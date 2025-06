https://www.commondreams.org/opinion/israel-iran-international-law



US-Präsident Donald Trump verabschiedet sich von Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, als dieser nach einem Treffen am 7. April 2025 in Washington, D.C., das Weiße Haus verlässt.

(Foto: Alex Wong/Getty Images)

Israels unprovozierter Bombenangriff auf den Iran verstößt gegen das Völkerrecht. Punkt.

Trump selbst hat den Weg für diesen Krieg geebnet, indem er das Atomabkommen von 2015 aufgekündigt hat, aber jetzt muss er diese dreiste und rechtswidrige Militäraktion verurteilen – und nicht unterstützen.

Juan Cole

Informed Comment

13. Juni 2025

Die Regierung unter dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu hat am Donnerstag einen Krieg gegen den Iran begonnen und Einrichtungen im Zusammenhang mit dessen zivilem Atomprogramm in Natanz und Fordow bombardiert, aber auch Wohnhäuser in Teheran ins Visier genommen, in denen hochrangige Militärs des Regimes anwesend waren.

Wenn israelische Kampfflugzeuge Lagerbestände an nicht angereichertem Uran getroffen haben, haben sie radioaktiven Staub in die Luft geworfen, der bei der betroffenen Bevölkerung Lungenkrebs verursachen kann. Wenn sie angereichertes Uran getroffen haben, wäre das wie eine schmutzige Bombe. Israel selbst verfügt über mehrere hundert Atombomben und ist der Grund für das nukleare Wettrüsten im Nahen Osten, aber Tel Aviv und Washington ignorieren diesen Vorrat an Sprengköpfen, wenn sie das zivile Atomprogramm des Iran verurteilen (und nun versuchen, es zu zerstören), obwohl der Iran keine Bombe besitzt und kein westlicher Geheimdienst davon ausgeht, dass das Programm militarisiert wurde.

Trump hatte wiederholt signalisiert, dass er keinen israelischen Angriff wolle, aber Netanjahu scheint an der TACO-Theorie (Trump Always Chickens Out) über das Verhalten des Präsidenten festzuhalten.

Unter den Getöteten war der Stabschef der konventionellen Streitkräfte des Iran, Generalmajor Mohammad Hossein Baqeri. Das wäre so, als würde eine feindliche fremde Nation ein Wohnhaus in Washington, D.C., bombardieren, um (Gott bewahre) den Vorsitzenden der Vereinigten Stabschefs, Dan Caine, zu töten. Dann töteten die israelischen Bomber den Chef der Iranischen Revolutionsgarde (IRGC), Generalmajor Hossain Salami. Wir haben in den USA keine genaue Entsprechung zum IRGC, aber vielleicht wäre es so, als würde ein fremdes Land Steve Nordhaus, den Chef des National Guard Bureau, bombardieren. Ein weiterer hochrangiger IRGC-Offizier, Generalmajor Gholam Ali Rashid, wurde ebenfalls getötet. Die Israelis haben Fereydoun Abbasi, den Chef der Atomenergieorganisation des Iran, den Amtskollegen von Energieminister Chris Wright, ausgeschaltet.

Der Iran startete als Vergeltungsmaßnahme 100 Drohnen gegen Israel.

Netanjahu kündigte an, dass dies nur der Anfang einer mehrtägigen Kampagne sei.

Der iranische Atomprogramm wird von US-Geheimdiensten nicht als militärisches Atomwaffenprogramm eingestuft, sondern lediglich als ziviles Urananreicherungsprogramm. Das Land darf nach internationalem Recht Brennstoff für seinen von Russland gebauten Reaktor in Bushehr herstellen, weitere sind geplant. Der israelische Angriff verstößt somit gegen das humanitäre Völkerrecht.

Israel führt derzeit Krieg gegen die Menschen in Gaza, im Westjordanland, im Libanon, in Syrien, im Jemen, im Irak und im Iran, offenbar in dem Versuch, sich als regionale Hegemonialmacht zu etablieren und jeglichen regionalen Widerstand gegen seine Pläne zur ethnischen Säuberung der über 5 Millionen Palästinenser, die es militärisch besetzt hält, zu unterdrücken.

Netanjahu startete die Angriffe, um die Friedensverhandlungen zu vereiteln, die die Regierung von Präsident Donald J. Trump über Oman mit dem Iran führt, und schlug einen Tag vor dem geplanten Termin für die nächsten Gespräche zu. Trump hatte wiederholt signalisiert, dass er keinen israelischen Angriff wolle, aber Netanjahu scheint an der TACO-Theorie (Trump Always Chickens Out) über das Verhalten des Präsidenten festzuhalten. In seiner Ansprache an die Nation dankte er Trump ausdrücklich, in der Hoffnung, dass der Iran als Reaktion darauf Maßnahmen gegen Amerika ergreifen und Trump so in einen Krieg hineinziehen könnte, den er eindeutig nicht will.

Ironischerweise hat Trump selbst den Weg für diesen Krieg geebnet, indem er das 2015 vom UN-Sicherheitsrat mit dem Iran geschlossene Atomabkommen aufgekündigt hat, das den Iran effektiv daran hinderte, sein Programm jemals zu militarisieren. Der Iran hielt sich bis 2019, ein Jahr nachdem Trump den Vertrag aufgekündigt und „maximalen Druck” auf den Iran ausgeübt hatte, getreulich an seine Verpflichtungen. Wäre das Abkommen von 2015 in Kraft geblieben, ist es schwer vorstellbar, dass der Sicherheitsrat Netanjahus militärisches Abenteuer, das möglicherweise zu ernsthaften Sanktionen geführt hätte, hingenommen hätte.

Netanjahu hat mit diesem Angriff wahrscheinlich bis zu einem gewissen Grad „mit dem Hund gewedelt“, da seine Regierungskoalition wegen der Frage der Wehrpflicht für ultraorthodoxe Juden, von denen die meisten Netanjahu unterstützen, auseinanderzubrechen droht. Letztere wurde jedoch dazu gebracht, sich für die Wehrpflicht einzusetzen. Die ultraorthodoxen Juden machen heute etwa 14 % der Bevölkerung aus, aber bei der Gründung Israels waren es nur 2 %, und die Regierung von David Ben-Gurion versprach ihnen, dass sie statt Militärdienst zu leisten oder einer richtigen Arbeit nachzugehen, die Thora studieren dürften. Heute ist diese Gemeinschaft die ultimative Sozialhilfeempfängerin, und nicht-orthodoxe Israelis lehnen ihre Weigerung, Militärdienst zu leisten, zutiefst ab. Viele Ultraorthodoxe sind keine Zionisten und glauben nicht, dass ein Israel vor dem Erscheinen des Messias gegründet werden kann.

Ein Krieg mit dem Iran ist daher Netanjahus doppelter Versuch, den Ausbruch des Friedens zwischen dem Iran und den USA zu verhindern und Versuche zu vereiteln, seine Regierung im Inland durch ein Misstrauensvotum zu stürzen.

Netanjahu schätzt ganz klar, dass der Iran ein Papiertiger ist und Israel nicht wirklich Schaden zufügen kann, da Tel Aviv und Washington die meisten iranischen Drohnen und Raketen abfangen können und der Iran über keine nennenswerte Luftwaffe verfügt. Israel hat bereits die Macht der regionalen Verbündeten des Iran, wie beispielsweise der Hisbollah im Libanon, eingeschränkt. Obwohl einige arabische Länder wie Saudi-Arabien den Angriff als illegal bezeichneten, wird in Riad niemand Tränen darüber vergießen, dass der Iran einen Dämpfer erhalten hat.

Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass die israelischen Angriffe mehr bewirken können, als das iranische Urananreicherungsprogramm zurückzuwerfen, da das Land mittlerweile über eine große Zahl von Atomwissenschaftlern verfügt, sein eigenes Uran hat und das aufgebaute Know-how wahrscheinlich nicht ausgelöscht werden kann. Netanjahu hat keine langfristige Vision für seine Beziehungen zum Nahen Osten, sondern folgt den faschistischen Rezepten des faktischen Gründers seiner Likud-Partei, Vladimir Jabotinsky, der forderte, dass die jüdischen Siedlerkolonisten in Palästina (er verwendete diese Terminologie) jede Opposition hart bekämpfen und vernichten sollten. Diese Philosophie hat zu einem jahrzehntelangen Katz-und-Maus-Spiel geführt, das das israelische Militär mit den Ländern und Völkern der Region spielt. Es hat Israel nicht sicherer gemacht, aber Netanjahu reich und mächtig.

Übersetzt mit Deepl.com

