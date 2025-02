https://www.aljazeera.com/opinions/2025/2/5/trump-must-not-be-allowed-to-torpedo-the-palestinian-right-to



Trump darf das Recht der Palästinenser, zu bleiben, nicht torpedieren

Von Naama Blatman und Neve Gordon

Veröffentlicht am 5. Februar 2025

Die jüngsten Äußerungen des US-Präsidenten bestätigen, dass die vollständige Zerstörung des Gazastreifens durch Israel darauf abzielt, die palästinensische Bevölkerung dauerhaft zu entfernen.

Eine Drohnenaufnahme zeigt Palästinenser, die am 19. Januar 2025 an den Trümmern von Häusern und Gebäuden in Dschabalija im nördlichen Gazastreifen vorbeigehen [Reuters/Mahmoud Al-Basos]

Vor dem Besuch des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu im Weißen Haus sagte der US-Präsident Donald Trump, die Palästinenser hätten „keine Alternative“, als den Gazastreifen zu verlassen. Bei ihrem Treffen im Oval Office erklärte Trump, dass die USA die Kontrolle über den Gazastreifen übernehmen würden, sobald die Palästinenser aus dem Gebiet umgesiedelt worden seien. Der Präsident äußerte außerdem den Wunsch, das von Israel besetzte Gebiet in die „Riviera des Nahen Ostens“ zu verwandeln.

Diese surrealistischen Aussagen wurden am Dienstag gemacht, während die Palästinenser im gesamten Gazastreifen mit einer beispiellosen Zerstörung durch die israelische Armee konfrontiert sind. Viele der Menschen, die vertrieben wurden und in den letzten zwei Wochen in ihre Häuser zurückkehren konnten, fanden nur noch Ruinen vor. Nach Angaben der Vereinten Nationen hat die israelische Armee 90 Prozent aller Wohneinheiten im Gazastreifen bombardiert, wobei 160.000 Einheiten zerstört und 276.000 schwer oder teilweise beschädigt wurden.

Während sich der Staub legt und die Bilder vom Ausmaß der Verwüstung in den Mainstream-Medien kursieren, wird deutlich, dass die von Israel in Gaza entfesselte völkermörderische Gewalt nicht nur dazu diente, zu töten, zu vertreiben und zu zerstören, sondern auch dazu, das Bleiberecht der palästinensischen Bevölkerung zu untergraben. Und genau dieses Recht will das Duo Trump-Netanjahu nun verhindern.

Bleiberecht

Das Recht zu bleiben ist im Menschenrechtskanon nicht formell anerkannt und wird in der Regel mit Flüchtlingen in Verbindung gebracht, die aus ihrem Land geflohen sind und sich während des Asylverfahrens in einem Gastland aufhalten dürfen. Es wurde auch im Zusammenhang mit sogenannten Stadterneuerungsprojekten geltend gemacht, bei denen weitgehend marginalisierte und in unsicheren Unterkünften lebende Stadtbewohner ihr Recht einfordern, in ihren Häusern und in ihrer Gemeinschaft zu bleiben, wenn sie dem Druck mächtiger Akteure ausgesetzt sind, die auf Sanierung und Gentrifizierung drängen. Das Recht zu bleiben ist besonders dringlich in siedlerkolonialen Situationen, in denen Kolonisatoren die indigene Bevölkerung aktiv vertreiben und versuchen, sie durch Siedler zu ersetzen. Von den First Nations in Nordamerika bis hin zu den Aborigines und den Torres Strait Islander in Australien haben Siedler völkermörderische Gewalt angewendet, um den indigenen Völkern dieses Recht zu verweigern.

Das Recht zu bleiben ist jedoch nicht nur das Recht, „an Ort und Stelle zu bleiben“. Um dieses Recht in Anspruch nehmen zu können, müssen die Menschen vielmehr in der Lage sein, in ihrer Gemeinschaft zu bleiben und Zugang zu materiellen und sozialen „Existenzgrundlagen“ zu haben, einschließlich Wasser und Nahrung, Krankenhäusern, Schulen, Gotteshäusern und den Mitteln für den Lebensunterhalt. Ohne diese Infrastrukturen wird das Recht zu bleiben unmöglich.

Über die bloße physische Anwesenheit hinaus umfasst das Recht zu bleiben auch das Recht, die historischen und zeitgenössischen Geschichten und Beziehungsgeflechte zu bewahren, die Menschen und Gemeinschaften an Ort und Zeit zusammenhalten. Dies ist ein entscheidender Aspekt dieses Rechts, da das Siedler-Kolonialprojekt nicht nur auf die physische Entfernung und Ersetzung indigener Völker abzielt, sondern auch darauf, indigene Kulturen, Geschichten und Identitäten sowie jegliche Bindung an das Land auszulöschen. Schließlich kann es nicht ausreichen, als besetzter Bewohner in einem belagerten Gebiet bleiben zu dürfen. Das Recht zu bleiben beinhaltet die Fähigkeit eines Volkes, sein eigenes Schicksal zu bestimmen.

Eine Geschichte der permanenten Vertreibung

Während des Krieges von 1948 wurden palästinensische Städte entvölkert und etwa 500 palästinensische Dörfer zerstört, da die meisten ihrer Bewohner zu Flüchtlingen in Nachbarländern wurden. Insgesamt wurden etwa 750.000 Palästinenser von einer Bevölkerung von 900.000 aus ihren Häusern und angestammten Gebieten vertrieben und durften nie zurückkehren. Seitdem gehört Vertreibung oder die Gefahr der Vertreibung zum Alltag der Palästinenser. Tatsächlich werden palästinensische Gemeinden im gesamten besetzten Westjordanland und sogar innerhalb Israels an Orten wie Umm al Hiran weiterhin gewaltsam entwurzelt und von ihrem Land vertrieben und an der Rückkehr gehindert.

Die von den USA unterstützte israelische Verweigerung des Rechts auf Verbleib im Gazastreifen ist weitaus schlimmer – nicht nur, weil viele Gemeinden aus Flüchtlingen bestehen und dies ihre zweite, dritte oder vierte Vertreibung ist, sondern auch, weil Vertreibung inzwischen zu einem Instrument des Völkermords geworden ist. Bereits am 13. Oktober 2023 erließ Israel einen kollektiven Evakuierungsbefehl für 1,1 Millionen Palästinenser, die nördlich von Wadi Gaza leben, und in den folgenden Monaten wurden immer wieder ähnliche Befehle erlassen, wodurch letztlich 90 Prozent der Bevölkerung des Gazastreifens vertrieben wurden.

Das humanitäre Völkerrecht verpflichtet die Kriegsparteien zwar dazu, die Zivilbevölkerung zu schützen, wozu auch gehört, dass sie aus den Kriegsgebieten in sichere Gebiete umziehen darf. Diese Bestimmungen basieren jedoch auf der Annahme, dass die Bevölkerung das Recht hat, in ihren Häusern zu bleiben, und schreiben daher vor, dass Evakuierte nach Beendigung der Kämpfe zurückkehren dürfen, sodass jede Form der dauerhaften Vertreibung illegal ist. Der Bevölkerungsaustausch muss vorübergehend sein und darf nur zum Schutz und zur humanitären Hilfe eingesetzt werden und nicht, wie Israel es getan hat und wie Trumps jüngste Äußerungen bestätigen, als „humanitäre Tarnung“, um die umfassende Zerstörung und Vernichtung palästinensischer Gebiete zu verschleiern.

Das Recht zu bleiben und Selbstbestimmung

Nach der Verkündung eines Waffenstillstands können vertriebene Palästinenser nun dorthin zurückkehren, wo sie früher gelebt haben. Doch diese Rückkehr erfüllt in keiner Weise ihr Recht zu bleiben. Dies ist kein Zufall: Die Möglichkeit zu bleiben ist genau das, was Israel in 15 Monaten Krieg auslöschen wollte.

Die Zerstörung von Krankenhäusern, Schulen, Universitäten, Moscheen, Geschäften und Straßenmärkten, Friedhöfen und Bibliotheken sowie die Zerstörung von Straßen, Brunnen, Stromnetzen, Gewächshäusern und Fischereifahrzeugen diente nicht nur dem Massenmord und der vorübergehenden Säuberung von Wohngebieten, sondern auch der Schaffung einer neuen Realität vor Ort, insbesondere im Norden des Gazastreifens. Somit wurden nicht nur palästinensische Häuser zerstört, sondern auch die Existenz der Bevölkerung für die kommenden Jahre gefährdet.

Das ist nichts Neues. Wir haben im Laufe der Geschichte gesehen, wie Siedler handeln, um indigene Bevölkerungsgruppen dauerhaft zu vertreiben und aus ihren Gebieten zu eliminieren. Aus diesen Geschichten lernen wir, dass finanzielle Investitionen in den Wiederaufbau von Häusern und Infrastruktur allein nicht das Bleiberecht der Bevölkerung gewährleisten. Bleiben erfordert Selbstbestimmung. Um ihr Bleiberecht durchzusetzen, müssen die Palästinenser endlich ihre Freiheit als selbstbestimmtes Volk erlangen.

Israel verweigert den Palästinensern seit mehr als 75 Jahren ihr Recht auf Verbleib. Es ist höchste Zeit, die Dinge in Ordnung zu bringen. Jede Diskussion über die Zukunft des Gazastreifens muss sich an den Forderungen und Bestrebungen des palästinensischen Volkes orientieren. Versprechen von Wiederaufbau und wirtschaftlichem Wohlstand durch ausländische Länder sind irrelevant, solange sie nicht ausdrücklich an die Selbstbestimmung der Palästinenser gebunden sind. Das Recht auf Verbleib kann nur durch Entkolonialisierung und Befreiung der Palästinenser garantiert werden.

Naama BlatmanStadt- und Politikgeografin an der University of New South WalesNaama Blatman ist Scientia-Akademikerin und Stadt- und Politikgeografin an der University of New South Wales in Sydney. Sie ist geschäftsführendes Mitglied des Jewish Council of Australia.

Neve Gordon ist Professor für Internationales Recht an der Queen Mary University of London. Er ist außerdem Autor von „Israel’s Occupation“ und Co-Autor von „The Human Right to Dominate“.

