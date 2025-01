https://english.almayadeen.net/news/Arts&Culture/propaganda-hiding-reality-of-gaza-genocide–us-director-mich



Propaganda verschleiert die Realität des Völkermords in Gaza: US-Regisseur Michael Moore

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Agenturen

7. Januar 2025

Michael Moore behauptet, dass „kein Filmemacher, Schriftsteller oder Künstler jemals die Geschichte seiner eigenen Auslöschung erzählen sollte“.

Auf diesem Foto vom 16. Mai 2016 nimmt Michael Moore an den 20. jährlichen Webby Awards im Cipriani Wall St. in New York teil. (AP)

Michael Moore, ein amerikanischer Regisseur und Produzent, hat starke Marketingbemühungen beschuldigt, den Völkermord und die ethnischen Säuberungen in Gaza zu verschleiern.

Moore thematisierte die anhaltende humanitäre Katastrophe in dem Film „From Ground Zero“, der von den palästinensischen Filmemachern Aws Al-Banna, Ahmed Al-Danf, Basil Al-Maqousi und Mustafa Al-Nabih gedreht wurde.

Der Film, der in den Vereinigten Staaten vertrieben wurde, besteht aus 22 Kurzfilmen, die von Dokumentarfilmen über Dramen und Action bis hin zu Animationen reichen.

In einem X-Post betonte der Regisseur, dass „kein Filmemacher, Schriftsteller oder Künstler jemals die Geschichte seiner eigenen Auslöschung erzählen sollte“, und beschrieb, wie palästinensische Filmemacher im vergangenen Jahr mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln einen Weg fanden, zu filmen.

Kein Filmemacher, Schriftsteller oder Künstler sollte jemals die Geschichte seiner eigenen Auslöschung erzählen müssen. Doch 22 mutige palästinensische Filmemacher haben im vergangenen Jahr in Gaza einen Weg gefunden, ihre Geschichte zu filmen, und zwar mit allen Mitteln, die sie aus den Trümmern ihrer Häuser und Städte bergen konnten. The… pic.twitter.com/6livD8qMuS

– Michael Moore (@MMFlint) 6. Januar 2025

Er bezeichnete die bloße Existenz des Beitrags als „filmisches Wunder“ und forderte die Öffentlichkeit auf, sich die Produktion anzusehen.

Moore kritisierte das Schweigen der Medien auf seiner Website und behauptete, dass die Geschichten aus Gaza nicht in den täglichen Nachrichtensendungen erzählt werden, da „Militärführer den Zugang verbieten, damit Journalisten und Filmemacher uns nicht die Wahrheit bringen können“.

Der Regisseur merkte an, dass wir, obwohl wir als Amerikaner gezwungen sind, den Völkermord zu finanzieren, „nicht miterleben dürfen, was Amnesty International und Human Rights Watch als Völkermord und ethnische Säuberung bezeichnet haben – Kriegsverbrechen, die jeden Tag in unserem Namen begangen werden“.

Er wies darauf hin, dass die Öffentlichkeit stattdessen Opfer einer „mächtigen Propagandakampagne“ sei, die darauf abziele, die 5 Millionen Menschen in den besetzten palästinensischen Gebieten zu entmenschlichen, die hinter Mauern und Stacheldraht eingesperrt seien, zum Verhungern gezwungen würden, wobei „fast jedes Krankenhaus und jede Schule in Gaza in Schutt und Asche gelegt und die Hälfte der Häuser des Gebiets in Schutt und Asche gelegt“ worden seien.

Der Film ist einer von 15 Nominierten für den besten internationalen Spielfilm bei den 97. Academy Awards 2017. Moore veröffentlichte die US-Vorführorte des Films und forderte die Menschen auf, ihn sich anzusehen, und versprach, dass er nicht enttäuschend sein werde.

„Israel“ stellt 150 Millionen US-Dollar bereit, um die internationale Wahrnehmung inmitten des Völkermords in Gaza zu beeinflussen

„Israel“ hat zusätzliche 150 Millionen US-Dollar für sein Propagandabudget für 2025 bewilligt, um die internationale Wahrnehmung seines Krieges gegen Gaza zu beeinflussen, wie die Nachrichten-Website Middle East Monitor letzte Woche berichtete.

Die Website wies darauf hin, dass diese erhebliche 20-fache Erhöhung der Mittel dazu dienen soll, Tel Avivs Darstellung zu untermauern, indem der Krieg gegen die belagerte Enklave als gerechtfertigt dargestellt wird, während der palästinensische Widerstand als „antisemitisch“ dargestellt und mit dem „Nazi“-Terrorismus gleichgesetzt wird.

Der Middle East Monitor fügte hinzu, dass die Entscheidung auch darauf abzielt, die islamfeindliche Rhetorik in europäischen Ländern zu verstärken, indem der palästinensische Kampf mit extremistischen Gruppen wie dem IS verglichen wird.

Laut der Nachrichten-Website besteht das übergeordnete Ziel dieser Bemühungen darin, die internationale Sympathie für die palästinensische Sache zu untergraben und die Unterstützung für die Verbrechen „Israels“ in Gaza zu stärken.

Der israelische Außenminister Gideon Sa’ar erklärte in Bezug auf das erweiterte Budget: „Die israelischen Propaganda-Bemühungen und der Bewusstseinskrieg haben seit Jahrzehnten nicht mehr die kritischen und lebensrettenden Ressourcen und Instrumente erhalten, die sie benötigen.“

Die israelische Propaganda, von Kritikern oft als Hasbara bezeichnet, umfasst Bemühungen der israelischen Regierung, Interessengruppen und privater Organisationen, die Wahrnehmung von „Israel“, seiner Politik und seines Handelns weltweit zu beeinflussen. Diese Kampagnen zielen darauf ab, ein positives Bild von „Israel“ zu fördern und die öffentliche Meinung und politische Entscheidungen in anderen Ländern zu beeinflussen.

Zu den wichtigsten Bestandteilen der israelischen Propaganda gehört es, auf Vorwürfe bezüglich der Behandlung von Palästinensern, militärischer Aktionen oder der Siedlungspolitik zu reagieren, indem sie als Verteidigungsmaßnahmen gegen Terrorismus oder existenzielle Bedrohungen dargestellt werden. Palästinenser oder Kritiker werden als voreingenommen, antisemitisch oder mit extremistischen Ideologien verbunden dargestellt, und Organisationen oder Einzelpersonen, die die Politik „Israels“ kritisieren, werden überwacht und diskreditiert.

„Israel“ setzt Social-Media-Kampagnen ein, um pro-israelische Narrative zu verbreiten, die sich oft an ein junges Publikum richten, und bildet ‚digitale Krieger‘ oder Basisaktivisten aus, die sich online für ‚Israel‘ einsetzen, und nutzt Partnerschaften mit Influencern und Prominenten, um das Image ‚Israels‘ zu fördern.

Es finanziert auch Initiativen wie Reisen für Journalisten, Studenten und Politiker nach „Israel“, um Sympathien für seine Sichtweise zu wecken. Kritiker warnen, dass die israelische Propaganda von der anhaltenden Apartheid, Besatzung und Gewalt in den palästinensischen Gebieten ablenkt.

