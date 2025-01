https://thegrayzone.com/2025/01/24/icj-president-christian-zionist-end-times/



Neue Präsidentin des Internationalen Gerichtshofs ist eine christliche Zionistin, die von der Endzeittheologie beeinflusst ist

Max Blumenthal

·24. Januar 2025

Julia Sebutinde lehnte als Einzige den Völkermordprozess Südafrikas gegen Israel vor dem Internationalen Gerichtshof ab. Jetzt deutet die ugandische Richterin und Präsidentin des Gerichtshofs an, dass ihre Motive für den Schutz Israels im Alten Testament zu finden sind.

Da sich neue Länder dem Fall Südafrikas anschließen, in dem Israel des Völkermords im Gazastreifen beschuldigt wird, und ein Waffenstillstand es den Ermittlern von Kriegsverbrechen möglicherweise ermöglichen wird, neue Beweise für israelische Gräueltaten zu sammeln, droht eine Führungskrise am Internationalen Gerichtshof (IGH) die Kampagne für rechtliche Verantwortlichkeit zu untergraben.

Der Präsident des Internationalen Gerichtshofs (IGH), Nawaf Salam, trat am 14. Januar 2025 zurück, um Premierminister des Libanon zu werden, und wurde von der ugandischen Richterin Julia Sebutinde abgelöst. Viele Beobachter waren verblüfft, als Sebutinde im Januar 2024 bei allen von Südafrika eingebrachten Resolutionen mit „Nein“ stimmte und sich damit gegen alle IGH-Richter, einschließlich ihres israelischen Kollegen Aharon Barak, stellte.

Die ugandische Richterin lehnte die Forderung des Gerichts ab, das israelische Militär solle die gezielten Angriffe auf Zivilisten einstellen, seine Politik der Zwangsumsiedlung beenden und die geplante Invasion von Rafah absagen. In einem früheren Beratungsfall zu den rechtlichen Folgen der israelischen Besetzung der palästinensischen Gebiete bestand Sebutinde darauf, dass die Palästinenser keiner militärischen Besatzung unterworfen worden seien. Tatsächlich kam sie zu dem Schluss, dass Israel das Recht haben könnte, eine ständige Präsenz im Westjordanland und in ganz Jerusalem auf der Grundlage rein biblischer Ansprüche aufrechtzuerhalten.

Sebutindes Gutachten begann mit einer langen Geschichte des Israel-Palästina-Konflikts, die abgegriffene zionistische Propaganda mit dem Alten Testament vermischte. Bei der Ablehnung der Entscheidung ihrer Kollegen, die militärische Besetzung des Westjordanlands und Ost-Jerusalems durch Israel für illegal zu erklären, griff sie auf Berichte über die jüdische Präsenz im biblischen Land Israel zurück und erwähnte dabei weder UN-Resolutionen noch das Völkerrecht.

„Es gibt zahlreiche Belege dafür, dass Juden zwischen 1000 und 586 v. Chr. in der Region des antiken Israel lebten. Diese Periode entspricht der Ära der Vereinigten Monarchie unter den Königen Saul, David und Salomon und den nachfolgenden geteilten Königreichen Israel und Juda. Zu den Beweisen gehören archäologische Funde in der Stadt Davids …“, betonte Sebutinde. “Die hebräische Bibel (Altes Testament) bietet detaillierte Berichte über die Geschichte, Kultur und Regierungsführung der Israeliten in dieser Zeit. Obwohl diese Texte religiöser Natur sind, betrachten viele Gelehrte sie als wertvolle historische Dokumente.“

Ihre Meinung war so extrem und so sehr von theologischen Kommentaren durchzogen, dass Ugandas Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Adonia Ayebare, erklärte, dass ihre „Entscheidung am Internationalen Gerichtshof nicht die Position der Regierung Ugandas zur Lage in Palästina“ darstelle.

Was war der Grund für Sebutindes Trotz gegenüber dem gesamten IGH-Gremium und dem diplomatischen Korps ihres eigenen Landes? Hatten sich böswillige externe Kräfte ihrer angenommen? Oder wurde sie von tief empfundenen persönlichen Leidenschaften angetrieben?

Die Geschichte Israels, Beamte auf der ganzen Welt zu bestechen, zu bedrohen und zu erpressen – und diejenigen, die sich dem energisch widersetzen, zu vernichten – ist gut dokumentiert. Karim Khan, der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs, geriet unter starke Mossad-Überwachung, nachdem er Haftbefehle gegen Premierminister Benjamin Netanjahu und seinen damaligen Verteidigungsminister Yoav Gallant erlassen hatte. Als im Oktober 2024 ein anonymer Ankläger Vorwürfe wegen sexueller Belästigung gegen Khan erhob, konnte kaum ein Zweifel daran bestehen, dass eine israelische Hand den Skandal eingefädelt hatte.

Sebutindes fanatische Befolgung der israelischen Agenda scheint jedoch nicht das Ergebnis von Manipulation oder Verführung zu sein. Die Ansichten, die sie in ihrer abweichenden Meinung zum Fall Südafrika äußerte, spiegelten viel eher das christlich-zionistische Glaubenssystem wider, das sie als Mitglied von Watoto, einer Pfingst-Megakirche in der ugandischen Hauptstadt Kampala, entwickelt hatte. Dort, so Sebutinde, habe sie unter der Anleitung eines kanadischen Pastors und Endzeit-Anhängers namens Gary Skinner ihre Weltanschauung entwickelt.

„Die göttlichen Werte der Integrität, Ehrlichkeit, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Empathie und des Beitrags, die mir die Skinners und die Watoto-Kirche im Laufe der Jahre vermittelt und gefördert haben, machen mich zu dem, was ich heute bin, und haben immens zu meiner unglaublichen Karriere als Richterin in Uganda und als Richterin am Internationalen Gerichtshof beigetragen“, erklärte Sebutinde im Juni 2024 bei einer Zeremonie zur Eröffnung einer neuen Filiale der Kirche in der Innenstadt von Kampala.

„Was mit Israel geschieht, ist ein Zeichen für das Endzeitszenario.“

Seit er Watoto 1984 gründete, hat Skinner seiner 36.000 Mitglieder zählenden Gemeinde in Kampala einen bösartigen anti-arabischen christlichen Zionismus eingeimpft. In einer Predigt aus dem Jahr 2021 mit dem Titel „Israel: The Greatest Sign“ (Israel: Das größte Zeichen) rechtfertigte Skinner die militärische Kontrolle Israels über das historische Palästina mit einer Auswahl an sorgfältig ausgewählten Bibelversen und einer verkürzten Geschichtsdarstellung. Er unterstrich seine Jeremiade mit einer Ermahnung an seine Gemeindemitglieder und alle Nichtjuden: “Wenn ihr die Juden segnet, werdet ihr gesegnet sein. Wenn ihr die Juden verflucht, werdet ihr verflucht sein.“

Wie alle christlichen Zionisten sah Skinner in der Gründung Israels die Erfüllung einer Prophezeiung: „Möge der 14. April 1948“, verkündete der Prediger mit der blechernen Stimme, „und an diesem Tag stand der kleine, 1,20 Meter große David Ben Gurion mit seinem löwenartigen Haar auf und erklärte: ‚Die jüdische Nation ist wiedergeboren‘, um Israel genannt zu werden. Bis zu diesem Tag war 2400 Jahre lang keine jüdische Flagge über Israel gehisst worden … aber Gott erfüllte seine Prophezeiung, indem er ihnen das größte Zeichen für die jederzeit mögliche Wiederkehr Jesu gab.“

Minuten später betonte Skinner, dass die Existenz Israels als selbsternannter jüdischer Staat „das dramatischste Zeichen dafür ist, dass Jesus bald wiederkommen wird. Was vor uns geschehen wird – Israel ist dieses Barometer“, fuhr der Prediger fort. „Was mit Israel geschieht, ist ein Zeichen für das Endzeitszenario. Die nationale Wiedergeburt Israels ist das größte Endzeitzeichen, das wir haben.“

In seiner Predigt rühmte sich Skinner auch der Spenden von Watoto an eine Reihe evangelikaler Wohltätigkeitsorganisationen in Israel im Rahmen der kirchlichen Initiative FIRM Israel, darunter auch einige, die religiöse Bekehrungen fördern. „Wir als Kirche geben jedes Jahr viel Geld, um Gottes Beitrag in Israel zu unterstützen“, erklärte er stolz, „weil wir wissen, dass Gott einen Plan für die Nation hat, und das ist das größte Zeichen für seine Rückkehr.“

Skinners eschatologische Sicht auf die Geschichte war eindeutig der Grund für Sebutindes Ablehnung des ICJ-Urteils im Völkermordfall Südafrikas gegen Israel. Obwohl das ugandische Außenministerium ihre radikale Meinung verurteilte, wurde sie von einflussreichen evangelikalen Persönlichkeiten im Land, die enge Beziehungen zum Präsidenten unterhalten, als Heldin gefeiert.

„Nicht alle Helden tragen Umhänge“, erklärte Patience Rwabwogo, eine einflussreiche Pfingstpredigerin in Kampala. “Julia Sebutinde hat vor dem Internationalen Gerichtshof einen historischen Standpunkt vertreten. Möge Gott ihr immer mit Barmherzigkeit gedenken und möge Uganda als Nation immer auf der Seite des Herrn stehen.“

Rwabwogo ist die Tochter von Yoweri Museveni, dem extrovertierten evangelischen Präsidenten Ugandas, dessen Frau Janet – eine enge Verbündete der Watoto-Kirche – für ihre biblischen Interpretationen der Geschichte bekannt ist.

Frank Kisakye, ein ugandischer Verfassungsrechtler, argumentierte, dass die Unterstützung von Musevenis Tochter für Sebutindes abweichende Meinung vor dem Internationalen Gerichtshof zeige, dass die Meinung der Richterin „mit ziemlicher Sicherheit von den Begriffen in Genesis 12:1-3 beeinflusst wurde“, einem Vers, der von christlichen Zionisten so interpretiert wird, dass jeder, der die Juden segnet, gesegnet wird, und daher „von der ugandischen Pfingstbewegung von ganzem Herzen gebilligt wurde“.

Als Vorsitzende des IStGH hat Sebutinde nun die Macht, eine Pattsituation bei Abstimmungen zu überwinden, und könnte den Fall Südafrikas auf eine substanziellere Weise als bisher untergraben. Da Israel den Waffenstillstand im Gazastreifen wahrscheinlich brechen wird, läuft den Ermittlern von Kriegsverbrechen die Zeit davon. Doch die ugandische Richterin scheint nach einem Zeitplan zu arbeiten, der frei von irdischen Sorgen ist und stattdessen von der Endzeit diktiert wird.

Max Blumenthal, Chefredakteur von The Grayzone, ist ein preisgekrönter Journalist und Autor mehrerer Bücher, darunter die Bestseller „Republican Gomorrah", „Goliath", „The Fifty One Day War" und „The Management of Savagery".

