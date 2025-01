https://www.commondreams.org/opinion/what-will-happen-to-palestine-under-trump



Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat den designierten Präsidenten Donald Trump als „den besten Freund, den Israel je im Weißen Haus hatte“ bezeichnet.

(Foto: Wikimedia Commons)

Der Waffenstillstand wird der Unterdrückung der Palästinenser kein Ende setzen

Richard Mcdaniel

Common Dreams

16. Januar 2025

Erste Anzeichen deuten bereits darauf hin, dass die zweite Trump-Regierung zumindest die illegale israelische Expansion weiter ermöglichen wird, insbesondere im besetzten Westjordanland.

Bis vor kurzem ging der von den USA finanzierte israelische Völkermord an den Palästinensern weiter, ohne dass ein Ende in Sicht war. Am 13. Januar 2025 wurden bei israelischen Angriffen mindestens 45 Menschen aus Gaza ermordet. Kurz nach diesen Angriffen wurde jedoch am 15. Januar 2025 ein Waffenstillstands- und Geiseldeal (der Berichten zufolge in drei Phasen aufgeteilt ist) bestätigt. Wichtig ist, dass Steven Witkoff, der vom designierten US-Präsidenten Donald Trump zu seinem Sondergesandten im Nahen Osten ernannt wurde, den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu dazu gezwungen hat, innerhalb von zwei Monaten einen Waffenstillstands- und Geiselplan zu akzeptieren, was in krassem Gegensatz zu der inkompetenten (und ehrlich gesagt grausamen) Unfähigkeit der Biden-Regierung steht, Netanjahu im vergangenen Jahr dazu zu drängen, einen Plan zu akzeptieren.

Dennoch ist es unmöglich, wirklich zu wissen, was als Nächstes kommen wird, auch wenn die neue Trump-Regierung einen Waffenstillstands- und Geiseldeal ausgehandelt hat. Trump ist bekanntermaßen unberechenbar. Jüngsten Schätzungen des Gesundheitsministeriums von Gaza zufolge wurden seit dem 7. Oktober 2023 mindestens 45.000 Palästinenser niedergemetzelt. In den Tagen vor seiner Amtseinführung als Präsident sind viele Menschen in den Vereinigten Staaten und auf der ganzen Welt unsicher, wie Trump mit dem anhaltenden Völkermord in Israel und dem israelisch-palästinensischen Konflikt insgesamt umgehen wird. Um diese Fragen zu beantworten, habe ich eine Reihe von Wissenschaftlern interviewt.

Zunächst ist es wichtig, Trumps Einfluss auf den israelisch-palästinensischen Konflikt während seiner ersten Amtszeit zu bewerten. Einerseits hat Trump den israelischen Expansionismus immer wieder ermöglicht. „Trump hat die illegale Annexion Jerusalems durch Israel anerkannt, [und] er hat die illegale Annexion der Golanhöhen durch Israel anerkannt“, sagte mir der Politikwissenschaftler Norman Finkelstein. Darüber hinaus kehrte der Zweistaatenvorschlag, den Trump im Jahr 2020 bekannt gab, die Politik seiner Vorgänger radikal um, indem er Israel erlaubte, das Jordantal und die überwiegende Mehrheit der illegalen Siedlungen im Westjordanland zu annektieren, während lediglich 15 % des historischen Palästinas für einen palästinensischen Staat vorgesehen waren. Trumps erste Regierung legte einfach keinen Wert auf die palästinensische Souveränität, eine Ansicht, die von der Biden-Regierung geteilt wird. „Biden hätte [Trumps] Entscheidungen rückgängig machen können, hat sich aber dagegen entschieden“, erklärte mir Finkelstein weiter. Die Unterstützung der Biden-Regierung für den Völkermord in Israel ist lediglich eine Folge der früheren Politik Trumps, der den israelischen Expansionismus billigte.

Obwohl Trump Liz Cheney und andere Mitglieder der Kriegsmaschinerie Washingtons kritisiert, ist er sich seines eigenen aggressiven Verhaltens weiterhin nicht bewusst.

Andererseits hat Trump das Palästina-Problem während seiner ersten Amtszeit teilweise aufgegeben. „Trump (oder genauer gesagt Kushner und andere) haben versucht, das Palästina-Problem vollständig beiseitezuschieben und sich stattdessen auf die Förderung der Normalisierung zwischen Israel, den Golfstaaten und Saudi-Arabien zu konzentrieren“, sagte mir der Wissenschaftler für internationale Beziehungen Stephen Walt. Nachdem sich viele Palästinenser von der Trump-Regierung im Stich gelassen fühlten, kamen sie laut Walt zu der Überzeugung, dass sie „keine andere Wahl hätten als Gewalt“. Da die Biden-Regierung Trumps Politik der Vernachlässigung fortsetzte, „war der 7. Oktober die Folge“.

Während Finkelstein und Walt die negativen Folgen der Politik Trumps gegenüber Israel hervorheben, sieht der berühmte israelische revisionistische Historiker Benny Morris Trumps frühere Handlungen anders. „[Trump] hat Jerusalem als Israels Hauptstadt anerkannt, was frühere US-Präsidenten hätten tun sollen, aber abgesehen davon, dass es den Israelis ein gutes Gefühl gab, hatte dies keine Auswirkungen auf den Konflikt“, sagte Morris mir. Dennoch erkennt Morris mit seiner Argumentation, dass Trump Recht hatte, Jerusalem als Israels Hauptstadt anzuerkennen, und dass frühere amerikanische Präsidenten dies „hätten tun sollen“, den von Trump angefachten israelischen Expansionismus ausdrücklich an und billigt ihn, was Morris‘ Glaubwürdigkeit untergräbt, wenn es darum geht, darüber zu sprechen, ob die Palästinenser Trumps Handlungen als eskalierend empfanden oder nicht.

Erste Anzeichen deuten bereits darauf hin, dass die zweite Trump-Regierung zumindest die illegale israelische Expansion weiter ermöglichen wird, insbesondere im besetzten Westjordanland. Zwei der wichtigsten von Trump ernannten Personen, Pete Hegseth (Verteidigungsministerium) und Mike Huckabee (Botschafter in Israel), lehnen eine Zweistaatenlösung ab. Darüber hinaus leugnet Huckabee gewohnheitsmäßig die Existenz der Palästinenser selbst, bezeichnet das Westjordanland als „Judäa und Samaria“ und ist der Ansicht, dass das gesamte Westjordanland Israel gehört. David Friedman, der weiterhin eng mit Trump verbunden ist und unter seiner ersten Regierung US-Botschafter in Israel war, schrieb kürzlich ein Buch, in dem er sich für einen einzigen jüdischen Staat ausspricht, der das Westjordanland und wahrscheinlich auch Gaza umfassen würde. Der israelische Finanzminister Bezalel Smotrich erklärte, dass eine zweite Präsidentschaft Trumps einen weiteren israelischen Expansionismus ermöglichen würde und dass es „jetzt an der Zeit sei“, die Souveränität über die Siedlungen im Westjordanland anzustreben.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass die zweite Trump-Regierung die israelische Expansion im Westjordanland in einem Ausmaß fördern wird, das die Verhinderung der Entstehung eines unabhängigen palästinensischen Staates garantieren würde. Der ehemalige Vertreter der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO), Sari Nusseibeh, der zuvor einer der bekanntesten palästinensischen Friedensaktivisten war, die sich für eine Zweistaatenlösung einsetzten, ist der Meinung, dass „unter Trump die Politik Israels in der geografischen und politischen Zerstückelung des embryonalen palästinensischen Staates bestehen wird, wobei all dies unter eine hegemoniale israelische Autorität gebracht wird, ohne Rücksicht auf die internationale Meinung.“

Obwohl ein Waffenstillstands- und Geiseldeal erzielt wurde, soll Trump laut einem kürzlich veröffentlichten Bericht Netanjahu versprochen haben, dass seine Regierung Israel auch dann unterstützen würde, wenn es gegen das Abkommen verstößt. Obwohl zuvor ein Waffenstillstand zwischen Israel und dem Libanon erzielt wurde, setzt Israel seine Luftangriffe auf den Süd- und Ostlibanon fort. Weder die Trump- noch die Biden-Regierung hat Israel bestraft, und es ist unwahrscheinlich, dass sie dies tun werden. Vor kurzem äußerte Hegseth seine Unterstützung dafür, dass Israel „jedes einzelne Mitglied der Hamas“ tötet. In der Praxis bedeutet dies, dass hochrangige Mitglieder der Trump-Administration es gutheißen, wenn Israel seine wahllosen Angriffe auf Gaza intensiviert. Neben der Möglichkeit, dass „der Gazastreifen als palästinensische Entität eliminiert wird und die [Eroberung] des Westjordanlands und dessen Eingliederung in den Staat Israel fortgesetzt wird“, ist es sehr wahrscheinlich, dass es unter der zweiten Trump-Administration zu mehr „Tötungen und ethnischen Säuberungen“ kommen wird, wie mir der Kulturwissenschaftler Iain Chambers sagte. Diese Vorsicht hinsichtlich der möglichen Fortsetzung des Völkermords und des israelischen Expansionismus unter einer zweiten Trump-Regierung wird auch von Walt geteilt: „Der Völkermord/die ethnische Säuberung wird weitergehen, und ich halte es für wahrscheinlich, dass Israel das Westjordanland (und vielleicht Teile Syriens und des Libanon) annektiert.“

Obwohl die Zukunft nie vollständig vorhersehbar ist, lässt sich abschätzen, wie die zweite Trump-Regierung Israel behandeln wird. Aufgrund von Trumps katastrophalen Handlungen gegenüber den Palästinensern (während seiner ersten Amtszeit und jetzt) ist es plausibel anzunehmen, dass die zweite Trump-Regierung zumindest den israelischen Expansionismus stark fördern wird, obwohl auch die gleichzeitige Eskalation des Völkermords in Israel eine wahrscheinliche Option ist. Obwohl Trump Liz Cheney und andere Mitglieder der Kriegsmaschinerie Washingtons kritisiert, ist er sich seines eigenen aggressiven Verhaltens weiterhin nicht bewusst. Die Erkenntnis, dass die zweite Trump-Regierung katastrophale Folgen für die Lebensgrundlage der Palästinenser haben wird, mag Hoffnungslosigkeit auslösen, aber man darf sich nicht entmutigen lassen. Dauerhaftes, kollektives politisches Handeln ist nach wie vor die einzige praktikable Form des Widerstands gegen Washingtons endlose Unterstützung der Unterdrückung.

Übersetzt mit Deepl.com

