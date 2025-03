https://electronicintifada.net/blogs/nora-barrows-friedman/how-doctor-treated-palestinian-victims-israeli-torture



Wie ein Arzt palästinensische Opfer israelischer Folter behandelte

Nora Barrows-Friedman

The Electronic Intifada Podcast

20. März 2025

How a doctor treated Palestinian victims of Israeli torture, with Sarah Lalonde Dr. Sarah Lalonde, a Canada-based emergency and family physician, recently returned from working in Gaza at the European Gaza Hospital in Khan Younis. Along with local physicians, she treated some of the released Palestinian prisoners who were tortured in Israeli detention.

Im Februar veröffentlichte der in Genf ansässige Euro-Med Human Rights Monitor eine Erklärung, in der die körperliche und geistige Gesundheit palästinensischer Häftlinge und Gefangener, die im Rahmen des jüngsten Waffenstillstands freigelassen wurden, detailliert beschrieben wird.

Die Menschenrechtsgruppe stellt fest, dass die in diesen israelischen Gefängnissen begangenen Gräueltaten „zu den schlimmsten Verstößen gehören, die von Menschenrechtsorganisationen weltweit dokumentiert wurden“.

Ein neuer Bericht der Vereinten Nationen kommt zu dem Schluss, dass Israel „Völkermordhandlungen“ gegen Palästinenser begangen hat, indem es während des Gaza-Krieges systematisch Gesundheitseinrichtungen für Frauen zerstört hat, und dass israelische Soldaten sexuelle Gewalt als Kriegsstrategie eingesetzt haben.

„Die israelischen Behörden haben die Fortpflanzungsfähigkeit der Palästinenser in Gaza als Gruppe teilweise zerstört, unter anderem durch Maßnahmen zur Verhinderung von Geburten, eine der Kategorien von Völkermordhandlungen im Römischen Statut und in der Völkermordkonvention“, erklärte die unabhängige internationale Untersuchungskommission der Vereinten Nationen für das besetzte palästinensische Gebiet.

Die Kommission behauptete, dass diese Handlungen, zusätzlich zu einem Anstieg der Müttersterblichkeit aufgrund des eingeschränkten Zugangs zu medizinischer Versorgung, einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit gleichkämen.

Dr. Sarah Lalonde, eine in Kanada ansässige Notfall- und Familienärztin, kehrte kürzlich von ihrem Beitrag im European Gaza Hospital in Khan Younis in Gaza zurück. Zusammen mit örtlichen Ärzten behandelte sie einige der freigelassenen palästinensischen Gefangenen, die in israelischer Haft gefoltert worden waren.

„Wir sahen Knochenbrüche, die zu verschiedenen Zeitpunkten entstanden waren und nicht die angemessene Versorgung erhielten, um richtig heilen zu können“, sagte sie dem Podcast ‚The Electronic Intifada‘.

„Wir sahen Menschen, die während der Haft gesundheitliche Probleme erlitten hatten, wie z. B. einen Schlaganfall, und dann auf einer Körperseite bewegungsunfähig waren, ohne dass dies behandelt wurde. Wir sahen Menschen, die nicht die Medikamente bekommen hatten, die sie benötigten. Wir sahen Menschen mit Schädelbrüchen, die verheilt waren, aber nicht medizinisch versorgt wurden.“

Lalonde erklärte, dass es mehrere Fälle von Gefangenen gab, die ihr in Erinnerung blieben.

„Wir trafen einen Mann, der uns erzählte, dass er vor Kurzem, in den letzten 48 Stunden, einen Tritt in den Unterleib bekommen hatte. Wir unterhielten uns mit ihm und führten eine Ultraschalluntersuchung durch. Während er dort war, erzählte er uns, dass die israelischen Gefängniswärter seinen Penis in einen Metalldraht gewickelt hatten, wodurch er fünf Tage lang nicht pinkeln konnte. Und danach wurde er inkontinent. Er erwähnte auch sexuelle Folter, aber es war ihm unangenehm, zu diesem Zeitpunkt ins Detail zu gehen“, sagte sie.

Ein anderer Patient, fügte sie hinzu, hatte eine Magen-Darm-Erkrankung, die behandelt worden war, bevor er ins Gefängnis kam. Als er in israelischer Haft war, bat er um Medikamente, die ihm jedoch nicht zur Verfügung gestellt wurden, sagte Lalonde.

„Er erzählte uns, dass der Arzt ihn, wenn er krank war, in einen Raum brachte und zwei Dinge bei sich hatte. Der Arzt hatte Gas – er sagte uns nicht, wie der Arzt das Gas einsetzte – und außerdem einen Stock, und der Arzt schlug ihn und sagte ihm, dass er nicht sagen könne, er sei krank. Und dann, an seinem letzten Tag im Gefängnis, dem Tag, an dem wir ihn trafen, wurde er in einen Raum gebracht, und eine Art israelischer Geheimdienstoffizier sprach mit ihm und sagte, dass sie eigentlich eine Bombe für ihn vorbereitet hätten, und sie ihn so sehr liebten, dass die Bombe nicht nur für ihn, sondern für seine ganze Familie bestimmt sei, und dass dies ihr Plan für ihn sei, wenn er nach Gaza zurückkehre – seine Familie zu bombardieren und sie alle zu töten.“

Lalonde berichtet auch von Patienten, die sie behandelte und die von israelischen Scharfschützen angeschossen worden waren, und sie schilderte den Mangel an grundlegender medizinischer Ausrüstung in den Krankenhäusern von Gaza aufgrund der israelischen Blockade und der kürzlichen Schließung aller Grenzübergänge.

„Wir müssen uns für unsere Patienten einsetzen und fragen, wie sie in diese Situation geraten sind. Ja, wir werden dem achtjährigen Jungen helfen, der von einem Scharfschützen angeschossen wurde, aber was ist der Grund dafür, dass dieses Kind von einem Scharfschützen angeschossen wurde, und wie können wir bei dem größeren System der Ungerechtigkeit helfen, das zu diesem einen Ereignis geführt hat?“

Produziert von Tamara Nassar

Foto: Omar Ashtawy / APA images

Übersetzt mit Deepl.com

