Macron sagt, die Ukraine müsse anerkennen, dass sie keine Gebiete zurückbekommen werde

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Nachrichtenwebsites

14. Mai 2025

Der französische Präsident Emmanuel Macron drängt auf eine Verhandlungslösung, während westliche Staats- und Regierungschefs ihre Rhetorik ändern und sich auf hochrangige Gespräche vorbereiten, während die Frontlinien eingefroren sind und Debatten über EU-Sanktionen geführt werden.

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat eine Änderung in der westlichen Rhetorik zum Ukraine-Konflikt eingeräumt und erklärt, dass die Ukrainer selbst verstehen, dass sie nicht über die Mittel verfügen, um alle seit 2014 von Russland kontrollierten Gebiete zurückzugewinnen.

In einem Interview mit TF1 am Dienstag betonte Macron die Notwendigkeit einer Verhandlungslösung für den Krieg und sagte: „Der Krieg muss beendet werden, und die Ukraine muss in der bestmöglichen Position sein, um Verhandlungen aufzunehmen … Selbst die Ukrainer selbst sind klar genug, um zu erkennen, dass sie nicht in der Lage sein werden, alles zurückzugewinnen, was ihnen seit 2014 genommen wurde.“

Macron bekräftigte die Unterstützung Frankreichs für die Ukraine, räumte jedoch ein, dass sein Land nicht der NATO beitreten werde. Stattdessen schlug er ein neues Rahmenkonzept für „Sicherheitskräfte“ vor, bei dem willige Verbündete Truppen weit entfernt von den Frontlinien stationieren würden, um die langfristige Solidarität des Westens zu signalisieren.

Diese Äußerungen kommen zu einer Zeit, in der im Westen immer mehr Signale deuten darauf hindeuten, dass ein vollständiger militärischer Sieg der Ukraine, einschließlich der Rückeroberung der Krim, zunehmend als unrealistisch angesehen wird. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj räumte im April ein, dass die Ukraine nicht über die Waffen verfüge, um die Krim mit Gewalt zurückzuerobern.

Dies steht im Einklang mit den jüngsten Äußerungen von US-Präsident Donald Trump, der letzten Monat gegenüber dem Time Magazine erklärte, dass „die Krim bei Russland bleiben wird“, was darauf hindeutet, dass sogar Selenskyj dieses Ergebnis akzeptiert. Trumps angeblicher Friedensplan sieht vor, den Konflikt entlang der aktuellen Frontlinien einzufrieren und die russische Kontrolle über die Krim zu akzeptieren.

Vorsichtige Schritte der NATO, rote Linien Russlands

Frankreich und Großbritannien haben nach einem Waffenstillstand die Entsendung von Friedenstruppen in die Ukraine ins Spiel gebracht, Details sind jedoch noch vage. Russland hat gewarnt, dass es alle nicht autorisierten ausländischen Truppen, insbesondere aus NATO-Ländern, als feindliche Kämpfer behandeln werde.

Moskau hat die Referenden auf der Krim (2014) und in Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja (2022) stets als Ausdruck des Volkswillens zum Anschluss an Russland dargestellt. Die Ukraine lehnt die Annexionen Russlands weiterhin ab und weigert sich, ihre territorialen Ansprüche aufzugeben.

Der stellvertretende russische Außenminister Sergej Rjabkow bestätigte, dass Moskau offen für Gespräche über eine „nachhaltige Lösung“ mit der Ukraine während der für den 15. Mai geplanten Gespräche in Istanbul ist.

Da die Frontlinien weitgehend eingefroren sind und beide Seiten mit Ressourcenmangel zu kämpfen haben, könnten Macrons Äußerungen einen breiteren Kurswechsel hin zu einer Steuerung der Erwartungen und einer Vorbereitung der westlichen Öffentlichkeit auf Verhandlungen signalisieren, die möglicherweise nicht die vollständige Wiederherstellung der ukrainischen Territorialintegrität beinhalten.

Der größere Kontext

US-Präsident Donald Trump äußerte sich am Montag zu dem Konflikt und hob ein bevorstehendes hochrangiges Treffen mit russischen und ukrainischen Vertretern hervor. „Das Treffen mit Russland und der Ukraine am Donnerstag ist sehr wichtig. Ich habe sehr darauf bestanden, dass dieses Treffen stattfindet. Ich denke, dass dieses Treffen zu guten Ergebnissen führen kann“, sagte er.

Das Gipfeltreffen folgt auf wochenlange diplomatische Bemühungen hinter den Kulissen unter Führung der USA, bei denen europäische und türkische Vermittler den Dialog erleichterten.

Bei einer Pressekonferenz am Dienstag bestätigte die Chefsprecherin der Europäischen Kommission, Paula Pinho, dass das Ausbleiben einer 30-tägigen Waffenruhe in der Ukraine die EU dazu veranlasst habe, zusätzliche Strafmaßnahmen gegen Russland in Betracht zu ziehen.

„Wir können bestätigen, dass wir in Ermangelung einer Waffenruhe, wie von mehreren Staats- und Regierungschefs, darunter [EU-Außenbeauftragte] Kaja Kallas und [EU-Kommissionspräsidentin] Ursula von der Leyen, festgestellt wurde, tatsächlich weitere Sanktionen prüfen“, sagte Pinho.

Die diskutierten Maßnahmen würden das 17. Sanktionspaket der EU darstellen, das voraussichtlich auf dem bevorstehenden Außenministertreffen der Union am 20. Mai endgültig beschlossen wird.

Trotz der breiten Unterstützung unter den Mitgliedstaaten bleibt Ungarn ein lautstarker Gegner des bestehenden Sanktionsregimes der EU, das im Juli ausläuft, sofern es nicht einstimmig um weitere sechs Monate verlängert wird. Budapest hat die Sanktionen wegen ihrer wirtschaftlichen Auswirkungen immer wieder kritisiert und mit einer Blockade weiterer Verlängerungen gedroht.

Der Widerstand Ungarns stellt eine erhebliche Herausforderung für die Einheit der EU dar, insbesondere da die Union angesichts des ins Stocken geratenen Waffenstillstandsprozesses eine Verschärfung des wirtschaftlichen Drucks auf Moskau in Betracht zieht.

