UN-Experten kritisieren die Verhaftung des palästinensischen Journalisten Ali Abunimah in der Schweiz

Sie bezeichnen die Verhaftung des Gründers der Website „Electronic Intifada“ als „schockierend“ und sagen, dass das „Klima rund um die Meinungsfreiheit in Europa immer giftiger wird“.

Ali Abunimah ist US-Staatsbürger [Screenshot/Al Jazeera]

Veröffentlicht am 27. Januar 2025

Menschenrechtsexperten und Aktivisten der Vereinten Nationen haben die Verhaftung eines prominenten palästinensischen Journalisten in der Schweizer Stadt Zürich verurteilt und erklärt, dass dies Anlass zur Sorge um die Meinungsfreiheit gebe.

Ali Abunimah – der Geschäftsführer der Online-Publikation Electronic Intifada, die sich selbst als „Palästinas Massenvernichtungswaffe“ bezeichnet – wurde am Samstag vor seiner Rede in Zürich von der Schweizer Polizei festgenommen, wie die Website in einer Erklärung mitteilte.

Die Schweizer Polizei bestätigte, dass der 53-jährige amerikanische Staatsbürger festgenommen worden war. Sie beriefen sich auf ein Einreiseverbot und kündigten an, dass weitere Maßnahmen im Rahmen des Einwanderungsgesetzes in Betracht gezogen würden.

Die UN-Sonderberichterstatterin für Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung, Irene Khan, bezeichnete die Verhaftung als „schockierende Nachricht“ und forderte die Schweiz in einem Beitrag auf der Social-Media-Plattform X am Sonntag auf, Ermittlungen einzuleiten und ihn freizulassen.

„Das Klima in Bezug auf die Meinungsfreiheit in Europa wird immer vergifteter, und wir sollten alle besorgt sein“, sagte Francesca Albanese, UN-Sonderberichterstatterin für Menschenrechte in den besetzten Gebieten.

Die pro-palästinensische Interessengruppe ‚Swiss Action for Human Rights‘ hat am Sonntag eine Petition zur Freilassung von Abunimah gestartet.

Ein Sprecher der US-Botschaft in Bern sagte, dass sie angemessene konsularische Unterstützung leisten werde, nachdem sie Berichte über die Verhaftung eines US-Bürgers gesehen habe, und lehnte weitere Kommentare ab.

Abunimahs Verhaftung erfolgte einen Tag nach seiner Ankunft in Zürich zu einer Vortragsreise, wie Electronic Intifada in einer Erklärung mitteilte.

„Er befindet sich derzeit in Gewahrsam und hatte Zugang zu einem Rechtsbeistand“, hieß es am Samstag. “Als er am Freitag am Flughafen Zürich ankam, wurde Abunimah eine Stunde lang von der Polizei verhört, bevor er in das Land einreisen durfte.“

Welche internationale Solidarität gibt es für Journalisten in Gaza?

Die Website bezeichnete die Verhaftung als „zunehmende Gegenreaktion westlicher Regierungen auf Solidaritätsbekundungen mit dem palästinensischen Volk“ und wies darauf hin, dass im vergangenen Jahr im Vereinigten Königreich mehrere Aktivisten und Journalisten unter Berufung auf „Anti-Terror-Befugnisse“ verhaftet, durchsucht oder angeklagt wurden

Zu ihnen gehörte Asa Winstanley, Mitherausgeber von Electronic Intifada, dessen Wohnung durchsucht und dessen Computer und Telefone beschlagnahmt wurden, hieß es auf der Website. Winstanley wurde jedoch nicht wegen eines Verbrechens angeklagt.

„Sich gegen Ungerechtigkeit in Palästina auszusprechen, ist kein Verbrechen. Journalismus ist kein Verbrechen“, hieß es auf der Website.

Während einer Solidaritätskundgebung für Palästina am Samstag in Genf sagten Demonstranten, Abunimahs Verhaftung “habe keine rechtliche Grundlage“

„Er wird von den Züricher Medien diffamiert„, sagte einer der Redner. ‚In der Schweiz gilt die Redefreiheit. Sie ist ein verfassungsmäßiges Recht‘, sagte sie und bezeichnete die Verhaftung als ‚inakzeptabel‘.

„Wir unterstützen Ali Abunimah, alle palästinensischen Aktivisten und Menschenrechtsaktivisten“, sagte sie.

