Schurkenstaat

14. Juni 2025

Redaktion

Die Militärschläge Israels gegen den Iran sind der jüngste Beweis dafür, dass die USA und ihre Stellvertreter Schurkenstaaten sind.

Trotz früherer Versuche der US-Regierung, sich von der Aggression Israels zu distanzieren, ist klar, dass Washington von Anfang an mit im Boot war. Präsident Trump erklärte am Freitag (US-Zeit) gegenüber dem Wall Street Journal, er habe mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu gesprochen und wisse, „was vor sich geht“. Die Financial Times zitierte am Samstag „eine mit der Situation vertraute Person“, die angab, dass die USA bereits am Montag über die israelischen Pläne informiert worden seien, „die ganze Zeit Bescheid wussten“ und „keine Einwände erhoben“ hätten.

Und so kam es zu einem weiteren Angriff auf ein anderes Land und ein anderes Volk. Gaza, Libanon, Syrien, Iran. Der zionistische Staat ist wieder von der Leine gelassen und verspricht, seine Angriffe auf unbestimmte Zeit fortzusetzen, während er mit Waffen versorgt und von einer US-Flugzeugträgergruppe im Mittelmeer und B-2-Bombern in Diego Garcia im Indischen Ozean unterstützt wird.

Netanjahu beharrt darauf, dass Israel durch das Atomprogramm Teherans existenziell bedroht sei. Dieser fadenscheinige Vorwand der „existenziellen Bedrohung“ wurde in den letzten zwanzig Monaten immer wieder hervorgeholt, um alles zu rechtfertigen, von der Aushungerung der Kinder in Gaza über die Zerstörung von Krankenhäusern und Schulen bis hin zu Terroranschlägen auf Hisbollah-Mitglieder, Bombenangriffen auf den Libanon und Syrien und der immer weiter voranschreitenden Annexion von Gebieten im Westjordanland.

Wie die verwandte Anschuldigung des „Antisemitismus“, die selbst gegen die mildesten Kritiker der Apartheid leichtfertig erhoben wird, wird alles im Nahen Osten, was auch nur im Entferntesten in Richtung Tel Aviv niest, als „existenzielle Bedrohung“ für den atomar bewaffneten, von den USA unterstützten Staat Israel bezeichnet.

Was auch immer Netanjahu behaupten mag, Teheran gilt nicht wegen seiner militärischen Fähigkeiten als Feind Nummer eins, sondern wegen seiner Widerspenstigkeit. Der Iran steht ständig im Fadenkreuz der USA und Israels, weil kein anderes Land im Nahen Osten sich weniger dem Willen Washingtons beugt.

Der Iran wird seit dem Sturz des von den USA unterstützten Folterstaates von Mohammad Reza Pahlavi durch einen Volksaufstand im Jahr 1979 verteufelt, schikaniert und mit Sanktionen belegt. Washington und London haben die Gräueltaten des Pahlavi-Regimes mehr als toleriert. Die beiden westlichen Regierungen hatten sich 1953 in der „Operation Ajax“ verschworen, um die demokratisch gewählte Regierung von Mohammed Mossadegh zu stürzen, die zwei Jahre zuvor die Ölindustrie verstaatlicht hatte.

„Da Venezuela und der Nahe Osten die einzigen Quellen sind, aus denen der Importbedarf der freien Welt an Erdöl gedeckt werden kann, sind diese Quellen für die Fortsetzung der gegenwärtigen wirtschaftlichen und militärischen Bemühungen der freien Welt notwendig“, hieß es in einem gemeinsamen Bericht an den US-Nationalen Sicherheitsrat acht Monate vor dem Putsch. „Daraus folgt, dass nichts die Verfügbarkeit von Öl aus diesen Quellen für die freie Welt wesentlich beeinträchtigen darf.“

Folterstaaten sind akzeptabel, wenn sie den Interessen des Westens dienen. So wurde Pahlavi eingesetzt, um die Verwirklichung der Volksbestrebungen zu verhindern und sicherzustellen, dass westliche Unternehmen wieder die Ölvorkommen des Landes ausbeuten konnten. Das heißt, er wurde eingesetzt, um mit eiserner Faust zu regieren. Für die Ölkonzerne und die Nahost-Strategie der USA lief alles wie am Schnürchen, bis sich die iranische Bevölkerung aus den Kerkern erhob, um ihr Land zurückzuerobern.

Aber wie durch ein Wunder war der Westen nach 1979 plötzlich zutiefst besorgt über die Menschenrechtsbilanz der iranischen Regierung. Seitdem haben Washington und Israel das Land wiederholt als Schurkenstaat und Bedrohung für den Frieden bezeichnet.

Die USA waren so sehr um den Frieden in der Region besorgt, dass sie 1980 die Invasion des Irak im Iran finanzierten und das Regime von Präsident Saddam Hussein mit Waffen und Geheimdienstinformationen versorgten. Während des Krieges wurden mehrere hunderttausend Iraner getötet. Die USA halfen den Irakern auch bei der Durchführung von Chemiewaffenangriffen.

„Hochrangige US-Beamte wurden regelmäßig über das Ausmaß der Nervengasangriffe [im Jahr 1988] informiert“, schrieben Shane Harris und Matthew M. Aid 2013 in einer exklusiven Untersuchung für die Zeitschrift Foreign Policy. „Dies kommt einer offiziellen amerikanischen Eingeständnis der Mittäterschaft an einigen der grausamsten Chemiewaffenangriffe gleich, die jemals durchgeführt wurden.“

Im Gegensatz zu Israel war der Irak kein fester Verbündeter der USA. Nachdem Hussein seinen Beitrag gegen den Iran geleistet hatte, fiel er in Ungnade bei Washington. Die USA marschierten im ersten Golfkrieg (1990-91) ein und verhängten anschließend Sanktionen, denen schätzungsweise 500.000 irakische Kinder zum Opfer fielen. Auf die Frage nach diesem Horror antwortete die US-Außenministerin Madeleine Albright 1996: „Wir glauben, dass der Preis es wert ist“.

Dann marschierten die USA 2003 erneut ein, nachdem sie Lügen über das Hussein-Regime verbreitet hatten, das angeblich Massenvernichtungswaffen besaß, den Terrorismus unterstützte und eine unmittelbare Bedrohung für den Frieden in der Region und sogar weltweit darstellte. Um den Frieden zu wahren, zerstörten die USA das Land, ließen in den ersten Jahren der Besatzung Hunderttausende Menschen sterben und schufen die Voraussetzungen für den Aufstieg des Islamischen Staates.

Diese kriminelle Geschichte wird für die aktuelle Berichterstattung über Israels Angriff auf den Iran als irrelevant angesehen. Es ist skandalös, aber wenig überraschend, dass die Medien heute die Linie der USA und Israels nachplappern, obwohl beide Länder in der jüngeren Geschichte beharrlich gelogen, beharrlich andere Länder überfallen, beharrlich diktatorische Regime unterstützt und beharrlich Massen von Menschen in der gesamten Region getötet haben.

Zweifellos ist das iranische Regime despotisch. Es wird ein willkommener Tag sein, wenn die iranischen Arbeiter es stürzen. Aber jede ehrliche Bilanz der letzten Jahrzehnte im Nahen Osten zeigt, dass die USA und Israel Partner in einer Kriminalität sind, die Teherans Bilanz in ein schlechtes Licht rückt.

Es sollte selbstverständlich sein, dass Israels Aggression, die erneut von den USA unterstützt wird, abgelehnt werden muss. Mit seinem Völkermord in Gaza, den Angriffen im Westjordanland, der Besetzung syrischer und libanesischer Gebiete und dem jüngsten Angriff auf den Iran versucht der zionistische Staat, die Landkarte des Nahen Ostens neu zu zeichnen – eine Neugestaltung, die für Faschisten und Diktatoren, die mit einem der größten Gewalttäter der Geschichte verbündet sind, äußerst vorteilhaft ist.

