Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas in Gaza tritt am Sonntagmorgen in Kraft

Die israelische Regierung ratifizierte das Abkommen am frühen Samstagmorgen nach einer mehr als sechsstündigen Sitzung.

Veröffentlicht am 18. Januar 2025

Der Waffenstillstand in Gaza zwischen Israel und der Hamas tritt am Sonntag um 8:30 Uhr (6:30 Uhr GMT) in Kraft, wie der Sprecher des katarischen Außenministeriums in einem Beitrag auf X mitteilte.

Am Freitag genehmigte das Kabinett von Benjamin Netanjahu das Abkommen nach mehr als 460 Tagen Krieg, in dem israelische Streitkräfte mehr als 46.788 Palästinenser getötet und 110.453 verwundet haben.

Die israelische Regierung ratifizierte das Abkommen am frühen Samstagmorgen nach einem mehr als sechsstündigen Treffen, wie Netanyahus Büro in einer kurzen Erklärung mitteilte.

Das Abkommen sieht die Freilassung von 33 Gefangenen vor, die in den nächsten sechs Wochen in Gaza festgehalten werden, im Austausch für Hunderte von Palästinensern, die von Israel inhaftiert wurden.

Die übrigen, darunter auch männliche Soldaten, sollen in einer zweiten Phase freigelassen werden, über die während der ersten verhandelt wird.

Die Hamas hat erklärt, dass sie die restlichen Gefangenen nicht ohne einen dauerhaften Waffenstillstand und einen vollständigen Rückzug Israels freilassen wird.

„Alle Augen sind jetzt auf Gaza gerichtet, um zu sehen, was das israelische Militär in diesen letzten Stunden tun wird, denn in der Vergangenheit hat das israelische Militär vor jeder Art von Waffenstillstandsabkommen den Gazastreifen mit aller Kraft bombardiert“, sagte Hamdah Salhut von Al Jazeera, die aus Jordanien berichtet

„Es wird viel Angst und Sorge geben.

Der Anführer der libanesischen Hisbollah-Gruppe, Naim Qassem, gratulierte den Palästinensern zum Abschluss des Abkommens und sagte, es beweise die „Beharrlichkeit des Widerstands“ gegen Israel.

„Dieses Abkommen, das gegenüber dem Vorschlag vom Mai 2024 unverändert blieb, beweist die Beharrlichkeit der Widerstandsgruppen, die sich nahmen, was sie wollten, während Israel nicht in der Lage war, sich zu nehmen, was es wollte“, sagte er

Im November erzielten die Hisbollah und Israel ein Waffenstillstandsabkommen in einem Konflikt, der parallel zum Krieg Israels gegen Gaza stattfand.

Israelische Angriffe auf Gaza dauern an

In Gaza haben die israelischen Streitkräfte unterdessen schwere Angriffe fortgesetzt.

Mediziner in Gaza berichteten, dass bei einem israelischen Luftangriff am frühen Samstagmorgen fünf Menschen in der „humanitären Zone“ al-Mawasi, westlich von Khan Younis im Süden der Enklave, getötet wurden

Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtete, dass ein Mann aus der Familie Qudra bei dem Angriff zusammen mit seiner Frau und ihren drei Kindern getötet wurde.

Ein israelischer Drohnenangriff tötete laut Wafa am späten Freitagabend auch drei palästinensische Zivilisten im Stadtteil Tuffah östlich von Gaza-Stadt.

Damit stieg die Zahl der Palästinenser, die seit der Bekanntgabe des Waffenstillstandsabkommens am Mittwoch durch israelische Bombardierungen getötet wurden, auf mindestens 119.

