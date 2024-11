https://english.almayadeen.net/articles/opinion/the-lie-of-western-diversity-and-inclusion-doesn-t-work-whil



Die Lüge von der Vielfalt und Inklusion des Westens funktioniert nicht, wenn man einen Völkermord begeht

Von Robert Inlakesh

Quelle: Al Mayadeen Englisch

14. November 2024

Donald Trump ist zwar ein Monster, aber sein Programm ist ehrlicher und ideologisch konsistenter. Kamala Harris‘ Kampagne war ein Bündel von Widersprüchen und irreführenden Aussagen, bei der Prominente eingesetzt wurden, um den toten Körper der Kampagne der Demokratischen Partei über die Ziellinie zu schleifen.

Jetzt, da sich der Staub nach den US-Wahlen gelegt zu haben scheint, ist ein kritischer Blick auf die Außenpolitik Washingtons unter der Regierung der Demokratischen Partei notwendig. Zwar ist klar, dass der Völkermord in Gaza für die meisten amerikanischen Wähler kein vorrangiges Thema war, doch war das Thema von zentraler Bedeutung, um die Harris-Kampagne zu untergraben.

Der Erdrutschsieg von Donald Trump bei den amerikanischen Wahlen versetzte den Anhängern der Demokratischen Partei einen deutlichen psychologischen Schlag. Unmittelbar nach Bekanntgabe der Ergebnisse waren die sozialen Medien voll von Kommentaren wütender Anhänger der Demokratischen Partei, die versuchten, jeder einzelnen Minderheitengruppe die Schuld zu geben. Es wurden Vorwürfe gegen schwarze Männer, Latinos, Araber, Muslime und sogar amerikanische Ureinwohner erhoben, denen Todeswünsche ausgesprochen wurden und die in großem Umfang rassistisch beleidigt wurden.

Währenddessen brachten CNN, MSNBC und andere Mainstream-Medien in den USA eine Million Ideen hervor, warum ihr bevorzugter Kandidat die Wahl nicht gewonnen hatte. Einige Kommentatoren argumentierten sogar lächerlicherweise, dass Kamala Harris nicht pro-„Israel“ oder pro-Ukraine genug sei.

Obwohl die Harris-Kampagne zahlreiche Fehler aufwies, wird die besondere Auswirkung des außenpolitischen Ansatzes der Demokratischen Partei in Verbindung mit ihrem Vertrauen in die Identitätspolitik nicht in dem Maße thematisiert, wie es eigentlich der Fall sein sollte.

Eine vielfältige Apartheid und integrative Ausbeutung

Am Ende der Präsidentschaft von Barack Obama hatte sich die Demokratische Partei eindeutig zu einer Institution gewandelt, die ihre Basis in der Identitätspolitik von Minderheitengemeinschaften in den Vereinigten Staaten bilden würde. Die Relevanz dieser Verschiebung für die Außenpolitik ist von großer Bedeutung und bereitete den Boden für eine Reihe von eklatanten Misserfolgen der imperialistischen Partei der USA.

Während die Art von Identitätspolitik, die die Demokratische Partei förderte, rein performativ war und darauf abzielte, die traditionellen linken antirassistischen und antiimperialistischen Anliegen ihres Klassenelements zu berauben, sind diejenigen, die sich mit diesen Themen auskennen, von Natur aus mit konkreten politischen Veränderungen verbunden, die darauf abzielen, eine gerechtere Gesellschaft zu schaffen. Während also die Gesetzgeber der Demokratischen Partei ein Zeichen setzen und signalisieren können, dass sie gegen rassistisch motivierte Polizeigewalt sind, erlauben sie nicht, dass Gesetze verabschiedet werden, um einige der wichtigsten Ziele zu erreichen, die von afroamerikanischen Aktivisten, zivilgesellschaftlichen Organisationen oder Menschenrechtsgruppen vorgebracht werden.

Auch wenn sich die Demokratische Partei in der Frage der Gesundheitsversorgung als das kleinere Übel darstellt, kann sie nicht den Schritt wagen, ihrer Bevölkerung eine Krankenversicherung für alle anzubieten. Das liegt daran, dass die Spenderklasse der Partei und sogar viele ihrer Parteimitglieder ein erhebliches Interesse daran haben, den Status quo aufrechtzuerhalten. Dennoch hat sich die Botschaft im Bereich der Gesundheitsversorgung mit dem Übergang zum Aufbau einer identitätspolitischen Basis nicht dramatisch verändert.

In der Zwischenzeit provozierte die Hinwendung zu einer performativen, linksbasierten Identitätspolitik eine ebenso lautstarke rechte Identitätspolitik, die es der Republikanischen Partei ermöglichte, sich für die weiße Bevölkerungsmehrheit in den Vereinigten Staaten einzusetzen. Donald Trumps Wahlkampf war voll von dieser Propaganda der weißen Identitätspolitik, die darauf abzielte, die statistisch gesehen randständigsten Ideen, die von der Demokratischen Partei vertreten wurden, herauszugreifen und sie zu nutzen, um die weiße Bevölkerung Amerikas als Opfergruppe darzustellen.

Die Republikanische Partei nutzte diese Politik der weißen Identität als Mittel, um Unterstützung zu gewinnen und die Aufmerksamkeit von der Klassenpolitik abzulenken, aber sie tat dies viel effektiver. Das liegt daran, dass die Außenpolitik der USA, den globalen Süden zu erobern, zu unterwerfen, zu missbrauchen, zu töten und zu berauben, mit einem umgekehrten identitätspolitischen Argument übereinstimmt, das in der Idee der westlichen weißen Identität verwurzelt ist. Daher gibt es keinen Widerspruch zwischen dieser Botschaft und imperialistischen Bestrebungen.

Dennoch war die Demokratische Partei nun in der Zwickmühle, einerseits zu behaupten, sie vertrete alle Minderheiten, andererseits aber ein westliches imperialistisches Regime zu betreiben. Dies führte zu großen Problemen für die Demokraten, die versuchten, ihre ideologischen Widersprüche mit weiteren performativen Entscheidungen zu verschleiern.

Als beispielsweise Bilder von der südlichen Grenze der USA auftauchten, auf denen weiße Grenzbeamte Haitianer zu Pferd zusammentrieben, um sie abzuschieben, bestand die Antwort auf diese Krise darin, Kamala Harris die Kontrolle über die Grenzfrage zu übertragen. Als die ehemalige Pressesprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, dafür kritisiert wurde, dass sie keine Fragen afrikanischer Reporter beantwortete, ersetzte die Biden-Regierung sie durch Karine Jean-Pierre, die ebenfalls keine Fragen afrikanischer Reporter beantwortete. Durch die Besetzung dieser Positionen mit schwarzen Frauen konnte das Weiße Haus behaupten, dass es nicht rassistisch sei.

Diese Inszenierung, die sich an die Basis der Demokratischen Partei richtete, hatte zwar bis zu einem gewissen Grad funktioniert, doch diese Strategie scheiterte mit dem Umgang mit dem Krieg im Gazastreifen. Umfragedaten zeigten durchweg, dass nach Monaten des Krieges im Gazastreifen etwa 70–80 % der Demokraten einen Waffenstillstand wollten, während etwa 60 % aller befragten Amerikaner dasselbe sagten. Nicht nur das, sondern die Mehrheit der befragten Demokraten stimmte auch zu, dass „Israel“ in Gaza einen Völkermord begeht.

Nachdem die Biden-Regierung über anderthalb Jahre lang Russland als Schurkenstaat bezeichnet, Sanktionen verhängt, unbegrenzte Waffenlieferungen geschickt und behauptet hatte, dies zur Unterstützung eines „Widerstands“ gegen Besatzung, Annexion und Völkermord zu tun, wurde dieses Argument am 7. Oktober 2023 auf den Kopf gestellt.

Plötzlich standen die USA hier Seite an Seite mit den Israelis und unterstützten einige der schlimmsten Gräueltaten, die seit dem Zweiten Weltkrieg begangen wurden. Das israelische Regime besetzt seit 1948 palästinensisches Land, wird von allen führenden Menschenrechtsgruppen beschuldigt, ein Apartheid-Regime der jüdischen Vorherrschaft zu betreiben, und besteht aus einer ganzen Koalition der widerlichsten Rassisten, die nicht nur Araber und Muslime hassen, sondern auch vehement gegen Schwarze eingestellt sind und eine jahrzehntelange Geschichte öffentlich dokumentierten Rassismus vorzuweisen haben.

Wir befinden uns derzeit in einer Ära, in der soziale Medien den Nachrichtenkonsum dominieren und X [ehemals Twitter] die beliebteste Plattform für diesen Zweck ist. Daher wurden sie, insbesondere potenzielle jüngere Wähler, tagein, tagaus Videos von toten Kindern ausgesetzt, gepaart mit Videos von rassistischen Soldaten, die sich selbst dabei filmten, wie sie in der Unterwäsche vertriebener und ermordeter Frauen in Gaza tanzten.

Vizepräsidentin Kamala Harris traf sich mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu, als dieser im Juli Washington besuchte, und erklärte anschließend der Öffentlichkeit, dass sie das „Recht auf Selbstverteidigung“ des zionistischen Regimes unterstütze und kein Mitgefühl für palästinensische Zivilisten äußern könne, ohne sich über die Propaganda vom 7. Oktober auszulassen, die längst widerlegt worden war.

Auf dem Parteitag der Demokratischen Partei (DNC) erlaubte Kamala Harris nicht einmal, dass eine palästinensische Stimme gehört wurde, selbst nicht von einem palästinensischen Amerikaner, der genau das gesagt hätte, was sie hören wollte. „Ich spreche“, war der herausragende Kommentar, der bei muslimischen und arabischen Wählern hängen blieb. So reagierte sie auf pro-palästinensische Aktivisten, die sie während einer Rede anschrien.

Die Umfragedaten sind eindeutig und zeigen, dass die meisten amerikanischen Wähler die Außenpolitik nicht als oberste Priorität betrachteten. Nur etwa 15 % oder weniger gaben an, dass dies ein wichtiges Thema für sie war. Es besteht jedoch kein Zweifel daran, dass der Zusammenbruch der performativen Identitätspolitik eine entscheidende Rolle bei der Beeinflussung der Wähler gespielt hat. Die Mehrheit der Wähler der Demokratischen Partei gab an, dass „Demokratie“ das wichtigste Thema war, über das sie abgestimmt haben, was sehr aufschlussreich ist, wenn man die große Bandbreite anderer Themen bedenkt, auf die Kamala Harris ihre Kampagne hätte ausrichten können.

Es sollte hier keine Verwirrung herrschen, nichts deutet darauf hin, dass ein erheblicher Teil der Amerikaner den Gaza-Streifen als Priorität bei der Entscheidung über ihre Stimme betrachtete, doch die Wahrnehmung ist ein wichtiges Thema in der Politik. Schließlich konnte Jill Stein mit ihrer Green Party landesweit nur 705.866 Stimmen auf sich vereinen, was 0,5 % der abgegebenen Stimmen entspricht, verglichen mit ihrem Wahlkampf im Jahr 2016, bei dem sie 469.627 Stimmen oder 1,07 % der abgegebenen Stimmen erhielt. Stein führte ihren Wahlkampf hauptsächlich zum Thema Gaza und konnte nicht einmal 1 % der nationalen Stimmen auf sich vereinen.

Es ist sicherlich bemerkenswert, dass Kamala Harris nicht nur die Volksabstimmung gegen Trump verlor, sondern auch, dass wichtige Kategorien von Minderheitengruppen wie schwarze Männer in größerer Zahl für den republikanischen Kandidaten gestimmt hatten als in den beiden vorangegangenen Wahlen. Dies war ein Zeichen für ein großes Wahrnehmungsversagen.

Die performative Botschaft einer Demokratischen Partei, die sich auf die Knie beugt und sich für Vielfalt, Antirassismus und Inklusion einsetzt, mag funktioniert haben, als sie nicht im Amt war, aber sie funktionierte nicht so gut, als sie in der Entscheidungsposition war und nichts tat, um ihre Rhetorik tatsächlich in die Tat umzusetzen.

Ein weiteres sehr aufschlussreiches Ergebnis der Wahlen war die sofortige Reaktion der Anhänger der Demokratischen Partei, wie oben erwähnt. Es war ein absolutes Schuldzuweisungsspiel, bei dem mit dem Finger auf jede erdenkliche Minderheitengemeinschaft gezeigt wurde. Auf Social-Media-Plattformen tummelten sich zahlreiche geistesgestörte Personen, die Menschen den Tod wünschten. Es wurden Videos produziert, in denen es hieß, dass es „uns egal ist“, wenn schwarze Männer von der Polizei getötet werden, während andere kommentierten, dass sie sich wünschen, dass mehr Kinder in Gaza in die Luft gesprengt werden, als Videos auftauchten, in denen Frauen Starbucks und McDonalds kauften, als Zeichen dafür, dass sie den pro-palästinensischen Boykott aufgeben.

Die kleinlichen, rassistischen und völkermörderischen Reaktionen der Anhänger von Kamala Harris verkörpern die Identitätspolitik der Demokratischen Partei. Hier kommt eine privilegierte, gefräßige, selbstgerechte und performative Politik zum Ausdruck, die zeigt, dass die Unterstützung für die Anliegen der Afroamerikaner, die Polizeigewalt ausgesetzt sind, und der Palästinenser, die einen Völkermord erleiden, rein geschäftlicher Natur war. Die zugrunde liegenden Tendenzen ihrer Ideologie sind typisch für das suprematistische Programm der Demokratischen Partei. Es bedeutet: „Ich werde weiterhin nett zu dir sein, solange du tust, was ich sage, aber wenn du fragst, warum ich nichts getan habe, um dir tatsächlich zu helfen, verwandle ich mich in einen rassistischen Neokonservativen.“

Es ist klar, dass viele Millionen Amerikaner von der performativen, selbstgerechten und amerikanisch-exzeptionalistischen Kampagne von Kamala Harris begeistert waren, aber das reichte nicht aus. Das liegt daran, dass es nicht gelungen ist, genügend Menschen zu motivieren, sich auf die eigene Leistung einzulassen, was der Demokratischen Partei nicht gelungen ist.

Die Demokraten versuchten verzweifelt, die Identitätspolitik zu ihren Gunsten zu nutzen, aber ein großes Problem dabei ist, dass die meisten Wissenschaftler der Identitätspolitik konsequent in ihrer antirassistischen Haltung bleiben. Nehmen wir zum Beispiel Ta-Nehisi Coates, der dieses Jahr ein neues Buch mit dem Titel „The Message“ veröffentlichte. Der größte Teil des Buches handelt von der Apartheid im besetzten Palästina. Warum? Weil Menschen wie Coates wirklich an Kimberlé Crenshaws Idee der Intersektionalität glauben, die besagt, dass die Kämpfe unterdrückter Gruppen von Natur aus miteinander verbunden sind.

Obwohl der akademische Jargon, der Lehrbücher füllt und Gegenstand intensiver Debatten unter engagierten Anhängern der Ideale der Identitätspolitik ist, die versuchen, einen solchen Rahmen zu militarisieren, während sie den Massenmord an indigenen Bevölkerungsgruppen auf der ganzen Welt unterstützen, eine verlorene Strategie ist, sind die jungen Menschen, Wissenschaftler, Social-Media-Influencer und diejenigen, die sich für ein Studium in diesem Bereich entscheiden, sind der Idee verbunden, dass Apartheid, Rassismus und Völkermord niemals richtig sind. Deshalb kann es nicht gelingen, den Widerstand gegen den US-Imperialismus von der Denkweise dieser Personen zu trennen.

Letztendlich ist die Demokratische Partei eine westliche Institution der liberalen Vorherrschaft, die für eine elitäre Oligarchie arbeitet. Dies zeigt sich am deutlichsten in ihrer außenpolitischen Plattform: Während sie Antirassismus predigen, unterstützen sie buchstäblich ein ethno-suprematistisches europäisches Siedlerregime bei der Ausrottung eines Teils der indigenen Bevölkerung. US-Präsident Joe Biden verwendete typisch orientalistische Beschreibungen der Palästinenser, um zu behaupten, sie seien von einem „uralten Wunsch, Juden zu töten“ getrieben, eine zutiefst rassistische Aussage, die zu einer Zeit kam, als die Menschen in Gaza unter einer künstlich herbeigeführten Hungersnot litten.

Donald Trump ist zwar auch ein Monster, aber seine Plattform ist ehrlicher und ideologisch konsistenter. Kamala Harris‘ Kampagne war ein Bündel von Widersprüchen und Gaslighting-Aussagen, bei der Prominente eingesetzt wurden, um den toten Körper der Kampagne der Demokratischen Partei über die Ziellinie zu schleifen. Harris hat sich nie für die Rechte von Minderheiten eingesetzt, sie hat eine bevormundende Gruppe privilegierter amerikanischer Fanatiker vertreten, die ihren Wahnsinn bei der Nachricht von ihrer Niederlage offenbarten.

