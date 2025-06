https://electronicintifada.net/blogs/eli-gerzon/livestream-palestine-triggering-global-revolution-says-francesca-albanese



Livestream: Palästina löst „globale Revolution“ aus, sagt Francesca Albanese

Eli Gerzon

The Electronic Intifada Podcast

16. Juni 2025

„Was Israel den Palästinensern antut, ist gleichbedeutend mit dem Schreiben einer der dunkelsten Seiten in der Geschichte des Völkermords“, sagte Francesca Albanese, Sonderberichterstatterin der Vereinten Nationen für Menschenrechte in den besetzten palästinensischen Gebieten, am 12. Juni im Livestream von The Electronic Intifada.

Sie lobte die Bemühungen der Basis und sagte, die UN-Mitgliedstaaten müssten Maßnahmen ergreifen, um den Völkermord zu stoppen. Insbesondere die Europäer müssten „die Kolonialblase platzen lassen und anders sein“, sagte sie.

Albanese findet jedoch das Schweigen und die Komplizenschaft der arabischen Staaten „fassungslos“.

„Wenn Sie sich nicht gegen dieses Schlachthaus stellen, sind Sie mitschuldig“, sagt sie ihnen.

Die Madleen-Flottille, an der die schwedische Aktivistin Greta Thunberg, die französisch-palästinensische Europaabgeordnete Rima Hassan und andere teilnahmen, „hat so viel erreicht wie niemand sonst – außer den Palästinensern selbst“, so Albanese, „indem sie Licht auf das Geschehen in Gaza geworfen hat“.

Die Tausenden, die mit dem Global March to Gaza und dem Sumud-Konvoi versucht haben, Hilfsgüter in das belagerte Gebiet zu bringen, seien der „Beweis“ für das, was sie seit Jahren denkt: „Palästina hat eine globale Revolution ausgelöst.“

Albanese forderte die Staaten auf, dem Beispiel der Madleen zu folgen und Schiffe mit „Lebensmitteln, Babynahrung, Medikamenten, Ärzten und Krankenschwestern“ nach Gaza zu schicken, und fügte hinzu, dass Politiker selbst dorthin reisen könnten, um jede vermeintliche Bedrohung für Israel zu beseitigen.

„Was auf dem Spiel steht, ist nicht die Sicherheit Israels. Es ist die Straffreiheit Israels“, fügte sie hinzu.

Mitschuld von Unternehmen am Völkermord

Albanese hat im vergangenen Jahr zwei offizielle UN-Berichte über den Völkermord Israels an den Palästinensern verfasst.

In ihrem nächsten Bericht, der im Juli veröffentlicht werden soll, wird sie Unternehmen benennen, die von dem Völkermord profitiert haben.

Sie konnte zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Details nennen, teilte jedoch ihre Gedanken zu einem bestimmten privaten Unternehmen mit: der Gaza Humanitarian Foundation. „Es ist nur dem Namen nach humanitär, denn in Wirklichkeit handelt es sich um ein gemeinsames kriminelles Unternehmen“, sagte Albanese.

Der Geschäftsführer Ali Abunimah fragte Albanese nach der Rolle der Palästinensischen Autonomiebehörde in der aktuellen Situation.

„Sie sind der erste Mensch, der mich das in – ich glaube – über 600 Interviews gefragt hat“, antwortete sie.

Albanese lobte einige Personen, die innerhalb der PA und der Palästinensischen Befreiungsorganisation arbeiten, insbesondere diejenigen, die Palästinenser auf internationaler Ebene vertreten.

Aber sie stellte klar: „Die Palästinensische Autonomiebehörde ist institutionell nicht dazu da, das palästinensische Volk zu schützen. Das ist eine Tatsache.“

Vielmehr arbeite die PA mit Israel zusammen, auch in „Sicherheitsfragen“, und „agiert innerhalb des von Israel vorgegebenen Rahmens“.

Albanese, die sich offen und furchtlos dafür einsetzt, dass Israel nach internationalem Recht zur Rechenschaft gezogen wird, ist eine prominente Zielscheibe der israelischen Regierung und ihrer Lobbygruppen, die sie ständig diffamieren und ihre Entlassung aus ihrer unabhängigen UN-Funktion fordern.

Sie ist auch intensiven Belästigungen im Internet, sexistischen Bemerkungen von Journalisten und anderen Formen von Missbrauch ausgesetzt.

Auf die Frage, was sie angesichts dieser Angriffe motiviert, verwies sie auf ihre süditalienische Herkunft und sagte, sie sei „unglaublich romantisch“.

„Es gibt niemanden in meinem Leben, den ich mehr liebe als meine Kinder… Und ich glaube nicht, dass die palästinensischen Kinder oder die israelischen Kinder weniger wert sind als meine“, erklärte sie.

Albanese hat sich lange gefragt, wie der Holocaust der Nazis an den Juden, Roma, Sinti und anderen in Europa möglich war.

„Jetzt stelle ich mir diese Frage nicht mehr“, sagte sie. Entmenschlichung sei „ansteckend“ und „es ist notwendig, sich zu äußern – jeder, der auch nur ein bisschen Sichtbarkeit hat“.

Israelische Spezialeinheiten bei tödlichem Hinterhalt getroffen

„Während alles als … Zerstörung und Niederlage dargestellt wird, sehen wir das bei der Widerstandsbewegung nicht“, beobachtete der Redakteur Jon Elmer.

Er zählte 50 Widerstandsakte in der vergangenen Woche und bezeichnete sie als die verlustreichste Zeit für das israelische Militär seit der Wiederaufnahme des umfassenden Krieges im März.

Dazu gehörte auch eine Aktion, über die in den israelischen Medien ausführlich berichtet wurde: Mindestens vier israelische Soldaten der Eliteeinheit Yahalom wurden in einem mit einer improvisierten Sprengvorrichtung versehenen Haus in Bani Suheila in der Nähe von Khan Younis getötet.

Premierminister Benjamin Netanjahu, der israelische Armeechef Eyal Zamir und Abu Obaida, der Sprecher des militärischen Flügels der Hamas, der Kassam-Brigaden, äußerten sich alle zu der Operation.

Zamir forderte die israelischen Soldaten auf, langsam vorzugehen, um Begegnungen mit dem Widerstand zu vermeiden – ein Eingeständnis, wie wenig Kontrolle Israel trotz seiner unerbittlichen Zerstörung und Tötungen in Gaza tatsächlich ausübt.

Abu Obaida sagte: „Die Bevölkerung des Feindes hat zwei Möglichkeiten: entweder ihre Führung zu zwingen, diesen Völkermordkrieg zu beenden, oder sich darauf vorzubereiten, noch mehr ihrer Söhne in Särgen zu empfangen.“

Übersetzt mit Deepl.com

