18/ty-article/.premium/the-hostage-deal-requires-the-establishment-of-an-alternative-rule-in-gaza/00000194-7638-d9d0-a9d4-7e39d4160000



Der Geiseldeal verlangt von Israel, die Einführung einer alternativen Herrschaft in Gaza zu akzeptieren

Die Abkommen Israels mit dem Libanon und der Hamas zielen darauf ab, ihre militärische Macht zu begrenzen und humanitäre Bedürfnisse zu decken. Die Weigerung Israels, die Palästinensische Autonomiebehörde in Gaza einzubeziehen, birgt jedoch die Gefahr, die Kontrolle der Hamas zu stärken und eine einheitliche palästinensische Regierung zu verhindern

Mitglieder des bewaffneten Flügels der Hamas, der Iz al-Din al-Qassam Brigaden, kommen in einem Fahrzeug in einer Straße in Khan Yunis im südlichen Gazastreifen an. Bildnachweis: Bashar Taleb/AFP

Zvi Bar’el

18. Januar 2025

In zwei Wochen endet die erste Phase des Waffenstillstandsabkommens zwischen Israel und dem Libanon, und bis zum 27. Januar soll sich Israel aus dem gesamten libanesischen Staatsgebiet zurückgezogen haben. Am Freitag wurde nach einem qualvollen und langwierigen Prozess ein Abkommen mit der Hamas unterzeichnet, das zweite Abkommen, das Israel unterzeichnet, um den am 7. Oktober begonnenen Krieg zu beenden.

Obwohl das erste Abkommen mit einem Staat, dem Libanon, und das zweite mit einer Organisation geschlossen wurde, handelt es sich bei beiden Abkommen in der Praxis um Vereinbarungen zwischen Israel und Organisationen, die als Terrororganisationen definiert sind, da in beiden Fällen das Ziel darin besteht, die militärische Manövrierfähigkeit von Organisationen, nicht von Staaten, rechtlich einzuschränken, und in beiden Fällen die Zustimmung und Genehmigung dieser Organisationen erforderlich ist.

In beiden Fällen war die Intervention und der Druck ausländischer Staaten notwendig, um die Unterzeichnung zu erreichen. Beide Abkommen gewähren Israel die Freiheit, bei Verstößen militärisch zu handeln, und beide Abkommen sind in internationalen diplomatischen Rahmenwerken verankert, die überwachen und garantieren sollen, dass diese Abkommen nicht verletzt werden. Weiterlesen in haaretz.com

