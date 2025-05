Die dunklen Architekten der KI: Palantir, USAID und die Pipeline der Alt-Right-Bewegung Mnar Adley

https://www.mintpressnews.com/ais-dark-architects-palantir-usaid-and-the-alt-right-pipeline/289146/

Mnar Adley

28. Mai 2025

Wir leben in turbulenten Zeiten. US-Medien und Politiker sind damit beschäftigt, Syrien zu zerstückeln, eine einst stolze Nation zu balkanisieren und Israels Versuche zu unterstützen, den gesamten Süden des Landes zu annektieren.

Israel hat seinen Fokus auf das Westjordanland und sogar noch weiter verlagert, und es kursieren Gerüchte über einen größeren Krieg gegen den Libanon und den Iran. Diese Stimmung wird von pro-amerikanischen und pro-israelischen Medien auf der ganzen Welt unterstützt.

Die großen Gewinner eines solchen Krieges wären der hochtechnisierte US-Militärindustriekomplex, der mit der Lieferung der Maschinen, die die israelische Kriegsmaschinerie benötigt, um ihren zerstörerischen Kurs fortzusetzen, Milliarden verdienen würde – Unternehmen wie Palantir, Raytheon und Lockheed Martin. Und doch ist kürzlich bekannt geworden, dass viele der Medien, die die imperialen Ambitionen der USA und Israels so lautstark unterstützen, in Wirklichkeit stillschweigend von der US-Regierung über USAID finanziert werden.

Zu Gast bei MintCast-Moderatorin Mnar Adley sind heute Robert Inlakesh und Alan MacLeod, um über all dies zu sprechen. Robert ist politischer Analyst, Journalist und Dokumentarfilmer. Er hat aus den besetzten palästinensischen Gebieten berichtet und dort gelebt und ist Autor des kürzlich erschienenen Artikels „Palantir-CEO Alex Karp verbündet sich mit der Alt-Right, um Kritiker Israels zu zensieren“, über den er heute spricht.

Alan ist leitender Redakteur bei MintPress News. Nach seiner Promotion im Jahr 2017 veröffentlichte er zwei Bücher: „Bad News From Venezuela: Twenty Years of Fake News and Misreporting“ und „Propaganda in the Information Age: Still Manufacturing Consent“. Heute sprach er über die Ergebnisse seines jüngsten Artikels „USAID Falls, Exposing a Giant Network of US-Funded ‚Independent‘ Media“.

Die Besetzung Palästinas durch Israel stützt sich in hohem Maße auf Hightech-Ausrüstung und modernste Technologie, darunter künstliche Intelligenz und Gesichtserkennungskameras. Eine der dystopischsten Waffen, die Israel entwickelt hat, ist ein KI-gesteuertes Robotergewehr, das an Kontrollpunkten in ganz Palästina installiert ist. Normale Menschen, die die Kontrollpunkte passieren, zittern vor Angst, während ein automatisiertes System, das jeden sofort töten kann, den es auswählt, sie überwacht.

Ein Großteil der Technologie, die Israel für die Durchführung seiner Kriege benötigt, stammt vom US-Technologieunternehmen Palantir. Auf dem Höhepunkt der Angriffe auf Gaza gab Palantir bekannt, dass es eine neue „strategische Partnerschaft“ mit dem israelischen Verteidigungsministerium eingegangen sei, um „Technologie zur Unterstützung der Kriegsanstrengungen des Landes zu liefern“. „Beide Parteien haben vereinbart, die fortschrittliche Technologie von Palantir zur Unterstützung von kriegsbezogenen Missionen einzusetzen“, sagte Josh Harris, Executive Vice President des Unternehmens, und fügte hinzu: „Diese strategische Partnerschaft zielt darauf ab, das israelische Verteidigungsministerium bei der Bewältigung der aktuellen Situation in Israel maßgeblich zu unterstützen.“

Der Gründer von Palantir, Peter Thiel, gilt als einer der einflussreichsten Männer in Washington, D.C. Der Oligarch aus dem Silicon Valley hat enge Verbindungen zur CIA und zum militärisch-industriellen Komplex und ist einer der mächtigsten Geldgeber der Republikanischen Partei. Vizepräsident J.D. Vance ist ein Protegé von Thiel. Die beiden lernten sich kennen, als Vance noch auf dem College war. Von dort aus verschaffte Thiel Vance 2013 seinen ersten Job. Zwei Jahre später trat Vance in seine Risikokapitalfirma ein, und 2020 stellte er ihm das Startkapital für die Gründung seiner eigenen Investmentgruppe zur Verfügung.

Im Jahr 2021 kandidierte Vance für den Senat und wurde von Thiel, der seine politische Karriere bis ins Weiße Haus begleitet hat, mit 15 Millionen Dollar finanziert. Heute halten Vance und Trump nicht nur die Zügel des gigantischen US-Militärbudgets in der Hand, sondern entscheiden auch über die Ausrichtung der US-Außenpolitik. Während die Entscheidungen der neuen Regierung vielen geschadet haben, wurden Thiels Interessen stets auf ganz besondere Weise berücksichtigt.

