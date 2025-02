https://thecradle.co/articles/the-saudi-israeli-normalization-delusion



Der „Wahn“ einer Normalisierung der Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und Israel

Stasa Salacanin

5. FEBRUAR 2025

Bildnachweis: The Cradle

Die Annäherung zwischen Saudi-Arabien und Israel mag zwar Trumps diplomatische Fantasie sein, doch tief verwurzelte regionale Realitäten, sich wandelnde Interessen in Westasien und nationale Bestrebungen der Palästinenser machen sie eher zu einer schwer fassbaren Fata Morgana als zu einem unmittelbar bevorstehenden Ereignis.

Als US-Präsident Donald Trump am 4. Februar neben dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu im Oval Office saß und gefragt wurde, ob die Saudis die Gründung eines palästinensischen Staates als Bedingung für die Anerkennung Israels fordern, antwortete er prompt: „Nein, das tun sie nicht.“

Auch das saudische Außenministerium reagierte schnell und erklärte, dass seine Haltung zur Gründung eines palästinensischen Staates „fest und unerschütterlich“ bleibe, und betonte, dass Riad andernfalls keine Vereinbarung mit Tel Aviv treffen würde:

„Seine Königliche Hoheit (Kronprinz Mohammed bin Salman – oder MbS) betonte, dass Saudi-Arabien seine unermüdlichen Bemühungen zur Gründung eines unabhängigen palästinensischen Staates mit Ostjerusalem als Hauptstadt fortsetzen und ohne diese keine diplomatischen Beziehungen zu Israel aufnehmen werde.“

In der Erklärung wurde ferner betont, dass die saudische Position in dieser Frage „nicht verhandelbar ist und keinen Kompromissen unterliegt“.

Trotz des glühenden Optimismus von Trumps neu ernanntem außenpolitischen Team bleibt das vielbeschworene saudisch-israelische Normalisierungsabkommen ein schwer erreichbares Ziel, genau wie für seinen Vorgänger Joe Biden. Während Washington darauf besteht, dass ein solches Abkommen möglicherweise kurz bevorsteht, deutet eine nüchternere Analyse darauf hin, dass der Weg zu einem Abkommen weiterhin voller Hindernisse ist.

Beitrag zu den Arbeiten

Die Abraham-Abkommen, die in Trumps erster Amtszeit ausgehandelt wurden, wurden in Washington als historischer Durchbruch in der westasiatischen Diplomatie gefeiert, da sie den Besatzungsstaat in offizielle Beziehungen zu den Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahrain, Marokko und dem Sudan brachten. Doch die eklatante Abwesenheit Saudi-Arabiens – des einflussreichsten arabischen Staates – war das fehlende Puzzleteil, nach dem sich die USA und Israel am meisten sehnten.

Bidens Amtszeit hat Trumps Initiative wohl eher untergraben als voranzutreiben. Die unnachgiebige Unterstützung seiner Regierung für Israels völkermörderischen Krieg gegen Gaza und seine brutale Militärkampagne im Libanon hat viele arabische und muslimische Staaten verärgert und die Wahrscheinlichkeit neuer Normalisierungsabkommen weiter verringert.

Unterdessen hat China die schwindende Glaubwürdigkeit Washingtons ausgenutzt und 2023 einen großen diplomatischen Coup gelandet, indem es eine historische Annäherung zwischen Saudi-Arabien und dem Iran vermittelte – eine Beziehung, die entgegen aller Wahrscheinlichkeit intakt bleibt.

Trotz der veränderten Realität vor Ort glaubt diese US-Regierung immer noch, dass das Abkommen zwischen dem größten Ölexporteur der Welt und Israel zu ihren Bedingungen immer noch erreichbar ist. Mike Waltz, der neue nationale Sicherheitsberater der Trump-Regierung, hat erklärt, dass der Abschluss eines Friedensabkommens zwischen Riad und Tel Aviv für die neue Regierung eine „enorme Priorität“ hat.

Saudische Vorsicht: Ein Abkommen zu welchen Bedingungen?

Während die Saudis eine klare Linie zogen und diese sehr lange Zeit aufrechterhielten, indem sie die Normalisierung der Beziehungen zu Israel an die Gründung eines palästinensischen Staates knüpften, haben weder Israel noch die neue Trump-Regierung Bereitschaft gezeigt, den saudischen Absichten entgegenzukommen.

Viele Anhänger und Großspender Trumps, wie Miriam Adelson, sowie die israelische Regierung lehnen nicht nur jegliche Form eines palästinensischen Staates ab, sondern sprechen offen über die Annexion des gesamten besetzten Westjordanlandes. Daher ist noch unklar, wie Trump zwei völlig gegensätzliche Ansichten und Erwartungen miteinander in Einklang bringen und die Abraham-Abkommen erweitern will.

Laut Giuseppe Dentice, Analyst am Mediterranean Observatory (OSMED) des italienischen Instituts für politische Studien „San Pio V“, wird Trump wahrscheinlich auf seinen bewährten Ansatz zurückgreifen – sich auf die Abraham-Abkommen als Rahmen stützen und gleichzeitig Elemente seines sogenannten „Deals des Jahrhunderts“ wiederbeleben.

Dentice erklärt gegenüber The Cradle, dass das letztendliche Ziel solcher Bemühungen darin besteht, die palästinensische Sache völlig ins Abseits zu drängen und sie an den Rand sowohl der regionalen als auch der globalen Agenda zu drängen.

Darüber hinaus glauben viele, dass die Trump-Regierung einen Kreuzzug gegen die „globale Intifada“ und gegen diejenigen starten wird, die es wagen, Israel zu kritisieren oder auf der Verfolgung israelischer Kriegsverbrechen zu bestehen.

Dieser Ansatz, so Dentice, zwingt im Wesentlichen zu einer einzigen Option in den Verhandlungen: Nimm es oder lass es bleiben.

„Trumps aggressive Haltung gegenüber Riad könnte sich für die USA und ihre Interessen im Nahen Osten (Westasien) als Bumerang erweisen, insbesondere wenn das Al-Saud-Königreich diese Bedingungen weiterhin ablehnt und eine engere Ausrichtung an den Agenden anderer internationaler Akteure (wie China oder Russland, wenn auch nur in strategischer oder instrumenteller Hinsicht) riskiert.“

Saudi-Investitionen in den USA: Kauf von Einfluss oder Zeit?

Einige Beobachter spekulieren, dass die jüngste Ankündigung Saudi-Arabiens, in den nächsten vier Jahren 600 Milliarden US-Dollar in den USA zu investieren, als eine Art frühzeitige Bestechung Trumps verstanden werden könnte, um im Gegenzug seinen eifrigen Druck in Bezug auf das saudisch-israelische Normalisierungsabkommen und andere geopolitische Fragen zu verringern.

Es stimmt zwar, dass es schwierig sein wird, die Saudis zu überzeugen, aber Dentice glaubt nicht, dass selbst ein so bedeutendes wirtschaftliches Engagement die neue Regierung von ihren Zielen ablenken oder davon abbringen könnte.

Er glaubt, dass Riad über die Frage der Normalisierungsabkommen mit Israel hinaus sein Verständnis und seine Zusammenarbeit mit Washington stärken möchte, insbesondere mit dieser Regierung. Dennoch bleibt es wahr, dass Schlüsselfiguren im Zusammenhang mit dieser Regierung, wie Jared Kushner, Trumps Schwiegersohn, saudische Prozesse und Absichten durch ihre eigenen Geschäftsbeziehungen untergraben könnten.

Für Dr. Paul Rogers, emeritierter Professor für Friedensforschung am Fachbereich für Friedensforschung und Internationale Beziehungen am College of Bradford, ist Präsident Trump viel zu unberechenbar, als dass man auf die Chancen eines Abkommens mit Saudi-Arabien schließen könnte. Seine jüngsten Äußerungen zur Option, die Palästinenser aus dem Gazastreifen zu vertreiben, deuten jedoch auf eine sehr enge Beziehung zu rechtsextremen politischen Fraktionen in Israel hin.

Dr. Rogers äußert gegenüber The Cradle die Vermutung, dass „die Saudis sich von jeglicher Art von Abkommen fernhalten werden, egal, welches Angebot sie machen.“

Die arabische öffentliche Meinung: Ein harter Brocken

Abgesehen von geopolitischen Kalkulationen stellt die öffentliche Stimmung in der arabischen Welt nach wie vor ein großes Hindernis für eine Normalisierung dar. Die Ablehnung eines palästinensischen Staates in Verbindung mit einem aggressiven Vorstoß für saudisch-israelische Beziehungen wird weithin als Versuch angesehen, die palästinensische Sache gänzlich auszulöschen – eine Agenda, die in der arabischen und muslimischen Bevölkerung nicht legitimiert ist.

Darüber hinaus glauben viele Beobachter, dass die Kriegsverbrechen Israels und der Völkermord in Gaza es für den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman (MbS) sehr schwierig und unangenehm gemacht haben, die Friedensgespräche fortzusetzen.

Aber die ablehnende Haltung in Westasien gegenüber einer Normalisierung der Beziehungen reicht noch weiter zurück als der brutale 15-monatige Krieg. Laut dem Arab Opinion Index aus dem Jahr 2022 lehnten beispielsweise durchschnittlich 84 Prozent der Bürger in 14 Ländern diplomatische Beziehungen zu Israel ab. Diese Zahlen zeigen, dass es den arabischen Befürwortern der Abraham-Abkommen letztlich nicht gelungen ist, die arabische Öffentlichkeit zu erreichen oder zu beeinflussen.

Der Krieg im Gazastreifen hat antiisraelische Ansichten in Saudi-Arabien nur noch weiter verfestigt, und ein bedingungsloses Normalisierungsabkommen mit Israel würde das Risiko einer Destabilisierung des Images des Kronprinzen im Königreich und im Ausland nur noch erhöhen. Es würde auch MbS demütigen, der das Vorgehen Israels im Gazastreifen öffentlich verurteilt und als „Völkermord“ bezeichnet hat.

Eine Fata Morgana in der Wüste

Die Eigenstaatlichkeit der Palästinenser ist keineswegs eine einfache Angelegenheit, selbst wenn eine israelische Regierung die Initiative unterstützen würde, was die derzeitige Regierung jedoch entschieden ablehnt.

Die nationalen Bestrebungen der Palästinenser können aufgrund interner Spaltungen, des Fehlens einer organisierten Führung, die in der Lage ist, aktuelle und zukünftige Herausforderungen zu bewältigen, und der nachlassenden Unterstützung traditioneller arabischer Sponsoren an Schwung verlieren – insbesondere durch den Verlust Syriens nach der Absetzung des ehemaligen Präsidenten Baschar al-Assad durch mit Al-Qaida verbundene Extremisten – Hayat Tahrir al-Sham (HTS) – die nun die neue Regierung bilden.

Trotz aller Spekulationen über ein saudi-arabisch-israelisches Abkommen ist es in den letzten drei Jahrzehnten in Wirklichkeit bei keinem Vorschlag für einen palästinensischen Staat zu nennenswerten Fortschritten gekommen. Infolgedessen sind einseitige Ad-hoc-Initiativen immer mehr in den Mittelpunkt gerückt, was oft katastrophale Folgen hat.

In diesem Zusammenhang scheint der Vorstoß für ein saudi-arabisch-israelisches Abkommen weniger ein diplomatischer Durchbruch zu sein als vielmehr eine von Washington und Tel Aviv herbeigezauberte Fata Morgana.

Dentice ist der Ansicht, dass die Palästinenser in einem solchen Kontext und mit der Aussicht auf ein mögliches saudisch-israelisches Abkommen in Zukunft noch weniger politische Relevanz haben werden. Dies wird radikalen und bewaffneten Gruppen Raum geben, an Boden zu gewinnen und die Spannungen auf den palästinensischen und arabischen Straßen weiter zu verschärfen.

Trumps aggressive Taktik mag zwar einige Staats- und Regierungschefs einschüchtern, aber es ist unwahrscheinlich, dass sie tiefsitzende regionale Einstellungen ändern wird. Wenn überhaupt, könnte das Streben nach einem Abkommen ohne größere Zugeständnisse an die Palästinenser die Spannungen weiter anheizen und die Region in noch größere Instabilität stürzen.

Im Moment mag die Vorstellung eines saudisch-israelischen Abkommens eher der Fantasie entspringen als der Realität – eine Illusion, die eher von Wunschdenken als von der politischen Realität genährt wird.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten spiegeln nicht unbedingt die von The Cradle wider.

