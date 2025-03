https://www.palestinechronicle.com/nearly-100-protesters-jewish-activists-detained-over-khalil-arrest/



Fast 100 Demonstranten, jüdische Aktivisten, wegen Khalil-Verhaftung inhaftiert

14. März 2025 News

Die New Yorker Polizei nahm während eines Sitzstreiks im Trump Tower in Manhattan fast 100 Demonstranten fest. (Foto: via JVP X-Account)

Von Palestina Chronicle Staff

Khalil wird derzeit in einem Haftzentrum in Louisiana festgehalten, eine Situation, gegen die seine Anwälte Einspruch erhoben und seine Rückkehr gefordert haben.

Die New Yorker Polizei nahm am Donnerstag bei einem Sitzstreik im Trump Tower in Manhattan fast 100 Demonstranten fest, die von Aktivisten der Jewish Voice for Peace (JVP) angeführt wurden, die die Freilassung des Absolventen der Columbia University und Aktivisten Mahmoud Khalil forderten.

„Als Juden besetzen wir den Trump Tower, um unsere Massenverweigerung zu bekunden“, erklärte die Bewegung am 10. November. “Wir werden nicht tatenlos zusehen, wie dieses faschistische Regime versucht, Palästinenser und alle, die ein Ende des von der israelischen Regierung mit US-Geldern finanzierten Völkermords am palästinensischen Volk fordern, zu kriminalisieren. Und wir werden nie aufhören, für ein freies Palästina zu kämpfen.“

Berichten zufolge wurden bei dem Protest etwa 98 Demonstranten, darunter jüdische Senioren, Studenten und Nachkommen von Holocaust-Überlebenden, festgenommen, einige wurden an Armen und Beinen aus dem Gebäude gezerrt.

Die Demonstranten trugen rote T-Shirts mit der Aufschrift „Nicht in unserem Namen“ und „Juden sagen: Stoppt die Bewaffnung Israels“ und entfalteten Transparente mit der Aufschrift „Nie wieder für irgendjemanden“ und „Juden sagen: Gehorcht nicht“. Auf einem anderen Banner stand: „Nie wieder ein Verbot für Muslime“.

Keine formelle Anklage

Khalil, Inhaber einer Green Card und Absolvent der Columbia University, der während des Gaza Solidarity Encampment im vergangenen April als Verhandlungsführer fungierte, wurde am Samstagabend von Beamten des US-Heimatschutzministeriums (DHS) in seiner von der Universität gestellten Unterkunft in New York festgenommen. Die Beamten sagten, seine Green Card sei widerrufen worden.

Obwohl er nicht offiziell angeklagt wurde, erklärte die Sprecherin des DHS, Tricia McLaughlin, in einer Erklärung am Sonntag, dass Khalil von der US-Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) in Abstimmung mit dem Außenministerium und „zur Unterstützung der Exekutivanordnungen von Präsident (Donald) Trump zum Verbot von Antisemitismus“ festgenommen wurde.

„Khalil leitete Aktivitäten, die mit (der palästinensischen Gruppe) Hamas, einer ausgewiesenen Terrororganisation, in Verbindung standen“, hieß es in der Erklärung.

Am Montag blockierte ein Bundesrichter in Manhattan seine Abschiebung und verlängerte das Verbot am Mittwoch.

Khalil wird derzeit in einem Haftzentrum in Louisiana festgehalten, was seine Anwälte beanstandet haben, und sie haben seine Rückkehr gefordert.

Rechte des ersten Verfassungszusatzes

Vor dem Gericht sagte Ramzi Kassem, ein Anwalt des inhaftierten Aktivisten, am Mittwoch, Khalil sei „von Agenten der US-Regierung in Gewahrsam genommen worden, im Wesentlichen als Vergeltung dafür, dass er seine Rechte aus dem Ersten Zusatzartikel wahrgenommen hat, dass er sich für die Verteidigung der Palästinenser in Gaza und darüber hinaus eingesetzt hat, dass er die US-Regierung und die israelische Regierung kritisiert hat.“

Dies seien die Gründe, warum er ins Visier genommen und inhaftiert wurde, und auch der Grund, warum er in ein Haftzentrum in Louisiana verlegt wurde, „als weitere Vergeltungsmaßnahme dafür, dass er in der Nacht seiner Verhaftung zu Hause eine Habeas-Corpus-Petition bei diesem Gericht eingereicht hat, wozu er auch ein verfassungsmäßiges Recht hat“.

Khalil wurde nach Louisiana verlegt, „um ihn von seinen Anwälten zu trennen, ihm den Zugang zu diesem Gericht zu verwehren, ihn von seiner Familie und seinem Unterstützungsnetzwerk zu trennen“, betonte Kassem.

„Und so ist jeder Tag, den Mahmoud in Louisiana in Haft verbringt, ein Tag zu viel. Wir beabsichtigen nicht nur, seine Rechte gemäß dem ersten Zusatzartikel zu verteidigen, sondern auch die Rechte aller Amerikaner und aller rechtmäßigen ständigen Einwohner … es kann einfach nicht sein, dass man nachts auf den Straßen von New York City einfach verschwinden kann.“

„Gefahr für die nationale Sicherheit“

Laut einem Bericht der New York Times sagte Trumps Grenzschutzbeauftragter Thomas Homan am Mittwoch, Khalil sei „eine Bedrohung für die nationale Sicherheit“ und beschuldigte ihn, Flugblätter verteilt zu haben, die „zu Gewalt auf dem Campus aufstacheln“.

„Wir wissen, dass es an der Columbia und anderen Universitäten im ganzen Land weitere Studenten gibt, die sich an terroristischen, antisemitischen und antiamerikanischen Aktivitäten beteiligen, und die Trump-Administration wird dies nicht tolerieren„, sagte Trump Anfang dieser Woche in einer Erklärung.

“Rechtswidrige und ungerechte“ Verhaftung

Khalils Frau, eine US-Bürgerin im achten Monat schwanger, sagte in einer Erklärung am Mittwoch, es sei „beschämend, dass die Regierung der Vereinigten Staaten ihn weiterhin festhält, weil er sich für die Rechte und das Leben seines Volkes einsetzt“.

Sie forderte seine „sofortige Freilassung“ und fügte hinzu, dass sein „Verschwinden unser Leben zerstört hat. Jeder Tag ohne ihn ist voller Unsicherheit. Nicht nur für mich, sondern für unsere ganze Familie und Gemeinschaft.“

„Und doch sind wir nicht allein. So viele, die Mahmoud kennen und lieben, haben sich zusammengetan und weigern sich, zu schweigen. Ihre Unterstützung ist ein Zeugnis für seinen Charakter und für die tiefe Ungerechtigkeit dessen, was ihm angetan wird“, so die Erklärung, die von einem der Rechtsvertreter Khalils verlesen wurde.

Die Columbia Palestine Solidarity Coalition (CPSC) bezeichnete Khalils Inhaftierung als ‚rechtswidrig und ungerecht‘ und schwor, ‚Columbia damit nicht durchkommen zu lassen‘.

Es wurde eine Online- Petition für seine sofortige Freilassung gestartet.

(The Palestine Chronicle)

Übersetzt mit Deepl.com

