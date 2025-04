Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, Haaretz unbedingt , so wie ich es getan habe. Haaretz ist eine der letzten wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

Um seine Demokratie zu retten und den Holocaust zu respektieren, muss Deutschland aufhören, Israel blind zu unterstützen

Die jüngste Anordnung Berlins, vier pro-palästinensische Aktivisten abzuschieben, ist die jüngste Eskalation der wachsenden und grenzenlosen Unterstützung Deutschlands für Israel

Menschen nehmen an einer Protestkundgebung zur Unterstützung der Palästinenser anlässlich des jährlichen Al-Quds-Tages in Berlin teil. Bildnachweis: Christian Mang / Reuters

Nimrod Flaschenberg

15. April 2025, 16:31 Uhr

Die neue Bundesregierung hat sich letzte Woche auf ihre Grundprinzipien geeinigt, darunter die Kontinuität ihrer Nahostpolitik. Deutschland wird seine starke pro-israelische Haltung beibehalten, die auf dem Prinzip der Staatsräson – der „Staatsräson“ – beruht. Genau dieses Prinzip wird jedoch derzeit dazu benutzt, um die politischen Freiheiten in Deutschland einzuschränken.

In einer jüngsten Eskalation ordneten die Berliner Behörden die Abschiebung von vier pro-palästinensischen Aktivisten an – drei EU-Bürgern und einem Amerikaner, von denen keiner wegen eines Verbrechens verurteilt worden war. Vielmehr wurde ihre Abschiebung unter Berufung auf die Staatsräson angedroht, weil sie anti-israelische Ansichten vertraten. Obwohl eine dieser Abschiebungen später vom Berliner Verwaltungsgericht für ungültig erklärt wurde, folgte dieser Schritt auf 18 Monate der Absagen, Verbote und Entlassungen von Künstlern, Akademikern und Rednern – Palästinensern, Juden, Israelis und anderen –, die sich gegen Israel ausgesprochen hatten.

Der Begriff Staatsräson wurde erstmals 2008 von der damaligen Kanzlerin Angela Merkel in der Knesset erklärt, wo sie verkündete, dass die Sicherheit Israels Teil der deutschen Kernidentität sei. Doch die Auslegung dieses Begriffs variiert: Einige sehen darin ein Bekenntnis zu einem demokratischen, friedlichen Staat Israel innerhalb international anerkannter Grenzen; in jüngster Zeit scheint das vorherrschende Verständnis der gewählten Führung Deutschlands jedoch eine uneingeschränkte und bedingungslose Unterstützung Israels zu sein, unabhängig von dessen Umgang mit den Palästinensern oder seiner Haltung im Nahen Osten.

Seit dem 7. Oktober und dem Krieg Israels gegen Gaza hat sich Deutschland eindeutig auf die Seite Israels gestellt, es mit Waffen beliefert und es in internationalen Foren verteidigt – und sich dabei stets auf die Staatsräson berufen. Während aus Berlin Rufe nach einem Waffenstillstand zu hören waren, wurde die Militärhilfe für Israel unvermindert fortgesetzt.

In einer grausamen historischen Wendung hat Deutschland, der Täter des Holocaust, das ermöglicht, was zahlreiche Beobachter, darunter Amnesty International, als Völkermord an den Palästinensern bezeichnen. Anstatt eine universelle historische Lehre zu ziehen, die für alle Menschen gilt, hat sich Deutschland für eine partikularistische Interpretation seiner Geschichte entschieden, die sich auf die Beziehung des Staates zu Israel konzentriert.

Der jüngste Abschiebungsbefehl deutet auf eine dramatische Eskalation des Einflusses der Staatsräson hin, die nun über die Außenpolitik hinauszugehen scheint. So schlägt beispielsweise eine umstrittene Klausel in einem Entwurf des Koalitionsvertrags, der letzten Monat durchgesickert ist, vor, Doppelstaatlern die deutsche Staatsbürgerschaft zu entziehen, wenn sie als „Unterstützer des Terrorismus, Antisemiten oder Extremisten, die die freiheitlich-demokratische Grundordnung gefährden“ eingestuft werden.

Abgesehen von der Stärkung einer zweigeteilten Staatsbürgerschaftsstruktur befürchten viele ein verschärftes Vorgehen gegen pro-palästinensischen Aktivismus in Deutschland. In der öffentlichen Debatte werden Antizionismus oder sogar schlichte Kritik an Israel regelmäßig mit Antisemitismus gleichgesetzt. So wurde beispielsweise die BDS-Bewegung 2019 vom Deutschen Bundestag mit Antisemitismus in Verbindung gebracht. Diese Vorschläge haben eine abschreckende Wirkung auf Protest und Widerspruch.

Menschen nehmen an einer Demonstration zur Unterstützung der Palästinenser anlässlich des jährlichen Al-Quds-Tags in Berlin teil. Bildnachweis: Christian Mang / Reuters

Doch dieses erweiterte Mandat der blinden Staatsräson ist bereits spürbar, auch ohne die vorgeschlagene Gesetzgebung. Am bezeichnendsten ist vielleicht, dass Deutschland, einst ein Hauptbefürworter des Internationalen Strafgerichtshofs, deutlich gemacht hat, dass es einen Haftbefehl des IStGH gegen Premierminister Benjamin Netanjahu nicht durchsetzen würde.

Deutschland ist eine funktionierende Demokratie mit einem robusten Rechtssystem, aber die Unterdrückung von Protest und Dissens ist beunruhigend. Grundlegende Kritik an Israel, wie die Verwendung des Etiketts Apartheid, wird als Untergrabung der verfassungsmäßigen Ordnung angesehen und ist in vielen staatlich finanzierten Kultur- und Bildungseinrichtungen Deutschlands inakzeptabel. Dies spiegelt den anhaltenden autoritären Rückfall in den USA wider, wo die Trump-Regierung ebenfalls unerbittlich die Bürgerrechte angreift, auch unter dem Vorwand, jüdisches Leben zu schützen und Antisemitismus zu bekämpfen.

Deutschland ist die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt und eine führende Kraft in der Europäischen Union. Seit Jahrzehnten gilt es als erklärter Verfechter der liberalen Demokratie, des Völkerrechts und der Menschenrechte. Angesichts des zunehmenden autoritären Trends, der vom Weißen Haus ausgeht, könnte Deutschland eine bedeutende Gegenkraft zur Wahrung der liberalen demokratischen Freiheiten darstellen.

Protestierende rufen Slogans während einer Demonstration in München. Bildnachweis: Ebrahim Noroozi, AP

Stattdessen reagierte das deutsche Außenministerium auf den Trump-Netanyahu-Plan für die „Freiheitszone“ im Gazastreifen, ein Spitzname für die ethnische Säuberung des Streifens unter dem Deckmantel der „freiwilligen Ausreise“, mit der Feststellung des Offensichtlichen: dass es sich um einen Verstoß gegen das Völkerrecht handelt. Dennoch hat Deutschland nicht den Kopf hingehalten oder versucht, Israel für seine Handlungen zur Rechenschaft zu ziehen. Ebenso hat es weitgehend ignoriert, dass Israel den Waffenstillstand zum Scheitern gebracht hat, was die erneute Besetzung großer Teile des Gazastreifens und die Rückkehr zum täglichen Massentöten von Zivilisten zur Folge hatte. Man könnte all dies damit entschuldigen, dass es sich um eine Übergangszeit zwischen deutschen Regierungen handelt, aber der Koalitionsvertrag lässt keine Hoffnung auf Veränderung aufkommen.

Indem Deutschland Menschenrechtsverletzungen durch Israel nicht bekämpft und den Kampf gegen Antisemitismus als Vorwand benutzt, um den eigenen demokratischen Spielraum zu verkleinern, betreibt Deutschland Schönfärberei in Sachen Staatsräson. Was einst ein Ausdruck des deutschen Engagements für die Opfer des Holocaust war, wird nun zur Unterstützung des expansionistischen Militarismus und der systematischen Verbrechen Israels in Gaza benutzt.

Solange Israel Gaza weiterhin zerstört, sollte die Staatsräson zumindest eingeschränkt werden, wenn nicht sogar auf Eis gelegt.

Nimrod Flaschenberg ist Mitbegründer der in Berlin ansässigen Gruppe Israelis for Peace. Zuvor leistete er als politischer Berater und Aktivist für Hadash seinen Beitrag.

