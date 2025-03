https://electronicintifada.net/blogs/david-cronin/imam-who-loves-israel



Der Imam, der Israel liebt

David Cronin

14. März 2025

Hassen Chalghoumi fungiert als Sprachrohr der Israel-Lobby.

Israel hat einen Akt religiöser Intoleranz begangen, der seinesgleichen sucht – zumindest im 21. Jahrhundert. Fast 1.000 der 1.245 Moscheen im Gazastreifen wurden in den letzten 17 Monaten zerstört oder schwer beschädigt, ebenso wie drei Kirchen und zahlreiche Friedhöfe.

Dieser eklatante Angriff auf das Kulturerbe und das Recht auf freie Religionsausübung ist untrennbar mit dem umfassenden Völkermord verbunden, den Israel begangen hat. Die einzig richtige Reaktion besteht darin, dass Menschen aller Glaubensrichtungen und ohne Glauben darauf bestehen, dass die Verantwortlichen für den Völkermord zur Rechenschaft gezogen werden.

Hassen Chalghoumi, ein Imam aus dem Pariser Vorort Seine-Saint-Denis, begrüßt stattdessen den Staat, der für den Völkermord verantwortlich ist. Er kündigte kürzlich an, dass er ein Iftar in der israelischen Botschaft in Frankreich plane.

Chalghoumi hat eine so enge Beziehung zu Israel und seinem Lobby-Netzwerk, dass er sich häufig als ihr Sprachrohr verhält.

In den letzten Wochen hat er die Aufmerksamkeit der Medien auf sich gezogen, indem er Rima Hassan, die erste französische Palästinenserin, die ins Europäische Parlament gewählt wurde, verleumdete.

Nachdem er behauptet hatte, Rima Hassan sei eine Terroristenversteherin, forderte er die Behörden auf, „ein Exempel zu statuieren“, indem sie ihr die französische Staatsbürgerschaft entziehen.

Rima Hassan hatte ihn verärgert, indem sie darauf hinwies, dass die Hamas nach internationalem Recht ein legitimes Recht auf Widerstand gegen die militärische Besatzung Israels hat.

Während Rima Hassan die Wahrheit sagte, hat Hassen Chalghoumi eine Vorliebe für Lügen.

Fantasievoll?

Normalerweise spiegelt seine Unehrlichkeit das wider, was andere Pro-Israel-Befürworter sagen. So dargestellt er beispielsweise den Vorfall, bei dem israelische Fußball-Hooligans letztes Jahr in Amsterdam auf Randale gingen, als antijüdisches Pogrom.

Manchmal gelingt es Chalghoumi jedoch, origineller oder einfallsreicher zu sein. Seine Behauptung, dass bei von Samidoun, einer Gruppe, die sich auf palästinensische Gefangene konzentriert, organisierten Demonstrationen in Brüssel ISIS-Flaggen gehisst wurden, scheint eine Erfindung ganz eigener Art zu sein.

Chalghoumi kennt sich vielleicht besser mit den Machtzentren Brüssels aus als mit den Straßen der Stadt. Bei einem Besuch in der belgischen Hauptstadt Anfang dieses Monats wurde er von Katharina von Schnurbein, der Koordinatorin der Europäischen Union gegen Antisemitismus, empfangen.

Wie von Schnurbein unterstellt auch Chalghoumi regelmäßig, dass die palästinensische Solidaritätsbewegung Hintergedanken hat.

Während seiner Reise nach Brüssel wetterte er gegen eine „giftige Allianz zwischen der Muslimbruderschaft und der extremen Linken“. Seiner Ansicht nach ist die EU „zu passiv, mit der bemerkenswerten Ausnahme von Österreich und in geringerem Maße von Deutschland“.

Beide Länder haben offiziell erklärt, dass die Verteidigung Israels eine Staatsräson ist – ein Staatsgrundsatz. Beide haben versucht, Demonstranten, die sich gegen die Unterstützung der Verbrechen Israels durch diese Regierungen aussprechen, mundtot zu machen und zu unterdrücken.

Auch Frankreich hat versucht, den Mund zu verbieten, und Chalghoumi will mehr davon. Er unterstützt ein Verbot des französischen Äquivalents des Slogans „Vom Fluss bis zum Meer wird Palästina frei sein“, der fälschlicherweise den Wunsch nach Gleichheit als antijüdische Bedrohung darstellt.

Chalghoumi betrachtet diejenigen, die versuchen, die Welt auf die israelische Gewalt aufmerksam zu machen, als Feinde. Er begrüßte die Entscheidung der Palästinensischen Autonomiebehörde – einem Juniorpartner in der militärischen Besatzung Israels – das Westjordanland-Büro von Al Jazeera zu schließen.

Zweifellos hat Chalghoumi eine nützliche Rolle für die Israel-Lobby gespielt, indem er ihre Verleumdungen verstärkt hat. Aber er hat die Realität nicht verändert.

Die Realität ist, dass es eine massive öffentliche Abscheu vor dem Völkermord in Gaza gibt. Diese Abscheu lässt sich nicht mit ein paar Lügen eines israel-liebenden Imams wegzaubern.

