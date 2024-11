https://www.middleeastmonitor.com/20241122-are-the-icc-arrest-warrants-for-netanyahu-and-gallant-a-victory-for-palestinians/



Sind die ICC-Haftbefehle gegen Netanyahu und Gallant ein Sieg für die Palästinenser?

von Motasem A Dalloul

22. November 2024

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu (L) und Verteidigungsminister Yoav Gallant bei einer Pressekonferenz in der Militärbasis Kirya in Tel Aviv am 28. Oktober 2023 [ABIR SULTAN/POOL/AFP via Getty Images].

Der Internationale Strafgerichtshof hat den israelischen Einspruch gegen die fehlende Zuständigkeit zurückgewiesen und Haftbefehle gegen den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu und seinen ehemaligen Verteidigungsminister Yoav Gallant wegen des Vorwurfs von „Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen“ erlassen.

Diese Maßnahme bedeutet, dass 124 Mitgliedsstaaten des Internationalen Strafgerichtshofs, darunter europäische, lateinamerikanische und andere Länder rund um den Globus, berechtigt wären, Netanjahu und Gallant festzunehmen, wenn sie auf ihrem Boden landen würden.

Rechtsexperten, die die Bedeutung dieses Haftbefehls betonten, wiesen darauf hin, dass der Gerichtshof keine Möglichkeit hat, die Haftbefehle durchzusetzen, so dass seine Mitglieder sie möglicherweise nicht einhalten, ohne mit Konsequenzen rechnen zu müssen. Mehrere Mitgliedstaaten haben die Haftbefehle bereits abgelehnt und bekräftigt, dass sie die israelische Führung zu einem Besuch in ihre Hauptstädte einladen würden.

Ob Netanjahu und Gallant nun verhaftet werden oder nicht, nützt es dem palästinensischen Volk, das seit 14 Monaten in Folge von der israelischen Besatzung ermordet und ethnisch gesäubert wird, und ein Ende dieser Verbrechen ist nicht in Sicht?

Diejenigen, die glauben, dass die Maßnahme des IStGH ein Sieg für die Palästinenser ist, sind nach wie vor der Meinung, dass sie die andauernden Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Gazastreifen nicht beenden würde, aber sie argumentieren, dass dieser Präzedenzfall“ die internationale Isolation verstärken würde.

Da der Gerichtshof ein hoch angesehenes internationales Rechtsprechungsorgan ist, würden Menschen auf der ganzen Welt, die glauben, dass die israelischen Besatzer die Palästinenser unterdrücken, mehr Glaubwürdigkeit und Stärke für ihre Argumente erhalten. Der Gerichtshof erklärte, es gebe „vernünftige Gründe“ für die Annahme, dass Netanjahu und Gallant die strafrechtliche Verantwortung für Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Gazastreifen tragen.

Doch abgesehen davon, dass es zu spät ist, glauben die Palästinenser selbst nicht, dass die Urteile gegen Netanjahu und Gallant für sie von Nutzen sind, da sie nicht einmal dazu beitragen werden, ihr Leiden und ihre täglichen Verluste zu beenden, selbst wenn die beiden israelischen Führer tatsächlich verhaftet würden.

Darüber hinaus ist die Haltung der effektiven ICC-Mitgliedsstaaten, die erklärten, sie würden diese Entscheidung respektieren oder eine vage Antwort darauf geben, immer noch enttäuschend, da sie weiterhin Waffen an die israelische Besatzung liefern, um immer mehr Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu begehen.

Stellen wir uns vor, sie würden Netanjahu verhaften, was würde es bedeuten, wenn wir, die Palästinenser, weiterhin mit den Waffen, die von ihren Ländern hergestellt und von ihren Regierungen nach Israel geschickt werden, getötet und ausgerottet werden? Oder wenn ihre Armeen an Kriegsverbrechen beteiligt sind, wie es die britische Armee tut? Kürzlich wurde aufgedeckt, dass das Vereinigte Königreich mehr als die Hälfte der Spionagemissionen von Aufklärungsflugzeugen über dem Himmel von Gaza durchgeführt hat.

Was werden die Großmächte tun, die nicht an den Waffenlieferungen für die israelische Besatzungsarmee oder der diplomatischen Unterstützung für die israelische Besatzung durch die internationalen Gremien beteiligt sind? Wir erwarten nicht mehr als starke Erklärungen oder die Feier des „Sieges“ der Gerechtigkeit.

In der Zwischenzeit werden sie wie in den letzten 14 Monaten ihre passive Ablehnung der israelischen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit fortsetzen, die Tag und Nacht gegen uns verübt werden. Wenn sie mehr tun wollten, hätten sie dies bereits vor der Entscheidung des ICC getan.

Alle Großmächte, einschließlich der USA, Russlands, der EU, Chinas und sogar Indiens, die die israelischen Verbrechen angeprangert oder nicht angeprangert haben, oder diejenigen, die sie unterstützt haben, haben ihre eigenen Interessen, die sie nicht gefährdet sehen würden, wenn sie reale und tatsächliche Maßnahmen ergreifen würden, um Israel zu drängen, seinen „Livestream-Völkermord“ in Gaza zu beenden.

Jedes dieser Länder hat seine eigenen Probleme im Zusammenhang mit der Unterdrückung und Besetzung anderer Nationen – viele davon mit muslimischen Nationen. Daher lassen sich diese Mächte nicht auf wirkliche Maßnahmen ein, weil sie mit realen und tatsächlichen Maßnahmen ihres Gegenübers in Bezug auf ihre Probleme mit ihren Rivalen konfrontiert wären.

So haben die USA beispielsweise ein wachsames Auge auf die chinesische Unterdrückung der Uiguren, während sie im Gegenzug die chinesische Unterstützung für Russland im Ukraine-Krieg abschwächen und keine wirklichen Maßnahmen gegen israelische Kriegsverbrechen gegen die Palästinenser ergreifen. Es ist ein sehr kompliziertes Thema, das zu erklären Tausende von Worten erfordert.

Was die EU betrifft, so haben ihre Spitzenpolitiker eine lautstarke Kritik an den israelischen Verbrechen geäußert, aber das ist nur ein Deckmantel für ihre tatsächliche Unterstützung der israelischen Aggression gegen die Palästinenser und ihre Bereitschaft, Israel zum stärksten Staat in der Region zu machen.

Die israelischen Verbrechen gegen die Palästinenser begannen nicht vor 14 Monaten, sondern vor mehr als acht Jahrzehnten, mit der Unterstützung von Geld, Waffen und Humanressourcen aus den europäischen Ländern, den USA und Russland. Sie sind die Länder, die Israel mitten in die arabische und muslimische Region gepflanzt haben, um dort weiterhin ihre Hand im Spiel zu haben.

Um Israel zu schaffen, haben sie selbst Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in der gesamten Region begangen. Sie begehen weiterhin Verbrechen, sowohl direkt durch ihre militärische Besatzung als auch indirekt durch ihre stellvertretenden Staatsführer in der Region.

Um Israel stark zu halten, geben sie ihm alle Genehmigungen, grünes Licht und Straffreiheit, um Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit mit vollem Vorsatz zu begehen, weil sie sehr genau wissen, dass keine Besatzung so weitergehen kann. Wenn sie das wirklich nicht wollten, hätten sie ihre Unterstützung für Israel einstellen können, damit es nicht einen einzigen Tag in Palästina bleiben würde.

Angesichts dieser Widersprüche und des Interessenkonflikts erkennen die Palästinenser, dass die Haftbefehle des IStGH gegen die israelische Führung keineswegs ein Sieg sind und dass der Gerechtigkeit niemals wirklich gedient sein wird, solange die Weltordnung nicht geändert wird. Wir sehen, dass dies sehr bald geschehen wird.

