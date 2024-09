https://www.caitlinjohnst.one/p/as-israel-gets-more-murderous-well



Während Israel immer mörderischer wird, werden wir noch mehr über „Antisemitismus“ hören

Von Caitlin Johnstone

26. September 2024

Das israelische Militär bereitet eine Bodenoffensive im Libanon vor, während es seinen Nachbarn im Norden weiterhin mit Bomben eindeckt. Das bedeutet natürlich, dass wir in den kommenden Wochen viel ängstliches Händeringen von der westlichen politischen Medienklasse über „Antisemitismus“ hören werden.

Wir wissen, dass wir noch viel mehr über Antisemitismus hören werden, denn das passiert immer, wenn Israel etwas zutiefst Böses tut. Die Menschen beginnen, sich gegen die Gräueltaten des Landes zu wehren und fordern, dass ihre Regierung aufhört, diese zu unterstützen, und die imperialen Meinungsmacher beginnen, diese Einwände als erschreckenden Anstieg des antijüdischen Fanatismus darzustellen, um sie zu delegitimieren und zum Schweigen zu bringen.

Wenn man zum ersten Mal beschuldigt wird, Juden zu hassen, weil man berechtigte Kritik an den Handlungen Israels äußert, versteht man sofort, dass die ganze Erzählung über eine Epidemie des „Antisemitismus“ in unserer Gesellschaft eine komplette Lüge ist.

Man denkt sich: „Es ist schlimm, Kinder zu Tausenden zu ermorden“, und jemand sagt: „Ah, also hasst du jüdische Menschen“, und man sagt: „Nein, das tue ich definitiv nicht“, und die Person sagt: „Ja, ja, du hast definitiv sehr starke negative Meinungen über die Mitglieder einer kleinen abrahamitischen Religion.“

Und Sie wissen natürlich, dass diese Behauptung falsch ist, denn Sie sind Sie selbst; Sie sind die weltweit führende Autorität in Bezug auf Ihre Gefühle und Meinungen. Sie wissen mit absoluter Sicherheit, dass Sie zu keiner Zeit negative Gefühle gegenüber dieser religiösen Gruppe gehegt haben, die Sie in Ihrer Gesellschaft sehen und deren Mitglieder so ziemlich genauso aussehen und sich so ziemlich genauso verhalten wie alle anderen hellhäutigen Menschen, denen Sie begegnen.

Sie kennen Juden. Sie sind mit ihnen aufgewachsen und hatten regelmäßig mit ihnen zu tun, ohne dass Ihnen ihr Judentum jemals als etwas Bedeutendes in den Sinn gekommen wäre. Es ist nichts, worüber Sie jemals viel nachgedacht haben oder das Ihnen in Ihrem Alltag wichtig war. Und dann kommt diese Person und versucht Ihnen zu sagen, dass Sie tatsächlich einen brodelnden, obsessiven Hass gegen Juden hegen, weil Sie die ausführlich dokumentierten Missbräuche eines kleinen Staates im Nahen Osten angeprangert haben, die von Ihrer eigenen Regierung aktiv unterstützt werden.

Und dann denkt man sich sofort: Oh, das ist es also, worüber die Leute reden, wenn sie sagen, dass es eine „Antisemitismus-Krise“ gibt? Das ist der „Antisemitismus“, von dem sie reden? Menschen wie ich, die zu keinem Zeitpunkt auch nur den geringsten Anflug von Feindseligkeit gegenüber dem jüdischen Volk verspürt haben, tauchen in ihnen auf? Wir sind die „Antisemiten“, über die die gesamte westliche politische Medienklasse das ganze Jahr über inmitten eines aktiven Völkermords schreit? Nun, das ist ziemlich lächerlich!

Und von da an weiß man, dass es eine Lüge ist. Nicht nur weiß man, dass es eine Lüge ist, man weiß auch, dass die Leute, die den Vorwurf erheben, wissen, dass es eine Lüge ist, denn man weiß aus eigener Erfahrung, dass es sich um eine Verleumdungstaktik handelt, die zynisch als Knüppel eingesetzt wird, um die Informationsinteressen eines kriegstreiberischen Apartheidstaates zu schützen.

Aber Sie sehen, wie sie Tag für Tag von Lügnern und Manipulatoren eingesetzt wird, von denen die meisten keine Juden sind. Die meisten Menschen, die diese zynische, manipulative Verleumdungstaktik anwenden, sind nichtjüdische Unterstützer des zentralisierten US-Imperiums und der von ihm erzwungenen Status-quo-Weltordnung. Sie unterstützen nicht nur Israel, sondern auch alle anderen kriegstreiberischen Projekte des Imperiums gegen all seine anderen Ziele auf der ganzen Welt, in Ländern wie China, Russland und Südamerika.

Während man also auf unehrliche Weise mit Antisemitismusvorwürfen überzogen wird, verspürt man dennoch keinen Groll gegenüber dem jüdischen Volk, weil man sieht, dass all diese Gewalt, Unehrlichkeit und Manipulation nicht von Juden verursacht wird und letztlich nichts mit dem Judentum zu tun hat. Es geht um eine riesige, weltumspannende Machtstruktur, die lose um Washington herum zentralisiert ist und deren Manager auf der ganzen Welt jeder Art von Glauben und Ethnizität angehören.

Wenn man Antisemitismus als „jegliche Kritik am Staat Israel“ definiert und der Staat Israel dann Tausende von Kindern massakriert, wird man natürlich einen Anstieg des „Antisemitismus“ in dem von Ihnen definierten Sinne feststellen.

Und täuschen Sie sich nicht, genau das ist passiert. Die Anti-Defamation League hat zugegeben, dass sie im vergangenen Jahr damit begonnen hat, pro-palästinensische Aktivitäten in ihre Aufzeichnungen über „antisemitische Vorfälle“ aufzunehmen, und eingeräumt, dass die Mehrheit der vermeintlichen antisemitischen Vorfälle in ihren Aufzeichnungen „in direktem Zusammenhang mit dem Krieg zwischen Israel und der Hamas“ stehen könnte.

Wenn Sie also von „explodierendem Antisemitismus“ und einer Krise des antijüdischen Fanatismus in unserer Gesellschaft hören, dann ist es das, worüber die Menschen sprechen. Sie sprechen von einem völlig berechtigten und verantwortungsvollen öffentlichen Aufschrei gegen die Handlungen eines Apartheidstaates, der materiell von dem mächtigsten Imperium unterstützt wird, das es je gab.

Natürlich gibt es echten Antisemitismus und er ist schlimm, aber sein Ausmaß, sein Einfluss und seine Bedrohung in der heutigen Welt wurden durch diese verrückte Operation zur Wahrnehmungspflege um ein Vielfaches aufgeblasen, bis zu dem Punkt, dass er jetzt als dringlicheres und wichtigeres Anliegen behandelt wird als tatsächlicher Krieg und Völkermord.

Das Problem bei Verleumdungskampagnen ist, dass sie, sobald sie gesehen und verstanden werden, immer den Verleumder schlechter aussehen lassen als den Verleumdeten. Nennen Sie diesen Schwachsinn weiterhin beim Namen und helfen Sie allen zu verstehen, dass es sich hierbei um eine hinterlistige, widerliche Manipulation handelt, die dazu dient, einige der schlimmsten Dinge zu verteidigen, die heute in unserer Welt geschehen.

