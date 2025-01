https://www.commondreams.org/opinion/biden-admin-remembered-for-genocide



Ein pro-palästinensischer Demonstrant hält bei einer Demonstration gegen israelische Angriffe auf Gaza im Zentrum Londons, Großbritannien, ein Plakat hoch, auf dem US-Präsident Joe Biden, der ehemalige britische Premierminister Rishi Sunak und der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu wegen Kriegsverbrechen angeklagt werden.

(Foto: Andy Soloman/UCG/Universal Images Group via Getty Images)

Meine Gemeinschaft wird die Biden-Regierung für eine Sache in Erinnerung behalten: Völkermord

In weniger als einem Jahr traten mehr als ein Dutzend US-Beamte öffentlich aus Protest gegen Bidens Politik gegenüber Israel-Palästina zurück. Ich war einer von ihnen.

Maryam Hassanein

Common Dreams

19. Januar 2025

Von Zeit zu Zeit kommen unzählige junge Hoffnungsträger nach Washington, D.C., begierig darauf, bei der Umsetzung von Maßnahmen zu helfen, die das Leben der Amerikaner verbessern. Aber einige stellen schnell fest, dass der US-Imperialismus in alle Bereiche der Politik hineinreicht, dass er sich direkt oder indirekt auf alle Facetten der Regierung auswirkt, und manchmal auf Kosten der bedürftigen Amerikaner. Das war zumindest mein böses Erwachen.

Ich war einer dieser jungen Hoffnungsträger, und zwei Jahre später trat ich öffentlich von meinem Posten als politischer Beauftragter in der Biden-Harris-Regierung zurück, weil die Kosten des US-Imperialismus jeden meiner Gedanken beherrschten. Ich hatte das Gefühl, dass ich jedes Mal, wenn ich an die Kosten für die Finanzierung von Zerstörung und Tod in Palästina auf Kosten von uns Amerikanern dachte, von meinem Ziel abkam, Gerechtigkeit durch Politik zu erreichen. Etwa die Hälfte von uns hat Mühe, sich Lebensmittel, Kleidung und Wohnraum leisten zu können.

Und ich bin nicht der Einzige, der unter Präsident Joe Biden zurückgetreten ist. In weniger als einem Jahr sind mehr als ein Dutzend US-Beamte aus Protest gegen Bidens Politik gegenüber Israel-Palästina öffentlich zurückgetreten, und viele andere sind still und leise gegangen. Dieses Ausmaß an Dissens innerhalb der Regierung ist beispiellos und kann als Kampf gegen die imperialistische Politik charakterisiert werden.

Wenn Biden in seinen letzten Tagen so weit von der Norm abgewichen ist, dass er seinen eigenen Sohn begnadigt hat, was den Instinkt veranschaulicht, unsere Familie zu schützen und für ihre Sicherheit zu sorgen, hätte er wissen müssen, wie heuchlerisch es ist, die Verwaisten und das Töten von Kindern in Palästina zu ermöglichen.

Die imperialistischen Züge unserer Regierung desillusionieren leidenschaftliche Menschen und wenden sie von einem Leben im öffentlichen Dienst ab. Es ist schwierig, motiviert zu bleiben, wenn man sieht, wie die Militärausgaben in unserem Land von Jahr zu Jahr astronomisch ansteigen, während bei Bildung und Verkehr drastische Budgetkürzungen vorgenommen werden. Die Amerikaner sehen nicht, dass sich die hohen Militärausgaben auszahlen, aber sie würden direkt von ausreichend finanzierten Schulen und öffentlichen Verkehrsmitteln profitieren. Und der Imperialismus ist im Ausland nur erfolgreich, wenn er den Ruf der Vereinigten Staaten ruiniert und sie als eine Kraft darstellt, die im globalen Süden Chaos anrichtet. Wenn ich also an die Rolle der Vereinigten Staaten bei der Unterstützung der israelischen Aggression in Palästina denke, frage ich mich, was das alles im großen Plan zur Verbesserung des Lebens der Amerikaner zu suchen hat.

Wenn es der Regierung bei ihrem Beharren auf der Unterstützung Israels um jeden Preis darum ging, den Status quo aufrechtzuerhalten, wovon sich die Biden-Harris-Regierung in anderen Fällen ohne Probleme distanzierte, dann war dies sowohl eine verfehlte als auch eine heuchlerische Politik. Biden störte sich nicht am Status quo, als er in einer historischen Premiere eine Frau als Vizepräsidentin wählte oder die erste schwarze Richterin am Obersten Gerichtshof nominierte. Man kann argumentieren, dass diese Schritte oberflächlich waren, aber unabhängig davon signalisierten sie einigen einen Fortschritt. Es ist, gelinde gesagt, bedauerlich, dass dieselbe Regierung, die diese Schritte unternommen hat, ihr Vermächtnis befleckt hat, indem sie Palästina immer wieder auf katastrophale Weise im Stich gelassen hat.

Meine Generation und meine Gemeinschaft werden diese Regierung vor allem wegen eines in Erinnerung behalten: wegen des Völkermords. Sie wird als die Regierung in die Geschichte eingehen, die sich nicht vom Status quo der Israel-Palästina-Politik abwenden konnte – auf Kosten der bedürftigen Amerikaner, des Lebens amerikanischer Aktivisten wie Ayşenur Eygi und der Sicherheit der Amerikaner arabischer und muslimischer Herkunft. Ganz zu schweigen davon, dass die Biden-Harris-Regierung und die Führung der Demokratischen Partei im Allgemeinen die Präsidentschaftswahlen 2024 und die demokratischen Wähler geopfert haben, als sie sich weigerten, in der Palästina-Frage einen anderen Wahlkampf zu führen.

Während die Biden-Harris-Regierung abtritt, wird ihr Vermächtnis verewigt. Die Hunderttausenden von Amerikanern, die sich seit Oktober 2023 für einen Politikwechsel einsetzen, können argumentieren, dass das Vermächtnis der Regierung, das dauerhaft befleckt wird, vermeidbar gewesen wäre.

Wenn Biden in seinen letzten Tagen weit genug von der Norm abgewichen ist, um seinen eigenen Sohn zu begnadigen, was den Instinkt veranschaulicht, den wir haben, um unsere Familie zu schützen und sie zu beschützen, hätte er wissen müssen, wie heuchlerisch es ist, die Verwaisten und das Töten von Kindern in Palästina zu ermöglichen. Wenn er in der Lage war, seine Autorität für das Gute einzusetzen, um die Urteile von 37 Gefangenen in der Todeszelle auf Bundesebene umzuwandeln, hätte er wissen müssen, dass er das Gesetz achten und sicherstellen muss, dass Israel nicht endlos mit illegalen Waffen versorgt wird. Schlimmer als ignorante Staats- und Regierungschefs sind diejenigen, die sich dessen bewusst und gleichgültig sind und sich bereitwillig mitschuldig machen, und das könnte sehr wohl das Vermächtnis der Biden-Regierung sein.

Auf Wunsch de Autorin wurden in diesem Text einige Aktualisierungen vorgenommen.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …