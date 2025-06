https://strategic-culture.su/news/2025/06/07/is-zelensky-really-hate-figure-trump-people-would-like-us-believe/



Ist Selenskyj wirklich die Hassfigur, als die Trumps Leute ihn uns gerne darstellen würden?

Martin Jay

7. Juni 2025

Verfügt der Westen über die erforderlichen Fähigkeiten, um zu wissen, wie weit er die Eskalation treiben kann, bevor er in letzter Minute einen Rückzieher macht?

Obwohl sich ukrainische und russische Regierungsvertreter kürzlich zu sogenannten „Friedensgesprächen“ getroffen haben, ist eines der überraschenden Ergebnisse des ukrainischen Angriffs auf russische Bomber nicht so sehr die Arroganz und Fixierung des ukrainischen Präsidenten, sondern vielmehr die Tatsache, dass der Angriff viele hochkarätige Experten in Washington dazu veranlasst hat, sich zu fragen, „wie man einen Atomkrieg gewinnen kann“.

Die nukleare Option wird von den westlichen Medien immer als eine Option dargestellt, mit der Putin spielt, aber niemals der Westen. Tatsächlich stellen jedoch eine Reihe angesehener Akteure in Washington diese Frage.

Eine der Erkenntnisse aus dem Angriff ist, dass die Ukraine durchaus die Möglichkeit hat, Russland mit unkonventionellen Mitteln zu treffen, die in jedem anderen Kontext als Terrorismus bezeichnet würden – in diesem Fall jedoch nicht, da keine Zivilisten verletzt oder getötet wurden. Aber der Außenseiter muss auf Innovation und Kreativität zurückgreifen, die der Goliath-Feind normalerweise nicht einsetzt oder gar in Betracht zieht. Henri Kissingers oft wiederholter Satz „Die konventionelle Armee verliert, wenn sie nicht gewinnt“ trifft hier sicherlich zu, und wir müssen uns fragen, inwieweit dieser Schlag überhaupt etwas mit Selenskyj zu tun hat.

Die Angriffe tragen die Handschrift der CIA und des MI6, da Europa und der Deep State in den USA offenbar so entschlossen sind, diesen Krieg fortzusetzen, dass eine neue Stufe der Genialität an der Tagesordnung zu sein scheint. Hit-and-Run-Angriffe mit billiger Hardware. Drohnen. Während wir früher dachten, dass die USA und die EU-Länder in Bezug auf den Krieg in einer Pattsituation sind, sollte der Angriff Fragen über Trumps Absichten in der Ukraine aufwerfen. Es ist unvorstellbar, dass er nicht darüber informiert war, bevor es geschah, und seine Behauptungen, er habe nichts davon gewusst, sind zutiefst lächerlich, wenn nicht sogar komisch.

Wieder einmal ist der normale Bürger fassungslos angesichts der Nebelkerzen und doppelzüngigen Taktiken der westlichen Staats- und Regierungschefs und kann dem komplizierten Labyrinth aus Lügen, Halbwahrheiten und versteckten Absichten nicht folgen. Trump behauptet, Frieden zu wollen, und erfindet dann eine Konfrontation mit den EU-Ländern, um einen heimlichen Plan gegen Putin zu verfolgen? Das ist gar nicht so weit hergeholt, wie es klingt. Eine plausible Leugnung mag manchen für Trump zu clever halten, aber sie kann nicht ausgeschlossen werden, da es schwer vorstellbar ist, dass er Putin offen angreifen würde.

Dennoch ist die unmittelbare Gefahr eines neuen Kapitels in diesem Krieg, in dem Russland die Samthandschuhe auszieht, heute realer denn je. Verfügt der Westen über die erforderlichen Fähigkeiten, um zu wissen, wie weit er die Eskalation treiben kann, bevor er in letzter Minute zurückweicht? Wahrscheinlich nicht. Es wird davon ausgegangen, dass Putin die Bombardierung Kiews mit ziemlicher Sicherheit verstärken und das taktische Militärzentrum der Ukraine angreifen wird. Während an der Front die berüchtigten 3-Tonnen-Gleitbomben außerordentliche Schäden an den ukrainischen Streitkräften anrichten, wird Putin nun denken, dass er dem Westen zeigen muss, dass er jeden Drohnenangriff auf russische Bomber abwehren kann.

Sind wir alle von Trump getäuscht worden? War der Streit mit Selenskyj, der vor einiger Zeit im Weißen Haus inszeniert wurde, wirklich echt? Oder wurde er inszeniert, um den Anschein zu erwecken, dass Trump und Selenskyj niemals miteinander auskommen und als Partner zusammenarbeiten werden, damit eine ruchlose Agenda umgesetzt werden kann?

Freunde und Feinde wechseln von einer US-Regierung zur nächsten so schnell, dass man kaum Schritt halten kann. Im Nahen Osten arbeitete Trump tatsächlich mit iranischen Kommandeuren im Irak zusammen, um genau die terroristische, kopftrennende Gruppe auszuschalten, die jetzt Syrien regiert und als Verbündeter der USA und Israels gilt. Heute spricht er mit den Iranern, weil er will, dass sie niemals die Fähigkeit zum Bau einer Atomwaffe erlangen. Sollen wir davon ausgehen, dass er diese Nähe als Mittel nutzt, um Israel in Schach zu halten, da Trump trotz seiner zionistischen Gesinnung nicht will, dass Israel die Außenpolitik der USA diktiert und die USA in einen Krieg mit dem Iran hineinzieht, von dem selbst Trump weiß, dass er niemals gewonnen werden kann? Was die Ukraine betrifft, so ist Putin inzwischen klar, dass der Krieg Moskau nur dann näher an Washington bringen kann, wenn es als Gesamtsieger hervorgeht, da Trump nun deutlich gemacht hat, auf welcher Seite er steht. Traditionell spielen die Amerikaner in Kriegen immer mit doppelten Karten. In Afghanistan gaben sie vor, nicht in den Krieg zwischen den Mudschaheddin und den russischen Streitkräften verwickelt zu sein, versorgten jedoch erstere mit russischen Waffen, was niemanden täuschte, am wenigsten die Sowjets. In Syrien und im Irak schufen sie durch eine Reihe von scheinbaren politischen Fehlentscheidungen den IS, um dann diese Gruppe zu benutzen, um den Iran und seine Stellvertreter zu bekämpfen und seinen Anführer als legitimen Führer in Damaskus zu installieren. In den 80er und 90er Jahren benutzten sie Gaddafi als perfekten Sündenbock, um gegenüber dem Iran nicht schwach zu wirken. Und das spielt sich sogar heute noch ab, wo nach Jahrzehnten eine Reihe zweifelhafter Fälle oder Akten ans Licht kommen, die angeblich mit den Libyern in Verbindung stehen.

Die jüngsten Gespräche zwischen der Ukraine und Russland zeigen, dass zwischen den Wünschen beider Seiten, insbesondere in den russischsprachigen Regionen, eine zu große Kluft besteht. Das Kaleidoskop der US-Außenpolitik und ihrer Verbündeten wurde durch den Angriff von Selenskyj auf die russischen Bomber durcheinandergebracht, sodass viele von uns verwirrt sind über die Rolle der USA in der Friedensbemühungen, die den Krieg bald auf eine neue Stufe eskalieren lassen werden. Trump hat nicht nur keine Strategie für den Frieden, sondern auch keine Strategie für die Anpassung seiner eigenen Regierung an die Lage, in der sie sich nach dem Ende der Unruhen befinden wird. So viel zum Thema Beilegung eines Krieges innerhalb von 24 Stunden.

Martin Jay ist ein preisgekrönter britischer Journalist mit Sitz in Marokko, wo er als Korrespondent für The Daily Mail (Großbritannien) tätig ist. Zuvor berichtete er für CNN und Euronews über den Arabischen Frühling in dieser Region. Von 2012 bis 2019 war er in Beirut stationiert, wo er für eine Reihe internationaler Medien wie BBC, Al Jazeera, RT und DW arbeitete und als Freelancer für die britische Daily Mail, The Sunday Times und TRT World berichtete. Im Laufe seiner Karriere hat er in fast 50 Ländern in Afrika, dem Nahen Osten und Europa für eine Vielzahl bedeutender Medienunternehmen gearbeitet. Er hat in Marokko, Belgien, Kenia und im Libanon gelebt und gearbeitet.

