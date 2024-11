„Die Bundesregierung hat noch nicht entschieden, wie sie mit dem Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) gegen Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu umgehen will. Regierungssprecher Steffen Hebestreit teilte mit, die daraus folgenden „innerstaatlichen Schritte“ würden gewissenhaft geprüft.

Weiteres stünde erst an, wenn ein Aufenthalt von Netanyahu und dem ehemaligen Verteidigungsminister Yoav Gallant in Deutschland absehbar sei, teilte Regierungssprecher Steffen Hebestreit in Berlin mit. „Es fällt mir schwer, mir vorzustellen, dass wir auf dieser Grundlage Verhaftungen durchführen“, so Hebestreit weiter.“

Nach dem Römischen Statut – dem Vertrag, mit dem der IStGH gegründet wurde – sind alle 124 Mitgliedstaaten verpflichtet, die beiden israelischen Regierungsmitglieder zu verhaften und an das Gericht zu überstellen. Dazu gehört auch der enge Verbündete Israels, Deutschland.Evelyn Hecht-Galinski



Deutschland sagt Israel trotz IStGH-Haftbefehl gegen Netanjahu und Gallant weitere Unterstützung zu

Kanzler Scholz hat wiederholt die besondere Verantwortung Deutschlands für die Sicherheit Israels aufgrund seiner NS-Vergangenheit betont

Oliver Towfigh Nia | 22.11.2024

Deutschland hat am Freitag Israel weiterhin Unterstützung zugesagt, obwohl der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) Haftbefehle gegen den israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu und den ehemaligen Verteidigungsminister Yoav Gallant wegen ihres Verhaltens im Gaza-Krieg erlassen hat.

Auf die Frage, ob Deutschland Israel weiterhin unterstützen werde, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit bei einer Pressekonferenz in Berlin: „Unsere Haltung gegenüber Israel bleibt unverändert.“

Die deutsche Regierung ist ein entschiedener Unterstützer Israels. Bundeskanzler Olaf Scholz betonte wiederholt die besondere Verantwortung Deutschlands für die Sicherheit Israels aufgrund der Nazi-Vergangenheit des Landes.

Berlin hat im Oktober die umstrittenen Waffenlieferungen an Israel wieder aufgenommen, trotz internationaler Bedenken wegen einer völkermörderischen Militärkampagne im Gazastreifen.

Der Regierungssprecher sagte, sein Land unterstütze zwar grundsätzlich den Internationalen Strafgerichtshof, habe aber noch nicht entschieden, ob es den Haftbefehl gegen Netanjahu und Gallant tatsächlich umsetzen werde, sollten sie deutschen Boden betreten.

Er verwies auch auf Deutschlands „einzigartige Beziehung und große Verantwortung gegenüber Israel“ als Folge der deutschen Geschichte und deutete an, dass dies in den Entscheidungsprozess einfließen werde.

Der Gerichtshof in Den Haag gab die Haftbefehle gegen Netanjahu und Gallant am Donnerstag bekannt, „wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen, die von mindestens 8. Oktober 2023 bis mindestens 20. Mai 2024 begangen wurden“, als der IStGH-Ankläger Karim Khan die Haftbefehle beantragte.

Das Gericht erklärte, es habe „vernünftige Gründe“ für die Annahme gefunden, dass Netanjahu und Gallant „strafrechtliche Verantwortung“ für „das Kriegsverbrechen des Aushungerns als Methode der Kriegsführung und die Verbrechen gegen die Menschlichkeit des Mordes, der Verfolgung und anderer unmenschlicher Handlungen“ tragen.

Die israelische Offensive im Gazastreifen hat mehr als 44.000 Palästinenser getötet, die meisten von ihnen Frauen und Kinder.

Durch den Angriff wurde fast die gesamte Bevölkerung des Gebiets vertrieben, und die absichtliche Blockade hat zu einem gravierenden Mangel an Lebensmitteln, sauberem Wasser und Medikamenten geführt, der die Bevölkerung an den Rand des Hungertods treibt.

