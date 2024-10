https://english.almayadeen.net/news/politics/macron-urges-halt-to-arms-deliveries-to–israel–for-use-in



Macron fordert Stopp von Waffenlieferungen an „Israel“ zur Verwendung in Gaza

5. Oktober 2024

Im September kündigte Großbritannien an, dass es einige Waffenlieferungen an „Israel“ blockieren werde, da ein „eindeutiges Risiko“ bestehe, dass sie bei einem schweren Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht eingesetzt würden.

Der französische Präsident Emmanuel Macron forderte einen Stopp der Militärlieferungen an „Israel“, das seit einem Jahr einen völkermörderischen Krieg gegen Gaza führt.

„Ich denke, dass es heute vorrangig darum geht, zu einer politischen Lösung zurückzukehren und die Lieferung von Waffen für den Kampf in Gaza einzustellen„, sagte Macron gegenüber France Inter.

„Frankreich liefert keine Waffen“, fuhr er in einem Interview fort, das Anfang dieser Woche geführt wurde.

Jedes Jahr liefern die Vereinigten Staaten Rüstungsgüter im Wert von rund 3 Milliarden US-Dollar an „Israel“. Im Mai erklärte das Außenministerium, dass es nicht über genügend Beweise verfüge, um Waffenlieferungen zu verbieten, dass es jedoch „vernünftig sei anzunehmen“, dass „Israel“ Waffen auf eine Weise eingesetzt habe, die gegen die Grundsätze des humanitären Völkerrechts verstoße.

Im September kündigte Großbritannien an, dass es einige Waffenlieferungen an „Israel“ blockieren werde, da ein „eindeutiges Risiko“ bestehe, dass diese bei schweren Verstößen gegen das humanitäre Völkerrecht eingesetzt würden.

Macron zeigte sich besorgt über den anhaltenden Krieg im Gazastreifen, obwohl wiederholt um einen Waffenstillstand gebeten wurde.

„Ich glaube, wir werden nicht gehört“, bemerkte er. ‚Ich denke, es ist ein Fehler, auch für die Sicherheit Israels‘, fügte er hinzu und fügte hinzu, dass der Krieg ‚Hass‘ schüre.

Macron erklärte außerdem, dass die Verhinderung einer Eskalation im Libanon eine „Priorität“ sei, und warnte, dass der Libanon nicht „ein neues Gaza werden“ dürfe.

Aggression gegen den Libanon „hätte ohne die USA nicht stattfinden können“: Ex-US-Oberst

Was man über die israelische Aggression im Libanon wissen muss, ist, dass „es ohne uns überhaupt nicht passiert wäre“, behauptete der ehemalige hochrangige Beamte des US-Verteidigungsministeriums, Militärhistoriker und pensionierte Oberst der US-Armee Douglas Macgregor.

„Israel“ hat seit Beginn der israelischen Aggression gegen das Land am 8. Oktober 2023 und ihrer Ausweitung vor etwa einer Woche 1.974 Menschen getötet und 9.384 weitere verletzt.

Der pensionierte Oberst äußerte in einem Podcast-Interview mit Richter Andrew Napolitano, dass die USA zusammen mit ihren beträchtlichen ISR-Ressourcen, der Luftwaffe und der US-Marine die „Invasion“ des Libanon durch „Israel“ unterstützten, und verwies dabei auf die Fähigkeit der USA, äußerst sensible Informationen zu beschaffen, die die Israelis allein nicht abrufen könnten.

Macgregor versicherte, dass bei solchen „erfolgreichen Operationen“ im Libanon oder an anderen Orten „es sich keineswegs um eine reine israelische Operation handelt“, und fügte hinzu, dass der Premierminister der Besatzungsmacht, Benjamin Netanjahu, dies nicht als ein gefährliches Unterfangen betrachte, obwohl es ein solches sei.

Der Grund dafür ist laut Macgregor, dass Netanjahu „einen rücksichtslosen Vernichtungskrieg gegen seine Feinde führt“, und er erklärt, dass Netanjahu bereits deutlich gemacht hat, wer seine Feinde sind: „Die Menschen in Gaza, die Araber im Westjordanland und die Araber südlich des Litani-Flusses“ sowie „sehr lukrative Ziele in ganz Syrien“.

Der ehemalige Oberst merkte an, dass dies ein „sehr mächtiger Krieg“ sei und die USA einfach „auf Autopilot“ seien.

„Wir fliegen einfach in die Richtung … wir helfen dabei. Wir ermöglichen es. Wir treiben es voran“, betonte er und erklärte, dass die amerikanische Bevölkerung in diesen Angelegenheiten nicht konsultiert werde, weil ‚alle in Washington mit dem, was passiert, ganz zufrieden sind‘.

