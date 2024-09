Der iranische Außenminister trifft in New York mit hochrangigen EU- und britischen Diplomaten zusammen

https://en.irna.ir/news/85606822/Iran-FM-meets-top-EU-UK-diplomats-in-New-York



25. September 2024

New York, IRNA – Im Rahmen seiner diplomatischen Treffen während seines Aufenthalts in New York hat der iranische Außenminister am Rande der laufenden jährlichen Sitzung der UN-Generalversammlung auf Führungsebene Gespräche mit seinen Amtskollegen aus der Europäischen Union und Großbritannien geführt.

Laut IRNA traf sich Abbas Araghchi am Dienstag Ortszeit mit Josep Borrell und tauschte sich mit ihm über eine Vielzahl regionaler und internationaler Themen aus.

Araghchi veröffentlichte später in einem sozialen Netzwerk eine Nachricht, in der er sein Treffen mit dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell ausführlich beschrieb: „Nützliche Gespräche mit dem Hohen Vertreter der EU, Josep Borrell, über eine Reihe von Themen von beiderseitigem Interesse/Anliegen, darunter Atomgespräche, die gefährliche Situation im Nahen Osten, die durch die israelische Aggression gegen den Libanon verursacht wurde, die Ukraine und die Notwendigkeit, bei den Menschenrechten keine Doppelmoral zuzulassen“,

Bei diesem Treffen forderte der iranische Außenminister, dass „die EU bestimmte Mitglieder davon abhalten sollte, das israelische Regime zu unterstützen, und stattdessen eine einheitliche europäische Position einnehmen sollte, um die israelische Eskalation in der Region zu stoppen.“

Ebenfalls am Dienstag traf Araghchi am Rande der 79. UN-Generalversammlung in New York mit dem britischen Außenminister David Lammy zusammen.

Die beiden Spitzendiplomaten diskutierten laut dem Bericht der IRNA vom Mittwochmorgen über bilaterale, regionale und internationale Fragen.

Araghchi führte auch Gespräche mit seinem aserbaidschanischen Amtskollegen Jeyhun Bayramov über verschiedene internationale, regionale und bilaterale Themen.

In den vergangenen Tagen seit seiner Ankunft in New York hat Araghchi mit ausländischen Amtskollegen und internationalen Amtsträgern gesprochen, darunter mit den Außenministern des Libanon, Saudi-Arabiens, Usbekistans, Bulgariens, Bahrains, Kuwaits und Kubas, dem Leiter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, dem Generalsekretär des Kooperationsrats des Persischen Golfs und dem UN-Koordinator für Gaza-Angelegenheiten.

