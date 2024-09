https://thecradle.co/articles/israeli-settlers-publish-map-of-south-lebanon-with-hebrew-names

Israelische Siedler veröffentlichen Karte des Südlibanons mit hebräischen Namen

Jüdische Siedler in Israel befürworten die Eroberung, den Diebstahl und die Besiedlung von Gebieten im Südlibanon, wie es Israel jetzt im Westjordanland und im Gazastreifen tut

News Desk

25. September 2024

Ein israelisch-jüdischer Siedler im besetzten Westjordanland (Bildnachweis: WAFA)

Die Bewegung für die Besiedlung des Südlibanons hat eine Karte mit den „neuen hebräischen Namen für die Siedlungen im Südlibanon“ veröffentlicht, die auf den aktuellen Namen der libanesischen Städte und Dörfer basieren.

Die israelische Bewegung will die Eroberung, ethnische Säuberung und Besiedlung des Südlibanons durch israelische Juden fördern, so wie es Israel im Gazastreifen und im besetzten Westjordanland getan hat.

Die Karte wurde inmitten der massiven Bombenkampagne der israelischen Armee im Südlibanon veröffentlicht, bei der in nur drei Tagen über 500 Menschen getötet und Zehntausende weitere vertrieben wurden, die nach Norden in Richtung Beirut flohen.

Jewish Currents berichtet, dass in der Weltanschauung der Bewegung „die israelische Besiedlung des Südlibanons mit einem Krieg gegen die Hisbollah beginnen wird – den sie nicht als letztes Mittel betrachten, wenn eine diplomatische Lösung nicht möglich ist, sondern als einzig vernünftigen Weg nach vorne.“

Der Politikanalyst James Dorsey stellt fest, dass die Bewegung die Eroberung des Libanon mit einer biblischen Rechtfertigung aus dem Buch Deuteronomium, Kapitel 3, Vers 25, begründet. Als Moses Gott darum bittet, ihm den Einzug in das Gelobte Land zu gestatten, fragt er: „Lass mich hinübergehen und das gute Land jenseits des Jordan sehen – dieses schöne Hügelland und den Libanon.“

Uri Tzafon („Erwecke den Norden“), eine israelische Gruppe, die die Eroberung und jüdische Besiedlung des Libanons fordert, schickte im Juni Drohnen und Ballons in den Südlibanon, die Räumungsbescheide an die Bewohner der Region trugen.

„Die Ankündigungen machen den Bewohnern klar, dass sie sich im Land Israel befinden, das dem jüdischen Volk gehört, und dass sie aufgefordert sind, das Gebiet unverzüglich zu räumen“, so die Gruppe in einer Erklärung.

Dorsey merkt an, dass “Uri Tzafon ein Prinzip widerspiegelt, das bei Israelis, einschließlich der in Gaza stationierten Soldaten, immer mehr an Bedeutung gewinnt.“

Im November 2023, als die Bombardierung und Invasion des Gazastreifens bereits in vollem Gange war, erklärte Hauptmann Amichai Friedman, der Rabbiner der Militärbasis der Nahal-Brigade, dass Israel nicht nur den Gazastreifen, sondern auch den Libanon einnehmen wolle. „Dieses Land gehört uns. Alles. Einschließlich Gaza. Einschließlich Libanon. Das gesamte Gelobte Land“, sagte er zu einer Gruppe von Soldaten.

