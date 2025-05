https://electronicintifada.net/blogs/david-cronin/germanys-love-affair-israel-looks-absurd



Deutschlands Liebesbeziehung zu Israel wirkt absurd

David Cronin

Rights and Accountability

14. Mai 2025

Johann Wadephul, der neue deutsche Außenminister, besucht Benjamin Netanjahu.

Michael Kappeler DPA

Reichtum und Vitalität.

Merken Sie sich diese Worte. Sie stehen in einem Dokument der Europäischen Union vom 26. März.

Acht Tage zuvor hatte Israel seine umfassenden Angriffe auf Gaza wieder aufgenommen und damit das im Januar vereinbarte Waffenstillstandsabkommen gebrochen.

Die Wiederaufnahme der Angriffe folgte auf eine Blockade – die immer noch andauert – der Einfuhr von Lebensmitteln und Medikamenten. Infolgedessen sind Hunger und Unterernährung drastisch angestiegen.

Trotz aller Entbehrungen und Todesfälle in Palästina hielten einige Brüsseler Beamte den Zeitpunkt für gekommen, den „Reichtum und die Vitalität der Beziehungen zwischen der Europäischen Union und Israel“ zu feiern.

Das Dokument vom 26. März mag wenig Beachtung gefunden haben, aber es war nicht nur ein internes Diskussionspapier. Vielmehr handelte es sich um einen formellen Vorschlag zur Verlängerung eines „Aktionsplans“ zur Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen der EU und Israel.

Der „Aktionsplan“ – der alle paar Jahre erneuert werden muss – fällt unter das Assoziierungsabkommen, das die Beziehungen zwischen der EU und Israel regelt.

Bis vor kurzem schien dieses Abkommen die solide Unterstützung fast aller EU-Regierungen zu genießen. Im Jahr 2024 waren Spanien und Irland die einzigen beiden Mitgliedstaaten, die eine Überprüfung des Abkommens forderten und sich dabei auf eine Klausel beriefen, wonach Handelspräferenzen und gemeinsame Aktivitäten der EU und Israels von der Achtung der Menschenrechte abhängig sind.

Irland und Spanien sind nicht mehr die einzigen Ausreißer. In den letzten Wochen haben Frankreich, die Niederlande, Portugal, Schweden und Slowenien eine Überprüfung gefordert oder sich dafür ausgesprochen.

Die Unterstützer Israels sind über diese Gegenreaktion eindeutig verärgert. Alte Gewissheiten – wie beispielsweise, dass Israel die Niederlande als einen seiner treuesten Verbündeten betrachtet – lösen sich langsam auf.

Die Bedeutung der aktuellen Ereignisse sollte jedoch nicht überbewertet werden.

Die meisten EU-Länder, die jetzt minimale Maßnahmen fordern, um Israel zur Rechenschaft zu ziehen, tun dies erst 19 Monate nach Beginn eines Völkermordkrieges.

Wenn diese Staaten es mit der Verteidigung der palästinensischen Rechte wirklich ernst meinen, dürfen sie die Wahrscheinlichkeit, dass auf EU-Ebene kein Konsens über die Aussetzung des Assoziierungsabkommens erzielt wird, nicht als Vorwand nutzen, um ihre Komplizenschaft an den Verbrechen Israels fortzusetzen. Stattdessen müssen sie bereit sein, Israel entweder einzeln oder als Ad-hoc-Koalition mit Sanktionen zu belegen.

„Großer Schatz“

Deutschland, das bevölkerungsreichste Land der EU, fehlt erwartungsgemäß auf der Liste der Regierungen, die verspätet eine Neubewertung der Beziehungen zu Israel fordern.

Der neue Kanzler Friedrich Merz hat die deutsche „Freundschaft“ mit Israel gerade als „großen Schatz, den es 80 Jahre nach dem von Deutschland begangenen Holocaust zu bewahren gilt“ bezeichnet.

Um diesen „großen Schatz“ zu bewahren, bewaffnet Deutschland Israel, während es in Gaza einen Holocaust des 21. Jahrhunderts begeht.

Merz versprach nach seinem Wahlsieg, einen Weg zu finden, um Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu zu empfangen. Damit zeigte er seine Verachtung für den Internationalen Strafgerichtshof, der einen Haftbefehl gegen Netanjahu erlassen hat.

Johann Wadephul, Außenminister in Merz‘ Regierung, hat dem IStGH ebenfalls den Mittelfinger gezeigt, indem er Netanjahu in den letzten Tagen einen Besuch abgestattet hat. Auf dieser Reise äußerte Wadephul Verständnis dafür, dass Israel – in enger Zusammenarbeit mit den USA – in Zukunft eine stärkere Kontrolle über die Hilfslieferungen nach Gaza ausüben will.

Wadephul suggerierte fälschlicherweise, dass es Israels Ziel sei, humanitäre Hilfe von der Hamas fernzuhalten. Das tatsächliche Ziel ist jedoch, die Hilfe zu instrumentalisieren, indem Soldaten und private Auftragnehmer die Verantwortung für Aktivitäten übernehmen, die bisher von UN-Organisationen und Hilfsorganisationen durchgeführt wurden.

Dies ist Teil der Strategie Israels, eine Massenhungersnot herbeizuführen und damit ein Kriegsverbrechen zu begehen.

Deutschland hat seine Unterstützung für den Völkermord in Gaza mit der Unterdrückung von Solidaritätsaktivitäten für Palästina im eigenen Land verbunden. Die Behörden haben sogar versucht, Demonstranten wegen Ungehorsams gegenüber der Staatsräson – einer deutschen Erklärung, dass die Gewährleistung der Sicherheit Israels eine grundlegende Pflicht ist (wörtlich „Staatsräson“) – auszuweisen.

Vier in Berlin ansässige Aktivisten haben erfolgreich rechtliche Schritte gegen ihre Ausweisungsbescheide eingeleitet. Es ist jedoch davon auszugehen, dass weitere Versuche, abweichende Meinungen zu unterdrücken, folgen werden.

Katharina von Schnurbein, die Bayern, die das letzte Jahrzehnt als EU-Koordinatorin für die Bekämpfung von Antisemitismus verbracht hat, will die Knebelung noch verschärfen.

In einer Rede in Berlin forderte sie kürzlich entschlossenes Handeln und gegebenenfalls strafrechtliche Verfolgung, um „eine weitere Vergiftung des öffentlichen Raums zu verhindern“.

Von Schnurbein beklagte insbesondere den Slogan „Vom Fluss bis zum Meer, Palästina wird frei sein“, der ihrer Meinung nach den Wunsch nach der „Vernichtung“ Israels und „der darin lebenden Menschen“ zum Ausdruck bringe.

Um es mit einem alten deutschen Ausdruck zu sagen: Das ist eine große Lüge. Der Slogan ist keineswegs ein Aufruf zur Vernichtung, sondern steht für die Gleichberechtigung aller Menschen, die im historischen Palästina leben, einschließlich Israel.

Die Befreiung Palästinas würde die Zerstörung des israelischen Apartheid-Systems erfordern, nicht die Vernichtung der israelischen Juden als Gemeinschaft. Von Schnurbein sollte das wissen, aber da sie im Grunde eine pro-israelische Lobbyistin ist, die sich als Beamtin ausgibt, würde es ihrer Agenda nicht dienen, die Wahrheit zu sagen.

Jetzt, da einige EU-Regierungen die Allianz mit Israel verspätet in Frage stellen, erscheint die Position von Schnurbein und anderer Deutscher zunehmend absurd. Wie können sie Unsinn über einen „großen Schatz“ oder „Reichtum und Vitalität“ von sich geben, während palästinensische Kinder mit leeren Mägen zu Bett gehen?

Übersetzt mit Deepl.com

