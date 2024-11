https://www.middleeasteye.net/opinion/gaza-trump-new-cabinet-recipe-all-out-middle-east-war



Krieg gegen Gaza: Trumps Kabinett ist ein Rezept für einen umfassenden Krieg im Nahen Osten

Von David Hearst

14. November 2024

Von Mike Waltz bis Marco Rubio wird das überzeugte Pro-Israel-Team des neuen US-Präsidenten die Flammen des Konflikts anfachen

Der gewählte US-Präsident Donald Trump spricht am 13. November 2024 in Washington, DC (Getty Images/AFP)

Szenen wie diese sind so alltäglich geworden, dass sie kaum noch wahrgenommen werden: Eine Gruppe von Männern, die Mehlsäcke tragen, wird von einem Angriff der israelischen Streitkräfte niedergemäht, ein Massaker, dessen einziger Zweck darin besteht, einen Massenhungertod zu erzwingen.

Wenn man unscharfe Fotos von diesem Massaker veröffentlicht, riskiert man, dass der Inhalt auf Social-Media-Websites gesperrt wird, daher werde ich die Szene in Worten beschreiben.

Eine Reihe aus Mehl und Körperteilen erstreckt sich bis in die Ferne des nördlichen Rafah. Ein israelischer Luftangriff hatte ein Tuk-Tuk-Fahrzeug in der Nähe einer Hilfsgüterverteilerstelle im Gebiet Miraj getroffen.

Sieben Leichen liegen in verschiedenen Posen des plötzlichen Todes ausgestreckt, obwohl wir wissen, dass insgesamt 11 Menschen getötet wurden. Im Vordergrund liegt ein Mann auf einem anderen, rote Blutbänder ziehen sich von den Gehirnen des Mannes darunter.

Hinter ihm liegt ein Mann auf der Seite. Auch von ihm ziehen sich Blutbäche weg. Seine Kleidung ist mit weißem Staub bedeckt, denn hinter ihm liegen die verstreuten Überreste des Mehlsacks, den er bei sich trug.

Ein Pferdewagen trottet vorbei. Ein Junge geht weg. Umstehende schauen fassungslos zu, ohne zu wissen, was sie tun sollen. Mehl ist kostbar. Menschenleben nicht.

Während dies geschah, ließ der Außenminister der Vereinigten Staaten, Antony Blinken, wissen, dass er „mit der Anzahl der Hilfslieferwagen, die Israel hereinlässt, zufrieden“ sei und keine Sanktionen verhängen werde, wie sein Land am 13. Oktober angedroht hatte.

Seine Beamten gaben an, dass Israel „wichtige Schritte“ unternommen habe, um die Bedenken der USA hinsichtlich der humanitären Lage in Gaza auszuräumen, ohne jedoch näher darauf einzugehen, um welche Schritte es sich dabei handelte.

Zweifellos sprach Blinken auswendig. Doch sein Optimismus, dass die Hilfe ankomme, wurde von der UNRWA, der UN-Agentur für palästinensische Flüchtlinge, nicht geteilt. Diese berichtete, dass im Oktober die geringste Menge an Lebensmitteln seit einem Jahr in Gaza ankam.

Schau in den Spiegel

Auch die zunehmend selbstbewussten Vollstrecker des Massenhungers selbst bestätigten dies nicht.

Brigadegeneral Itzik Cohen sagte gegenüber israelischen Reportern, dass „nicht beabsichtigt ist, die Bewohner des nördlichen Gazastreifens zurückkehren zu lassen“, und fügte hinzu, dass humanitäre Hilfe „regelmäßig“ in den Süden des Gebiets gelangen dürfe, im Norden jedoch „keine Zivilisten mehr“ seien.

Seine Äußerungen wurden von seinen Vorgesetzten fast sofort wieder zurückgenommen, da sie de facto zwei Kriegsverbrechen bewiesen: den Einsatz von Hunger als Waffe und Zwangsumsiedlung.

Wenn die Demokraten wirklich herausfinden wollen, warum eine beträchtliche Zahl ihrer Wählerbasis – junge Menschen mit Hochschulabschluss, arabische Amerikaner und Muslime – einen Kandidaten der „Freude“ für die „Mächte der Finsternis“ im Stich gelassen hat, dann ist dies der Grund dafür.

Die fröhliche Kamala Harris ist genauso wie Präsident Joe Biden oder Blinken täglich auf den Schauplätzen in Gaza und Libanon präsent. Sie hat sich nie von der Gaza-Politik ihrer Regierung distanziert. Wie sie selbst sagte, war sie im Raum, als Entscheidungen getroffen wurden.

Waltz ist ein entschiedener Gegner von Waffenstillständen. Ebenso Vivek Ramaswamy, der zusammen mit Elon Musk ein „Department of Government Efficiency“ leiten wird

Meine Botschaft an sie lautet: Sucht nicht woanders nach eurer Niederlage. Sie liegt direkt vor euch im Spiegel.

Das Gleiche gilt für alle, die weiterhin argumentieren, dass Israel jetzt „den Job beenden“ sollte – ein Code für die Beschleunigung von Hungersnot, Zwangsumsiedlung und Massenmord.

Mit dieser kollektiven Denkweise füllt der designierte Präsident Donald Trump sein Kabinett.

Trump gab sich als „Stoppt den Krieg“-Kandidat aus und sagte dem leichtgläubigen Imam von Hamtramck, Detroit, dass er Frieden bringen würde. Und in einer der zynischsten Wahlnummern traten der Imam und seine Kollegen ordnungsgemäß mit Trump auf der Bühne auf.

Innerhalb weniger Tage nach der Wahl hatte Trump bereits damit begonnen, sein Kabinett mit Personen zu besetzen, die sich dafür ausgesprochen haben, dass Israel den Krieg in der Region ausbreitet.

Trumps Kandidaten

Da ist Mike Waltz, der auf Trumps Social-Media-Seite Truth Social als „Experte für die Bedrohungen durch China, Russland, den Iran und den globalen Terrorismus“ angepriesen wird.

Waltz, der Trumps nationaler Sicherheitsberater werden soll, sagte Fox News im September, dass ein Waffenstillstands- und Geiselbefreiungsabkommen den Konflikt nicht beenden würde. „Der Iran wird weiterhin Unruhe stiften, weil er Israel zerstören will“, sagte er. „Die Situation wird durch die Zugeständnisse, die wir dem Iran machen, nur noch weiter destabilisiert.“

Waltz ist ein erklärter Gegner von Waffenstillständen. Das gilt auch für Vivek Ramaswamy, der zusammen mit Elon Musk ein „Department of Government Efficiency“ leiten wird.

Ramaswamy sagte: „Ich bin fest davon überzeugt, dass die [israelische Armee] in der Lage sein wird, Israel zu verteidigen, wenn man sie gewähren lässt.“

Diese Bildkombination zeigt den US-Unternehmer Vivek Ramaswamy (links) und den Tesla-CEO Elon Musk, die beide für ein „Ministerium für Regierungseffizienz“ (AFP) vorgesehen sind.

Da ist Trumps Botschafter in Israel, der christliche Evangelist Mike Huckabee. Es gibt bestimmte Worte, die der künftige US-Botschafter nicht zu verwenden bereit ist: „So etwas wie ein Westjordanland gibt es nicht. Es gibt Judäa und Samaria. So etwas wie eine Siedlung gibt es nicht. Es sind Gemeinden, es sind Nachbarschaften, es sind Städte. So etwas wie eine Besatzung gibt es nicht“, sagte er 2017 gegenüber CNN.

Da ist Pete Hegseth, der Fox News sagte: „Ich denke, dies ist ein Moment für die israelische Regierung, nicht für die US-Regierung, Maßnahmen gegen den Iran zu ergreifen, um eine iranische Bombe zu verhindern. Der Westen hat immer gesagt, dass wir den Iran, die Mullahs mit einem nuklearen Schutzschild, nicht haben können … Stellen Sie sich vor, wie die Region und die Welt aussehen würden. Israel hat bereits viele verdeckte Aktionen durchgeführt, um sie zurückzudrängen, hat Attentate verübt, sich in ihre Einrichtungen gehackt und ihre Zentrifugen beschädigt. Sie werden noch mehr davon tun, weil diese Regierung es eindeutig nicht tun wird.“

Das ist der designierte Verteidigungsminister, der da spricht.

US-Wahlen 2024: Wer ist in Donald Trumps Kabinett und wer steht auf der Shortlist?

Mehr lesen »

Für den wichtigsten Posten des US-Außenministers hat Trump Marco Rubio ausgewählt, der nach seiner letzten Reise nach Israel (seiner vierten) schrieb: „Israels Feinde sind auch unsere Feinde. Das iranische Regime und seine Stellvertreter – die Hamas in Gaza, die Hisbollah im Libanon, die Huthis im Jemen und eine Vielzahl von Gruppen in Syrien und Irak – streben die Zerstörung Israels als Teil eines mehrstufigen Plans an, um den Nahen Osten zu beherrschen und den Westen zu destabilisieren. Der jüdische Staat steht in diesem Konflikt an vorderster Front und kämpft mit vielen gemeinsamen amerikanisch-israelischen Leben.“

Rubio findet es geradezu empörend, dass der Internationale Strafgerichtshof Haftbefehle gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und hochrangige Armeeoffiziere in Erwägung zieht: „Das Gericht verfolgt nicht Assad in Syrien, der sein eigenes Volk vergast hat. Es verfolgt nicht Xi Jinping in China, der einen Echtzeit-Völkermord an den Uiguren verübt. Stattdessen greift es ein Land an, dessen Militär große Anstrengungen unternommen hat, um das Leben von Zivilisten zu schützen. Die Heuchelei ist erstaunlich.“

Und wen könnte man besser als Sondergesandten für den Nahen Osten ernennen als seinen Golfpartner?

Steve Witkoff, ein Immobilienentwickler aus New York, sagte über Netanyahus jüngste Ansprache vor dem US-Kongress: „Es fühlte sich spirituell an, aber das ist nicht die Reaktion, die man von vielen dieser Demokraten zu spüren glaubt.“

Dies ist der Chor, der den neuen Präsidenten dazu führen soll, alle Kriege im Nahen Osten und darüber hinaus zu beenden.

Israels Plan nach Gaza

Aber das ist nur eine Seite eines sich entwickelnden Bildes. Die andere Seite betrifft Israels Pläne für eine Trump-Regierung, die immer deutlicher werden.

Netanyahus Sonderberater und Minister für strategische Angelegenheiten, Ron Dermer, wurde bereits zu Trumps Wohnsitz Mar-a-Lago in Florida geschickt, um herauszufinden, welche Probleme Trump vor dem 20. Januar, wenn der neue Präsident sein Amt antritt, gelöst sehen möchte und welche Probleme Israel seiner Meinung nach ihm überlassen sollte.

Dermer nahm Geheimdienstinformationen über das iranische Atomprogramm und die potenzielle Gefahr einer „nuklearen Aufrüstung“ Teherans mit.

Dermer verließ Florida nicht, ohne sich mit Trumps Schwiegersohn Jared Kushner zu treffen, dessen Pläne für eine urbane Entwicklung am Wasser in Gaza israelische Beamte begeisterten.

Die arabische Welt hat sich in den letzten 13 Monaten bis zur Unkenntlichkeit verändert. Trumps Team kehrt nicht auf denselben Spielplatz zurück, auf dem es 2017 herumgealbert hat

Finanzminister Bezalel Smotrich, der sich immer mehr wie eine Stimme der Mitte anhört, sagte, es sei an der Zeit, das Westjordanland zu annektieren, und wies die für die Siedlungen zuständigen Beamten an, „mit professioneller und umfassender Personalarbeit zu beginnen, um die notwendige Infrastruktur für die Ausweitung der Souveränität vorzubereiten“.

Und wie wir bereits früher berichteten, wartet Daniella Weiss, die Anführerin von Nachala, einer orthodoxen Siedlerbewegung, darauf, dass die Palästinenser „aus Gaza verschwinden“, denn sie hat Tausende von Juden, die darauf warten, sich dort niederzulassen.

Die bedeutendste Aussage eines Regierungsministers war jedoch die ausführliche Rede des jüngsten israelischen Außenministers Gideon Saar.

In einer impliziten Bestätigung, dass Israel keinen Frieden finden wird, indem es Unterschriften auf einem Stück Papier von arabischen Staatsoberhäuptern erhält, sagte Saar, dass Israels natürliche Verbündete in der Region seine unterdrückten Minderheitengruppen seien, die staatenlos seien. Er erwähnte namentlich Kurden und Drusen.

Über die Kurden sagte Saar: „Sie sind eine nationale Minderheit in vier verschiedenen Ländern, in zwei davon genießen sie Autonomie: de facto in Syrien und de jure in der irakischen Verfassung.“ Die Kurden seien „Opfer von Unterdrückung und Aggression durch den Iran und die Türkei“, sagte er und fügte hinzu, dass dies für Israel sowohl politische als auch sicherheitspolitische Aspekte habe.

Rezept für einen regionalen Krieg

Es ist kein Geheimnis, dass Israel die Demokratische Partei Kurdistans unterstützt, die die halbautonome Region Kurdistan im Irak beherrscht. Israel war das einzige Land, das ein Unabhängigkeitsreferendum unterstützte, das 2017 von der Regionalregierung Kurdistan durchgeführt wurde und das Bagdad nicht anerkennen wollte.

Andererseits sind die Kurdischen Volksverteidigungseinheiten, die einen Großteil des Nordostens Syriens kontrollieren, ein Ableger der Kurdischen Arbeiterpartei, die seit Jahrzehnten einen Aufstand in der Türkei führt, und beide sind langjährige Unterstützer Palästinas.

Für jeden, der in der Türkei oder im Iran sitzt, ist Saars Aussage jedoch eine direkte Drohung mit einer militärischen Einmischung durch Israel selbst.

Es überrascht nicht, dass der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Mittwoch alle Beziehungen zu Israel abgebrochen hat.

Durch die Weitergabe seiner Gespräche mit dem US-Gesandten Amos Hochstein hat Israel seinen Plan für den Libanon, Syrien und den Irak deutlich gemacht. Es will nicht nur die Hisbollah nördlich des Litani-Flusses zurückdrängen und ihre Versorgungsroute vom Iran über Syrien und den Irak abschneiden, sondern auch die Achse des Widerstands, die der Iran lange vor der US-Invasion im Irak aufgebaut hat, zerschlagen oder zumindest stark schwächen – obwohl dieses Debakel den regionalen Einfluss des Iran erheblich beschleunigt hat.

Saars Eröffnungsschuss ist ein Rezept für einen regionalen Krieg. Er macht Syrien zum nächsten Ziel für Bodenoperationen. Er bedroht die beiden mächtigsten Armeen außerhalb Israels – die Türkei und den Iran – und stellt eine direkte Herausforderung für den regionalen Einflussbereich jedes Landes dar.

Und die Palästinenser? Für sie werden Trump und Israel den „Deal des Jahrhunderts“ entstauben, und wenn sie Glück haben, ruhig bleiben und alle nationalen Ansprüche wie ihre Flagge ablegen, können sie als Gastarbeiter existieren, deren Hütten an einer Ecke der Wüstengrenze zu Ägypten stehen werden.

Übrigens wird selbst Trumps Karte von 2020 für Palästina, die bei ihrer Erstveröffentlichung schockierend war, bis heute erheblich geschrumpft sein, wenn der Norden des Gazastreifens neu besiedelt wird und Israel zwei Drittel des Westjordanlandes annektiert.

Beispiellose Eskalation

Ich kann nicht sagen, wie viele dieser Pläne, wenn überhaupt, umgesetzt werden. Ich weiß jedoch, dass sich die arabische Welt in den letzten 13 Monaten bis zur Unkenntlichkeit verändert hat. Trumps Team kehrt nicht auf denselben Spielplatz zurück, auf dem es 2017 herumgealbert hat.

Als Beweis dafür wende ich mich an Marwan Muasher, den ehemaligen Außenminister Jordaniens und ersten Botschafter des Landes in Israel. Muasher war einer der Autoren der Arabischen Friedensinitiative von 2002, dem letzten ernsthaften Versuch, mit Israel über eine Zweistaatenlösung zu verhandeln. Wenn jemand seine Karriere als Diplomat dem Ziel gewidmet hat, Frieden mit Israel zu verhandeln, dann er.

Heute sagte er mir Folgendes: „Die Öffentlichkeit, nicht nur in Jordanien, sondern in der gesamten arabischen Welt, ist durch den heutigen 7. Oktober sehr radikalisiert worden, und niemand will heute über Frieden sprechen. Wissen Sie, die Mehrheit der Menschen glaubt jetzt, dass der einzige Weg, die Besatzung zu beenden, der bewaffnete Widerstand ist, und das war noch nie der Fall, nicht einmal unter den Palästinensern.

„65 Prozent der Palästinenser im Westjordanland und im Gazastreifen sind in einer nach dem 7. Oktober durchgeführten Umfrage der Meinung, dass die Besatzung nur durch bewaffneten Widerstand beendet werden kann. Und natürlich wollen mehr als 80 Prozent der Israelis keine Zweistaatenlösung. Netanjahu hat die Zweistaatenlösung als Belohnung für den Terrorismus bezeichnet. So weit sind wir also jetzt.“

Muasher ist nun der Meinung, dass nur eine Lösung, die auf der Beendigung der Besatzung basiert, den Konflikt beenden kann. Dies könne nur durch gleiche Staatsbürgerschaft für alle, die zwischen dem Fluss und dem Meer leben, erreicht werden, sagte er.

Trump oder jeder künftige US-Präsident wäre gut beraten, auf diese Stimme zu hören. Bidens instinktiver Zionismus und Trumps christlicher Evangelismus sind zum Scheitern verurteilt, da sie Anhänger eines gescheiterten zionistischen Projekts sind. Heute ist Israel ein anderer Ort, der nicht mehr als Staat für sein gesamtes Volk funktionieren kann. Auch die arabische Welt hat sich radikalisiert, um den Kampf an allen ihren Grenzen nach Israel zu tragen.

Durch die Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem, die Erlaubnis an Israel, die Golanhöhen zu annektieren, und die Erfindung der Abraham-Abkommen schuf Trumps erste Amtszeit die Voraussetzungen für den Angriff der Hamas am 7. Oktober.

In einer zweiten Amtszeit und mit einem Kabinett, das aus Menschen besteht, die Israels Pläne, den Krieg auf Syrien, den Irak und den Iran auszudehnen, nachbeten, ist Trump durchaus in der Lage, einen regionalen Konflikt auszulösen, der sich der Kontrolle Amerikas oder Israels entzieht.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten gehören dem Autor und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Eye wider.

David Hearst ist Mitbegründer und Chefredakteur von Middle East Eye. Er ist Kommentator und Redner zur Region und Analyst für Saudi-Arabien. Er war Leitartikler für Außenpolitik beim Guardian und Korrespondent in Russland, Europa und Belfast. Er kam vom Scotsman zum Guardian, wo er Bildungskorrespondent war.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …