Der illegale Angriff auf den Iran Vijay Prashad

Vijay Prashad

13. Juni 2025

Rauch nach einem israelischen Luftangriff auf den Iran. Screenshot aus einem auf X geposteten Video.

Die seit 2023 andauernden Angriffe Israels auf den Iran sind alle illegal und verstoßen gegen die Charta der Vereinten Nationen (1945). Der Iran ist Mitgliedstaat der Vereinten Nationen und somit ein souveräner Staat in der internationalen Ordnung. Wenn Israel ein Problem mit dem Iran hat, gibt es viele völkerrechtlich vorgeschriebene Mechanismen, die es Israel erlauben, Beschwerden gegen den Iran einzureichen.

Bislang hat Israel diese internationalen Foren gemieden, weil klar ist, dass es keine Argumente gegen den Iran hat. Die von den Vereinigten Staaten, der Europäischen Union und Israel ständig vorgebrachten Behauptungen, der Iran baue eine Atomwaffe, wurden von der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) umfassend untersucht und für unbegründet befunden. Es ist zwar richtig, dass der Iran ein Atomprogramm betreibt, das den Regeln der IAEO entspricht, und es ist auch richtig, dass die iranische Geistlichkeit eine Fatwa (religiöses Edikt) gegen die Herstellung von Atomwaffen erlassen hat. Trotz der Erkenntnisse der IAEO und der Existenz dieser Fatwa hat der Westen – angefeuert von Israel – die irrationale Vorstellung akzeptiert, dass der Iran Atomwaffen baut und daher eine Bedrohung für die internationale Ordnung darstellt. Tatsächlich ist es Israel, das mit seinen punktuellen und illegalen Angriffen auf den Iran eine Bedrohung für die internationale Ordnung darstellt.

In den letzten Jahrzehnten hat der Iran die Einrichtung einer atomwaffenfreien Zone im Nahen Osten gefordert, eine seltsame Idee, die von einem Land kommt, das beschuldigt wird, eine Atomwaffe bauen zu wollen. Aber diese Idee der atomwaffenfreien Zone wurde vom Westen abgelehnt, vor allem um Israel zu schützen, das ein illegales Atomwaffenprogramm hat. Israel ist das einzige Land im Nahen Osten, das über Atomwaffen verfügt, obwohl es diese nie öffentlich getestet oder ihre Existenz zugegeben hat. Wenn Israel so sehr daran interessiert wäre, jegliche atomare Bedrohung zu beseitigen, hätte es das Angebot zur Schaffung einer atomwaffenfreien Zone von ganzem Herzen annehmen müssen.

Weder die Europäer, die sich so oft als Verteidiger des Völkerrechts aufspielen, noch die Führung der Vereinten Nationen haben Israel öffentlich dazu gedrängt, diese Idee anzunehmen, da beide erkennen, dass dies eine Denuklearisierung Israels und nicht Irans erfordern würde. Da dies eine unwahrscheinliche Situation ist, gab es weder vom Westen noch von den internationalen Institutionen irgendwelche Bestrebungen, diese Idee voranzutreiben und einen internationalen Konsens zur Schaffung einer atomwaffenfreien Zone im Nahen Osten zu erzielen.

Israel will keine atomwaffenfreie Zone in der Region. Israel will die einzige Atommacht in der Region sein und damit genau das bleiben, was es ist – nämlich der größte Militärstützpunkt der Vereinigten Staaten weltweit, der zufällig auch Heimat einer großen Zivilbevölkerung ist. Der Iran hat keine Ambitionen, eine Atommacht zu werden. Aber er hat den Ehrgeiz, ein souveräner Staat zu sein, der sich weiterhin für Gerechtigkeit für die Palästinenser einsetzt. Israel hat kein Problem mit der Idee der Souveränität an sich, sondern mit jedem Staat in der Region, der sich für die Emanzipation der Palästinenser einsetzt. Wenn der Iran seine Beziehungen zu Israel normalisieren und seinen Widerstand gegen die Vorherrschaft der USA in der Region aufgeben würde, wäre es wahrscheinlich, dass Israel seinen Widerstand gegen den Iran beenden würde.

Israel und die Vereinigten Staaten ebneten den Weg

Im Januar 2020 verübten die Vereinigten Staaten einen illegalen Mordanschlag auf dem Flughafen von Bagdad, um General Qassim Soleimani, den Anführer der Quds-Truppe der Islamischen Revolutionsgarde (IRGC), zu töten. Soleimani hatte durch die Quds-Truppe eine Versicherungspolice für den Iran gegen weitere israelische Angriffe auf das Land geschaffen. Die Quds-Truppe ist für iranische Militäroperationen außerhalb der Landesgrenzen verantwortlich, darunter der Aufbau der sogenannten „Achse des Widerstands“, zu der verschiedene pro-iranische Regierungen und nichtstaatliche Militäreinheiten gehören. Dazu zählen die Hisbollah im Libanon, verschiedene IRGC-Gruppen in Syrien, die mit syrischen Milizen zusammenarbeiten, die Regierung von Baschar al-Assad in Syrien, mehrere palästinensische Fraktionen im besetzten Palästina und die Ansar-Allah-Regierung im Jemen. Ohne eigene nukleare Abschreckungsmittel musste der Iran einen Weg finden, um die militärische Überlegenheit Israels und der Vereinigten Staaten auszugleichen. Diese Abschreckung wurde durch die „Achse des Widerstands“ geschaffen, eine Art Versicherungspolice, mit der der Iran Israel zu verstehen gab, dass diese Gruppen im Falle eines israelischen Angriffs auf den Iran Tel Aviv mit Raketen überschütten würden.

Die Ermordung Soleimanis war der Beginn einer entschlossenen neuen politischen und militärischen Kampagne der Vereinigten Staaten, Israels und ihrer europäischen Verbündeten zur Schwächung des Iran. Israel und die Vereinigten Staaten begannen, iranische Logistikbasen in Syrien und im Irak punktuell anzugreifen, um die Vorwärtsposition des Iran zu schwächen und die syrischen und irakischen Milizen zu demoralisieren, die gegen israelische Interessen operierten. Israel begann mit der Ermordung von Militärangehörigen der IRGC in Syrien, Iran und im Irak, eine Mordkampagne, die allmählich Auswirkungen auf die IRGC und die Quds-Truppe hatte.

Israel nutzte seinen Völkermordkrieg gegen die Palästinenser im Gazastreifen und begann mit voller Unterstützung der Vereinigten Staaten und Europas, die „Achse des Widerstands“, die Versicherungspolice des Iran, zu zerstören. Israel trug seinen Krieg in den Libanon, mit einer rücksichtslosen Bombardierungskampagne, die auch die Ermordung des Hisbollah-Führers Sayyid Hassan Nasrallah am 27. September 2024 einschloss. Diese Kampagne hat die Hisbollah zwar nicht vollständig zerstört, aber sicherlich geschwächt. Unterdessen begann Israel eine regelmäßige Bombardierungskampagne gegen syrische Militärstellungen um Damaskus und entlang der Straße nach Idlib im Norden. Diese Bombardierungskampagne, die mit dem US-Militär und den US-Geheimdiensten koordiniert war, sollte den Weg für den Einmarsch ehemaliger Al-Qaida-Kämpfer in Damaskus ebnen und die Regierung von al-Assad am 8. Dezember 2024 stürzen. Der Sturz der Assad-Regierung schwächte die Macht des Iran in der gesamten Levante (von der türkischen Grenze bis zu den besetzten palästinensischen Gebieten) sowie entlang der Ebenen vom Süden Syriens bis zur iranischen Grenze. Die konsequente Bombardierung jemenitischer Stellungen durch die Vereinigten Staaten führte darüber hinaus zum Verlust der schweren Ausrüstung der Ansar Allah (einschließlich Langstreckenraketen), die eine grundlegende Bedrohung für Israel darstellte.

Dies bedeutete, dass Anfang 2025 die iranische Versicherungspolice gegen Israel zusammengebrochen war. Israel begann seinen Marsch in den Krieg, was darauf hindeutete, dass ein Angriff auf den Iran unmittelbar bevorstand. Ein solcher Angriff würde, wie Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu weiß, ihm in einem innenpolitischen Kampf mit den ultraorthodoxen Parteien um die Frage der Wehrdienstbefreiung für ihre Gemeinden helfen und den Sturz seiner Regierung verhindern.

Der zynische Netanjahu nutzt Völkermord und die Möglichkeit eines schrecklichen Krieges mit dem Iran für engstirnige politische Ziele. Aber das ist nicht der Grund für diesen Angriff. Der Grund für diesen Angriff ist, dass Israel eine Gelegenheit wittert, die iranische Regierung mit Gewalt zu stürzen. Der Iran kehrte zu den von der IAEO vermittelten Verhandlungen zurück, um einen solchen Angriff zu verhindern. Seine Führung wusste genau, dass nichts einen Gesetzesbrecher wie Israel davon abhalten würde, den Iran zu bombardieren.

Und nichts hat sie davon abgehalten. Nicht einmal die Tatsache, dass der Iran noch immer am Verhandlungstisch sitzt. Israel hat die momentane Schwäche des Iran ausgenutzt, um zuzuschlagen. Und dieser Schlag könnte noch weiter eskalieren.

Das jüngste Buch von Vijay Prashad (zusammen mit Noam Chomsky) trägt den Titel „The Withdrawal: Iraq, Libya, Afghanistan and the Fragility of US Power” (New Press, August 2022).

