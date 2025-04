https://english.almayadeen.net/articles/analysis/the-nature-of-the-new-israeli-uranium-bombs–evidence-from-b



Die Beschaffenheit der neuen israelischen Uranbomben: Beweise aus Beirut

Christopher Busby

15. April 2025

Dr. Chris Busby legt Beweise dafür vor, dass Israel beim Anschlag auf den Generalsekretär der Hisbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, in Beirut im Jahr 2024 eine Uranbombe eingesetzt hat, und enthüllt radioaktive Partikel in der Luft, die langfristige Risiken für die öffentliche Gesundheit darstellen.

Ich beginne mit einigen Hintergrundinformationen, um zu verdeutlichen, was wir herausgefunden haben. Seit 2006 untersucht Green Audit das Auftauchen von Uran-bestückten Raketen und Bomben auf den Schlachtfeldern im Irak, im Gazastreifen und im Libanon. Es gibt Beweise dafür, dass es eine neue Waffe mit einem neuen nuklearen Sprengkopf gibt, die seit 1991 von „Israel“ und auch von den Vereinigten Staaten eingesetzt wird.

Im letzten Monat haben wir dank Prof. Jihad Abboud, Dr. Robert Daly und der Reporterin Yvonne Anwar Saouiby Bodenproben vom Einschlagspunkt in Dahieh, Beirut, erhalten, wo eine israelische Bombe Hassan Nasrallah am 27. September 2024 tötete. Wir haben diese mit einer wissenschaftlichen Methode analysiert, die bisher noch nicht für diesen Zweck eingesetzt wurde. Die Ergebnisse, zu denen ich gleich kommen werde, sind interessant und beängstigend. Zunächst möchte ich jedoch einige Hintergrundinformationen zu Uranwaffen geben.

Das Element Uran, wie es in der Natur vorkommt, besteht hauptsächlich aus Uran 238 und zu einem Bruchteil aus Uran 235.

Dieses U-235 kann, wenn es vom Uranmetall getrennt wird, eine Kernspaltungsexplosion auslösen, wenn es in einem Stück von etwa 10 kg konzentriert ist. Das U235 produziert Neutronen, und wenn es genügend Neutronen gibt, um weitere Neutronen zu erzeugen, kommt es zu einer unkontrollierbaren Explosion wie in Hiroshima.

Nachdem Bomben vom Typ Hiroshima (die die Spaltung von Uran 235 nutzten) entwickelt worden waren, wurden sie als Auslöser für einen neuen, viel größeren Bombentyp eingesetzt, die Wasserstoff- oder Thermonuklearbombe, bei der die Reaktion nicht die Spaltung, sondern die Kernfusion war. Der Brennstoff war schwerer Wasserstoff, Deuterium. Diese beiden sind heute als Kernwaffen bekannt und werden gefürchtet und kontrolliert. Jeder weiß, dass ein Atomkrieg mit diesen Waffen das Ende des Lebens auf der Erde bedeuten würde.

Die nuklearen Explosionen erzeugen enorme Hitze und Gammastrahlung, und das U-235 spaltet sich in eine Reihe sehr radioaktiver Elemente auf, die zusammen als Fallout bezeichnet werden. Strontium 90, Cäsium 137 und so weiter. Diese Stoffe töten Menschen und verursachen Unfruchtbarkeit, Geburtsfehler und Krebs. Wir wissen heute, dass es der radioaktive Niederschlag in Hiroshima war, der als schwarzer Regen mit nicht gespaltenem Uran die Krebserkrankungen und genetischen Schäden verursachte. Aber die USA vertuschten dies und stellten ein falsches und unehrliches Strahlenkrebsmodell auf, das auf externer Exposition basierte, um die Entwicklung von Bomben und Kernenergie voranzutreiben.

Und noch eine militärische Entwicklung: Waffen mit abgereichertem Uran (DU). Abgereichertes Uran ist das Abfallprodukt bei der Gewinnung von spaltbarem angereichertem Uran. Es ist sehr dicht, aber wenn es auf ein hartes Ziel abgefeuert wird, brennt es heftig bei sehr hoher Temperatur. Mit DU-Kugeln aus den US-amerikanischen A-10 Warthog-Flugzeugen wurden die Golfkriege gewonnen, weil diese Geschosse, die etwa die Größe eines Bleistifts haben, aber 300 Gramm wiegen, durch die Panzerung schneiden, die Insassen verbrennen (sodass sie wie Holzkohle aussehen) und oft auf der anderen Seite austreten. Ich habe all dies im Jahr 2000 im Irak aus erster Hand gesehen. Die Löcher in den Panzern sind sehr radioaktiv. Aber die USA haben nie zugegeben, DU in Bomben oder Raketen zu verwenden, nur in Kugeln und Panzergranaten.

DU wurde erstmals im Golfkrieg 1991 eingesetzt. Es wurde dann im Kosovo und später im Irak 2003 eingesetzt. Kriegsveteranen erkrankten an einer Krankheit mit vielen seltsamen Symptomen: der Golfkriegskrankheit. Ihre Kinder litten an Missbildungen und entwickelten Krebs. Ich habe zusammen mit einigen Kollegen eine Studie im Irak durchgeführt und drei Artikel in Fachzeitschriften veröffentlicht. Diese habe ich dem UN-Menschenrechtsrat in Genf vorgelegt. Wir haben uns die Krebs- und genetischen Auswirkungen in Falludscha angesehen, einer Stadt, die 2003 von den USA angegriffen wurde. Wir stellten eine enorm hohe Krebs- und Leukämierate fest (vergleichbar mit Hiroshima), insbesondere bei Kindern und Jugendlichen, eine hohe Rate an Geburtsfehlern und angereichertes Uran (EU) im Haar der Mütter geschädigter Kinder. Das war sehr seltsam, da die USA zugegeben hatten, nur abgereichertes Uran (DU) zu verwenden.

Es schien immer mehr, dass es eine Art halbseidene Atomwaffe gab, eine geheime saubere Atomwaffe, die die kalte Fusion nutzte. Das heißt, sie erzeugte die Wirkung von Wasserstoffbomben, aber ohne die Notwendigkeit des Spaltungsauslösers und ohne den Spaltungsfallout. Ich nannte sie „Red Mercury“ (nach einer Waffe, die als russischer Schwindel bezeichnet wurde, in Wirklichkeit aber wahrscheinlich eine echte Waffe war; „Red Mercury“ war Stalins Code für angereichertes Uran).

Im Jahr 2006 untersuchten wir Proben einer israelischen Bombe im Südlibanon und fanden dort EU. Später im Jahr 2009 untersuchten wir Proben aus Gaza und fanden ebenfalls EU. Im Jahr 2021 fanden einige unabhängige Forscher EU in den meisten der 55 Gaza-Proben, die sie analysierten, und veröffentlichten ihre Ergebnisse in der renommierten Zeitschrift Nature.

Was bedeutet das?

Das bedeutet, dass es tatsächlich eine neue Waffe gibt. Angereichertes Uran kommt in der Natur nicht vor: Es ist von Menschenhand geschaffen. Nach einem Gespräch mit Prof. Emilio Del Guidice, dem berühmten italienischen Physiker, im Jahr 2006 kamen wir zu dem Schluss, dass es eine Uranwaffe gibt, die Deuterium auf irgendeine Weise direkt nutzt und als Fusionsgerät funktioniert, das Neutronen und enorme Temperaturen erzeugt, aber nur sehr wenig radioaktiven Niederschlag. Eine saubere Bombe, wenn man so will. Del Guidice veröffentlichte 2014 ein Buch darüber: The Secret of the Three Bullets. Er starb plötzlich, bevor es veröffentlicht wurde.

Eine Neutronenbombe ist ideal, um diejenigen zu töten, die sich hinter Betonmauern oder in Bunkern und Tunneln verstecken. Wie in Falludscha, wie in Gaza, wie im Libanon. Und Neutronen töten ohne wirklich offensichtliche klinische Anzeichen. Menschen, die ihnen ausgesetzt sind, husten nur und sterben innerhalb weniger Tage. Ihre Lungenzellen sterben einfach ab. Nierenzellen, Blutzellen, alle Gewebe. Ärzte sind ratlos. Es sei denn, sie befinden sich im Freien, dann erleiden sie durch den anfänglichen Hochtemperaturblitz außergewöhnliche Verbrennungen. Solche Opfer wurden in Gaza und im Libanon registriert. All dies ist schwer zu erklären, bis man an Neutronen denkt. Und die Neutronenwaffe dieser Art ist klein, zerstört kein Eigentum und hinterlässt keine Spaltprodukte. Eine Mini-Atombombe, wenn man so will. Ihre restliche Gammastrahlen-Radioaktivität beträgt etwa das 20-fache des Hintergrundwerts und fällt in etwa 15 Wochen auf den Hintergrundwert ab. Die Strahlung wird durch Aktivierungsprodukte verursacht. Neutronen dringen in den Kern von Elementen im Boden oder in der Nähe der Explosion ein und verwandeln sie in andere Elemente, die radioaktiv sind und schnell zerfallen. Der Boden ist beispielsweise voller Natriumatome. Natürliches Natrium 23 wird durch Hinzufügen eines Neutrons in Natrium 24 umgewandelt. Natrium 24 ist ein Gammastrahler mit einer kurzen Halbwertszeit von 14 Stunden. Die Strahlung ist also innerhalb weniger Tage verschwunden.

Kommen wir nun zu unseren neuesten Erkenntnissen und deren Bedeutung. Bei der Explosion einer Uranbombe (oder auch beim Aufprall eines DU-Penetrator auf eine Panzerung) verdampft das Uran aufgrund der enormen Temperatur zu einem sogenannten Plasma. Dies ist vergleichbar mit dem Lichtbogen in einem Schweißgerät, nur heißer. Es ist weißglühend, ein Gas, das im Wesentlichen aus geladenen Uranatomen, sogenannten Ionen, besteht. Diese reagieren mit allem, was vorhanden ist, hauptsächlich mit Sauerstoff, und bilden beim Abkühlen Uranoxidpartikel. Diese sind sehr klein, etwa 1 Mikrometer (0,001 mm), etwa ein Zehntel der Größe einer lebenden Körperzelle, aber sie sind radioaktiv, und sowohl U-238 als auch U-235 zerfallen unter Emission von Alphateilchen. Diese sind wie kleine geladene Kugeln und durchdringen das Gewebe mit einer Länge von etwa 40 Mikrometern, was vier Zellen entspricht. Die Auswirkungen schädigen die DNA und verursachen Mutationen, die zum Tod der Zelle führen können, oder eine Mutation, die zu Krebs führen kann. Wir wissen alles über diese Partikel aufgrund von Experimenten mit DU.

Ich war Mitglied des Depleted Uranium Oversight Board (DUOB) der britischen Regierung und habe vor der Royal Society und dem US-Kongressausschuss zum Thema Uran und Gesundheit ausgesagt. Dabei wurden bei Messungen im Urin von Veteranen zufällig auch EU-Partikel nachgewiesen. Also bat ich um Bodenproben aus Gaza und von den Bombenstandorten im Libanon, um nach den Partikeln zu suchen.

Wir haben die Uranpartikel mit CR39-Plastik gesucht. Dieses Plastik zeichnet die Spuren von Alphateilchen auf, und wenn man es längere Zeit auf eine Bodenprobe legt, erscheinen die Spuren im Plastik, nachdem es vier Stunden lang in heißem Kaliumhydroxid entwickelt wurde.

Da Uran ein schwacher Alpha-Emitter ist und die Partikel so klein sind, haben wir es 30 Tage lang belichtet. Wir haben festgestellt, dass die Probe viele heiße Uranpartikel enthielt. Eines davon ist auf dem Mikroskopfoto zu sehen, das 400-fach vergrößert ist. Woher wissen wir, dass es sich um Uran handelt? Wir wissen es aufgrund der Größe des Spurenbildes und der Belichtungszeit. Um welche Art von Uran handelt es sich? EU oder DU? Das wissen wir nicht, aber die Probe wurde zur Analyse an ein Labor für Massenspektrometrie geschickt, das uns das vielleicht sagen kann. Woher wissen wir, dass es sich um ein heißes Teilchen handelt? Weil die Spuren auf CR39 normalerweise von einzelnen Atomen stammen und zufällig weit voneinander entfernt sind. Die Spuren der heißen Teilchen sind alle an einer Stelle gebündelt, weil sie von einem einzigen massiven Teilchen stammen, von dem Milliarden von Uranatomen in alle Richtungen fliegen. Nur diejenigen, die auf das Plastik zufliegen, werden registriert, wobei die Blasen einen Querschnitt der Spur zeigen.

Was haben wir noch gelernt? Nun, eine sehr wichtige und neuartige Beobachtung. Das CR39-Plastik wurde in einem geschlossenen Behälter gegen die Bodenprobe platziert. Wir stellten jedoch fest, dass heiße Partikel auf der gegenüberliegenden Seite des CR39-Plastikobjektträgers auftraten, der Seite, die von der Bodenprobe abgewandt war. Das kann nur bedeuten, dass die heißen Partikel während der 30 Tage aus dem Boden in die Luft gelangten und aus der Luft auf die frische Oberfläche fielen. Das bedeutet, dass die Luft an den Orten, an denen diese Bomben eingesetzt werden, mit diesen Partikeln gefüllt ist und die Menschen sie einatmen können. Wenn sie in die Lunge gelangen (und alle Partikel, die kleiner als 10 Mikrometer sind, gelangen in die Lunge), werden sie in das Lymphsystem transportiert und können überall im Körper stecken bleiben. Sie sind fast vollständig unlöslich (das wissen wir aus Experimenten) und bleiben dort für den Rest des Lebens des Individuums, was zu einer hohen lokalen Dosis und lokaler zerstörerischer Energie führt: die gleichen Schäden, die sie im Plastik verursachen und die Sie auf dem Bild sehen. Dieses Bild könnte eine menschliche Lunge oder Niere zeigen. Oder irgendein anderes Organ.

Ich hatte dies bereits bei meinem Besuch im Kosovo mit Nippon TV im Jahr 2001 festgestellt, als ich in Gjakove DU-Rückstände in Schneematsch fand. Diese Pfützen waren weit entfernt von den Panzerangriffen, und so hatte der Schnee das DU aus der Luft ausgefällt. Aber natürlich hätten die Partikel auch vom Wind verweht werden können. Hier stellen wir fest, dass sie ganz von selbst in die Luft gelangen, vermutlich aufgrund eines elektrischen Feldeffekts. Das ist also neu.

Zusammenfassend lässt sich also sagen:

Erstens war die israelische Bombe, die Hassan Nasrallah getötet hat, eine Art Uranbombe. Zweitens gelangen die Partikel, die wir mit dem CR39 abgebildet haben, in die Luft, was bedeutet, dass sie das Gebiet von Dahiye kontaminieren und sich mit dem Wind ausbreiten werden.

Es gibt noch eine weitere Sache. Dr. Jihad Abboud führte etwa zwölf Wochen nach der Explosion Gammastrahlenmessungen am Standort durch. Er stellte fest, dass der Standort leicht (aber signifikant) radioaktiv war (300 vs. 100nSv/h). Im Jahr 2006 fand Prof. Ali Al Khobeisi, zu dessen Beiträgen ich beigetragen habe, eine ähnliche zehnfache Strahlungsüberschreitung in der Nähe des Khiam-Kraters, wo wir später angereichertes Uran fanden.

Was nun? Die Rückstände dieser israelischen Bomben stellen ein Problem für die öffentliche Gesundheit dar. Da Uranpartikel unterschiedslos wirken, ist der Einsatz von Uran ein Kriegsverbrechen. Die wissenschaftliche Suche nach der neuen angereicherten Uranbombe geht jedoch weiter.

Ein international anerkannter Experte für die gesundheitlichen Auswirkungen ionisierender Strahlung. Er war Mitglied in zwei offiziellen Ausschüssen der britischen Regierung, die sich mit der internen Strahlenbelastung befassten, insbesondere mit dem radioaktiven Niederschlag aus Atomtests und Waffen mit abgereichertem Uran. Er war Gastprofessor an der University of Ulster im Centre for Molecular Biosciences, wo er bahnbrechende Forschung zu Photoelektroneneffekten von Uranpartikeln durchführte. Derzeit ist er wissenschaftlicher Sekretär des Europäischen Ausschusses für Strahlenrisiken. Er hat mehr als 50 von Experten begutachtete wissenschaftliche Arbeiten zum Thema Strahlung und Gesundheit veröffentlicht, zahlreiche Bücher, Buchkapitel und Artikel zum Thema Strahlung verfasst und in mehr als 60 Gerichtsverfahren zu den Themen Strahlung und Krebs in den USA, Großbritannien und anderswo als Sachverständiger fungiert.

