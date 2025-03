https://www.infosperber.ch/politik/welt/der-ukraine-krieg-oder-die-historische-niederlage-des-westens/



Nachrichtensender der «Welt» Anfang 2024: «Ukraine erwartet strategische Niederlage Russlands.» © Welt

Sich über eine andere Sicht informieren

upg. Laut US-Präsident Donald Trump hat Präsident Putin die Ukraine in erster Linie deshalb angegriffen, weil Russland an seinen Grenzen weder die Nato noch US-Raketen haben will. Putins Ziel sei es nicht, die ganze Ukraine zu kontrollieren, geschweige denn den baltischen Staaten und Polen Land wegzunehmen.

Diese Ansicht teilt der langjährige ARD-Journalist Patrik Baab. Er hatte im Donbas von beiden Seiten der Front berichtet und befasst sich weiter intensiv mit dem Krieg. Es komme Europa teuer zu stehen, dass der Westen keine Rücksicht genommen habe auf die Sicherheitsbedürfnisse Russlands.

Gehen wir einmal davon aus, dass es Putin tatsächlich darum geht, die Nato und US-Raketen nicht an Russlands Grenzen heranzulassen – so wie die USA keine russischen oder chinesischen Militärstützpunkte in Lateinamerika wollen oder nicht einmal chinesische Firmen am Panamakanal akzeptieren.

Wenn das der Fall ist, braucht eine militärisch neutrale Ukraine keine weiteren Sicherheitsgarantien. Und das Aufrüsten in Westeuropa ist hinausgeworfenes Geld.

Die Nato und der militärisch-industrielle Komplex, der an Waffenverkäufen interessiert ist, sowie die von ihm finanzierten Think-Tanks sehen es anders und lobbyieren für eine massive Aufrüstung.

Um zu überzeugen, stellen sie die Vorgeschichte des Krieges einseitig dar. Und sie verbreiten in fast allen Medien, dass Russland ein imperialistisches Land sei, dass Putin die alte Sowjetunion wieder herstellen wolle und den Westen mit einem einseitigen Cyber- und Destabilisierungskrieg bedrohe. Russland ergreife jede nächste Gelegenheit, um nicht nur die ganze Ukraine unter seine Kontrolle zu bringen, sondern auch um Polen und die baltischen Staaten anzugreifen. Gegen diese Gefahr müssten die Regierungen Europas aufrüsten.

Über diese Sichtweise informieren grosse Medien regelmässig. Gegenargumente werden vorschnell weggewischt, weil sie von Putin stammen würden.