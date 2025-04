Warum ich die „pro-demokratische“ Bewegung in Israel nicht unterstütze Neve Gordon

https://www.aljazeera.com/opinions/2025/4/10/why-i-dont-cheer-for-israels-pro-democracy-movement



Warum ich die „pro-demokratische“ Bewegung in Israel nicht unterstütze

Bei den regierungsfeindlichen Protesten in Israel geht es nicht darum, eine echte Demokratie zu erreichen, sondern jüdische Privilegien zu erhalten.

Neve Gordon

Professor für Völkerrecht an der Queen Mary University of London.



Veröffentlicht am 10. April 2025

In Gesprächen über Israel und Palästina werde ich oft nach meiner Meinung zum internen Widerstand gegen die Regierung von Premierminister Benjamin Netanjahu gefragt.

Meine Gesprächspartner verweisen auf Hunderttausende Israelis, die in den letzten zwei Jahren auf die Straße gegangen sind, um gegen die Regierung und ihre Bemühungen um eine Justizreform zu protestieren, und fragen, warum ich diesen Bemühungen, Netanyahus Herrschaft zu beenden, so gleichgültig gegenüberstehe.

Meine Antwort ist einfach: Das eigentliche Problem, mit dem Israel konfrontiert ist, ist nicht seine derzeitige Regierung. Die Regierung mag stürzen, aber solange wir das Wesen des Regimes nicht radikal verändern, wird sich nicht viel ändern, insbesondere nicht in Bezug auf die grundlegenden Menschenrechte der Palästinenser. Ein kürzlich ergangenes Urteil des Obersten Gerichtshofs Israels unterstreicht meinen Standpunkt.

Am 18. März 2024 reichten fünf israelische Menschenrechtsorganisationen eine dringende Petition beim Obersten Gerichtshof Israels ein, in der sie das Gericht aufforderten, die israelische Regierung und das Militär anzuweisen, ihren Verpflichtungen gemäß dem humanitären Völkerrecht nachzukommen und sich angesichts der katastrophalen Bedingungen in Gaza um die humanitären Bedürfnisse der Zivilbevölkerung zu kümmern.

Die Petition wurde zu einem Zeitpunkt eingereicht, als Hilfsgüter in den Gazastreifen gelangten, aber die Menge, die die Grenze überschritt, reichte bei weitem nicht aus, um die Grundbedürfnisse der Bevölkerung zu decken, von der 75 Prozent bereits vertrieben worden waren. Die Menschenrechtsgruppen forderten die Regierung auf, alle Beschränkungen für die Einfuhr von Hilfsgütern, Ausrüstung und Personal in den Gazastreifen aufzuheben, insbesondere im Norden, wo es bereits dokumentierte Fälle von Kindern gab, die an Unterernährung und Dehydrierung starben.

Das Gericht erließ über ein Jahr lang kein Urteil, wodurch die Regierung die Hilfslieferungen weiterhin ungehindert einschränken konnte. Drei Wochen nach Einreichung der Petition durch die Menschenrechtsgruppen trat das Gericht nur zusammen, um der Regierung zusätzliche Zeit zu geben, ihre vorläufige Antwort auf die Petition zu aktualisieren. Dies gab den Ton für den weiteren Verlauf der Petition in den nächsten 12 Monaten an.

Jedes Mal, wenn die Petenten Daten über die sich verschlechternden Bedingungen der Zivilbevölkerung vorlegten und die dringende Notwendigkeit eines gerichtlichen Eingreifens betonten, bat das Gericht die Regierung lediglich um weitere Aktualisierungen.In ihrem Update vom 17. April beispielsweise bestand die Regierung darauf, dass sie die Zahl der in den Gazastreifen einfahrenden Hilfslastwagen deutlich erhöht habe, und behauptete, dass sie zwischen dem 7. Oktober 2023 und dem 12. April 2024 22.763 Lastwagen die Überquerung der Kontrollpunkte erlaubt habe.Das sind 121 Lastwagen pro Tag, was nach Angaben aller in Gaza tätigen humanitären Organisationen bei weitem nicht ausreicht, um die Bedürfnisse der Bevölkerung zu decken.

Im Oktober 2024, mindestens ein halbes Jahr nach Einreichung der Petition, beantragten die Menschenrechtsorganisationen beim Gericht eine einstweilige Verfügung, nachdem die Regierung die humanitäre Hilfe zwei Wochen lang absichtlich blockiert hatte.Als Reaktion darauf behauptete die Regierung, sie habe die Lage im nördlichen Gazastreifen genau beobachtet und es gebe „keinen Mangel an Lebensmitteln“. Zwei Monate später gab die Regierung jedoch zu, dass sie die Zahl der im nördlichen Gazastreifen eingeschlossenen palästinensischen Bewohner unterschätzt hatte – und räumte damit ein, dass die in den Streifen gelangende Hilfe unzureichend war.

Am 18. März 2025, nachdem Israel das Waffenstillstandsabkommen gebrochen und seine Bombardierung des Gazastreifens wieder aufgenommen hatte und der Minister für Energie und Infrastruktur die Stromversorgung des Streifens eingestellt hatte, reichten die Petenten einen weiteren Eilantrag auf eine einstweilige Verfügung gegen die Entscheidung der Regierung ein, die Durchfahrt von humanitärer Hilfe zu verhindern. Wiederum erließ das Gericht kein Urteil.

Schließlich, am 27. März, mehr als ein Jahr nachdem die Menschenrechtsorganisationen die Petition eingereicht hatten, erließ das Gericht ein Urteil. Der Oberste Richter Yitzhak Amit und die Richter Noam Sohlberg und David Mintz entschieden einstimmig, dass die Petition unbegründet sei.Richter David Mintz verflocht seine Antwort mit jüdischen religiösen Texten und bezeichnete die Angriffe Israels als einen Krieg der göttlichen Pflicht, während er zu dem Schluss kam, dass „[das israelische Militär] und die Beklagten alles Erdenkliche taten, um die Bereitstellung humanitärer Hilfe für den Gazastreifen zu ermöglichen, selbst auf die Gefahr hin, dass die transferierte Hilfe in die Hände der terroristischen Organisation Hamas gelangen und von ihr für den Kampf gegen Israel verwendet werden könnte“.

Während also humanitäre Organisationen immer wieder auf das akute Ausmaß von Unterernährung und Hungersnot hinweisen, ignoriert der Oberste Gerichtshof Israels sowohl in der Art und Weise, wie er das Gerichtsverfahren handhabt, als auch in seinem Urteil die gesetzliche Verpflichtung Israels, einer Zivilbevölkerung keine für ihr Überleben unverzichtbaren Gegenstände vorzuenthalten, auch nicht durch vorsätzliche Behinderung von Hilfsgütern. Im Grunde genommen legitimiert das Gericht den Einsatz von Hunger als Kriegswaffe.

Dies ist das Gericht, das Hunderttausende Israelis zu retten versuchen. Das Urteil vom 27. März – und fast alle anderen Urteile, die Palästinenser betreffen – zeigen, dass der Oberste Gerichtshof Israels ein Kolonialgericht ist, das die Rechte der Siedlerbevölkerung schützt und gleichzeitig die Enteignung, Vertreibung und schreckliche Gewalt gegen die indigenen Palästinenser legitimiert.Und während der Oberste Gerichtshof möglicherweise nicht die Werte der bestehenden Regierung widerspiegelt – insbesondere in Fragen der politischen Korruption – spiegelt er zweifellos die Werte des Kolonialregimes wider und hat dies schon immer getan.

Daher demonstrieren die liberalen Zionisten, die jedes Wochenende die Straßen von Tel Aviv bevölkern, nicht gegen eine Justizreform, die die Demokratie gefährdet, sondern gegen eine Reform, die die jüdische Demokratie gefährdet.Nur wenige dieser Demonstranten haben echte Bedenken hinsichtlich des schrecklichen Urteils des Gerichts zur humanitären Hilfe oder, was das betrifft, wie das Gericht konsequent die Pfeiler der israelischen Apartheid und Kolonialherrschaft aufrechterhalten hat. Mit anderen Worten: Das Regime kann weiterhin ungehindert Palästinenser eliminieren, solange die Rechte der jüdischen Bürger Israels gesichert sind.

Neve Gordon ist Professor für Völkerrecht an der Queen Mary University of London. Er ist außerdem Autor von „Israel’s Occupation“ und Co-Autor von „The Human Right to Dominate“.

