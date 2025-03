Trumps Krieg gegen die Bildung Chris Hedges

https://chrishedges.substack.com/p/trumps-war-on-education



Trumps Krieg gegen die Bildung

Trumps Angriff auf die Bildung folgt dem Muster, das alle autoritären Regime anwenden.

Chris Hedges

11. März 2025

Ich stinke, also bin ich – von Mr. Fish

Die Angriffe auf Colleges und Universitäten – die Regierung von Donald Trump hat etwa 60 Colleges davor gewarnt, dass sie Bundesgelder verlieren könnten, wenn sie es versäumen, ihre Campus für jüdische Studenten sicher zu machen, und hat bereits 400 Millionen Dollar von der Columbia University abgezogen – haben nichts mit der Bekämpfung von Antisemitismus zu tun. Antisemitismus ist ein Vorwand, eine Tarnung für eine viel umfassendere und heimtückischere Agenda. Das Ziel, das Pläne zur Abschaffung des Bildungsministeriums und zur Beendigung aller Programme für Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion (DEI) umfasst, besteht darin, das Bildungssystem vom Kindergarten bis zur Graduiertenschule in eine Indoktrinationsmaschine zu verwandeln.

Totalitäre Regime streben die absolute Kontrolle über die Institutionen an, die Ideen verbreiten, insbesondere über die Medien und das Bildungswesen. Erzählungen, die die Mythen in Frage stellen, die zur Legitimierung der absoluten Macht verwendet werden – in unserem Fall historische Fakten, die die Heiligkeit der weißen männlichen Vorherrschaft, des Kapitalismus und des christlichen Fundamentalismus in Frage stellen – werden ausgelöscht. Es soll keine gemeinsame Realität geben. Es soll keine anderen legitimen Perspektiven geben. Die Geschichte soll statisch sein. Sie soll nicht für Neuinterpretationen oder Untersuchungen offen sein. Sie soll zu einem Mythos erstarren, um eine herrschende Ideologie und die regierende politische und soziale Hierarchie zu stützen. Jedes andere Paradigma von Macht und sozialer Interaktion kommt einem Verrat gleich.

„Eine der größten Bedrohungen für eine Klassenhierarchie ist ein allgemein zugängliches und hervorragendes öffentliches Schulsystem“, schreibt Jason Stanley in ‚Erasing History: How Fascists Rewrite the Past to Control the Future‘:

Die politische Philosophie, die diese Bedrohung am stärksten spürt – und die Feindseligkeit gegenüber öffentlicher Bildung mit der Unterstützung einer Klassenhierarchie verbindet – ist eine bestimmte Form des rechten Libertarismus, einer Ideologie, die freie Märkte als Quelle menschlicher Freiheit betrachtet. Diese Art von Libertären lehnt staatliche Regulierung und praktisch alle Formen öffentlicher Güter ab, einschließlich der öffentlichen Bildung. Das politische Ziel dieser Version der libertären Ideologie ist die Demontage öffentlicher Güter. Der Abbau des öffentlichen Bildungswesens wird von Oligarchen und Wirtschaftseliten gleichermaßen unterstützt, die in der Demokratie eine Bedrohung ihrer Macht und in den für öffentliche Güter erforderlichen Steuern eine Bedrohung ihres Reichtums sehen. Öffentliche Schulen sind das grundlegende demokratische öffentliche Gut. Es ist daher vollkommen logisch, dass diejenigen, die gegen die Demokratie sind, einschließlich faschistischer und faschistisch ausgerichteter Bewegungen, sich mit rechten Libertären zusammenschließen, um die Institution des öffentlichen Bildungswesens zu untergraben.

Ich habe Howard Zinns „A People’s History of the United States“ in einem Klassenzimmer in einem Gefängnis in New Jersey unterrichtet. Zinns Buch ist eines der Hauptziele der Rechtsextremen. Trump verurteilte Zinn im Jahr 2020 auf der Konferenz des Weißen Hauses zur amerikanischen Geschichte und sagte: „Unsere Kinder werden mit Propagandaschriften wie denen von Howard Zinn unterrichtet, die versuchen, den Schülern ihre eigene Geschichte zu verleugnen.“

Zinn entlarvt die Lügen, mit denen die Eroberung Amerikas verherrlicht wurde. Er lässt die Leser die Vereinigten Staaten mit den Augen der amerikanischen Ureinwohner, der Einwanderer, der Versklavten, der Frauen, der Gewerkschaftsführer, der verfolgten Sozialisten, Anarchisten und Kommunisten, der Abolitionisten, der Antikriegsaktivisten, der Bürgerrechtler und der Armen sehen. Er zitiert die Aussagen von Sojourner Truth, Chief Joseph, Henry David Thoreau, Frederick Douglass, W.E.B. Du Bois, Randolph Bourne, Malcolm X und Martin Luther King Jr. Als ich meine Vorlesungen hielt, hörte ich die Studenten „Verdammt“ oder „Wir wurden belogen“ murmeln.

Zinn macht deutlich, dass organisierte militante Kräfte demokratischen Raum in der amerikanischen Gesellschaft eröffneten. Keines dieser demokratischen Rechte – die Abschaffung der Sklaverei, das Streikrecht, die Gleichstellung der Frauen, die soziale Sicherheit, der Acht-Stunden-Arbeitstag, die Bürgerrechte – wurde uns von einer wohlwollenden herrschenden Klasse gegeben. Es war mit Kampf und Selbstaufopferung verbunden. Kurz gesagt erklärt Zinn, wie Demokratie funktioniert.

Zinns Buch wurde in meinem engen Gefängnis-Klassenzimmer verehrt. Es wurde verehrt, weil meine Schüler genau verstanden, wie weiße Privilegien, Rassismus, Kapitalismus, Armut, Polizei, Gerichte und Lügen, die von den Mächtigen verbreitet wurden, ihre Gemeinden und ihr Leben veränderten. Zinn ermöglichte es ihnen, zum ersten Mal die Stimmen ihrer Vorfahren zu hören. Er schrieb Geschichte, keine Mythen. Er hat meine Schüler nicht nur unterrichtet, sondern sie auch gestärkt. Ich habe Zinn schon immer bewundert. Nach diesem Unterricht habe auch ich ihn verehrt.

Als Zinn am Spelman College, einem historischen College für afroamerikanische Frauen in Atlanta, unterrichtete, engagierte er sich in der Bürgerrechtsbewegung. Er war Mitglied des Student Nonviolent Coordinating Committee. Er marschierte mit seinen Studenten und forderte Bürgerrechte. Der Präsident von Spelman war nicht begeistert.

„Ich wurde wegen Ungehorsam gefeuert„, erinnerte sich Zinn. ‚Was zufällig der Wahrheit entsprach.“

Bildung soll subversiv sein. Sie gibt den Schülern die Fähigkeit und die Sprache, Fragen zu herrschenden Annahmen und Ideen zu stellen. Sie stellt Dogmen und Ideologien in Frage. Sie kann, wie Zinn schreibt, ‘der Täuschung entgegenwirken, die die Gewalt der Regierung legitimiert“. Sie hebt die Stimmen der Marginalisierten und Unterdrückten, um eine Vielzahl von Perspektiven und Erfahrungen zu würdigen. Wenn Bildung einen Beitrag leistet, führt dies zu Empathie und Verständnis, zu dem Wunsch, historische Fehler zu korrigieren und die Gesellschaft zu verbessern. Sie fördert das Gemeinwohl.

Bei Bildung geht es nicht nur um Wissen, sondern auch um Inspiration. Es geht um Leidenschaft. Es geht um den Glauben, dass das, was wir im Leben tun, von Bedeutung ist. Es geht um die Fähigkeit, wie James Baldwin in seinem Essay „The Creative Process“ schreibt, „zum Kern jeder Antwort vorzudringen und die Frage aufzudecken, die die Antwort verbirgt“.

Die Angriffe der Rechten auf Programme wie die kritische Rassentheorie oder DEI, wie Stanley in seinem Buch betont, „verzerren diese Programme absichtlich, um den Eindruck zu erwecken, dass diejenigen, deren Perspektiven endlich einbezogen werden – wie zum Beispiel schwarze Amerikaner – eine Art illegalen Nutzen oder unfairen Vorteil erhalten. Und so nehmen sie schwarze Amerikaner ins Visier, die in Macht- und Einflusspositionen aufgestiegen sind, und versuchen, ihnen die Legitimität abzusprechen, weil sie ihrer Meinung nach nichts verdient hätten. Das letztendliche Ziel besteht darin, die Übernahme der Institutionen zu rechtfertigen und sie in Waffen im Krieg gegen die Idee einer multirassischen Demokratie zu verwandeln.“

Die Integrität und Qualität der öffentlichen Hochschulbildung in Amerika wird seit Jahrzehnten angegriffen, wie Ellen Schrecker in ihrem Buch „The Lost Promise: American Universities in the 1960s“ dokumentiert.

Schrecker weist darauf hin, dass die Proteste auf den Universitätsgeländen in den 1960er Jahren dazu führten, dass „die Feinde der liberalen Akademie“ deren „ideologische und finanzielle Grundlagen“ angriffen.

Die Studiengebühren, die früher niedrig oder sogar kostenlos waren, sind in die Höhe geschossen, und mit ihnen die enorme Verschuldung der Studierenden. Die Gesetzgeber der Bundesstaaten und die Bundesregierung haben die Mittel für öffentliche Universitäten gekürzt, sodass diese gezwungen sind, sich Unterstützung von Unternehmen zu suchen und die meisten Fakultäten auf den Status schlecht bezahlter Lehrbeauftragter zu reduzieren, die oft weder Sozialleistungen noch Arbeitsplatzsicherheit genießen. Fast 75 Prozent des Unterrichts an Colleges und Universitäten wird von Lehrbeauftragten, Teilzeitdozenten und nicht fest angestellten Vollzeitdozenten durchgeführt, die laut der American Federation of Teachers keine Aussicht auf eine Festanstellung haben.

Öffentliche Einrichtungen, die 80 Prozent der Studierenden des Landes ausmachen, sind chronisch unterfinanziert und es mangelt ihnen an grundlegenden Ressourcen. Die Hochschulbildung hat sich selbst an großen Forschungsuniversitäten zu einer Berufsausbildung entwickelt, die nicht mehr dem Lernen, sondern der wirtschaftlichen Mobilität dient. Der Angriff sieht vor, dass Eliteschulen, an denen die Studiengebühren über 80.000 US-Dollar pro Jahr betragen können, sich um die Reichen und Privilegierten kümmern und die Armen und die Arbeiterklasse ausschließen.

„Die heutige Akademie dient in erster Linie dazu, einen zunehmend ungerechten Status quo zu reproduzieren. Es ist schwer vorstellbar, wie sie umstrukturiert werden könnte, um einem demokratischeren Zweck zu dienen, ohne dass von außen Druck ausgeübt wird, um eine Art universelle kostenlose Hochschulbildung zu erreichen“, schreibt Schrecker.

Totalitäre Gesellschaften lehren den Studierenden nicht, wie sie denken sollen, sondern was sie denken sollen. Sie produzieren Studierende, die historisch und politisch ungebildet sind und von einer erzwungenen historischen Amnesie geblendet werden. Sie versuchen, konforme Diener und Apologeten hervorzubringen, keine Kritiker und Rebellen. Aus diesem Grund gibt es in totalitären Staaten keine Hochschulen für freie Künste.

PEN America hat seit 2021 landesweit fast 16.000 Buchverbote an öffentlichen Schulen dokumentiert, eine Zahl, die, wie PEN schreibt, „seit der McCarthy-Ära der 1950er Jahre nicht mehr erreicht wurde“. Zu diesen Büchern gehören Titel wie „Das blaue Auge“ von Toni Morrison, „Die Farbe Lila“ von Alice Walker und „Maus“, der Comicroman über den Holocaust von Art Spiegelman.

Die wichtigste menschliche Tätigkeit ist, wie uns Sokrates und Platon in Erinnerung rufen, nicht das Handeln, sondern die Kontemplation, was die in der östlichen Philosophie verankerte Weisheit widerspiegelt. Wir können die Welt nicht verändern, wenn wir sie nicht verstehen. Indem wir die Philosophen und Realitäten der Vergangenheit verarbeiten und kritisieren, werden wir zu unabhängigen Denkern in der Gegenwart. Wir sind in der Lage, unsere eigenen Werte und Überzeugungen zu artikulieren, oft im Gegensatz zu dem, was diese antiken Philosophen vertraten. Die Fähigkeit zu denken und die richtigen Fragen zu stellen, ist jedoch eine Bedrohung für totalitäre Regime, die versuchen, blinden Gehorsam gegenüber der Obrigkeit zu erzwingen.

Unbewusste Zivilisationen sind totalitäre Einöden. Sie reproduzieren und übernehmen tote Ideen, wie in José Clemente Orozcos Wandgemälde „The Epic of American Civilization“ dargestellt, in dem Skelette in akademischen Gewändern Baby-Skelette hervorbringen.

„Bevor sie die Macht ergreifen und eine Welt nach ihren Lehren errichten, beschwören totalitäre Bewegungen eine lügnerische Welt der Beständigkeit herauf, die den Bedürfnissen des menschlichen Geistes angemessener ist als die Realität selbst; in der sich entwurzelte Massen durch reine Vorstellungskraft zu Hause fühlen können und von den nie endenden Erschütterungen verschont bleiben, die das wirkliche Leben und die wirklichen Erfahrungen den Menschen und ihren Erwartungen zufügen“, schreibt Hannah Arendt in ‚The Origins of Totalitarianism‘. „Die Kraft, die die totalitäre Propaganda besitzt – noch bevor die Bewegungen die Macht haben, eiserne Vorhänge fallen zu lassen, um zu verhindern, dass irgendjemand die grausame Stille einer völlig imaginären Welt durch die geringste Realität stört – liegt in der Fähigkeit, die Massen von der realen Welt abzuschotten.“

So schlimm die Dinge auch sind, sie werden noch viel schlimmer werden. Das Bildungssystem der Nation wird in den Schlachthof gezerrt, wo es zerstückelt und privatisiert wird. Die Unternehmen, die vom System der Charter Schools und Online-Colleges profitieren – deren Hauptanliegen sicherlich nicht die Bildung ist – ersetzen echte Lehrer durch nicht gewerkschaftlich organisierte, schlecht ausgebildete Ausbilder. Die Schüler werden nicht unterrichtet, sondern auswendig gelernt und mit den bekannten Tropen autoritärer Lehrbücher gefüttert – Lobeshymnen auf die Vorherrschaft der Weißen, die nationale Reinheit, das Patriarchat und die Pflicht der Nation, ihre „Tugenden“ anderen mit Gewalt aufzuzwingen. Diese Massenindoktrination wird nicht nur für Unwissenheit, sondern auch für Gehorsam sorgen. Und genau darum geht es.

