Online gestellte Inhalte“ – Britische Polizei verhaftet Menschenrechtsaktivistin Sarah Wilkinson

Von Nurah Tape –

The Palestine Chronicle

30. August 2024

Die britische Polizei hat die Menschenrechtsaktivistin Sarah Wilkinson nach einer Razzia in ihrem Haus verhaftet und anschließend gegen Kaution wieder freigelassen. (Foto: über soziale Medien)

Die britische Polizei hat die Menschenrechtsaktivistin Sarah Wilkinson am Donnerstag nach einer Razzia in ihrem Haus verhaftet, angeblich wegen „Inhalten, die sie im Internet veröffentlicht hat“, und sie anschließend gegen Kaution freigelassen.

„Die Polizei kam kurz vor 7.30 Uhr zu ihrem Haus. Insgesamt waren es 12 Personen, einige von ihnen in Zivil von der Antiterror-Polizei. Sie sagten, sie sei verhaftet wegen ‚Inhalten, die sie online gepostet hat‘. Ihr Haus wurde durchsucht und alle ihre elektronischen Geräte wurden beschlagnahmt“, sagte ihr Bruder Jack Wilkinson auf X.

Am Freitag postete ihre Tochter auf Wilkinsons X-Account, dass „meine Mutter verletzt wurde, ihr Medikamente verweigert wurden und sie gegen Kaution angewiesen wurde, ‚niemals‘ ein Telefon/Laptop zu benutzen.“

Die Verhaftung der Pro-Palästina-Aktivistin löste einen Aufschrei in den sozialen Medien aus, und der Hashtag #FreeSarahWilkinsonNOW wurde auf der gesamten Plattform aufgegriffen.

1984 ist da

Der Musiker und Mitbegründer von Pink Floyd, Roger Waters, kritisierte ihre Verhaftung mit den Worten: „12 Polizisten kommen zu uns nach Hause und verhaften dich… weil du dich für die Menschenrechte und gegen Völkermord eingesetzt hast.“

In einer Videobotschaft auf X sagte Waters, die Polizei könne nicht „vorbeikommen und Leute verhaften, die ein Herz und einen Verstand haben und sich ihre eigene Meinung über die Außenpolitik gebildet haben.“

„This is wrong! Wenn Sie dies zulassen, die Verhaftung von Sarah Wilkinson und die Verfolgung meines Freundes Craig Murray, neben anderen, dann haben Sie absolut akzeptiert, dass England jetzt ein faschistischer Staat ist. 1984 ist angekommen und lebt im Vereinigten Königreich. Nur über meine Leiche.“

Nach Angaben von Wilkinsons Tochter wurde ihre 61-jährige Mutter „von 16 Schlägern mit Sturmhauben verhaftet“.

Anti-Medien-Britische Regierung

Die libanesische Nachrichtenplattform MENA Uncensored forderte ihre sofortige Freilassung und erklärte in einer Erklärung, Wilkinson sei eine „Nachrichtenmitarbeiterin und rasende Reporterin“ gewesen, die „in Zusammenarbeit mit dem Team der Website kritische Berichterstattung und Analysen“ geliefert habe, insbesondere über die „sich entwickelnde Krise“ in Gaza.

Sie war auch Mitglied der Freedom Flotilla Coalition, deren Ziel es war, die Belagerung des Gazastreifens auf dem Seeweg zu durchbrechen.

MENA Uncensored sagte, sie sei verhaftet worden, „weil sie den palästinensischen Widerstand unterstützte und der Welt mitteilte, was wirklich in Gaza und im Westjordanland passiert“, und fügte hinzu, sie mache „die medienfeindliche britische Regierung für diesen dummen Akt der Einschüchterung und Unterdrückung von Journalisten und Menschenrechtsaktivisten zugunsten der israelischen Besatzungsmacht verantwortlich.“

Gedankenpolizei

Scott Ritter, der ehemalige UN-Waffeninspekteur, dessen Haus kürzlich vom FBI durchsucht wurde, sagte: „Das wird sehr ‚Minority Report-like‘, eine Anspielung auf den Film mit dystopischen Elementen.

„Die Gedankenpolizei“, fügte Ritter in einem Kommentar auf X hinzu. “Das ist das Ende der britischen Demokratie.“

Wilkinsons Verhaftung erfolgt zwei Wochen, nachdem der syrisch-britische Journalist Richard Medhurst unter Abschnitt 12 des britischen Terrorismusgesetzes festgenommen und 24 Stunden lang festgehalten wurde.

In einem Video auf X sagte Medhurst, er sei beschuldigt worden, „eine Meinung oder Überzeugung geäußert zu haben, die eine vorgeschriebene Organisation unterstützt“, aber die Polizei wollte nicht erklären, „was das bedeutet“.

Medhurst glaubte, er sei „der erste Journalist, der unter dieser Bestimmung des Terrorismusgesetzes verhaftet wurde“, und fügte hinzu: „Ich empfinde dies als politische Verfolgung und behindert meine Fähigkeit, als Journalist zu arbeiten.“

Palästina-Aktion ins Visier genommen

Ebenfalls am Donnerstag teilte die Bewegung Palestine Action mit, dass die Anti-Terror-Polizei „eine der Adressen von #Filton10 erneut durchsucht hat, mehr als drei Wochen nach ihrer ersten Verhaftung.“

Mehrere Aktivisten der Bewegung wurden unter dem Terrorismusgesetz verhaftet, weil sie Anfang des Monats in ein israelisches Waffenlager in der Gegend von Filton in Bristol eingebrochen waren.

In einem späteren Posting teilte die Bewegung mit, dass ihr Mitbegründer Richard Barnard mit „drei Anklagen für zwei Reden“ konfrontiert ist.

Ihm wird vorgeworfen, eine nach dem Terrorismusgesetz verbotene Organisation zu unterstützen und zu „kriminellen Aktivitäten“ zu ermutigen“, heißt es weiter.

Einem Bericht der Times zufolge wurde Barnard beschuldigt, „eine Meinung geäußert zu haben, die eine verbotene Organisation unterstützt, was gegen Abschnitt 12 des Terrorismusgesetzes 2000 verstößt“.

Barnard muss sich außerdem mit zwei Anklagen wegen Ermunterung zu kriminellen Handlungen auseinandersetzen, heißt es in dem Bericht.

„Der Bericht folgt auf eine Untersuchung der Anti-Terrorismus-Polizei des Nordwestens im Zusammenhang mit einer Demonstration auf dem St. Peter’s Square in Manchester am 8. Oktober letzten Jahres“, heißt es weiter.

(Die Palästina-Chronik)

– Nurah Tape ist eine in Südafrika lebende Journalistin. Sie ist Redakteurin bei The Palestine Chronicle.

