https://english.almayadeen.net/articles/analysis/ukraine-s-highly-unpopular-military-conscription-produces–g



Die äußerst unpopuläre Wehrpflicht in der Ukraine führt zu „Geistersoldaten“ und weit verbreiteter Korruption

Von Dmitri Kovalevich

Quelle: Al Mayadeen Englisch

27. Juni 2024

Dmitri Kovalevich, Sonderkorrespondent von Al Mayadeen English in der Ukraine, berichtet über die Wehrpflicht in der Ukraine und ihre Auswirkungen.

Ende Juni ist es einen Monat her, dass die Ukraine ein neues Gesetz zur Wehrpflicht verabschiedet hat, das die Rechte der Ukrainer erheblich einschränkt. In dieser Zeit berichteten die ukrainischen Medien täglich und sogar stündlich über „Entführungen“, wie es viele Ukrainer ausdrücken, von Männern im wehrfähigen Alter (25 Jahre und älter) durch Wehrpflichtige auf den Straßen und in den Stadtvierteln des Landes. Die Kämpfe zwischen Rekrutierungsoffizieren und Zivilisten, die sich gegen ihre Arbeit wehren, nehmen zu, ebenso wie die Berichterstattung darüber in den ukrainischen Medien.

Selbst westliche Zeitungen wie die New York Times und die Washington Post, die den Krieg befürworten, können ihren Lesern die Geschichte des Widerstands der Bürger gegen die Wehrpflicht in der Ukraine nicht mehr verheimlichen, wie sie es schon seit Jahren tun.

Die Spannungen in der Ukraine wegen der Zwangseinberufung nehmen täglich zu. Das ukrainische Militär propagiert (und erzwingt durch die Wehrpflicht) seine Vorstellung, dass die Gerechtigkeit verlangt, dass sich alle ukrainischen Männer den Schrecken des Krieges unterwerfen, so wie es seine Soldaten seit mehr als zwei Jahren in direkter Konfrontation mit den russischen Streitkräften und davor acht Jahre lang in direkter Konfrontation mit den Selbstverteidigungskräften im Donbass getan haben. Das Kiewer Regime hat im Frühjahr 2014 einen Bürgerkrieg gegen die Bevölkerung im Donbass (den heutigen Republiken Donezk und Lugansk in der Russischen Föderation) begonnen, um die dortige tiefgreifende Opposition gegen den rechtsextremen paramilitärischen Putsch vom Februar 2014, durch den der gewählte ukrainische Präsident und das Parlament gestürzt wurden, zu zerschlagen.

Als Reaktion auf den Einberufungsterror, der sich täglich auf den Straßen und in den Stadtvierteln des Landes abspielt, werden nun täglich in verschiedenen Städten ukrainische Militärfahrzeuge in Brand gesetzt. Die Anwohner gehen davon aus, dass es sich bei den angegriffenen Fahrzeugen um den Transport von Rekrutierungsoffizieren und nicht um einfache Soldaten handelt. Dies hat dazu geführt, dass einfache Militärangehörige zunehmend Schilder an ihren Transportfahrzeugen anbringen, auf denen steht: „Keine Militärrekrutierer“. Während ihrer Arbeit werden einsame Rekrutierungsoffiziere weit hinter der Front angegriffen, sogar in der Westukraine.

Der ukrainische Telegrammsender „Skeptic“ kommentiert die Konfrontationen mit den Worten: „Die Menschen verstehen nicht, wer da in Uniform vor ihnen steht: ein einfacher Soldat oder ein Rekrutierungsoffizier? Die Zwangsrekrutierung, die von den Behörden durch Militärrekrutierer durchgeführt wird, verleitet die Menschen zu illegalen Handlungen. Neben den einfachen Bemühungen, sich den Wehrpflichtigen zu entziehen, wehren sich die Menschen zunehmend mit bloßen Händen, wenn sie in die Enge getrieben werden, und riskieren ihr Leben oder ihre Freiheit, um alles zu tun, um nicht an die Kriegsfront zu müssen und das Schicksal so vieler vor ihnen zu erleiden, die ihr Leben oder ihre Gesundheit verloren haben.

„Die Zahl der behinderten Menschen in der Ukraine übersteigt inzwischen drei Millionen, und ihre Zahl wächst durch die Verluste der ukrainischen Streitkräfte (AFU) jeden Monat um mehr als 30.000 Menschen“, schreibt der Skeptiker-Kanal.

Am 11. Juni wurden die Ukrainer von Medienberichten über eine Massenschlägerei in der Stadt Odessa aufgeschreckt, bei der es zu einer Auseinandersetzung zwischen Krankenwagenfahrern und Wehrdienstleistenden kam, die versuchten, einen von ihnen einzuziehen. Dutzende von Krankenwagenfahrern aus der ganzen Stadt kamen ihrem Kollegen zu Hilfe, woraufhin sich mehrere zivile Bürgerwehren den Rekrutierern anschlossen und die Krankenwagenfahrer mit Baseballschlägern verprügelten.

Einem Bericht derukrainischen Zeitung Strana zufolge handelte es sich bei den Vigilanten um Mitglieder der freiwilligen Polizeiunterstützungstrupps. Diese werden seit 2022 gegründet. Private Sicherheitsfirmen melden ihre Mitarbeiter oft in solchen Einheiten an. In Wirklichkeit handelt es sich um paramilitärische Formationen, die Offiziere bei der Rekrutierung von Soldaten und Polizisten unterstützen, um geeignete Wehrpflichtige zu ergreifen. Ein „Bonus“ für die Mitglieder solcher Bürgerwehren ist, dass sie vor der Einberufung geschützt sind.

Im Strana-Bericht heißt es: „Darüber hinaus bietet die Zusammenarbeit mit den Rekrutierungsbeamten und der Polizei den Mitgliedern der ‚Hilfskommandos‘ viele Möglichkeiten für illegale Einkünfte. So fungieren sie häufig als Vermittler, die den Rekrutierungsoffizieren Bestechungsgelder zukommen lassen – natürlich gegen einen bestimmten Prozentsatz. Es gibt auch Pläne, gegen eine Gebühr Taxikarten für nächtliche Fahrten auszustellen [was eigentlich verboten sein sollte]. Der Kampf um solche Finanzströme führt regelmäßig zu schweren Zusammenstößen zwischen den ‚Hilfskommandos‘ in Odessa.“

Der Terror der Militärrekrutierer gegen die Zivilbevölkerung wird nicht so sehr durch den Wunsch nach „Gerechtigkeit“ an der militärischen Front [Gleichheit im Militärdienst] bestimmt, sondern durch allgemeine Korruption. Versäumnisse“ bei der Ausstellung von Einberufungsbescheiden und die Löschung von Computerdaten über wehrpflichtige Ukrainer können mehrere tausend Dollar kosten. Selbst einige Kinder von Militärkommissaren sind in solche illegalen Geschäfte verwickelt, um sich dem Dienst zu entziehen. So wurde Mitte Juni der Sohn des Leiters eines der Einberufungsbüros in der Region Vinnytsia verhaftet, nachdem festgestellt worden war, dass er für Männer, die aus dem Land fliehen wollten, Reisen ins Ausland zu Preisen von umgerechnet etwa 20.000 US-Dollar vermittelte. Bei der Durchsuchung der Räumlichkeiten des Sohnes fanden die Behörden Einberufungsbescheide und Kopien der Pässe von mehr als einem Dutzend Männern im wehrfähigen Alter sowie eine Menge Bargeld, darunter auch US-Dollar. Ihm droht nun eine mögliche Gefängnisstrafe von acht Jahren und der Verlust seines persönlichen Besitzes. Es ist für Männer im wehrfähigen Alter illegal, die Ukraine zu verlassen, es sei denn, sie haben eine Sondergenehmigung (z. B. für die Pflege eines gebrechlichen älteren Menschen).

Die Ukrainer wissen auch, dass Militärrekrutierer bestimmte Urlaubsorte oder Einkaufsmöglichkeiten, die von wohlhabenden Ukrainern besucht werden, nicht patrouillieren und überfallen. Ein Restaurantbesitzer erklärte gegenüber Strana unter derBedingung der Anonymität, dass dies vor allem wegen der hohen Bestechungsgelder geschehe. Ein Restaurantbesitzer in Odessa sagte der Publikation: „Jede Kette von Einkaufszentren verhandelt unabhängig mit Militärrekrutierern; nicht direkt, sondern durch die Vermittlung der regionalen Regierungsverwaltung. Natürlich gegen hohe Abfindungen. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie hoch die Zahlungen für die ‚Sicherheitszone‘ sind, aber die Summen beginnen bei 5-10 Tausend Dollar und mehr pro Monat, je nach Größe des Einkaufszentrums und seiner Popularität.“

„Jedes Netzwerk von Einkaufs- und Unterhaltungszentren verhandelt unabhängig mit den militärischen Registrierungs- und Rekrutierungsbüros, aber nicht direkt. Sie verhandeln durch die Vermittlung der regionalen Stadtverwaltung. Natürlich kann ich bei großen Zahlungen nicht sagen, wie hoch die genaue Gebühr für den Schutz in einer ‚Sicherheitszone‘ ist, aber die Beträge beginnen bei 5.000 bis 10.000 [U$] pro Monat, abhängig von der Größe des Einkaufskomplexes und seiner Popularität.“

Trotz aller Aufregung über die Wehrpflicht in der Ukraine sind die Ergebnisse an der Front kaum sichtbar, schreibt ein Korrespondent der AFU-Einheit „Cholodnyj Jar“ auf Telegramm. „Das liegt zum Teil daran, dass die neu einberufenen Soldaten lediglich die Toten und Verwundeten ersetzen. Korruption und fiktive Soldaten, die nur auf dem Papier existieren, sind daran mitschuldig.“

Der Telegramm-Kanal ‚First War News‘ schreibt am 18. Juni: „In der Region Donezk organisierte der Buchhalter einer Militäreinheit zusammen mit zwei anderen Mitgliedern der Einheit einen Plan, um fiktive Daten über die Teilnahme von Soldaten an Kampfhandlungen einzugeben, um die Prämien für direkte militärische Einsätze für alle drei Teilnehmer des Plans zu kassieren.“

Ein ähnliches System wurde in Afghanistan während der US-geführten Besetzung des Landes von 2001-2012 angewandt. Al Jazeera berichtete bereits 2021, warum die afghanische Armee, die von den Besatzungstruppen jahrelang mühsam aufgebaut worden war, so schnell auseinanderfiel. In dem Bericht heißt es: „Erstens gab es weit verbreitete Korruption in den afghanischen Verteidigungs- und Innenministerien, wo Gelder, Munition und Lebensmittellieferungen gestohlen wurden, bevor sie die Soldaten vor Ort erreichten… Außerdem veruntreuten einige Kommandeure Geld, indem sie Anträge für die Gehälter von ‚Geistersoldaten‘ einreichten, d. h. von Soldaten, die sich eigentlich nie zum Militär gemeldet hatten. Während all dies geschah, wurden die Soldaten der afghanischen Kompradorenarmee nicht bezahlt und oft monatelang daran gehindert, ihre Familien im Urlaub zu besuchen.

Es überrascht nicht, dass die afghanischen Streitkräfte unter westlicher Vormundschaft eine der höchsten Desertions- und Verlustquoten der Armeen weltweit aufwiesen. Einer Schätzung zufolge lag die monatliche Abgangsrate der Armee bei 5.000, während die monatliche Rekrutierungsrate bei 300 bis 500 lag.

Der ukrainische Telegrammkanal „Kartel“ beschreibt, wie ähnliche Machenschaften in der AFU ablaufen. „Die einfachsten Methoden sind die der Geistersoldaten. Fiktive Rekruten werden rekrutiert und an die Front geschickt, und die Gehälter und Prämien fließen in die Taschen der Kommandeure. Zweitens dokumentieren die Kommandeure die nicht existierende ‚Zerstörung‘ von feindlicher Ausrüstung, um Prämien zu erhalten. Drittens verkaufen sie Plätze in der Nachhut und in Reserveeinheiten, und viertens verkaufen sie den Soldaten Urlaub und Krankheitsurlaub“.

Die ukrainische marxistische Untergrundorganisation Workers‘ Front of Ukraine (WFU) schrieb am 13. Juni auf Telegram über die Korruption, die große Teile der AFU durchdrungen hat. „Wenn du entlassen werden willst, musst du zahlen. Wenn Sie eines Verbrechens oder Vergehens für schuldig befunden werden, müssen Sie zahlen. Wenn Sie keinen Ärger haben wollen, müssen Sie zahlen. Dutzende Millionen Griwna fließen aus dem Staatshaushalt durch Zahlungen an die so genannten „grauen Seelen“ [Geistersoldaten], für die die Militäreinheit Zulagen erhält.

„Auch der Alkoholhandel blüht. Wer dabei erwischt wird, wie er zu viel Wodka trinkt, der ihm von seinen Offizieren verkauft wurde, wird mit einer Geldstrafe belegt, was die korrupten Einnahmen weiter erhöht. Und so weiter. In einem der Gebäude des ‚zweiten Hauptquartiers‘ wurde ein Bergbaubetrieb eingerichtet, dessen Stromrechnungen von unseren Steuern bezahlt werden.“

Der ukrainische Telegramm-Kanal „Resident“ schreibt am 17. Juni, dass das sich ständig verschärfende Gesetz über die Wehrpflicht die Militärrekrutierer im Wesentlichen in eine neue Wirtschaftselite verwandelt, und zwar in eine zutiefst korrupte Elite. Die durch die Wehrpflicht ohnehin schon angespannte Atmosphäre in der ukrainischen Gesellschaft wird durch all die Berichte über Korruption und Bestechung noch verschärft. Und trotz der Korruptionsskandale bleiben die Wehrpflichtigen in der Ukraine eigentlich ziemlich unantastbar. Sie sind zu den unausgesprochenen und unbestimmten Entscheidungsträgern über das Schicksal von Zehn- und Hunderttausenden von Menschen in der Ukraine geworden. Ihnen wird die Macht übertragen, die immer kleiner werdende Zahl potenzieller Rekruten zu verwalten, und sie verwalten diese „Ressource“ in ihrem eigenen, persönlichen Interesse.

Früher zahlten die Ukrainer Bestechungsgelder an Beamte für jede alte Bescheinigung oder Lizenz. Sie zahlten Bestechungsgelder für das Recht auf medizinische Versorgung durch Ärzte oder sogar für eine notwendige Beförderung in einem Krankenwagen. Sie zahlten Bestechungsgelder an die Polizei, um ein Bußgeld für einen Verkehrsverstoß zu vermeiden. Jetzt zahlen sie Bestechungsgelder für den einfachen Akt, auf die Straße zu gehen, zu arbeiten, einzukaufen, zu heiraten oder ein Kind zu adoptieren – alles, um nicht in einem zerbombten Schützenloch an der Front zu landen.

In letzter Zeit haben flüchtige Wehrdienstverweigerer damit begonnen, in großen Gruppen durch die Region Transkarpatien in der Westukraine und über die Grenze zu brechen. Die Region ist das Tor der Ukraine nach Westen in die Europäische Union.

Am 9. Juni durchbrachen 32 Personen in einem Transportfahrzeug mit gefälschten Militärkennzeichen die Grenze zu Ungarn. Der Lkw war mit Flüchtlingen beladen und fuhr einfach mit Höchstgeschwindigkeit über die Straße in das benachbarte Gebiet. Der Lastwagen wurde von ungarischen Grenzbeamten aufgespürt, und kurz darauf ergaben sich die Flüchtlinge in der Nähe des Dorfes Barabash den ungarischen Behörden. Anwohner behaupteten in Kommentaren gegenüber lokalen Medien, dass es sich bei den Flüchtigen um verschiedene ukrainische Strafverfolgungsbeamte handelte, die vor einem Einsatz an der Kriegsfront standen.

Auch die ukrainischen Soldaten und Offiziere beschweren sich zunehmend über die ineffektive Militärtaktik ihres Oberkommandos. Die Soldaten sind darauf reduziert, selbst in den ungünstigsten Situationen um jedes Haus und jedes Stück Waldland zu kämpfen. Dies ist auf den extremen Druck zurückzuführen, unter dem die Militärbehörden stehen, um der militärischen Führung der USA und der NATO „Effektivität“ zu demonstrieren, damit die Ukraine weiterhin militärische Mittel und Waffen von ihnen erhalten kann.

Der ukrainische Bataillonskommandeur Iwan Matejko sagte in einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin Focus , dass militärische Einheiten für das Verlassen ihrer Stellungen hart bestraft werden. Im Interesse ihrer Öffentlichkeitsarbeit zieht die AFU die Menschen nicht einmal aus dem letzten umzingelten Haus eines Dorfes ab, damit die vorgesetzten Offiziere behaupten können, das Dorf befinde sich noch unter „ukrainischer“ Kontrolle. „Der Verlust einer militärischen Position wird bestraft, auch wenn man das letzte Haus in einem Dorf hält, denn solange man in diesem Haus ist, gilt das Dorf als unser. Es spielt keine Rolle, wie viele Menschen sterben, um dieses Haus zu halten. Es spielt keine Rolle, dass dieses Haus seit einer Woche umzingelt ist, nicht sicher versorgt werden kann und die Verwundeten und Toten nicht sicher evakuiert werden können“, sagte er.

Mateyko zufolge entscheiden die Befehlshaber in einer Patt-Situation, in der nicht genügend Soldaten für eine angemessene Verteidigung zur Verfügung stehen, wahllos jeden in die Schlacht zu schicken. Er glaubt, dass die Befehlshaber unter solchen Umständen Menschen in den Tod schicken, weil sie Angst haben, ihre Position zu verlieren oder bestraft zu werden.

Alexej Arestowitsch, ehemaliger Berater des ukrainischen Präsidenten (2020-2023) und rechtsextremer Ideologe, stellt fest, dass die AFU aus ihren Erfahrungen im Kampf nichts Neues lernt. Er vergleicht dies mit der Armee der Sowjetunion auf der Krim während des Zweiten Weltkriegs. Er schreibt im Telegramm: „Ab 1941 wurden verschiedene Methoden ausprobiert, von mechanischen über moralische bis hin zu psychologischen. [Nazi-Deutschland besetzte die Krim nach erbittertem Kampf von Ende 1941 bis zur Befreiung 1944.] Bis 1943-1944 hatten sie gelernt zu kämpfen. Der Unterschied zwischen der Roten Armee von 1941 und der Roten Armee von 1944 ist der Unterschied zwischen Himmel und Erde. Sie versuchten es, versuchten es und versuchten es wieder. Nach 30 erfolglosen Versuchen würde der 31. Versuch gelingen.

Arestovich fragt: „Wie steht die ukrainische Armee heute da? Unsere tapferen Streitkräfte wollen nicht lernen, nichts geschieht. Ich schaue mir das an und frage mich: ‚Welche Veränderungen haben sich in den zweieinhalb Jahren des Kampfes gegen unseren ursprünglichen [sic] Feind in den Streitkräften ergeben? Auch organisatorische Veränderungen, die die gesammelten Erfahrungen widerspiegeln? Diese Armee ist seit langem von Trägheit getrieben und nutzt sich einfach ab, ohne zu versuchen, den Ereignissen einen Sinn zu geben, ohne zu versuchen, irgendwelche Schlussfolgerungen zu ziehen.“

Der Anführer des paramilitärischen Neonazi-Bataillons „Asow“, Dmytro Kuchartschuk, glaubt, dass Kiew seinen Krieg verliert. Er ist der Meinung, dass die Russische Föderation überhaupt keinen Grund hat, um Frieden zu bitten, da sie sich in einer viel günstigeren Position befindet. „Ja, wir verlieren diesen Krieg jetzt. Das ist offensichtlich. Wir verlieren Territorien, wir verlieren die besten Leute. Viele sagen: ‚Alles läuft gut und bald werden wir einen Friedensvertrag mit Russland abschließen‘. Aber die Hauptfrage ist: Warum muss die Russische Föderation einen Frieden aushandeln?“ Die Strategie der schleichenden Offensive (Zermürbungskrieg), für die sich die russische Armee entschieden hat, sei für sie sehr vorteilhaft, während die Folgen für die Ukraine nicht nur unangenehm, sondern kritisch seien.

Ungeachtet dieser Worte hat der russische Präsident Wladimir Putin Mitte Juni einen ganz konkreten Friedensvorschlag gemacht. Er würde den Rückzug der ukrainischen Truppen aus den Regionen Donezk, Lugansk, Saporischschja und Cherson, den Verzicht Kiews auf den fadenscheinigen Anspruch der Ukraine auf die Krim und den Verzicht Kiews auf eine derzeitige oder künftige NATO-Mitgliedschaft erfordern.

Die US-Regierung und dann auch die Ukraine haben diesen Vorschlag schnell und wie aufs Stichwort abgelehnt. Der entscheidende Stolperstein ist nicht so sehr die Kontrolle über die derzeit von Russland kontrollierten Regionen, sondern die künftige NATO-Mitgliedschaft der Ukraine. Die NATO benutzt die Ukraine als Stellvertreter in diesem Krieg und mit dem Ziel der NATO-Mitgliedschaft.

Der ehemalige ukrainische Journalist und heutige Exilpolitiker Rostyslav Ishchenko kommentiert am 18. Juni: „Russland hat die Notwendigkeit erklärt, ein einheitliches Sicherheitssystem in Eurasien zu schaffen, ohne die Beteiligung von nicht-eurasischen Staaten. Zum ersten Mal hat Moskau, wenn auch indirekt, die Frage der Auflösung der NATO aufgeworfen, denn ohne die militärische Präsenz der USA in Europa verliert der Block seine Bedeutung und die USA werden zu einer nicht-eurasischen Macht.“

NATO-Chef Jens Stoltenbergverspricht seinerseits, dass die Ukraine der NATO beitreten wird, sobald sie Russland besiegt hat, was „niemals“ bedeutet. Trotz der düsteren militärischen Lage, mit der das ukrainische Regime konfrontiert ist, weisen westliche Politiker Kiew an, von jeglichen Verhandlungen mit Russland abzusehen.

Oleh Soskin, ein ehemaliger Berater von Leonid Kutschma (dem zweiten postsowjetischen Präsidenten der Ukraine von 1995 bis 2004 und heute politischer Analyst), schrieb kürzlich auf Telegram, dass der Westen mit der Tötung ukrainischer Bürger durch die kapitalistische Elite des Landes recht zufrieden ist. „Sie sind alle sehr zufrieden mit der Tatsache, dass dieser Zelensky, A.Yermak [Chef des Büros des Präsidenten der Ukraine], D.Arahamiya [Chef der Legislativfraktion von Zelenskys politischem Apparat], R.Stefanchuk [Sprecher der Legislative] und natürlich D.Shmygal [Premierminister seit 2020] sehr gut darin sind, Ukrainer als Waffen und Kanonenfutter zu benutzen.“

In der Tat erhält das ukrainische Regime noch mehr Geld und Waffen aus dem Westen und schickt noch mehr Ukrainer in den Tod, um den Eliten der NATO-Länder zu gefallen.

Von Zeit zu Zeit werde ich persönlich Zeuge von Zusammenstößen zwischen Zivilisten und ukrainischen Militärangehörigen. Ich war Zeuge von empörten Frauen, die versuchten, ihre Söhne und Ehemänner aus den Fängen der Wehrpflichtigen zu befreien. „Lasst Zelensky in die Schützengräben gehen“, schreien sie. „Soll er doch seine eigenen Kinder in den Krieg schicken! Soll doch Biden selbst gegen die Russen kämpfen!“ Es erübrigt sich zu sagen, dass diese starke zivile Erosion der Unterstützung für den Krieg von Kiew und der NATO für beide Seiten nichts Gutes verheißt.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …