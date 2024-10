https://countercurrents.org/2024/10/war-on-gaza-and-how-the-us-and-israel-dehumanizing-human-culture/



Krieg gegen Gaza und wie die USA und Israel die Kultur entmenschlichen

in Palästina

entmenschlichen

von Dr. Mahboob A. Khawaja

17. Oktober 2024

Ein Palästinenser hält den Leichnam eines Verwandten, der bei der israelischen Bombardierung des Gazastreifens getötet wurde, in einer Leichenhalle des Krankenhauses in Deir al-Balah, Dienstag, 8. Oktober 2024 [AP Photo/Abdel Kareem Hana]

Die Menschheit von heute ist Opfer mächtiger politischer Kulte

Der Verlauf der täglichen Luftangriffe, gezielten Tötungen von Mitmenschen, geplanten Zerstörung menschlicher Lebensräume und Hilferufe unschuldiger Kinder, Männer und Frauen bleiben seit mehr als einem Jahr unbeantwortet. Es ist Wahnsinn, Unmenschlichkeit, völliger Zusammenbruch und Ohnmacht globaler Organisationen wie der UNO und ihres Sicherheitsrats und völlige Gleichgültigkeit der globalen Führungspersönlichkeiten, die von Israel aufrechterhaltenen Feindseligkeiten in Frage zu stellen und mit von Amerika gelieferten Waffen die Massen zu bombardieren, die von der sogenannten zivilisierten Welt des 21. Jahrhunderts geschützt werden sollten, wenn es noch eine intakte gibt. Die globalen Denkfabriken fragten sich, wie sie die Tyrannei und Unterdrückung abwenden und die unschuldigen Menschen in Gaza schützen könnten. Präsident Biden und Außenminister Blinken behaupteten, den Krieg im Nahen Osten zu deeskalieren und sich auf die humanitäre Hilfe zu konzentrieren, die die eingeschlossenen Zivilisten in ganz Gaza dringend benötigen, aber sie scheinen damit beschäftigt zu sein, THAAT und Massenvernichtungswaffen zu schicken, um Gaza dem Erdboden gleichzumachen und es israelischen Siedlern zur Verfügung zu stellen. Ihre Worte und Handlungen sind widersprüchlich, verräterisch und irreführend, während Israel seine Bombardierung des Libanon ausweitet, um den Willen der Zivilbevölkerung nach Sicherheit und Überleben zu brechen. Die Grundlagen des menschlichen Überlebens werden zu Waffen. Die Weltgemeinschaft muss sich fragen, warum Israel die Lebensmittel-, Medikamenten- und Wasserversorgung der eingeschlossenen Zivilbevölkerung im Nordstreifen unterbricht und warum es wiederholt das Al-Aqsa-Krankenhaus und Gotteshäuser im gesamten Gazastreifen bombardiert. Premierminister Netanjahu und seine rechtsextreme Koalition leben in einer politischen Fantasiewelt, die nicht repräsentativ für das israelische Volk ist. Die Widersprüche werden durch geschickte Formulierungen vertuscht, verfolgen aber weiterhin die israelischen Massen, die sich nach Frieden und Zugehörigkeit zum Land Palästina sehnen:

Das israelische Volk fühlt sich der Freiheit beraubt und verflucht durch politische Lügen

Ari Shavit („Israel atmet seinen letzten Atemzug“, Haaretz, Israel: 10/8/24) verdeutlicht das Wesen der aktuellen Ereignisse: Es scheint, als hätten wir den Punkt ohne Wiederkehr überschritten, und es kann sein, dass „Israel“ die Besatzung nicht mehr beenden, die Kolonisierung nicht mehr stoppen oder keinen Frieden mehr erreichen kann. Es scheint unmöglich, den Zionismus zu reformieren, die Demokratie zu retten und das Volk dieses Landes zu spalten.

Er fügte hinzu: Wenn die Situation so ist, wie sie ist, dann: • gibt es keinen Grund, in diesem Land zu leben. • gibt es keinen Grund, in „Haaretz“ zu schreiben.

Es gibt keinen Grund, „Haaretz“ zu lesen. Wir müssen dem folgen, was Rogel Alpher vor zwei Jahren vorgeschlagen hat – das Land verlassen … Wenn „Israelismus“ und Jüdischsein nicht länger ein wesentlicher Teil der eigenen Identität sind und wenn jeder israelische Bürger nicht nur technisch, sondern auch psychologisch einen ausländischen Pass besitzt, dann ist es vorbei. Wir sollten uns von unseren Freunden verabschieden und nach San Francisco, Berlin oder Paris ziehen.

Ari Shavit weist darauf hin: Der Fluch der Lügen ist es, der die Israelis heimsucht, und Tag für Tag schlägt er ihnen ins Gesicht, in Form eines Messers in der Hand eines Jerusalemers, Hebroniten oder Nabulsi, oder mit einem Stein oder von einem Busfahrer aus Jaffa, Haifa oder Akko. Die Israelis erkennen, dass sie in Palästina keine Zukunft haben; dies ist kein Land ohne Volk, wie sie fälschlicherweise behaupteten. Ein anderer Autor erkennt nicht nur die Existenz des palästinensischen Volkes an, sondern auch dessen Überlegenheit gegenüber den Israelis. Dies ist Gideon Levy, der linksgerichtete Zionist, der sagt:

Aluf Benn, Herausgeber von Haaretz: „Israels Paradox der Niederlage“ (Transcend Media: 16.10.24), beschreibt die Angst der einfachen Bürger: Aber selbst wenn die IDF etwa ein Drittel des Territoriums von Gaza besetzt hält, empfinden viele Israelis die aktuelle Situation als Niederlage. … Diese katastrophale Stagnation, gepaart mit der zunehmenden globalen Isolation Israels und den immer düstereren wirtschaftlichen Aussichten, trägt zu einem nationalen Gefühl der Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung bei. Tatsächlich haben sich wichtige Facetten der israelischen Politik und Gesellschaft paradoxerweise seit den unmittelbaren Folgen des Angriffs der Hamas überraschend wenig verändert. Die Bürger der Grenzgemeinden im Norden und Süden können nach wie vor nicht in ihre Häuser zurückkehren. Anstatt die jüdischen Israelis gegen einen gemeinsamen äußeren Feind zu vereinen, hat Israels Kampf an mehreren Fronten gegen seine äußeren Feinde die bereits bestehenden sozialen und politischen Gräben zwischen Netanyahus Gegnern und seinen Anhängern nur noch weiter vertieft. Entgegen den Erwartungen seiner Gegner und Freunde agiert Netanjahu weiterhin als Gravitationszentrum der israelischen Politik. Die rechte Koalition, die ihn an der Macht hält, hat ihr Bestreben, die palästinensische Unabhängigkeitsbewegung zu zerschlagen und „die israelische Elite zu ersetzen“, was ein Euphemismus für die Zerstörung der demokratischen und liberalen Institutionen Israels ist, verstärkt.

Die denkenden Israelis werden sich schnell der Doktrin des Zionismus, der gefeierten jüdischen Überlegenheit gegenüber anderen und der Systeme der Scheindemokratie bewusst und stellen diese in Frage. Das 21. Jahrhundert, das Zeitalter des Wissens und der menschlichen Erwartungen, bietet ein düsteres Bild der Gegenwart und der Zukunft. Die israelische Bevölkerung protestiert gegen den Krieg und fordert einen sofortigen Waffenstillstand, die Rückkehr der Geiseln und Frieden. Sie fordert den Rücktritt von Premierminister Netanjahu, den sie für unfähig, gierig und egozentrisch hält und der sich stark auf die extremistische Politik und Praxis Israels stützt, um ihre Zukunft zu untergraben. Ist Netanjahu, sobald er an der Macht ist, irrelevant, problematisch und paranoid, wenn es darum geht, die Interessen des Volkes zu vertreten? Sowohl Biden als auch Netanjahu scheinen den Realitätssinn und das Bewusstsein und vor allem das Bewusstsein für sich selbst und das politische Umfeld um sie herum verloren zu haben. Sie sind zu Psychopathen geworden, die mit der Zeit und den Gezeiten des politischen Missmanagements, Kriegen gegen die Menschheit und der Zerstörung von Kulturen und Zivilisationen verblüffen, um diejenigen zu überwältigen, die ihre besessene Ignoranz und Bösartigkeit in Frage stellen.

Die Lebenszeit und die umfassenden Realitäten, die einen Kurswechsel erfordern, werden in politischen Äußerungen, Richtlinien und Handlungen ignoriert. Aggressive Sekten arbeiten auf mysteriöse Weise in ganz Amerika und Israel, als hätten Joe Biden, Blinken und Netanjahu eine unendliche Lebensdauer. Sie atmen in einer selbst geschaffenen Konfliktzone Sauerstoff, ohne Rechenschaft ablegen zu müssen. Die Sekten benutzten sie für ihre eigenen Interessen. Jeder egoistische Anführer ist ein Feind des Selbst und der Menschheit. Im Laufe der Geschichte begehen Männer mit Macht und Einfluss schreckliche Verbrechen gegen die Menschlichkeit, deren wesentlicher Bestandteil sie sind. Warum? Die Antwort liegt in ihrem individualistischen Absolutismus und ihrer Denkweise. Ist es Teil der menschlichen Natur, dass der Mensch grausam gegen den Menschen sein sollte? Wir, das Volk, sind vom Aussterben bedroht. Globale Krieger sind die Eliteklasse, die geboren wurde, um zu herrschen – die Männer des Königs, die am häufigsten gehasst und gefürchtet werden und immer von Ruhm und Triumph träumen, die sie um den Preis von Rücksichtslosigkeit, Trivialität und Erfolg erreichen, was zu Degeneration und Bösartigkeit in den menschlichen Gesellschaften führt. Sie sind einflussreich genug, um sich der Rechenschaftspflicht für ihre Verbrechen zu entziehen.

Wir, das Volk, und die Erde erhalten das Leben und die Menschheit, und unsere Feinde zerstören sie

Die Erde wurde der Menschheit als göttliches „Vertrauen“ für ihre Existenz, ihr Überleben und ihren Fortschritt anvertraut. Wir, die Menschen auf der Erde, stehen und bewegen uns schneller als der Schall. Es könnte schwer sein, sich das vorzustellen oder zu glauben. Aber Sie standen auf festem Boden und nicht im Cockpit eines Überschalljets. Zu jedem beliebigen Zeitpunkt bewegen wir uns alle mit einer Geschwindigkeit von etwa 1.674 Kilometern pro Stunde, dank der Erdrotation und dank des Schöpfers der Erde. Wir leben auf der Erde, die Gott für den Menschen und die Menschheit und alle anderen Lebewesen geschaffen hat: In Kapitel 23: Vers 72 macht der Koran eine anschauliche Offenbarung:

„Wir haben den Himmel und die Erde und die Berge tatsächlich mit der Aufgabe betraut, aber sie weigerten sich,

sie zu übernehmen, weil sie Angst davor hatten. Aber der Mensch übernahm sie;

er war in der Tat ungerecht und töricht.“

Westliche Kulturen vernachlässigen die Erinnerung an Gott und haben kein rationales Verständnis für die Notwendigkeiten der lebendigen Erde und dafür, wie sie das Leben und die Menschheit und alles, was man sich vorstellen kann, erhält. Steuert die Vernunft die Funktionsweise der Erde oder ist es der Befehl Gottes, der seit Milliarden von Jahren für wundersame Vorgänge sorgt? Ist es unvernünftig, an die göttlichen Offenbarungen zu glauben und das Volk der Vernunft zu sein? Die durchschnittliche Umlaufgeschwindigkeit der Erde beträgt etwa 30 Kilometer pro Sekunde. In anderen Einheiten sind das etwa 19 Meilen pro Sekunde oder 67.000 Meilen pro Stunde oder 110.000 Kilometer pro Stunde (110 Millionen Meter pro Stunde). Die Erde dreht sich einmal alle 23 Stunden, 56 Minuten und 4,09053 Sekunden, was als siderische Periode bezeichnet wird, und ihr Umfang beträgt etwa 40.075 Kilometer. Die Erdoberfläche am Äquator bewegt sich also mit einer Geschwindigkeit von 460 Metern pro Sekunde – oder etwa 1.000 Meilen pro Stunde. In den verschiedenen Bereichen des menschlichen Denkens gibt es kaum einen denkenden Menschen, der über die vorhandenen und kontinuierlich ausbalancierten Umweltgase nachdenkt, die die Lebewesen auf der Erde erhalten. Unsere Umwelt besteht zu 78 % aus Stickstoff, zu 21 % aus Sauerstoff, zu 0,97 % aus Argon und zu 0,04 % aus Kohlendioxid. Die Luft schützt die Atmosphäre und das Leben auf der Erde, indem sie ultraviolette Sonnenstrahlung absorbiert und die Temperaturextreme durch den ständigen und systematischen Wechsel von Tag und Nacht reduziert.

Die USA und Israel könnten vom Internationalen Gerichtshof wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord angeklagt werden

Kriege töten Menschen und zerstören menschliche Lebensräume. Und dennoch veranstalten die paranoiden und meistgehassten Wahnsinnigen eine Show von Kriegsfeiern – ein Erfolg, der durch die Strangulierung der Menschlichkeit erreicht wurde – ein Preis für Rücksichtslosigkeit, menschliche Degeneration und mangelnde Vorstellungskraft. Ein Blick in die Zukunft zeigt, dass die westliche Welt es offenbar versäumt hat, eine schreckliche tragische Geschichte zu erkennen, die sich am Ende der Zeit abzeichnet, und dass sie nicht mehr in der Lage ist, die Folgen des naiven Egoismus der israelischen Führung zu verstehen, die Krieg als Instrument der territorialen Expansion und Eroberung in Palästina, im Libanon und im gesamten arabischen Nahen Osten einsetzt. Wenn der Libanon verantwortungsbewusste öffentliche Institutionen und eine verantwortungsbewusste Führung hätte, hätten sie eine legitime Regierung bilden sollen, um dem israelischen Angriff entgegenzutreten. Das ist jedoch nicht der Fall, sie scheinen ihre eigenen Feinde zu sein, die gegen die Interessen der Menschen arbeiten, genau wie die arabisch-muslimischen Führer, denen es an Ehrlichkeit und Fähigkeiten mangelt und die nicht in der Lage sind, den Krieg der USA und Israels gegen die hilflosen Massen von Gaza in Frage zu stellen. Die israelischen Führer prophezeien ein „Groß-Israel“ und die Vorherrschaft der USA über die erdölexportierenden arabischen Staaten. Die arabisch-muslimischen Führer könnte man durchaus als Abschaum bezeichnen, der auf einem reißenden Strom treibt. Wenn Israel nicht aufgehalten wird, könnten die führenden erdölexportierenden arabischen Staaten bald zur Abwechslung israelisch-amerikanische Flaggen hissen. Bitte lesen Sie „Wie arabische Führer den Islam verraten und sich der Logik des politischen Wandels, des Friedens und der Sicherheit widersetzen“.

Die UNO und ihr Sicherheitsrat sowie die EU haben sich im 21. Jahrhundert in Bezug auf die globalen Normen für Anstand, Menschenrechte, Freiheit, Gerechtigkeit und Sicherheit der Zivilbevölkerung schändlicherweise zweifelhaft und wertlos gemacht. Die Resolutionen des UN-Sicherheitsrats für Waffenstillstand und Frieden haben sich als Witz für die Hoffnungen der Menschheit herausgestellt, da Israel sich weigerte, sie einzuhalten. Die Staats- und Regierungschefs der USA und Israels sind sich ihres eigenen Endspiels nicht bewusst und könnten wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord angeklagt und strafrechtlich verfolgt werden. Premierminister Netanjahu und sein extremistisches Regime würden Gaza und das besetzte Westjordanland eher als Versuchslabor für dieses Endspiel betrachten. Tiere leben und denken nicht über die Notwendigkeiten des Lebens nach, während wir Menschen nicht wie Tiere handeln können, da wir eine intelligente und verantwortungsbewusste Spezies auf dieser Erde sein sollten. Am Rande der Vernunft führt der Begriff des Bösen zur Erkenntnis des Bösen, und die Tyrannei des Krieges muss mit allen Mitteln gestoppt werden. Die Verantwortlichen für den Völkermord und die Verbrechen gegen die Menschlichkeit müssen zur Rechenschaft gezogen werden, um die Manifestation einer nachhaltigen menschlichen Zukunft wiederherzustellen.

Dr. Mahboob A. Khawaja ist auf internationale Angelegenheiten, globale Sicherheit, Frieden und Konfliktlösung spezialisiert und hat mehrere akademische Jahre in den Regionen Russisch-Ukraine und Zentralasien verbracht, wo er die Menschen, die unterschiedlichen Denkkulturen und die politische Führung kennenlernte. Er hat ein großes Interesse an islamisch-westlichen Vergleichskulturen und Zivilisationen und ist Autor mehrerer Publikationen, darunter: „One Humanity and the Remaking of Global Peace, Security and Conflict Resolution“ und ein demnächst erscheinendes Buch: „Global Humanity and the Remaking of Peace, Security and Conflict Resolution beyond the Lens of Human Consciousness“ (Globale Menschlichkeit und die Neugestaltung von Frieden, Sicherheit und Konfliktlösung jenseits der Linse des menschlichen Bewusstseins).

