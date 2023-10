The Biden administration has given a full green light to Israel’s war crimes The Biden administration could restrain Israel from carrying out possibly genocidal plans in Gaza. Instead it is egging them on.



Die Biden-Administration könnte Israel davon abhalten, seine möglicherweise völkermörderischen Pläne in Gaza auszuführen. Stattdessen stachelt sie sie an.

Die Biden-Regierung hat Israels Kriegsverbrechen grünes Licht gegeben

Von Mitchell Plitnick

14. Oktober 2023

Nach dem verheerenden Angriff der Hamas auf Israel am vergangenen Samstag war es unausweichlich, dass Israel mit brutaler Gewalt reagieren würde. Die Hamas wusste das sicherlich, als sie den Angriff startete, und es bleibt abzuwarten, wie gut sie und andere bewaffnete Gruppen im Gazastreifen auf das vorbereitet sind, was noch auf sie zukommen wird. Was wir bereits gesehen haben, war entsetzlich, und es ist sicherlich erst der Anfang in Gaza.

Die Stimmung in Israel nach den Angriffen der Hamas auf Israel ist ähnlich wie die in den Vereinigten Staaten nach den Anschlägen vom 11. September 2001. In beiden Fällen führte die unvorstellbare und schockierende Natur der massiven Kriegsverbrechen, die begangen wurden, zu Wut, Blutrausch und einem weit verbreiteten Verlangen nach Rache. Im Jahr 2001 gab es niemanden, der die Vereinigten Staaten hätte zurückhalten können.

Aber die USA könnten heute Israel zurückhalten. Es ist nicht realistisch zu erwarten, dass die Vereinigten Staaten auch nur versuchen werden, Israel von einem Angriff auf den Gazastreifen abzuhalten. Aber die Idee, Israel von blutigen und wahllosen Angriffen abzuhalten, die selbst nach den ohnehin schon kriminellen Maßstäben der israelischen Geschichte der Angriffe auf den Gazastreifen beispiellos sind, ist kaum abwegig.

Doch US-Präsident Joe Biden hat sich eindeutig für eine völlig entgegengesetzte Richtung entschieden. Selbst als israelische Panzer und Bodentruppen in den Gazastreifen eindrangen, gab es keine amerikanischen Bemühungen, diesen israelischen Angriff auch nur zu mildern, geschweige denn zu stoppen. Selbst nachdem Israel die Hälfte der Bevölkerung des Gazastreifens aufgefordert hatte, vom Norden in den Süden des Streifens umzuziehen – was die Vereinten Nationen sofort für unmöglich erklärten und Israel aufforderten, den Befehl zurückzunehmen – konnte der Sprecher des Weißen Hauses, John Kirby, nur sagen: „Das ist eine große Aufgabe“. Das grüne Licht aus Washington war sonnenklar.

Mit einem der wichtigsten Werkzeuge der Demokraten haben Biden und Antony Blinken mehrmals erklärt, dass die USA und Israel im Einklang mit den „Gesetzen des Krieges“ handeln, eine Aussage, die nicht nur in beiden Fällen eine nachweisliche Lüge ist, sondern auch in klarem Widerspruch zu den erklärten Absichten und Handlungen Israels seit dem brutalen Hamas-Angriff am Samstag steht. Sie haben auch gesagt, dass sie Israel auffordern, Zivilisten zu schützen.

Mit diesen Äußerungen machen Biden und Blinken einen falschen Unterschied zwischen Kriegsverbrechen auf der einen und rechtmäßigen Handlungen auf der anderen Seite, während sie in Wirklichkeit genau wissen, dass Israel abscheuliche Kriegsverbrechen begeht und im Begriff ist, noch Schlimmeres zu tun. Dies ist ein politisch sicherer Weg, diese Kriegsverbrechen nicht nur stillschweigend zu billigen, sondern auch zu decken.

Die Täuschung ist eklatant, und es ist ein Zeichen für den Erfolg der politischen Täuschung und die schüchterne Komplizenschaft der meisten Medien, dass sie weitgehend unhinterfragt weitergegeben wird. Israel hat in seiner 9/11-ähnlichen Wut den Gazastreifen von Lebensmitteln, Wasser, Strom und Gas abgeschnitten. Das ist ein eklatantes Kriegsverbrechen, eine kollektive Bestrafung. Dies geschah nicht im Stillen, denn die Erklärung von Verteidigungsminister Yoav Gallant, dass Israel dies tue – zusammen mit seiner Charakterisierung der Palästinenser als „menschliche Tiere“ – war laut und deutlich und wurde sogar in den Vereinigten Staaten ausführlich berichtet.

Israels Bombardierung des Gazastreifens seit Samstag hat Krankenhäuser, Schulen, Marktplätze, Moscheen, Unterkünfte, Wohnkomplexe und andere zivile Einrichtungen zum Ziel. Es wurden keine Anstrengungen unternommen, um auch nur ein einziges ziviles Todesopfer zu vermeiden. Israel hat die Bewohner des Gazastreifens aufgefordert, den Ort zu verlassen, doch die Bombardements sind überall zu hören. Einige versuchten, zum Rafah-Übergang nach Ägypten zu gelangen, dem einzigen Ausgang aus dem Gazastreifen, den Israel nicht kontrolliert und nicht abgeriegelt hat. Aber auch dort hat Israel bombardiert und dafür gesorgt, dass die Bewohner des Gazastreifens nirgendwo hin fliehen konnten. Und in jedem Fall haben viele den begründeten Verdacht, dass es sich um eine weitere ethnische Säuberungsaktion handelt und sie nie wieder zurückkehren dürfen.

Amerikaner, die alt genug sind, um sich an den 11. September zu erinnern, erkennen sicherlich die Wut, die Israel erfasst hat, und die Missachtung des zivilen Lebens, des Lebens der Anderen (insbesondere der dunkelhäutigen Anderen), die die Wut über einen so schrecklichen Angriff hervorruft. Aber das entschuldigt oder rechtfertigt keine Kriegsverbrechen. Schlimmer noch, die Vereinigten Staaten, die, so viel Mitgefühl sie im Moment auch für die Israelis empfinden mögen, hier nicht selbst das Opfer waren, können sich diesmal nicht hinter dieser Entschuldigung der Wut verstecken. Wir hätten der besonnene Freund sein müssen, der Unterstützung anbietet, aber versucht, unseren Verbündeten von unüberlegten Handlungen in der Hitze des Zorns zurückzuhalten.

Stattdessen haben wir, wenn auch wenig überraschend, dazu ermutigt. Wir haben Kriegsschiffe ins östliche Mittelmeer verlegt, um zu verhindern, dass sich Verbündete der Palästinenser einmischen (nur Israels Verbündete dürfen mitmachen). Wir haben noch mehr Waffen geliefert. Wir haben unsere Spitzenbeamten zur Koordinierung nach Israel entsandt. Vor allem aber haben wir absolut nichts getan, um unschuldige Palästinenser zu schützen, selbst wenn die Zahl der Toten in Gaza die abscheuliche Zahl der Toten und Verwundeten in Israel schnell eingeholt hat und sie, wenn Sie dies lesen, wahrscheinlich schon übertroffen haben wird. Biden und Blinken haben es nicht für nötig gehalten, dies zu erwähnen, ebenso wenig wie die mehr als 440 Kinder (zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels), von denen bekannt ist, dass sie in Gaza getötet wurden.

Wiederholung falscher Behauptungen

Biden ermutigt Israel nicht nur stillschweigend, Kriegsverbrechen zu begehen, er macht auch Überstunden, um die Amerikaner zur Unterstützung dieser Verbrechen anzustacheln.

Auf der Grundlage eines israelischen Reporters, der sich auf einen als Aufwiegler bekannten Siedlerführer berief, kursierte das unbewiesene Gerücht, dass etwa vierzig israelische Babys bei einem Angriff der Hamas enthauptet worden seien. Das Gerücht wurde von Netanjahus Büro gestützt und schließlich sogar von CNN als „bestätigt“ gemeldet, als ich den Bericht sah.

Das Problem ist, dass es dafür überhaupt keine Beweise gibt. Sowohl das israelische Militär als auch die Soldaten, die den Kibbuz Kfar Aza, in dem diese Gräueltat stattgefunden haben soll, durchkämmt hatten, konnten das Gerücht nicht bestätigen. Es ist nicht glaubhaft, dass Soldaten, die so etwas gesehen haben, Reportern gegenüber lügen würden. Nein, sie und auch ihre Vorgesetzten würden sich beeilen, dies zu bestätigen, um fast jede Maßnahme als Reaktion auf eine solch monströse Tat zu rechtfertigen.

Bei einem Rundtischgespräch, das Biden am Mittwoch mit führenden Vertretern der jüdischen Gemeinde abhielt, erzählte er ihnen nicht nur, dass dies tatsächlich geschehen sei, er erfand sogar eine Geschichte, indem er sagte: „Ich mache das schon seit langer Zeit. Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal … bestätigte Bilder von Terroristen sehen würde, die Kinder enthaupten“.

Die Mitarbeiter des Weißen Hauses, die viel Zeit darauf verwenden müssen, die verrückten Aussagen ihres Chefs zurückzunehmen, ruderten schnell zurück, aber sie hatten nicht viel zu bieten. Sie bestätigten, dass Biden keine Beweise, keine Bilder gesehen hatte. Er hatte einfach nachgeplappert, was ihm von Netanjahus Leuten und israelischen Nachrichtenberichten erzählt worden war. Die Verantwortungslosigkeit der Wiederholung unbelegter Gerüchte in einer Situation, in der Kriegsverbrechen stattfinden, ist unermesslich.

Noch beunruhigender ist Bidens Behauptung, er habe gesehen, was er nicht gesehen hat. Wenn er darüber gelogen hat, ist das schlimm genug. Aber was, wenn er sich „geirrt“ hat? Was, wenn er nicht unterscheiden konnte zwischen dem, was er gesehen hatte, und dem, was ihm von einer höchst zweifelhaften Quelle erzählt worden war? Das scheint wahrscheinlicher, als dass er absichtlich eine Lüge erzählt hat, die so leicht zu entlarven war.

Darüber sollten wir alle einmal nachdenken. Die Regierung Biden hat stillschweigend grünes Licht für Kriegsverbrechen gegeben und ihre Doppelzüngigkeit zur Deckung dieser Verbrechen eingesetzt. Sie hat ihre eigene Feuerkraft in der Region stark erhöht. Sie hat sich den Iran zum Feind gemacht, der nichts mit diesem Angriff zu tun hatte, sondern weil er die Hamas unterstützt (würden wir akzeptieren, dass wir durch unsere Unterstützung Israels auch für Angriffe, sei es physischer oder finanzieller Art, offen sind?) Die gesamte Region des Nahen Ostens ist ein Krisenherd, an dem sich ein regionaler oder sogar ein globaler Konflikt entzünden könnte. Und es ist nicht der einzige, denn auch in der Ukraine bewegen wir uns auf einem schmalen Grat um einen globalen Konflikt herum.

All das wird von einem Mann gemanagt, der entweder gerade bewiesen hat, dass er nicht das Urteilsvermögen eines typischen Twitter-Nutzers hat, oder er hat einfach nicht mehr die Fähigkeit zu wissen, was real ist und was nicht. Die Gefahr, die Joe Biden darstellt, ist unvorstellbar und erschreckend, am unmittelbarsten für die Menschen in Gaza, aber auch für Israelis, Amerikaner und die ganze Welt.

Nicht nur Biden

Bei seiner Ankunft in Israel verstärkte Bidens Außenminister Antony Blinken die Propaganda noch weiter.

Blinken wiederholte den Vorwurf, die Hamas benutze Zivilisten als menschliche Schutzschilde, wobei er – wie immer – ignorierte, dass der Gazastreifen einer der am dichtesten besiedelten Orte der Welt ist und die Hamas zwangsläufig vom Gazastreifen aus operieren muss. Doch dieses Mal ist die Doppelzüngigkeit noch größer, denn Israel hat keinen Hehl daraus gemacht, dass es diesmal den gesamten Gazastreifen angreifen will. Benjamin Netanjahu selbst machte dies deutlich, indem er sagte: „Wir werden den Gazastreifen in eine verlassene Insel verwandeln. Zu den Bürgern von Gaza sage ich. Ihr müsst jetzt gehen. Wir werden jede einzelne Ecke des Streifens ins Visier nehmen“.

Netanjahu sagte dies natürlich in dem Wissen, dass die Bewohner des Gazastreifens nicht abreisen können, und in Kenntnis der Absicht, den Grenzübergang Rafah zu bombardieren. Dennoch behauptet Blinken, dass Israel darauf achtet, zivile Opfer zu vermeiden, obwohl dies bei früheren Angriffen auf den Gazastreifen nicht der Fall war, auch wenn Israel in diesen Fällen zumindest versuchte, den Anschein zu wahren, dass dies der Fall sei.

Wie sein Chef sprach auch Blinken so, als sei dies die Norm für Israel: „Wir Demokratien unterscheiden uns von Terroristen, indem wir einen anderen Standard anstreben, auch wenn es schwierig ist … Deshalb ist es so wichtig, jede mögliche Vorsichtsmaßnahme zu ergreifen, um zu vermeiden, dass Zivilisten zu Schaden kommen, und deshalb betrauern wir den Verlust jedes unschuldigen Lebens, von Zivilisten jeden Glaubens, jeder Nationalität.“

Israel hat seit langem verstanden, dass amerikanische Worte nichts bedeuten und nur seine Taten zählen. Diese Taten beinhalten nur gelegentlich Anreize für Israel, sein Verhalten zu ändern; solche Anreize sind jetzt nirgends zu sehen. Stattdessen ignorierte Blinken die schweren Verstöße Israels gegen internationales Recht, von denen Netanjahu und seine Schergen versprochen haben, dass sie erst der Anfang seien, und sagte: „Wir halten unser Wort – wir liefern Munition, Abfangjäger, um Israels Iron Dome aufzufüllen, sowie anderes Verteidigungsmaterial. Die ersten Lieferungen von US-Militärunterstützung sind bereits in Israel eingetroffen, und weitere sind auf dem Weg. Wenn sich Israels Verteidigungsbedarf weiterentwickelt, werden wir mit dem Kongress zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass er erfüllt wird.“ Es gab keinen Hinweis auf irgendeine Erleichterung für das palästinensische Volk, das die Hauptlast dieses Angriffs, den Blinken so enthusiastisch unterstützt, tragen wird.

Das Gespenst des Krieges heraufbeschwören

Nicht genug mit dem eskalierenden Gemetzel an der Zivilbevölkerung in Gaza, brach die Biden-Regierung auch noch ihre im letzten Monat getroffene Vereinbarung, Katar die Freigabe von 6 Milliarden Dollar iranischer Gelder für den Kauf von Lebensmitteln, Medikamenten und anderen humanitären Hilfsgütern zu gestatten.

Dies geschah, nachdem Biden dem parteiübergreifenden Druck des Kongresses nachgegeben hatte, der durch falsche Berichte über eine Beteiligung des Irans an dem Massaker der Hamas am vergangenen Wochenende geschürt worden war. Diese Berichte entbehren jeder Grundlage, weder in Bezug auf Beweise noch auf Logik. Die Art dieses Anschlags ist so, dass die Hamas kaum Hilfe von der anderen Seite des Kontinents brauchte, um ihn durchzuführen. Hätte die Hamas mit dem Iran zusammengearbeitet, wäre es sehr viel wahrscheinlicher, dass Israel davon Wind bekommen hätte. Nur die israelische und amerikanische Propaganda, die hinter allem die versteckte Hand des Iran sieht, sowie ihre Hybris, die Fähigkeiten der Hamas weiterhin zu unterschätzen, stützen diese Schlussfolgerung.

Doch sowohl in der demokratischen als auch in der republikanischen Partei sind Kräfte auf diese diskreditierten Berichte aufgesprungen, die eine Anti-Iran-Agenda verfolgen, und Biden, der seine übliche politische Feigheit zeigte, hat sich ihrem Druck gebeugt. Das Ergebnis ist, dass die Spannungen mit dem Iran unnötigerweise wieder eskaliert sind und die Möglichkeit eines regionalen Krieges immer größer wird.

Aber es zeigt auch einmal mehr, dass man den Vereinigten Staaten nicht vertrauen kann, dass sie ihr Wort halten. In vielerlei Hinsicht wird dies die legitimen diplomatischen Bemühungen künftiger amerikanischer Regierungen noch mehr untergraben, als es Donald Trump getan hat, als er das Atomabkommen mit dem Iran einseitig und ohne Grund aufkündigte. Der Iran hat seinen Teil dieser jüngsten Vereinbarung eindeutig erfüllt und im Gegenzug für diese humanitäre Hilfe und die Freilassung mehrerer in den USA festgehaltener Iraner amerikanische Geiseln freigelassen. Wie werden Länder, ob Freund oder Feind, in Zukunft reagieren, wenn die USA ein Abkommen aushandeln? Sie werden wissen, dass man den Vereinigten Staaten nicht trauen kann, und wir werden nicht das Gegenargument anführen können, dass es nur der Ausreißer, der unberechenbare Trump, war, der diesen Zweifel aufkommen ließ.

All dies ergibt sich aus dem grundlegenden Rassismus und der Doppelzüngigkeit der Vereinigten Staaten gegenüber Palästina. Das hat nichts damit zu tun, den Angriff der Hamas in irgendeiner Weise zu verteidigen. Aber die Doppelmoral hier ist selbst nach den üblichen Maßstäben der amerikanischen Politik gegenüber Palästina und Israel eklatant.

Niemand, der auch nur einen Funken Realismus besitzt, erwartet von den USA, dass sie sich unter den gegenwärtigen Umständen völlig fair verhalten, und es ist nicht unvernünftig, dass die USA nach einem solch verheerenden Angriff auf Zivilisten ihrem Verbündeten Israel ihre warme Unterstützung anbieten, ungeachtet der Umstände der israelischen Besatzung und der langjährigen Verletzung der Rechte der Palästinenser. Darüber haben sich in der Tat nur wenige beschwert. Vielmehr ist es die Gleichgültigkeit, ja Feindseligkeit gegenüber den Palästinensern, die so anstößig ist.

Und das nicht nur in diesem Augenblick. Nehmen wir zum Beispiel diese Worte von Blinken: „Der Hunger darf nicht zur Waffe werden“. Er forderte die Welt auf, „Maßnahmen zu ergreifen, um den Einsatz von Nahrungsmitteln als Kriegswaffe und das Aushungern von Zivilisten als Taktik der Kriegsführung zu beenden“.

Das war es, was Blinken dazu zu sagen hatte, dass Russland die Möglichkeit der Ukraine, Getreide über das Schwarze Meer zu verschiffen, unterbrochen hatte und später beschloss, das Abkommen, das den Export ukrainischen Getreides ermöglichte, nicht zu verlängern. Aber wenn Israel nicht nur Lebensmittel, sondern auch Wasser und alle Stromquellen blockiert, schweigt Blinken und bietet Israel seine volle Unterstützung an.

Hier geht es nicht nur um Heuchelei. Es ist eine gigantische Ungerechtigkeit. Und es zeigt einmal mehr, wie wenig Wert die Amerikaner dem Leben der Palästinenser beimessen. Darin werden sie von ihren europäischen Amtskollegen unterstützt. Letztes Jahr rief die Chefin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, Russland auf den Plan und sagte: „Lebensmittel sind jetzt Teil des Terrorarsenals des Kremls, und das können wir nicht tolerieren.“ Aber für Israel gibt es nur Unterstützung.

Als ich anfing, diesen Artikel zu schreiben, sah ich, wie die Zahl der Opfer im Gazastreifen in die Höhe schoss, und stellte fest, dass sie bald die erschreckende Zahl der israelischen Opfer übertreffen würde. Inzwischen hat sie die israelische Gesamtzahl übertroffen, obwohl auch diese Zahl, wenn auch langsam, weiter ansteigt. Und wir stehen immer noch am Anfang des Ganzen. Es ist unerträglich, an das Blutbad zu denken, das wir erleben werden, wenn das alles vorbei ist.

Israel ist wütend, und wie im Jahr 2001 schlägt es in dieser Wut auf schreckliche Weise zu. Die weltweite Verwüstung, die die Vereinigten Staaten angerichtet haben, und die Millionen von Toten, die wir verursacht haben, haben uns nichts gelehrt. Heute haben wir die Gelegenheit, unseren Verbündeten trotz seines Nationalismus und seiner Apartheidpolitik daran zu hindern, das Gleiche wie wir zu tun. Aber wir haben nichts gelernt, und statt Israel zu bremsen, stacheln wir es an. Das ist das Vermächtnis von Joe Biden und Antony Blinken. Übersetzt mit Deepl.com

Mitchell Plitnick ist der Vorsitzende von ReThinking Foreign Policy. Zusammen mit Marc Lamont Hill ist er Autor von Except for Palestine: The Limits of Progressive Politics. Zuvor war Mitchell Plitnick Vizepräsident der Foundation for Middle East Peace, Direktor des US-Büros von B’Tselem und Co-Direktor der Jewish Voice for Peace.

Sie können ihn auf Twitter unter @MJPlitnick finden.

