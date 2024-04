Germany detains Gaza surgeon Ghassan Abu Sittah and ‚refuses him entry‘ British-Palestinian medic spent weeks in Gaza treating victims of Israeli attacks and raising awareness about suffering there

Deutschland hält den Gaza-Chirurgen Ghassan Abu Sittah fest und „verweigert ihm die Einreise“.

Der britisch-palästinensische Arzt hat wochenlang im Gazastreifen Opfer israelischer Angriffe behandelt und auf das dortige Leid aufmerksam gemacht

Von MEE-Mitarbeitern

Veröffentlicht am: 12. April 2024

Der prominente britisch-palästinensische Chirurg Ghassan Abu Sittah sagte, dass die Behörden in Deutschland ihn festgenommen haben und ihm die Einreise verweigern.

Abu Sittah sollte am Freitag auf einer palästinensischen Konferenz in Berlin sprechen.

Der Chirurg sagte, er sei zu der Konferenz eingeladen worden, um „über meine Arbeit in den Krankenhäusern von Gaza“ zu sprechen.

„Die deutsche Regierung hat mich gewaltsam an der Einreise gehindert“, schrieb er auf X.

Middle East Eye hat das deutsche Außenministerium und Abu Sittah um eine Stellungnahme gebeten.

Seit er Ende November den Gazastreifen verlassen hat, macht der Arzt auf die Auswirkungen des israelischen Krieges aufmerksam, in dem mehr als 33.000 Palästinenser getötet wurden.

In den ersten Wochen nach Beginn des israelischen Angriffs war Abu Sittah der inoffizielle Vertreter der palästinensischen Ärzte und Chirurgen, die durch israelische Angriffe verwundete Palästinenser behandelten, in englischer Sprache.

Er beschuldigte das israelische Militär, weißen Phosphor zu verwenden, der in bebauten und bewohnten Gebieten wie dem Gazastreifen verboten ist, und absichtlich auf Kinder zu zielen.

In einem Interview mit MEE, das er nach seiner Abreise aus dem Gazastreifen führte, sagte Abu Sittah, dass die Mediziner wegen der von Israel verhängten Blockade der medizinischen Ausrüstung für die Enklave Haushaltsgegenstände zur Behandlung der Patienten verwendeten.

„Irgendwann ging alles zur Neige. Anfangs haben wir die antiseptische Lösung durch Spülmittel und Essig ersetzt“, so Abu Sitta.

„Dann wurde es Morphium und wir mussten Eingriffe ohne Narkose durchführen. Die Situation war mittelalterlich“.

Deutsche Zensur

Berlin war einer der Hauptlieferanten von Rüstungsgütern für Israels Krieg gegen den Gazastreifen und auch einer seiner wichtigsten Befürworter.

Gegen Deutschland läuft derzeit ein Verfahren vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH), das von Nicaragua angestrengt wurde und in dem Deutschland beschuldigt wird, den israelischen Völkermord im Gazastreifen zu „unterstützen“. Der IGH prüft auch eine Klage Südafrikas, das Israel des Völkermordes beschuldigt.

Abu Sittah sagte am Freitag, Deutschland bringe „einen Zeugen des Völkermords vor dem IGH zum Schweigen“, was seiner Meinung nach „zu Deutschlands Mitschuld an dem anhaltenden Massaker beiträgt“.

Seit Beginn des Krieges vor sechs Monaten hat Deutschland seine Unterstützung für Israel damit begründet, dass es aufgrund des Vermächtnisses des Holocaust, bei dem die Nazis sechs Millionen Juden ermordeten, eine besondere Schutzpflicht habe.

Im Oktober sagte Bundeskanzler Olaf Scholz: „Die Sicherheit Israels ist Teil der deutschen Staatsraison.“

Im Inland hat die deutsche Regierung Solidaritätsbekundungen mit der Notlage der Palästinenser im Keim erstickt.

Kultureinrichtungen, die ihr Mitgefühl mit den Opfern des israelischen Angriffs auf den Gazastreifen zum Ausdruck bringen, wurde die Finanzierung entzogen, und es wurden Beschränkungen für öffentliche Solidaritätskundgebungen erlassen.

Einige lokale Beamte haben von Ausländern, die sich einbürgern lassen wollen, verlangt, dass sie die Legitimität des israelischen Staates anerkennen, bevor sie die Staatsbürgerschaft erhalten.

Im März fror die Berliner Sparkasse, eine staatliche Bank, die Konten der Jüdischen Stimme, einer jüdischen Gruppe, die sich für die Rechte der Palästinenser einsetzt, ein und forderte die Herausgabe der Mitgliederlisten der Organisation.

„Im Jahr 2024 wird wieder einmal jüdisches Geld von einer deutschen Bank konfisziert: Berliner Sparkasse“, so die Jüdische Stimme in einer Erklärung auf ihren Social-Media-Plattformen.

