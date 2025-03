Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, Haaretz unbedingt , so wie ich es getan habe. Haaretz ist eine der letzten wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

Der israelische Minister für Diaspora-Angelegenheiten, Amichai Chikli, eröffnete seine Rede auf der Internationalen Konferenz zur Bekämpfung des Antisemitismus mit einer Schmährede gegen Haaretz, das er als „Leuchtfeuer der Lügen“ bezeichnete, nachdem in der Zeitung berichtet worden war, dass an der Konferenz prominente rechtsextreme europäische Politiker teilnehmen würden.

Anfang März sagten jüdische Vertreter im Ausland ihre Teilnahme an der Konferenz ab, nachdem sie erfahren hatten, dass rechtsextreme Parteien in Europa, darunter der Vorsitzende der französischen Nationalen Sammlung, an der Konferenz teilnehmen würden. Chikli wandte sich an die Konferenzteilnehmer und sagte, sie seien zu Unrecht „von denen, die den Staat Israel weltweit verleumden“, verleumdet worden.

„Angeführt wird diese Anklage von Haaretz“, sagte er, “einer linksgerichteten und propalästinensischen Zeitung, die sich im Laufe des letzten Jahrzehnts und insbesondere seit Beginn des Krieges zu einem Leuchtturm der Lügen, einem antizionistischen Propagandainstrument und einer Quelle der Delegitimierung und Dämonisierung des Staates Israel und der tapferen Soldaten der IDF entwickelt hat.“

„Haaretz und ähnliche Medien vertreten weder das jüdische Volk noch die israelische Gesellschaft und auch nicht den Staat Israel“, sagte er.

Der Vorsitzende der französischen Nationalen Sammlung, Jordan Bardella (links), wird am Mittwoch von Israels Minister für Diaspora-Angelegenheiten, Amichai Chikli, im Süden Israels begrüßt. Bildnachweis: Jack Guez/AP

Chikli behauptete, dass die überwiegende Mehrheit der Verbrechen gegen Juden in Europa von Muslimen begangen wurden. „Die Fans von Maccabi Tel Aviv wurden in Amsterdam nicht von niederländischen Bürgern angegriffen, sondern von radikalen islamistischen Einwanderern“, sagte er. „Diese Ideologie begann nicht mit der Hamas. Sie hat tiefe historische Wurzeln“, sagte er und zitierte die „Frustration des Propheten Mohammed über die jüdischen Stämme Arabiens“.

Gadi Taub, ein Forscher und Autor, bezeichnete Haaretz als „antisemitische Zeitung, und sie mag es nicht, wenn wir gegen Antisemitismus kämpfen.“ Seine Bemerkungen wurden mit begeistertem Applaus aufgenommen.

Außenminister Gideon Sa’ar lobte Präsident Trumps Ausweisungsanordnungen für propalästinensische Aktivisten auf dem Campus und sagte, dass „andere Länder diesem Beispiel folgen müssen“. Die Trump-Regierung hat kürzlich Studenten, die an propalästinensischen Protesten auf dem Campus in den USA beteiligt waren, festgenommen und mit Ausweisung gedroht, insbesondere Mahmoud Khalil von der Columbia University.

„Antisemitismus ist nur die Spitze des Speers im größeren Kampf der radikalen Allianz gegen die Freiheit“, sagte der Außenminister. “Und das jüdische Volk steht in diesem Kampf an vorderster Front. Wir sehen dies in Israel, in Amsterdam und im französischen Orléans, in der Adass-Israel-Synagoge in Melbourne und der Beit-Tikva-Synagoge in Montreal sowie auf amerikanischen Universitätsgeländen.“

Matthew Schlapp, der Vorsitzende von CPAC, sagte: „Wir haben es wieder cool gemacht, pro-israelisch zu sein.“ Weiterlesen in haaretz.com

