Der Zionismus ist die rassistische Ideologie, die vernichtet, tötet und verfolgt von Sayid Marcos Tenório soupalestina

30. August 2024

Menschen, darunter eine junge Frau, die ein Schild mit der Aufschrift: Antizionismus ist kein Antisemitismus“, skandieren Slogans und tragen palästinensische Flaggen, als sie während eines Protestmarsches ‚Freiheit für Palästina‘, der am 04. November 2023 in Berlin, Deutschland, Tausende von Teilnehmern anzog, am Potsdamer Platz ankommen. (Sean Gallup/Getty Images)

Die mehr als zehn Monate des Massakers, der Zerstörung und der ethnischen Säuberung im Gazastreifen haben Themen in die Nachrichten gebracht, die bisher auf die akademische Welt und kleine Kreise beschränkt waren. Es ist immer vom „zionistischen Regime“ oder der „zionistischen Besatzung“ Israels die Rede, das eine Mischung aus Staat, kolonialer Enklave und zionistischem Gebilde ist. Die Aktionen Israels haben der Welt das wahre Gesicht des Zionismus gezeigt, dieser rassistischen Ideologie, die in ihren Methoden und Taten dem Nazismus ähnelt, nicht nur in Palästina, sondern in verschiedenen Regionen der Welt.

Es muss klar sein, dass Zionismus und Judentum zwei verschiedene Dinge sind. Die Ausübung dieser alten und respektablen Religion hat nichts mit der Ideologie zu tun, die in Europa Ende des 19. Jahrhunderts in Europa entstanden ist. Die Ausübung des Judentums bindet seine Anhänger nicht an die faschistischen Praktiken des Zionismus, der sich das Judentum angeeignet hat, um seine rassistischen und suprematistischen Thesen zu untermauern, obwohl wir wissen, dass nicht alle Juden Zionisten sind oder die Gräueltaten Israels unterstützen.

Denn was ist der Zionismus, diese ausgesprochen kolonialistische, rassistische, fundamentalistische, extremistische, ultranationalistische, fremdenfeindliche, mörderische, arabophobe, islamophobe, christophobe, antisemitische, völkermordende, kindermordende, interventionistische, expansionistische, militaristische und organhändlerische Ideologie?

Die zionistische Bewegung entstand auf der Grundlage der Gedanken ihres Gründers Theodor Herzl, eines österreichisch-ungarischen jüdischen Journalisten, der aus einer Bankiersfamilie stammte und eine Reihe phantasievoller Thesen vertrat, darunter: „ein Land ohne Menschen für ein landloses Volk“. Der Zionismus basiert auf der von Herzl in seinem 1896 erschienenen Buch „Der Judenstaat“ vertretenen Theorie der Existenz eines unabhängigen und souveränen jüdischen Nationalstaates auf dem Gebiet, auf dem das imaginäre „Königreich Israel“ existiert hätte.

Im Gegensatz zu dem, was seine Apologeten behaupten, ist der Zionismus keine Bewegung, die die Unabhängigkeit Israels anstrebt, denn Israel hat nie existiert. Es gab keinen antikolonialen Kampf, sondern eine koloniale Besetzung Palästinas durch die Selbstausrufung des Staates Israel im Jahr 1948.

Als makabre Schöpfung des Zionismus ist Israel keine bloße Vogelscheuche, die vom amerikanischen und europäischen Imperialismus der Nachkriegszeit erdacht wurde, sondern der grausamste und schändlichste Ausdruck des zivilisatorischen Modells des Imperialismus, dessen Hauptfunktion darin besteht, als ausführender Arm des brutalsten kolonialistischen Expansionismus in den Vereinigten Staaten und Europa zu dienen.

Organisationen, die die Verbrechen Israels unterstützen, erheben gegen die Verfechter der Menschenrechte und der palästinensischen Souveränität stets den falschen Vorwurf des Antisemitismus. Seit dem 7. Oktober sind mehrere Personen und Organisationen in einer schmutzigen Kampagne der Zionisten angeklagt, verfolgt und strafrechtlich verfolgt worden.

Diese Halbwahrheitsbesitzer haben kein Problem damit, Ihnen zu sagen, wer die Semiten sind. Den Menschen wird eingeredet, dass Semiten nur Juden sind, obwohl Semiten in Wirklichkeit die Anhänger der abrahamitischen Religionen sind, wie Hebräer (Juden), Araber (Christen und Muslime), Assyrer (Christen) und andere Völker, die aus dem Norden der arabischen Halbinsel stammen, und nicht nur Juden.

Antisemitismus ist eine der abscheulichsten Formen des Rassismus.

Die hartnäckigen Anschuldigungen des Antisemitismus werden weltweit nicht mehr akzeptiert, weil ihre politische und ideologische Brüchigkeit offenkundig geworden ist. Der Vorwurf des Antisemitismus wurde benutzt, um Kritiker der Verbrechen Israels einzuschüchtern oder die Diskussion zu sterilisieren und von den wirklichen Problemen abzulenken, obwohl bekannt ist, dass Palästinenser und Solidaritätsbewegungen religiöse oder sektiererische Narrative des Kampfes gegen die Besatzung entschieden ablehnen und jede Form der Verfolgung oder Verweigerung von Rechten verurteilen, sei es von Juden, Arabern – Christen und Muslimen – oder jeder anderen Person und Gruppe.

Der offensichtlichste Fall ist die unerbittliche und feige Verfolgung des Journalisten Breno Altman durch die Frontorganisationen des terroristischen Staates Israel in Brasilien, der von einem unteren Gericht wegen Körperverletzung zu einem ungünstigen Urteil verurteilt wurde, dessen „Verbrechen“ darin bestand, sich den moralischen Komplizen des unmoralischsten Staates der Welt zu stellen.

Diese Einrichtungen fungieren als Agenturen Israels und seiner Geheimdienste, die nach dem Diktat ihrer Chefs in Tel Aviv handeln, um Verteidiger der Gerechtigkeit, der Rechte und der Wiedergutmachung für das palästinensische Volk zu verfolgen, das ein ständiges Opfer von Verbrechen gegen die Menschlichkeit, ethnischer Säuberung und Völkermord ist, die darauf abzielen, die palästinensische Bevölkerung auszurotten, um die israelische koloniale Besatzung aufrechtzuerhalten.

Seit genau acht Monaten führt Israel einen völkermörderischen Krieg gegen das palästinensische Volk im Gaza-Streifen, wobei es alle seine Kapazitäten und alle Arten von international verbotenen Waffen, Munition und Bomben einsetzt und wahllos Schulen, Krankenhäuser und durch das humanitäre Völkerrecht geschützte Gebiete bombardiert.

Trotz der Macht und der Hilfe der Vereinigten Staaten, die bereits mehr als 50.000 Tonnen militärische Ausrüstung, darunter gepanzerte Fahrzeuge, Waffen, Munition, Schutzausrüstung und medizinische Hilfsgüter, geschickt haben, wurde Israel durch die Aktionen des palästinensischen Widerstands bei der Operation „Al-Aqsa-Flut“ gedemütigt, was zeigt, dass es nicht in der Lage ist, den Krieg gegen Hamas und Hisbollah zu gewinnen, weder schnell noch jemals.

Israel und seine Stellvertreter wissen, dass sie die Schlacht in Gaza, im Libanon und in der Weltöffentlichkeit bereits verloren haben. Die einzigen Erfolge, derer sich Israel rühmen kann, sind Kriegsverbrechen, Völkermord, der Massenmord an Kindern und Frauen, die Zerstörung der Infrastruktur und die Auslöschung aller Aspekte des Lebens im Gazastreifen. Angesichts dieses durchschlagenden Misserfolgs bleibt ihnen nur die Verfolgung derjenigen, die sich auf die richtige Seite der Geschichte stellen.

