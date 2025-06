Jahresbericht: Verfassungsschutz geht gegen linke Juden vor Von Susan Bonath

Es ist kaum zu glauben: 80 Jahre nach dem Ende des Naziregimes geht der deutsche Staat wieder gegen Juden vor. In seinem am Dienstag veröffentlichten Verfassungsschutzbericht 2024 führt der deutsche Inlandsgeheimdienst erstmals den deutschen Ableger des internationalen antizionistischen Vereins „Jewish Voice for Peace“, die „Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost“, als „gesichert extremistisch“ auf. Der Grund: Der Verein widerspricht öffentlich der deutschen „Staatsräson“, solidarisiert sich mit Palästinensern und beteiligt sich an Demonstrationen gegen den offensichtlichen Völkermord an ihnen.

Linke Juden im Visier

Der Verein „Jüdische Stimme“, in dem viele aus Israel nach Deutschland ausgewanderte linke Jüdinnen und Juden aktiv sind, taucht in dem neuen Verfassungsschutzbericht unter der Kategorie „Linksextremismus“ und der Unterrubrik „Antisemitismus und Israelfeindschaft im Linksextremismus“ auf Seite 168 auf.

Dort führt der deutsche Inlandsgeheimdienst zunächst eine Gruppierung namens „Kufiya-Netzwerk“ auf, die angeblich „ein Beispiel für die Vernetzung zwischen dogmatischen Linksextremisten und Extremisten aus anderen Phänomenbereichen“ darstellt. Letztere fasst er unter dem Schlagwort „auslandsbezogener Extremismus“ zusammen.

Dies sei, so das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) weiter, ein Beleg für die Existenz eines „antiimperialistisch und propalästinensisch ausgerichteten Netzwerks“, das 2024 „unter anderem zwei Aktionswochen organisiert“ und mit Flyern und Plakaten „über anstehende propalästinensische Veranstaltungen informiert“ habe. Dazu erläutert die Geheimdienst-Behörde:

„Zu den im Netzwerk organisierten Extremisten gehören aus dem Bereich des dogmatischen Linksextremismus unter anderem die ‚Deutsche Kommunistische Partei‘ (DKP), ihre Jugendorganisation ‚Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend‘ (SDAJ) sowie die trotzkistische ‚Gruppe Arbeiterinnenmacht‘ (GAM), sowie aus dem auslandsbezogenen Extremismus ‚Young Struggle‘ (YS) die ‚Jüdische Stimme für Gerechten Frieden in Nahost e.V.‘ (Jüdische Stimme) sowie ‚Palästina Spricht‘.“

Geheimdienstliches Verschwörungsgeraune

Mit anderen Worten: Der Verfassungsschutz strickt kräftig an der Verschwörungstheorie von Verbünden aus Kommunisten und Islamisten, von welchen eine „hohe Gefährdung“ für „die freiheitlich-demokratische Grundordnung“ ausgehe, weil sie „antisemitisch“ und „israelfeindlich“ seien – wobei er Israel und Juden munter miteinander vermischt. Dabei ist diese Gleichsetzung des Staates in Nahost mit allen Juden selbst hochgradig antisemitisch.

Böse Zungen könnten jetzt auf die Idee kommen, die als „Linksextremisten“ verbrämten „Kommunisten“ durch „Bolschewisten“ und die unter „ausländischem Extremismus“ verorteten „Islamisten“ durch „Juden“ zu ersetzen – was einen an eine mörderische Verschwörungstheorie der deutschen Nazis denken ließe. Dem entgegen drückte sich der Verfassungsschutz Anfang 2024 in einer eigenen Analyse noch so aus:

„Dennoch basiert die Agitation von Linksextremisten gegen den Staat Israel nicht auf antisemitischen Beweggründen und richtet sich nicht gegen Jüdinnen und Juden als solche.“

Wohlwollend könnte man das freilich auch auf den deutschen Geheimdienst anwenden. Dieser verfolgt die linken Juden schließlich nicht, weil sie Juden sind, sondern weil sie sich als links, teilweise kommunistisch betrachten – und sich entsprechend gegen ein rassistisches Apartheidregime wenden, das Palästinenser immer brutaler entrechtet und nun einen offensichtlichen Völkermord an ihnen verübt. Dabei bringt der Verfassungsschutz die schräge Denkakrobatik zustande, sogar Juden als „antisemitisch“ zu brandmarken.