https://www.wsws.org/en/articles/2025/06/17/ikgu-j17.html



Deutsche Regierung unterstützt israelischen Angriffskrieg

Peter Schwarz

17. Juni 2025

Der deutsche Kanzler Friedrich Merz kommt am Mittwoch, dem 11. Juni 2025, zur Kabinettssitzung im Kanzleramt in Berlin, Deutschland [AP Photo/Markus Schreiber]

Die deutsche Regierung hat Israel nach dessen Angriff auf den Iran ihre volle Unterstützung zugesagt. Kanzler Friedrich Merz (Christdemokrat, CDU), Vizekanzler Lars Klingbeil (Sozialdemokrat, SPD) und Außenminister Johann Wadephul (CDU) rechtfertigten den unprovozierten Angriff auf das Land mit 90 Millionen Einwohnern mit Israels „Recht auf Selbstverteidigung“.

Damit verachten sie nicht nur die Tatsachen, sondern auch das Völkerrecht. Ihre Unterstützung für die israelische Aggression zeigt, dass sie vor keinem Verbrechen zurückschrecken, um ihre geopolitischen Ziele zu erreichen. Nachdem sie bereits die Bombardierung, Aushungerung und Vertreibung von zwei Millionen Palästinensern unterstützt haben, verteidigen sie nun die gezielte Ermordung hochrangiger iranischer Militärs, Politiker und Wissenschaftler, die Bombardierung iranischer Hochhäuser, Industrieanlagen und Treibstoffdepots sowie den Versuch Israels, die gesamte Region in Brand zu setzen.

Merz kommentierte die erste Welle der israelischen Angriffe am Freitag mit der Erklärung: „Wir bekräftigen, dass Israel das Recht hat, seine Existenz und die Sicherheit seiner Bürger zu verteidigen.“ Er bezeichnete das iranische Atomprogramm als „existenzielle Bedrohung“ für Israel und gab ihm damit praktisch einen Freibrief für Krieg.

Wadephul bereist den Nahen Osten, um Israel zu stärken, indem er sein Recht auf Selbstverteidigung bekräftigt und die Solidarität Deutschlands mit dem zionistischen Regime signalisiert.

In einem Interview am Sonntagabend in der ZDF-Sendung „Berlin direkt“ behauptete Klingbeil, es bestehe kein Zweifel daran, dass der Iran Israel von der Landkarte tilgen wolle. Dies gebe Israel „das Recht, sein Existenzrecht zu verteidigen“. Wenn dieses Recht in Gefahr sei, könne er sich angesichts der historischen Verantwortung Deutschlands „nicht vorstellen“, dass Berlin Israel seine Unterstützung verweigern würde – auch nicht durch Waffenlieferungen.

Merz, Wadephul und Klingbeil rufen gelegentlich zu Zurückhaltung und diplomatischen Lösungen auf, doch diese Appelle dienen lediglich der Beschwichtigung der öffentlichen Meinung und haben keine praktischen Konsequenzen.

Nahezu alle führenden Experten für internationales Recht sind sich einig, dass Israels Angriff auf den Iran gegen das Verbot der Anwendung von Gewalt in der UN-Charta verstößt. Diese Charta erlaubt militärische Maßnahmen nur zur Selbstverteidigung nach einem bewaffneten Angriff. Präventivschläge sind nur unter eng definierten Umständen zulässig, wenn ein Angriff unmittelbar bevorsteht. Aber „es wird nicht einmal ein Angriff behauptet, der diese Kriterien erfüllen würde“, wie Tom Dannenbaum, Professor für internationales Recht an der Fletcher School of Law & Diplomacy, feststellte.

Matthias Goldmann, Professor für internationales Recht in Wiesbaden, argumentierte, dass selbst wenn der Iran über Atomwaffen verfügen würde, dies keinen Angriff rechtfertigen würde: „Der israelische Angriff auf den Iran ist ein Lehrbuchbeispiel für einen illegalen Präventivschlag.“

Und laut Kai Ambos, Professor für Völkerrecht in Göttingen, würde „das Verbot der Gewaltanwendung – eine grundlegende Norm des Völkerrechts – praktisch bedeutungslos“, wenn man den Angriff Israels als legitimen Präventivschlag betrachten würde. In diesem Fall „könnte jeder Staat allein aufgrund eines bloßen Gefühls der Bedrohung beschließen, militärische Gewalt anzuwenden“.

Die deutsche Regierung beruft sich regelmäßig auf dieses Verbot, um ihren Krieg gegen Russland zu rechtfertigen. Im Falle Israels hat jedoch die „Staatsräson“ Vorrang vor dem Recht. Der Ausdruck „Das Existenzrecht Israels ist Teil der deutschen Staatsräson“, den die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel 2008 geprägt hat, findet sich auch im Koalitionsvertrag der neuen Regierung.

Der Begriff „Staatsräson“ wurde vor 500 Jahren vom italienischen Staatsmann Niccolò Machiavelli geprägt und während der Weimarer Republik von Carl Schmitt, dem späteren „Kronjuristen des Dritten Reiches“, wiederbelebt. Er bedeutet, dass das Recht nicht die demokratischen Freiheiten schützt, sondern die staatliche Ordnung – und dieser untergeordnet ist. Zur Verteidigung staatlicher Interessen kann der Träger der Staatsgewalt formelle Rechtsnormen außer Acht lassen. Schmitt, der 1933 der NSDAP beitrat, wurde zum wichtigsten theoretischen Architekten der Hitler-Diktatur.

Wenn die heutige deutsche Regierung die Verteidigung der Kriegsverbrechen Israels als deutsche „Staatsräson“ erklärt, folgt sie dieser Tradition. Das hat jedoch nichts mit der Verantwortung für den Holocaust oder dem Schutz jüdischen Lebens im Nahen Osten zu tun. Der Holocaust verpflichtet Deutschland nicht, den Völkermord in Gaza oder die anderen Verbrechen des rechtsextremen Netanjahu-Regimes zu unterstützen, das enge Verbindungen zu faschistischen Parteien in ganz Europa unterhält.

Netanjahus Politik nimmt zunehmend selbstmörderische Züge an. Die Vorstellung, dass das Leben der Juden durch die Vertreibung und Vernichtung der Palästinenser, die Zerstörung des zehnmal so bevölkerungsreichen Iran und die Aufhetzung der gesamten Region gegen Israel geschützt werden kann, ist illusorisch. Eine friedliche Koexistenz aller Nationalitäten und Religionen im Nahen Osten ist nur auf sozialistischer Grundlage möglich.

Deutschland unterstützt Israel – ebenso wie die USA, Großbritannien und andere imperialistische Länder –, weil es als militärischer und politischer Brückenkopf in einer Region von großem geopolitischen und wirtschaftlichen Interesse dient.

Die deutsche Politik im Nahen Osten folgt derselben Logik wie in der Ukraine und anderen Regionen der Welt. Nach Jahrzehnten erzwungener militärischer Zurückhaltung rüstet Deutschland nun massiv auf, um seine imperialistischen Interessen – Zugang zu Rohstoffen, Märkten, Handelswegen, billigen Arbeitskräften und Profiten – mit militärischen Mitteln zu verteidigen.

Angetrieben von den unlösbaren Widersprüchen des kapitalistischen Profitsystems steuern die imperialistischen Mächte auf einen dritten Weltkrieg zu – es sei denn, sie werden rechtzeitig von einer sozialistischen Bewegung der internationalen Arbeiterklasse gestoppt.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …