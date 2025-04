https://www.palestinechronicle.com/israeli-police-clash-with-protesters-in-jerusalem-over-netanyahus-policies/



Israelische Polizei stößt in Jerusalem mit Demonstranten wegen Netanjahus Politik zusammen

1. April 2025

Zwölf Personen wurden festgenommen, nachdem es in Jerusalem zu Zusammenstößen zwischen der Polizei und Tausenden von Demonstranten gekommen war. (Foto: Videomitschnitt)

Teilen Twittern Pin E-Mail

Von Palestine Chronicle Staff

Proteste wurden als Reaktion auf die Entscheidung der Regierung abgehalten, Shin-Bet-Chef Ronen Bar zu entlassen und Generalstaatsanwältin Gali Baharav-Miara das Vertrauen zu entziehen.

Zwölf Personen wurden festgenommen, nachdem es am Montag in Jerusalem zu Zusammenstößen zwischen der Polizei und Tausenden von Demonstranten gekommen war, die gegen die Politik der Regierung protestierten.

Die Tageszeitung Israel Hayom berichtete, dass die Zusammenstöße ausbrachen, als Demonstranten versuchten, die Sicherheitsbarrieren in der Nähe der Knesset (des israelischen Parlaments) zu durchbrechen, so die Nachrichtenagentur Anadolu.

Dem Bericht zufolge fanden die Proteste als Reaktion auf die Entscheidung der Regierung statt, den Shin-Bet-Chef Ronen Bar zu entlassen und Generalstaatsanwalt Gali Baharav-Miara das Vertrauen zu entziehen.

Die Times of Israel berichtete, dass die Proteste vor dem Hintergrund starker politischer Entwicklungen stattfanden, darunter die Tatsache, dass Premierminister Benjamin Netanjahu „von der Polizei vorgeladen wurde, um in einem Skandal um die Verbindungen seiner Mitarbeiter zu Katar etwa zwei Stunden lang verhört zu werden, und zwei dieser Mitarbeiter in Gewahrsam genommen wurden“.

Dies geschah auch vor dem Hintergrund wichtiger Gesetzesvorlagen, die auf eine „radikale Überarbeitung“ der Justiz abzielten, sowie der Entwicklungen in Bezug auf Bar und Baharav-Mia.

Gefangene

Demonstranten blockierten eine Autobahn in Jerusalem, um auf die Situation der Gefangenen aufmerksam zu machen, die vom palästinensischen Widerstand in Gaza festgehalten werden. Auf einem Banner stand: „Was ist mit den Geiseln?“, wie die Times of Israel berichtete.

Bei einer Protestkundgebung auf dem Agranat-Platz sollen Polizeibeamte ein Mitglied der Knesset, Naama Lazimi, grob behandelt haben.

„Diese Gewalt macht uns keine Angst“, sagte Lazimi in einer Videoerklärung nach dem Vorfall und fügte hinzu, dass sie “kämpfen müssen, um unsere Geiseln zu retten, und kämpfen müssen, um diese korrupte Regierung zu stürzen, die im Verdacht steht, Verbrechen und schwere Sicherheitsskandale begangen zu haben.“

Am 23. März stimmte die israelische Regierung einstimmig dafür, dem Generalstaatsanwalt das Vertrauen zu entziehen, nachdem zwei Tage zuvor einstimmig für die Entlassung des Shin-Bet-Chefs gestimmt worden war, berichtete Anadolu.

Ziviler Ungehorsam

Demonstranten, die gegen Netanjahu sind, kündigten am Montag ihre Absicht an, ihre Aktionen von Demonstrationen auf friedlichen zivilen Ungehorsam auszuweiten, fügte der Bericht hinzu.

Israel war in den letzten Tagen Zeuge von Massendemonstrationen, die Netanjahus Entlassung sowohl des Shin-Bet-Chefs als auch des Generalstaatsanwalts der Regierung ablehnten, wobei die Opposition dies als Versuch ansieht, alle Machtbereiche und staatlichen Institutionen zu dominieren.

Die Demonstranten waren auch empört darüber, dass Netanjahu das Leben der Gefangenen in Gaza gefährdet, indem er den völkermörderischen Krieg in der Enklave unter dem Druck von Extremisten in seiner Regierungskoalition wieder aufnimmt, wie der Anadolu-Bericht feststellt.

Erschütternde Zahl an Todesopfern

Die erneute israelische Gewalt am 18. März hat einen Waffenstillstand gebrochen, der am 19. Januar begann. Bei den jüngsten Militäraktionen wurden Hunderte Palästinenser getötet und viele weitere verletzt, vor allem Zivilisten, darunter Frauen und Kinder.

Während zahlreiche Länder und Menschenrechtsgruppen die Verstöße verurteilt haben, haben die USA ihre Unterstützung für Israel fortgesetzt und behauptet, dass die Militäraktion mit vorheriger Kenntnis und Zustimmung Washingtons durchgeführt wurde.

Seit Oktober 2023 hat Israel über 50.000 Palästinenser getötet, hauptsächlich Frauen und Kinder, und Gaza in Trümmern hinterlassen.

Im November 2024 erließ der Internationale Strafgerichtshof Haftbefehle gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und den ehemaligen Verteidigungsminister Yoav Gallant und beschuldigte sie der Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Gaza.

Israel droht wegen seiner Handlungen in der Enklave auch ein Völkermordverfahren vor dem Internationalen Gerichtshof.

(PC, Anadolu)

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …