Pete Hegseth, Faschist und Verteidiger von Kriegsverbrechern, soll das amerikanische Militär führen

Jacob Crosse

16. Januar 2025

Pete Hegseth, der von Donald Trump zum Verteidigungsminister gewählte Kandidat, erscheint am Dienstag, dem 14. Januar 2025, im Kapitol in Washington vor dem Streitkräfteausschuss des Senats zu seiner Anhörung zur Bestätigung. [AP Photo/Ben Curtis]

Am Dienstag hielt der Streitkräfteausschuss des Senats seine erste und einzige Anhörung zur Bestätigung des vom designierten Präsidenten Donald Trump nominierten Verteidigungsministers ab, des Fox-News-Kommentators und Verteidigers von Kriegsverbrechern Pete Hegseth. Nach der Anhörung deuteten Medienberichte darauf hin, dass Hegseth angesichts der republikanischen Mehrheit im Senat (53 zu 47) wahrscheinlich bestätigt werden würde, da sich keiner der Senatoren gegen ihn ausgesprochen hatte.

Hegseth befürwortet offen die Begehung von Kriegsverbrechen und hat wahrscheinlich selbst als Infanterist in einer Einheit, die für die Ermordung von Gefangenen berüchtigt ist, und als Wache im Gefangenenlager Guantanamo Bay daran teilgenommen. In seiner Anhörung zur Bestätigung erklärte Hegseth, dass ihn seine Erfahrungen in Guantanamo Bay zu einem Experten für eine Form der Folter machen, die als Waterboarding bekannt ist und für die er sich offen ausgesprochen hat.

Während seiner Anhörung zur Bestätigung seiner Nominierung wetterte Hegseth gegen die Genfer Konventionen und erklärte: „Wir müssten alle anerkennen, dass die Art und Weise, wie wir unsere Kriege geführt haben, als die Genfer Konventionen verfasst wurden, heute ganz anders ist.“

Dass Hegseth für den Posten des Verteidigungsministers nominiert wurde, ganz zu schweigen davon, dass seine Nominierung wahrscheinlich genehmigt wird, zeigt, dass die amerikanische Demokratie ihren katastrophalen Tiefpunkt erreicht hat.

Die Verbrechen, die während der jahrzehntelangen andauernden Kriege der Vereinigten Staaten begangen wurden, die Folter, die Massentötung von Zivilisten und die Unterstützung des Völkermords im Gazastreifen durch die USA legitimierten, werden nun aufgedeckt. Die kriminellen Aktivitäten des US-Militärs auf der ganzen Welt werden die Grundlage für innenpolitische Unterdrückung bilden.

Von allen Nominierungen Trumps ist die Politik von Hegseth vielleicht die offen faschistischste. Er hat Kriegsverbrechen offen verteidigt und sich für den Einsatz des Militärs gegen politische Gegner ausgesprochen. Die Nominierung von Hegseth ist ein Beweis für Trumps völlige Missachtung jeglicher verfassungsrechtlicher Kontrolle über den Einsatz militärischer Gewalt, sei es im Inland oder im Ausland.

Dass Trump Hegseth aufgrund ihrer persönlichen Loyalität gegenüber dem neuen Präsidenten und ihrer nachweislichen öffentlichen Lobbyarbeit zur Unterstützung von US-Soldaten, die Kriegsverbrechen begangen haben, ausgewählt hat, ist eine unheilvolle Warnung vor einer bevorstehenden Explosion amerikanischer militärischer Gewalt gegen Länder, die von Trump ins Visier genommen werden, und gegen den Widerstand der Bevölkerung im eigenen Land.

Die Rolle der Demokratischen Partei besteht darin, den Schwenk der herrschenden Klasse in Richtung Diktatur zu beschönigen und zu erleichtern. In der über vierstündigen Anhörung hat kein einziger Demokrat im Ausschuss das Wort „Faschist“ in den Mund genommen. Sie haben die Bevölkerung auch nicht davor gewarnt, dass die Person, die sich um die Nominierung als Leiter einer Organisation mit einer Vielzahl von Atomwaffen, Tarnkappenbombern, Raketen-U-Booten und Hyperschallwaffen bewirbt, zuvor und wiederholt ihre Unterstützung für den Einsatz des Militärs gegen „innere Feinde“ bekundet hat.

Zusätzlich zu seiner Unterstützung für Kriegsverbrecher, seiner Ablehnung der Genfer Konvention und seiner Unterstützung für Trumps gescheiterten Putschversuch hat Hegseth eine Reihe faschistischer Tätowierungen auf seinem Körper, darunter den lateinischen Satz „Deus Vult“ (Gott will es). Dieser Slogan, der seinen Ursprung in den mittelalterlichen Kreuzzügen hat, wird heute von weißen Suprematisten, christlichen Faschisten und Islamophoben verwendet.

Bemerkenswerterweise wurde Hegseth während der Anhörung am Dienstag von keinem einzigen Demokraten zu seinen Tätowierungen befragt. Nach über zwei Stunden brachte der republikanische Senator von North Dakota, Kevin Cramer, das Thema zur Sprache, aber nur, um Hegseth die Möglichkeit zu geben, sein faschistisches „Kriegerethos“ zu verbreiten.

Die zentrale These von Hegseths jüngstem Buch „The War on Warriors: Behind the Betrayal of the Men Who Keep Us Free“ ist eine Variation von Adolf Hitlers „Dolchstoß“-Theorie, die die militärische Niederlage Deutschlands im Ersten Weltkrieg auf eine verräterische Heimatfront zurückführte, die vom „jüdischen Bolschewismus“ infiziert war. In Hegseths Buch, aus dem während der Anhörung eine Passage wiederholt wurde, während er und andere „Patrioten“ die imperialistischen Kriege der USA im Irak, in Afghanistan und Libyen führten, „stürzten sich Amerikas innere Feinde zu Hause auf uns.“

„Die Linke hat die Kriege nicht geführt. Sie blieben zu Hause und verwüsteten unser Haus. Allesamt Amerikazerstörer“, schrieb er. Zu den „Feinden im Inland“ gehören „die radikale Linke“, „Antifa“, „BLM“ und „jetzt auch Hamas-Anhänger und andere progressive Sturmtruppen“ (eine Verleumdung gegen diejenigen, die sich dem israelischen Völkermord in Gaza widersetzen). Hegseth schrieb in dem Buch, dass „erwartet wird, dass wir [Amerika] gegen alle Feinde verteidigen – sowohl ausländische als auch inländische. Nicht politische Gegner, sondern echte Feinde. (Ja, Marxisten sind unsere Feinde.)“

Während der Anhörung griff Hegseth wiederholt die von ihm als „woke“ bezeichnete Politik an, die der „Rekrutierung und Bindung“ schade, und versprach, dass er als Verteidigungsminister von Trump die „Tödlichkeit“ an erste Stelle setzen würde. Der republikanische Senator Eric Schmitt (Missouri) dankte Hegseth dafür, dass er „Klarheit“ und „Vision“ für das „Verteidigungsministerium“ biete, indem er ein Ethos wiederherstelle, ein Kriegerethos, das in krassem Gegensatz zum Ethos der letzten vier Jahre stehe, das von Schwäche und Wachsamkeit geprägt gewesen sei.

Schmitt behauptete, das Militär sei mit „DEI“ (Diversity, Equity and Inclusion) infiziert worden, was seiner Meinung nach „im kulturellen Marxismus verwurzelt“ sei. Als Reaktion darauf behauptete Hegseth, weniger als zwei Wochen nachdem zwei Veteranen der US-Armee am Neujahrstag gewalttätige Angriffe verübt hatten, bei denen Dutzende verletzt und über 14 Menschen getötet wurden, dass der „Extremismus“ im US-Militär von Anfang an ein „erfundenes Schreckgespenst“ sei.

Der Begriff „Kriegerethos“, der in den letzten zwei Jahrzehnten innerhalb des amerikanischen Militärs entwickelt wurde, bedeutet im Wesentlichen unbegrenzte und hemmungslose Brutalität und Kriminalität, um die Interessen der amerikanischen Oligarchie im In- und Ausland voranzutreiben. Seine Verherrlichung der Kriegsführung und die Militarisierung der Gesellschaft haben direkte Wurzeln in der Nazi-Ideologie.

Die Demokraten haben Hegseths Befürwortung eines „Kriegerethos“ nie angesprochen oder dessen faschistischen Inhalt aufgedeckt. Das konnten sie auch kaum, da sie Kriege in Afghanistan und im Nahen Osten und insbesondere den israelischen Völkermord in Gaza unterstützten. Um von der imperialistischen Militärpolitik und ihren blutigen Methoden abzulenken, konzentrierten sie sich fast ausschließlich auf Hegseths frühere Aussagen zu Frauen im Militär, frühere Vorwürfe der sexuellen Untreue und seine offensichtliche Unerfahrenheit in der Leitung großer Organisationen.

Bei der Verteidigung der Rolle der Frau gingen sie alle selbstverständlich davon aus, dass in den kommenden Jahren amerikanische Soldaten massenhaft auf die Schlachtfelder geschickt werden und dass das amerikanische Militär für diese Aufgabe ausgebaut werden muss.

Die einzige Abweichung vom Fokus auf Geschlechterfragen und persönliche Verfehlungen kam, als der Demokrat Jacky Rosen aus Nevada fragte, ob „America First-Außenpolitik“ „Amerika allein“ bedeute … Bedeutet das, dass wir unsere Verbündeten und Partner wie die NATO, Taiwan, Israel und andere im Stich lassen?“

Hegseth versicherte Rosen, dass „unsere Freunde in der Welt keinen besseren Verbündeten hatten … als Präsident Donald Trump, der das NATO-Bündnis neu belebt hat und in jeder Hinsicht hinter Israel stand, auf eine Weise, wie es diese Regierung nicht getan hat.“ Rosen hakte nach: „Wird Donald Trump hinter der Ukraine stehen? … Werden Sie hinter der Ukraine stehen?“

Hier liegt der Schlüssel zur Politik der Demokratischen Partei. Solange Trump das Engagement der USA im Krieg gegen Russland in der Ukraine aufrechterhält, selbst auf die Gefahr eines nuklearen Flächenbrandes hin, sind die Demokraten als eine der beiden Parteien des amerikanischen Imperialismus bereit, in allen anderen Bereichen zusammenzuarbeiten.

