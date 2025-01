https://www.commondreams.org/opinion/from-colonial-to-liberation-medicine



Ärzte in Gaza sprechen sich gegen einen Brief israelischer Ärzte aus, in dem die Bombardierung von Krankenhäusern durch die israelischen Streitkräfte befürwortet wurde.

(Foto: @ytirawi/Twitter)

Der Wandel von der Kolonial- zur Befreiungsmedizin in Zeiten des Völkermords

Dieser transformative Beitrag erfordert eine Neugestaltung der Strukturen der Medizin, die Entfernung von Menschen mit rassistischen Überzeugungen aus Machtpositionen und die Schaffung von Systemen, die von den am stärksten ausgegrenzten Menschen geführt werden können.

Rupa Marya

Common Dreams

26. Januar 2025

Einen Völkermord zu ignorieren oder so zu tun, als würde er nicht stattfinden, ist keine „Meinungsverschiedenheit“. Es ist eine rassistische Ideologie. Diese Ideologie hat in der Medizin nichts zu suchen. Die Entkolonialisierung der Medizin erfordert das Verständnis, dass wir keine gesundheitliche Gerechtigkeit haben werden, solange Rassismus in die Strukturen der Medizin eingebettet ist. Bei der Entkolonialisierung der Medizin geht es nicht darum, die Rangordnung an der Spitze zu verändern oder sich dem liberalen Identitarismus zu bedienen, der, wie Dr. King treffend diagnostizierte, „mehr der ‚Ordnung‘ als der Gerechtigkeit verpflichtet ist“. Die Entkolonialisierung der Medizin erfordert eine völlige Neugestaltung der Ordnung, denn die bestehende Ordnung wurde in einer Zeit geschaffen, in der Frauen, queere, indigene, chronisch kranke, schwarze/braune, eingewanderte und andere Menschen, die nach europäischen Kolonialstandards als „verachtenswert“ galten, unterworfen wurden.

Das „Andere“ in der Medizin – ob zwischen Arzt und Patient oder Arzt und Struktur – dieses Phänomen dreht sich um Macht, darum, wer sie hat und wem sie verweigert wird. Machtunterschiede führen zu gesundheitlichen Ungleichheiten, und die Unterschiede, die heute bestehen, wurden in einer Zeit der kolonialen Eroberung geschaffen. Die Vereinigten Staaten und der gesamte Globale Süden wurden von Militärs, Missionaren und Medizinern kolonisiert. Wenn wir gesundheitliche Gerechtigkeit wollen, müssen wir diese veralteten und schädlichen Machtstrukturen verändern. Wir müssen sie kompostieren und die Voraussetzungen dafür schaffen, dass etwas Heilsameres wachsen kann.

Dazu müssen wir die Geschichte und den Kontext verstehen, wie sich diese Machtstrukturen entwickelt haben, wer heute die Machtsitze besetzt und warum. Die Menschen, die heute in der Medizin an der Macht sind, werden Ihnen sagen, dass wir keine Politik in die Medizin einmischen wollen. Aber Medizin ist Politik, die am menschlichen Körper praktiziert wird. Zu behaupten, dass es anders ist, bedeutet, die tatsächlichen Realitäten zu ignorieren, die marginalisierten Menschen in einem System, das nicht für uns geschaffen wurde, Schaden zufügen. Die Machthaber lenken uns lieber mit oberflächlichen Anpassungen ab, als strukturelle Veränderungen vorzunehmen. Sie sagen uns, wir seien „unprofessionell“, wenn wir auf Veränderungen drängen, die die Lücken bei den Ungleichheiten schließen. Wir können ihr Spiel der Verzögerung nicht länger mitspielen.

Gestern schlug mein Kollege Dr. Yipeng Ge vor, dass wir unseren Eid ändern, vom hippokratischen Eid zu einem Eid, der von den Ärzten im Gazastreifen ausgearbeitet wurde, einem Eid, der dieses Maß an Engagement für den Dienst am Menschen erhöht.

Geschichte und Kontext sind von entscheidender Bedeutung, damit wir aufhören können, dass Menschen in der Medizin töten und das Töten rechtfertigen. Einen völkermordenden Kriegsverbrecher als Arzt zu haben, ist schlecht für die Behandlungsergebnisse der Patienten. Wir müssen das nicht studieren. Wir können uns einfach den Arzt Howard Maibach ansehen, einen gläubigen Zionisten, der 2.600 inhaftierten Menschen (Schwarze/Braune) ohne deren informierte Zustimmung Krankheitserreger und Gifte injizierte, was an die medizinischen Experimente der Nazis erinnert. Bevor ich bei der ersten „Grand Rounds for Health Equity“ der American Medical Association sprechen sollte, bei der wir über Maibachs medizinische rassistische Gewalt sprachen, übte Maibachs Anwalt – auch „Israels Anwalt“ – Alan Dershowitz Druck auf meine Universität aus, um mich am Reden zu hindern. Dershowitz vertritt jetzt Israel bei den Anhörungen vor dem Internationalen Strafgerichtshof und fordert die Verhaftung von Premierminister Benjamin Netanjahu und dem ehemaligen Verteidigungsminister Yoav Gallant.

Maibach ist zwar kein Kriegsverbrecher, aber er hegt tiefsitzende rassistische Ideologien. Das von ihm angerichtete Leid und die Tatsache, dass er weiterhin an der University of California beschäftigt ist, offenbaren die Machtstrukturen der Universität. Maibachs Familie spendet großzügig an die „Friends of the IDF“ und leistet damit materielle Unterstützung für den Völkermord in Gaza. Das ist ein Problem. Wir brauchen Ärzte, die sich voll und ganz für Heilung und Gesundheit für alle einsetzen, und nicht einige Menschen töten, weil es zufällig mit ihrer politischen Agenda übereinstimmt. Und wir brauchen Ärzte, die einen Diskurs zulassen und nicht schweigen, weil „es kompliziert ist“, wenn Menschen europäischer Abstammung beschließen, dass es wieder Zeit ist, für koloniale Eroberungen zu töten.

Die Medizin zu entkolonialisieren bedeutet, diese Hindernisse für unsere Stimmen zu beseitigen, damit wir uns für die Gesundheit aller einsetzen können, denn das ist unsere moralische und berufliche Pflicht. Seit Oktober 2023 haben mir Medizinstudenten aus dem ganzen Land per SMS entsetzliche, gewalttätige und sogar mörderische Dinge geschickt, die pro-israelische Professoren in ihrer Gegenwart über palästinensische Patienten gesagt haben. Sobald diese Studenten den Mut finden, sich zu äußern, ist die Welt nicht bereit für das, was sie zu sagen haben. Deshalb werden Medizinstudenten und ihre Stimmen so aktiv unterdrückt, da israelische Ärzte die Zerstörung des gesamten Gesundheitssystems in Gaza forderten und die Verantwortlichen in westlichen medizinischen Einrichtungen diejenigen von uns unterdrücken, die sich zu Wort melden. Das Schweigen der Beschäftigten im Gesundheitswesen im gesamten Westen ist Teil des Völkermords Israels, und eine kürzlich bei den Vereinten Nationen eingereichte Dokumentation zeigt genau, wie.

Trotz der gegen uns gerichteten Kräfte hoffe ich, dass Medizinstudenten ihren Mut finden und erkennen, dass der Aufbau einer Medizin, die allen dient, diesen Mut erfordert, um ein Kolonialsystem zu überwinden. Dieser Beitrag erfordert das Tageslicht der Wahrheit. In diesem Tageslicht gibt es unglaubliche Ärzte, die bereit sind, eine befreiende Medizin aufzubauen, eine, die in der Lage ist, die Bedürfnisse aller Menschen, denen wir dienen, zu erfüllen, nicht nur die einiger weniger Eliten – aller Menschen.

Ich bin Medizinstudenten wie Umaymah Mohammad dankbar, deren Mut glänzt, wenn sie ihr Entsetzen darüber teilt, dass ein Professor an der Emory während des Völkermords einer Kampfeinheit diente und zurückkam, als sei alles völlig normal. Das ist es aber nicht. Völkermord ist der intensivste Ausdruck von Rassismus. Dr. Josh Winer von der Emory University ist nicht geeignet, Medizinstudenten in einer pluralistischen Gesellschaft zu unterrichten, insbesondere nicht solche, deren Familie derzeit von Israel vernichtet wird. Umaymah wurde wegen ihrer Äußerungen zu dieser Verletzung ihrer Sicherheit und ihrer Bürgerrechte suspendiert. Ihre Haltung ist moralisch – und fehlt – in einem kolonialen medizinischen System, das völkermörderische Ärzte unterstützt und diejenigen zum Schweigen bringt, die sich für die Beendigung eines Völkermords einsetzen. Die Agenda könnte nicht klarer sein. Bitte unterstützen Sie Umaymah hier.

Ärzte und andere Beschäftigte im Gesundheitswesen, die im Westen unterdrückt wurden, finden zueinander, und wir leisten unseren Beitrag, indem wir unseren Kollegen beibringen, wie sie ihren Mut kultivieren können, um sich gemeinsam an diese transformative Arbeit zu machen. Vor kurzem haben wir ein Webinar abgehalten, um unser Peer-to-Peer-Curriculum „Cultivating Courage“ vorzustellen. Dabei handelt es sich um einen sechswöchigen Kurs, in dem wir gemeinsam lernen und verlernen, während wir herausfinden, was für den Aufbau einer Befreiungsmedizin erforderlich ist.

Während die Menschen im Westen aufwachen und erkennen, dass Ärzte, die den Völkermord unterstützt, befürwortet und sogar daran teilgenommen haben, ihre Karriere fortsetzen, während diejenigen, die sich gegen einen Völkermord aussprachen, diffamiert, suspendiert und sogar gefeuert wurden, werden sie anfangen, sich Fragen zu ihrer persönlichen Sicherheit im Krankenhaus zu stellen. Ärzte, die tief rassistisch sind, versorgen die Menschen, die sie hassen, schlecht. Dies hat sich immer wieder gezeigt. Und das ist nicht nur ein Problem der Gesundheitsversorgung. Es ist eine Frage der Bürgerrechte.

Farbige Menschen haben das Recht, von Ärzten behandelt zu werden, die sie nicht hassen. Araber und Palästinenser haben ein Recht darauf, von Ärzten behandelt zu werden, die nicht wollen, dass sie vernichtet werden. In einer pluralistischen Gesellschaft sollte eine zutiefst rassistische Überzeugung ausreichen, um zu zeigen, dass eine Person nicht über die grundlegenden Kompetenzen verfügt, die für den Beruf des Arztes erforderlich sind. Die eigene Überzeugung zu ändern, bedeutet nicht einfach, an einem DEI-Workshop oder einem Training zur impliziten Voreingenommenheit teilzunehmen. Diese Arbeit kann nicht von Liberalen geleitet werden, die der rechtsgerichteten Ausbeutung von Bürgerrechtsgesetzen Tür und Tor geöffnet haben, um Menschen mit dunkler Hautfarbe im gesamten globalen Norden zum Schweigen zu bringen, als der Westen seine blutige Kampagne in Gaza begann. Dieser transformative Beitrag erfordert eine Neugestaltung der Strukturen der Medizin, indem Menschen mit rassistischen Überzeugungen aus Machtpositionen entfernt werden. Es erfordert die Schaffung von Systemen für die am stärksten marginalisierten Menschen, die die Gesundheit aller in der Praxis und nicht nur in der Theorie fördern, um die Führung zu übernehmen.

Die Entkolonialisierung der Medizin findet gerade jetzt statt, angeführt von den Ärzten in Gaza. Mit moralischem Mut und Einfluss nehmen sie „das Nützliche aus der westlichen Medizin auf“ und „verwerfen, was nicht nützlich ist, und fügen das hinzu, was einzigartig für sie ist“, wie der Kampfsportler Bruce Lee es ausdrückte. Das ist der Weg, der vor Ärzten mit Gewissen liegt. Es ist die Zukunft der Medizin. Gestern schlug mein Kollege Dr. Yipeng Ge vor, dass wir unseren Eid ändern, und zwar vom hippokratischen Eid zu einem Eid, der von den Ärzten in Gaza ausgearbeitet wurde und der dieses Maß an Engagement für den Dienst am Menschen erhöht. Denn in den Zeiten, die vor uns liegen – soziale Unruhen und Klimakollaps, Faschismus und Verschlechterung der Lebensmittelsysteme – werden wir eine andere Art von Arzt und ein anderes medizinisches System brauchen. Die Zeit, mit der Saat dafür zu beginnen, ist jetzt.

Dieser Beitrag wurde ursprünglich veröffentlicht auf Maryas Substack Deep Medicine.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …