Livestream: Warum Irland das Palästina Europas ist

Ali Abunimah

The Electronic Intifada Podcast

27. Mai 2025

Am Freitagmorgen fuhr ich auf der Autobahn M1 in Richtung Flughafen Dublin. Auf einer Brücke über der Straße winkten ein halbes Dutzend Menschen mit großen palästinensischen Flaggen und Transparenten.

Als ich später einem irischen Freund eine Nachricht über das Geschehen schickte, antwortete er: „Das machen sie fast jeden Morgen, damit die Menschen ihren Tag mit Gedanken an Palästina beginnen. Viele hupen, um ihre Unterstützung zu zeigen.“

Ich war einer von denen, die hupten und jubelten. Das war der Höhepunkt einer emotionalen und aufbauenden Woche, in der ich am 17. Mai an der Nationalen Marsch für Palästina der Irland-Palästina-Solidaritätskampagne in Dublin teilgenommen hatte – zeitgleich mit der jährlichen Gedenkfeier zur Großen Hungersnot.

Es war eine von Dutzenden Aktionen, die jeden Tag in Städten und Gemeinden im ganzen Land stattfinden.

Das Gefühl der Liebe und Unterstützung war unvergleichlich, als Menschen aus ganz Irland uns auf der Straße erkannten, mich und Abubaker Abed begrüßten und ihre Wertschätzung für die Beiträge des Teams von The Electronic Intifada zum Ausdruck brachten.

Wir fühlten uns wirklich willkommen.

Es war bewegend und faszinierend, Eman Alhaj Ali und Abubaker zuzuhören, wie sie von der Kundgebungsbühne aus leidenschaftlich zu einer Menschenmenge von Tausenden sprachen.

„Ich hätte nie gedacht, dass dies meine Geschichte in meinen Zwanzigern sein würde, aber hier bin ich, wie viele andere Palästinenser auch, und stelle Fragen, auf die es keine klaren Antworten gibt“, sagte Eman.

„Werden wir den Tag erleben, an dem Gaza frei ist? Werden wir mehr sein als nur Überlebende? Wir fordern unsere Rechte, wir verlangen keine Wunder. Und trotz allem gibt es noch Hoffnung.“

Am 22. Mai saßen Abubaker und ich in Dublin zusammen, um mit The Electronic Intifada Livestream zu sprechen – etwas, das noch vor wenigen Wochen unmöglich schien. Und es war mein erster Auftritt als Gast im Livestream, nicht als Co-Moderator.

Abubaker sprach über seine schwierige, aber notwendige Entscheidung, Gaza zu verlassen.

Und wir sprachen über den wachsenden Druck in der irischen Bevölkerung, endlich das Gesetz über die besetzten Gebiete zu verabschieden und andere konkrete Maßnahmen zu ergreifen, um Israels Völkermord zu stoppen (mehr dazu weiter unten!).

„Es war absolut überwältigend und fühlte sich wie zu Hause an“, sagte Abubaker über seine Teilnahme an der Kundgebung. Die Solidarität, die Unterstützung und das Bewusstsein für die Situation in Gaza, die er erlebt hat, rechtfertigen es, Irland als „Palästina Europas“ zu bezeichnen.

Ich sprach darüber, dass die Palästinenser nicht nur in der heutigen Solidaritätsbewegung große Hoffnung finden können, sondern auch in Irlands eigenem Kampf gegen den britischen Kolonialismus und die Besatzung.

Die Gedenkstätten für den Osteraufstand von 1916 gegen die brutale britische Herrschaft erinnerten mich daran, dass dieser heldenhafte Aufstand von den Kolonialherren brutal niedergeschlagen und seine Anführer grausam hingerichtet wurden.

Dennoch markierte der Osteraufstand den Beginn des Endes der britischen Herrschaft in den meisten Teilen des Landes, das nur wenige Jahre später kommen sollte.

Den gesamten Livestream vom 22. Mai können Sie oben in diesem Artikel ansehen.

EU „überprüft“ Handelsabkommen mit Israel

Die Sendung begann mit den Nachrichten der stellvertretenden Redakteurin Nora Barrows-Friedman, während die schrecklichen Massaker Israels unaufhörlich eskalieren.

In seinem Bericht über den Widerstand analysierte der Redakteur Jon Elmer einen komplexen Hinterhalt im Gazastreifen im Stadtteil Shujaiya, während jemenitische Streitkräfte ihre Raketenangriffe auf Israel auf den Hafen von Haifa ausweiteten.

Die von Nora und dem Mitherausgeber Asa Winstanley moderierte Sendung enthielt ein Interview mit dem in London ansässigen irischen Anwalt Franck Magennis, der – wie er es ausdrückte – über „die Krise des Zionismus und einige der Möglichkeiten, wie wir ihr in englischen Gerichtssälen und darüber hinaus begegnen“ sprach.

Ebenfalls diskutiert wurde die Ankündigung der Europäischen Union von letzter Woche, ihr Assoziierungsabkommen mit Israel zu überprüfen, ein Pakt, der Tel Aviv enorme Handels- und andere Vorteile verschafft.

Diese längst überfällige Maßnahme wird weithin als zu wenig und zu spät angesehen, doch sie ist dennoch ein Zeichen dafür, dass der Status quo nicht aufrechterhalten werden kann, während Israel in Gaza das begeht, was viele inzwischen offen als Holocaust bezeichnen.

In Irland in Sicherheit

Sowohl Eman Alhaj Ali als auch Abubaker Abed haben während des Völkermords regelmäßig Beiträge für The Electronic Intifada verfasst.

Sie gehören zu einer Gruppe von Studenten, die Stipendien in Irland erhalten haben, und sind enge Verwandte von irischen Staatsbürgern – insgesamt etwa zwei Dutzend Menschen –, die die Regierung in Dublin im April aus Gaza evakuieren konnte.

Während meines Besuchs hatte ich Gelegenheit, viele der Studenten privat zu treffen und ihre Geschichten zu hören.

Sie haben einen langen Weg vor sich, um das Genozid, den sie überlebt haben, zu verarbeiten – eine Aufgabe, die dadurch erschwert wird, dass die Massaker Israels weiter eskalieren und sie keinen Moment lang frei sind von der verzweifelten Sorge um ihre Familien, die noch in Gaza sind.

Aber ich bin mit dem beruhigenden Gedanken zurückgekehrt, dass sie zumindest in Sicherheit sind und sich in einem Land willkommen fühlen, in dem sie die Möglichkeit haben, ihr Studium abzuschließen.

Die Iren fordern Taten, keine Worte

Man hört oft, dass die irische Regierung in Bezug auf Palästina besser ist als die meisten anderen.

Und rhetorisch gesehen – zumindest unter den Ländern der Europäischen Union – ist das zweifellos richtig.

Aber fast alle, mit denen ich in Dublin gesprochen habe, äußerten sich frustriert darüber, dass die Regierung Worte als Beruhigungsmittel benutzt, um konkrete Maßnahmen zu vermeiden, mit denen Israel zur Rechenschaft gezogen werden könnte.

Bei der Demonstration am Samstag traf ich zwei langjährige Aktivistinnen, Catherine Daly und Dee O’Shea.

O’Shea startete eine Petition – die derzeit mehr als 53.000 Unterschriften hat –, in der sie die irische Regierung auffordert, das Gesetz über besetzte Gebiete zu verabschieden.

Das von Senatorin Frances Black eingebrachte Gesetz würde jeglichen Handel mit Waren oder Dienstleistungen mit Israels illegalen Kolonien in den besetzten palästinensischen Gebieten verbieten.

Vor sechs Jahren passierte es problemlos die ersten Stufen in beiden Kammern des Oireachtas, dem irischen Parlament.

„In dieser Phase des Völkermords ist es unglaublich, dass Irland über ein wirkungsvolles Gesetz verfügt, das dem palästinensischen Volk helfen könnte und seit 2018 auf seine Verabschiedung wartet“, heißt es in der Petition.

„Es hat immense Anstrengungen vieler politischer, akademischer und juristischer Köpfe gekostet, den Gesetzentwurf bis zu seiner jetzigen Position im Gesetzgebungsverfahren zu bringen. Es gibt keine rechtliche Entschuldigung dafür, ihn weiter zu verzögern.“

Seit seiner ersten Verabschiedung haben aufeinanderfolgende irische Regierungen Ausreden gefunden, um den Gesetzentwurf nicht voranzubringen.

Minister haben behauptet – laut Experten unehrlich –, dass er gegen EU-Recht verstoßen würde.

Irische Regierung „verzögert“

O’Shea sagte mir, dass die neueste Taktik der Regierung darin bestehe, Dienstleistungen aus dem Geltungsbereich des Handelsverbots für Siedlungen herauszunehmen und das Gesetz über die besetzten Gebiete nur auf den Handel mit materiellen Gütern zu beschränken.

Das würde eine riesige Lücke schaffen, die einen Großteil seiner Wirkung zunichte machen würde.

Simon Harris, Irlands Außenminister und stellvertretender Premierminister, spürt jedoch den Druck der Öffentlichkeit.

Letzte Woche sagte er dem irischen Staatsfernsehen RTE, dass er versuche, das Gesetz voranzubringen.

„Ich habe keinerlei politische Meinungsverschiedenheiten mit denen, die Dienstleistungen in das Gesetz aufnehmen wollen. Ich bin jedoch der Ansicht, dass dies rechtlich nicht möglich ist“, erklärte er.

Der Vorsitzende der Grünen, Roderic O’Gorman, der bis Januar Minister in der vorherigen irischen Regierung war, bestreitet dies jedoch.

„Der Generalstaatsanwalt hat im Juli letzten Jahres eine sehr detaillierte Bewertung des Gesetzentwurfs von Senatorin Frances Black vorgelegt“, erklärte O’Gorman Anfang dieses Monats gegenüber RTE, betonte jedoch, dass „in seinem sehr detaillierten Rechtsgutachten kein Hinweis auf ein Problem im Zusammenhang mit Dienstleistungen enthalten war“.

Laut O’Gorman und anderen Beobachtern nutzt die derzeitige Regierung dieses Thema als weitere Verzögerungstaktik.

Harris wollte sich auch nicht dazu verpflichten, das Gesetz vor der Sommerpause des irischen Parlaments in die letzten Phasen zu bringen – eine mangelnde Dringlichkeit, die die Bürger angesichts der täglich eskalierenden Gräueltaten Israels entsetzt.

Dee O’Shea verlässt sich nicht auf Harris‘ hochqualifizierte Zusagen, um das Gesetz über die besetzten Gebiete voranzubringen.

„Irland kann es sich nicht leisten, jetzt in Bezug auf das Gesetz nachzulassen“, schrieb sie mir per E-Mail. „Wir sind so nah dran, und die Einbeziehung von Dienstleistungen ist unerlässlich.“

„Simon Harris sagt jetzt auch, dass es erst nach der Sommerpause in Kraft treten wird, was bedeutet, dass es frühestens im Herbst soweit sein wird, wenn überhaupt“, fügte O’Shea hinzu.

„Das ist inakzeptabel. Die Bewegung sieht diese Fragen als eine Verwässerung ihrer potenziellen Wirkung und als Fortsetzung der Verzögerungstaktik.“

O’Shea fordert die Menschen in Irland auf, weiterhin darauf zu bestehen, dass sowohl Waren als auch Dienstleistungen einbezogen werden und dass Harris das Gesetz vor der Sommerpause im Juli durch das Parlament bringt.

Irland erkennt Gräueltaten in Gaza als „Völkermord“ an

Am bedeutendsten ist vielleicht, dass Harris in seinem RTE-Interview die Aktionen Israels gegen die Palästinenser in Gaza als „Völkermord“ bezeichnete.

Dieser Begriff hat rechtliches Gewicht, da Irland als Unterzeichner der Völkermordkonvention verpflichtet ist, Völkermord zu „verhindern und zu bestrafen“, einschließlich des „Versuches des Völkermords“ und der „Beihilfe zum Völkermord“.

Nachdem Harris dieses Wort ausgesprochen hat, kann er nicht mehr behaupten, der irische Staat wisse nicht, dass in Gaza Völkermord begangen wird, und dass er verpflichtet ist, alles in seiner Macht Stehende zu tun, um das Massaker zu stoppen.

Aktivisten in Irland geben sich keiner Illusion hin, dass ihr Land allein Israels Völkermord stoppen kann. Aber viele sagten mir, dass sie glauben, dass Irland durch entschlossenes Handeln das Eis brechen und ein Beispiel für andere Länder setzen wird, dem sie schnell folgen werden.

Das Potenzial ist enorm und der Einsatz könnte nicht höher sein.

Sie können die Sendung auf YouTube, Rumble oder Twitter/X ansehen oder auf Ihrer bevorzugten Podcast-Plattform anhören.

Tamara Nassar hat die Sendung produziert und Regie geführt. Michael F. Brown hat bei der Vorproduktion mitgewirkt und Eli Gerzon bei der Postproduktion.

Frühere Folgen des Livestreams von The Electronic Intifada können auf unserem YouTube-Kanal angesehen werden.

Übersetzt mit Deepl.com

