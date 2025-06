https://www.wsws.org/en/articles/2025/06/13/ttla-j13.html



Die deutsche herrschende Klasse zeigt Sympathie für Trumps diktatorische Pläne

Peter Schwarz

13. Juni 2025

Kanzler Friedrich Merz und Präsident Donald Trump im Oval Office [Foto: Bundesregierung/Steffen Kugler]

Vor einer Woche noch schmeichelte sich Kanzler Friedrich Merz im Oval Office bei Präsident Donald Trump ein, und die deutsche Presse lobte ihn dafür, dass er sich so gut mit dem rechtsextremen Tyrannen im Weißen Haus verstehe. Seitdem ist es unbestreitbar, dass Trump nicht nur ein Politiker mit faschistischen Tendenzen ist, sondern aktiv daran arbeitet, eine Militärdiktatur unter seiner persönlichen Kontrolle zu errichten.

Das ist die Bedeutung von Trumps Entscheidung, die Nationalgarde und Militäreinheiten nach Los Angeles und andere amerikanische Städte zu entsenden, um Massenabschiebungen von Migranten durchzuführen und jegliche Proteste brutal zu unterdrücken. Wie die WSWS erläutert hat, bereitet Trump bewusst einen weitreichenden Staatsstreich vor, um einen neuen diktatorischen Rahmen für die Herrschaft der Kapitalistenklasse zu schaffen.

Doch trotz dieses schleichenden Staatsstreichs, der sich vor aller Augen vollzieht, hat kein einziger führender deutscher Politiker seine Stimme erhoben oder auch nur eine Warnung ausgesprochen. Dieselben Politiker, die ihre Kriegsoffensive gegen Russland ständig mit „Freiheit“, „Demokratie“ und einer „regelbasierten Ordnung“ rechtfertigen, schweigen, während in den Vereinigten Staaten die Demokratie demontiert wird.

Viele hegen heimliche oder sogar offene Sympathien für Trump. Sie mögen seine Handelspolitik und den möglichen Austritt aus der NATO fürchten, aber sie betrachten sein brutales Vorgehen gegen Migranten und politische Gegner mit stiller Bewunderung und Neid. Das wird besonders deutlich, wenn man die Kommentare von Journalisten liest, die in der politischen Blase Berlins leben und eng mit führenden Politikern verflochten sind.

Einige verstehen sehr gut, was in Washington geschieht. Der erfahrene Journalist und Historiker Joachim Käppner schreibt in der Süddeutschen Zeitung, dass die amerikanische Demokratie „über zweieinhalb Jahrhunderte lang autoritären Versuchungen widerstanden“ habe, aber mit jeder Woche schwindet die Gewissheit, „dass die Demokratie nicht dauerhaft durch eine ungezügelte Exekutive geschwächt wird“. Der US-Präsident zeige, „dass er vor nichts zurückschrecken wird, um die von seinen Gegnern zu Recht befürchtete autoritäre Umgestaltung der Gesellschaft voranzutreiben“.

In einem Leitartikel seines New-York-Korrespondenten Marc Pitzke beschreibt auch Der Spiegel Trumps Vorgehen als „kalkulierten Schritt in Richtung autoritärer Herrschaft“. Trumps Ziel sei „eine dramatische Inszenierung seines Anspruchs auf absolute Macht, den er in allen Bereichen geltend macht“. Die nächsten Schritte könnten die Aktivierung des Insurrection Act und „die Ausrufung des Notstands zur Aussetzung der Wahlen“ sein.

Doch keiner der beiden Autoren zieht echte Schlussfolgerungen. Sie fragen nicht einmal, warum niemand ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Möchtegern-Führer im Weißen Haus einleitet – ein Verfahren, das gegen Richard Nixon und Bill Clinton wegen weitaus geringerer Vergehen angestrengt wurde. Solche Fragen zu stellen, würde bedeuten, sich mit der Demokratischen Partei auseinanderzusetzen, die – abgesehen von ein paar leeren Worten – keinen Widerstand gegen Trump leistet. Die Demokraten fürchten die aufkommende Massenbewegung weit mehr als eine autoritäre Diktatur, da sie dieselbe Finanzoligarchie vertreten wie Trump.

Sie kritisieren auch nicht die deutsche Regierung, die weiterhin enge Beziehungen zu Trump pflegt. Schließlich ist Käppners langjähriger Kollege Stefan Kornelius, der 37 Jahre lang für die Süddeutsche Zeitung schrieb, zuletzt als Leiter des Politredaktions, jetzt Sprecher der Bundesregierung und dafür zuständig, Merz‘ Politik der Öffentlichkeit zu verkaufen.

Andere Journalisten machen keinen Hehl aus ihrer Sympathie für Trump. Am auffälligsten ist Nikolas Busse, Auslandskorrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, dem Sprachrohr der Frankfurter Börse.

Busse fordert eine „differenzierte“ Sicht auf Trump. Man müsse unterscheiden zwischen seiner „neo-isolationistischen Außenpolitik“, die das Sicherheitsgefüge Europas in seinen Grundfesten erschüttere, und seinem Umgang mit „irregulärer Migration“. In letzterem Bereich verfolge Trump „einen grundlegenden Ansatz, der auch in Europa – sowohl in einzelnen Ländern als auch innerhalb der EU – an Boden gewinnt“. Dass Trump sich so gut mit Merz verstanden habe, schreibt Busse, „war nicht zuletzt auf den Kurswechsel in der Asylpolitik zurückzuführen, den der Kanzler umsetzen will“.

In einer Sprache, die an die rechtsextreme Alternative für Deutschland erinnert, schreibt er, dass es im Kern „darum geht, wie viel Migration die westlichen Länder tolerieren können“. Die Idee, dass jeder Mensch auf der Welt das Recht habe, sich überall niederzulassen, sei „einst eine linke Utopie“ gewesen. Nun sei sie in vielen westlichen Staaten Realität geworden – „eine Situation, die nicht unbegrenzt gut gehen kann“. Leider hätten sich die „traditionellen Regierungsparteien im Westen zu lange gegen diese Erkenntnis gewehrt“.

Die Zeit argumentiert ähnlich, auch wenn sie Trumps Verfolgung von Migranten nicht so offen unterstützt wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Stattdessen macht sie sowohl Trumps Wähler als auch die Demonstranten, die sich gegen seine Gestapo-Methoden wehren, für den Putschversuch verantwortlich.

„Trump wurde von einer Mehrheit gewählt, weil er versprochen hat, kriminelle Illegale auszuweisen“, behauptet Zeit-Redakteur Sascha Chaimowicz. Er wirft Trumps Gegnern vor, aufgrund vereinzelter, übertrieben dargestellter Gewalttaten noch mehr Menschen in Trumps Arme zu treiben.

„Die Bilder der Gewalt, die derzeit aus Los Angeles kommen, sind für viele Menschen nicht nur Nachrichten, sondern ein emotionaler Angriff auf ihr Sicherheitsgefühl“, schreibt Chaimowicz. „Wenn demokratische Politiker diese Bilder rhetorisch abtun und sich stattdessen auf die Debatte darüber konzentrieren, ob Trump die Demokratie abschafft, laufen sie Gefahr, einen zentralen Punkt zu übersehen: dass viele Menschen nicht wegen verfassungsrechtlicher Fragen wählen, sondern aus konkreten Ängsten heraus.“

Wir haben diese Argumentation schon einmal gehört: Nicht die Industriellen, die Hitler finanzierten, nicht die Politiker, die ihn an die Macht brachten, und nicht die Parteien, die 1933 für das Ermächtigungsgesetz stimmten, waren für seinen Aufstieg verantwortlich – sondern die Arbeiter, die sich den Nazis widersetzten und Angst unter den Eigentümern und der Kleinbourgeoisie schürten.

Die Nazi-Granden – Industriekapitäne, Richter, Professoren, Polizeichefs und Generäle –, die Hitlers Herrschaft sicherten und dann ihre Karrieren in der Nachkriegszeit in Westdeutschland fortsetzten, rechtfertigten sich alle damit, dass „das Volk“ Hitler unterstützt habe und sie lediglich Befehle befolgt hätten – eine abscheuliche historische Lüge.

Sowohl in den USA als auch international wächst der Widerstand gegen Trump und das von ihm repräsentierte kapitalistische System rapide.

Trump und andere rechtsextreme Politiker haben nur deshalb Wahlerfolge erzielen können, weil die Demokraten, Sozialdemokraten und sogenannten linken Parteien – zusammen mit den Gewerkschaften – jahrzehntelang eine soziale Umverteilung zugunsten der Reichen betrieben haben. Infolgedessen werden sie zutiefst verachtet. Im Gegensatz zu Mussolini oder Hitler führen Trump und seinesgleichen keine faschistischen Massenbewegungen von Kriegsveteranen und heruntergekommenen Kleinbürgern an. Trumps wahre Machtbasis ist eine Oligarchie von Multimilliardären, die durch die systematische Ausplünderung der Arbeiterklasse entstanden ist.

Genau deshalb unterstützen deutsche Politiker und Medien Trump oder versuchen, sich mit ihm zu arrangieren. Auch sie fürchten, dass die eskalierende kapitalistische Krise heftige Klassenkämpfe auslösen wird. Genau wie in den 1930er-Jahren reagieren sie mit Diktatur und Krieg. Die Merz-Regierung geht wie Trump gegen Migranten vor, um die demokratischen Rechte der gesamten Arbeiterklasse anzugreifen. Sie rüstet in einem seit Hitler nicht mehr gesehenen Ausmaß auf, um wachsende soziale Spannungen nach außen abzulenken und Eroberungskriege zu führen. Die SPD spielt dabei eine führende Rolle.

Der Widerstand wächst – und wird weiter wachsen. Die entscheidende Aufgabe besteht darin, diesen Widerstand mit einer sozialistischen Perspektive zu bewaffnen, die die internationale Arbeiterklasse im Kampf gegen den Kapitalismus und für eine sozialistische Gesellschaft vereint.

Übersetzt mit Deepl.com

