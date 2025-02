https://strategic-culture.su/news/2025/01/31/euro-lackeys-pandering-trump-will-escalate-nato-conflict-with-russia/



Europäische Lakaien, die sich Trump anbiedern, werden den Konflikt der NATO mit Russland eskalieren lassen

Finian Cunningham

31. Januar 2025

Die europäischen Lakaien, die sich dem größenwahnsinnigen Trump anbiedern, könnten den Konflikt mit Russland noch viel schlimmer machen.

Es ist eine schlechte Kombination. Ein angeschlagener US-Präsident mit territorialen Expansionsgelüsten und einem sprunghaften Gemüt und europäische Politiker ohne Rückgrat, die nur allzu bereit sind, dem amerikanischen Rüpel nachzugeben.

Zu diesem giftigen Gebräu gesellen sich europäische Eliten, die so besessen russlandfeindlich sind, dass sie sich gegenseitig in den Rücken fallen würden, nur um den Stellvertreterkrieg gegen Russland auf Hochtouren zu halten.

Donald Trump, dessen Politik eher zu einem Mafia-Immobilienunternehmen passt, will sich Grönland sowie Kanada, den Panamakanal und alles andere, was ihm gefällt, unter den Nagel reißen. Er will Gaza „säubern“, zweifellos, um Strandgrundstücke an Millionäre zu verscherbeln.

Trump hat seine Absicht, Grönland zu annektieren, bekräftigt – notfalls mit militärischer Gewalt. Seine Äußerungen haben die dänische Führung in Panik versetzt, da sie befürchtet, dass der Präsident eine militärische Invasion des arktischen Inselgebiets anordnen könnte, das seit Jahrhunderten im kolonialen Besitz Kopenhagens ist.

Trump wiederholte frühere Drohungen und sagte am vergangenen Wochenende: „Ich weiß nicht wirklich, welchen Anspruch Dänemark darauf hat, aber es wäre ein sehr unfreundlicher Akt, wenn sie das nicht zulassen würden, denn es dient dem Schutz der freien Welt.“ (Nicht wie Amerikas gottgegebenes Recht auf Hawaii, Guam und Puerto Rico zum Beispiel.)

Beachten Sie, wie Trump seine imperialistischen Immobilieninteressen mit dem „Schutz der freien Welt“ rechtfertigt.

Berichten zufolge befinden sich die zierlichen Dänen wegen Trumps aggressiver Übernahme im „Krisenmodus“. Die dänische Premierministerin Mette Frederiksen unternahm am Dienstag eine Blitzreise durch europäische Hauptstädte, um die Solidarität der EU zu gewinnen. Sie traf sich zu dringenden Gesprächen mit dem deutschen Kanzler Olaf Scholz in Berlin, dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Paris und dem NATO-Generalsekretär Mark Rutte in Brüssel – und das alles an einem Tag.

Es ist schon komisch, wenn europäische Politiker, die niemand kennt, darüber sprechen, wie sie „Dänemark“ vor amerikanischen Bedrohungen seiner Souveränität und seiner extraterritorialen Grenzen „verteidigen“ wollen. Sie werden nichts dergleichen tun.

Der EU-Verteidigungskommissar Andrius Kubilius fasste sich ein Herz und sagte: „Wir sind bereit, unseren Mitgliedsstaat Dänemark zu verteidigen“, und berief sich dabei auf die Verteidigungsabkommen des europäischen Blocks – die nicht einmal das Papier wert sind, auf dem sie gedruckt sind. Wer hat überhaupt schon einmal von ihnen gehört?

Der finnische Außenminister ging noch weiter und sagte, dass jeder Angriff auf Grönland durch den kollektiven Sicherheitspakt der NATO, Artikel V, abgedeckt wäre.

Es ist eine unglaublich absurde Situation. Trump versetzt die Vereinigten Staaten und ihre europäischen Vasallen offenbar in einen Kriegszustand. Und das, nachdem europäische Politiker drei Jahre lang hysterisch vor einem angeblichen russischen Expansionismus gewarnt haben, der ihre Grenzen bedrohe. Nun kommt die unmittelbarste Bedrohung von dem führenden NATO-Mitglied, den USA.

Trumps Begehrlichkeit für Grönland hat natürlich zwingende Gründe. Das Gebiet macht etwa ein Fünftel der bestehenden Landmasse der USA aus und ist reich an unerschlossenen Öl- und Edelmetallerzen. Mit dem Abschmelzen der Polkappe ergeben sich fantastische Aussichten für Bohr- und Schifffahrtsrouten. Die USA unterhalten bereits seit dem Zweiten Weltkrieg mit „Erlaubnis“ Dänemarks eine kleine Militärbasis auf Grönland. Sollte Grönland ein integraler Bestandteil der Vereinigten Staaten werden, würde seine strategische Lage eine größere Raketenbedrohung für Russland und China darstellen.

Trotz aller Wichtigtuerei und Angeberei ist die Wahrscheinlichkeit gering bis gleich null, dass die unterwürfigen Europäer etwas tun werden, das auf eine militärische Konfrontation mit den USA hinausläuft.

Trump, der geborene Tyrann, weiß, dass er die europäischen Lakaien nach Belieben herumkommandieren, beschimpfen und herumschubsen kann – und sie werden alle eine Verdoppelung der Militärausgaben für amerikanische Waffen hinblättern – unter dem Vorwand, ihre NATO-Ausgaben auf 5 Prozent des BIP zu erhöhen, wie von Trump gefordert.

Viel wahrscheinlicher ist, dass die europäischen Lakaien einen schmutzigen Deal mit Trump abschließen werden. Dieser Deal würde die Abtretung Grönlands an die USA beinhalten, während Trump dazu gebracht wird, gegenüber Russland in der Ukraine-Frage auf Konfrontationskurs zu gehen.

Die Grönländer – 57.000 hauptsächlich Inuit-Ureinwohner – werden betrogen und Dänemarks Souveränität und Verteidigung werden von der EU verraten. Aber was soll’s? Die Grönländer werden von Dänemark seit Jahrzehnten wie rassisch minderwertige Untertanen behandelt, und die dänische Führungsschicht ist Washington gegenüber so unterwürfig, dass sie sich nicht ernsthaft über ein leises Wimmern und ein paar Zuckungen hinaus wehren wird.

Die EU-Russland-Feinde (die meisten Mitglieder der europäischen politischen Klasse) wollen den NATO-Stellvertreterkrieg gegen Russland am Laufen halten. In Brüssel und anderen europäischen Hauptstädten herrschte große Besorgnis darüber, dass Trump sich darauf vorbereitete, mit Russland ein Friedensabkommen über die Ukraine zu schließen, um den dreijährigen Krieg zu beenden.

Es ist bemerkenswert, dass die EU-Kommissarin für auswärtige Angelegenheiten, Kaja Kallas, in ihren Kommentaren zu Trumps Ambitionen in Grönland viel zurückhaltender war. Sie erklärte nicht, dass sie sich für die Verteidigung der Souveränität Dänemarks und der EU einsetzen werde. Stattdessen forderte Kallas die EU auf, bei den Verhandlungen mit dem neuen amerikanischen Präsidenten „transaktionaler“ zu sein.

Das heißt, einen Deal zu machen. Aber was für einen Deal?

Am selben Tag, an dem die dänische Ministerpräsidentin auf der Suche nach Solidaritätszusagen durch die europäischen Hauptstädte reiste, führte Kallas, die oberste Diplomatin der EU, ihr erstes Telefongespräch mit ihrem amerikanischen Amtskollegen, Außenminister Marco Rubio.

Bemerkenswerterweise stand das Thema Grönland und die dänische Souveränität laut Berichten nicht auf der Tagesordnung von Kallas und Rubio. Die Spitzendiplomaten sprachen über die Anwendung von „maximalem Druck“ auf Russland mit weiteren Wirtschaftssanktionen. Auf der Tagesordnung stand auch, wie die USA und die EU mit der angeblichen chinesischen Aggression im asiatisch-pazifischen Raum umgehen würden.

Das ist erstaunlich. Die Trump-Regierung verhält sich aggressiv gegenüber Dänemark und der EU, und dennoch hat die Spitzendiplomatin der EU die Angelegenheit nicht mit ihrem Amtskollegen angesprochen.

Kallas, die wie die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, von einer obsessiven Russophobie getrieben wird, kroch Rubio zu Füßen. Sie kommentierte ihr Gespräch als „gute Entscheidung“ und fügte hinzu: „Wir haben globale Themen besprochen, bei denen die EU und die USA die gleichen Interessen haben, darunter der Krieg Russlands in der Ukraine, der bösartige Einfluss des Iran und die Herausforderungen, die China mit sich bringt. Die EU und die USA sind gemeinsam immer stärker. Ich freue mich darauf, Sie bald zu treffen.“

Mit anderen Worten: Um es mit den Worten der ehemaligen US-Außenministerin und Ukraine-Putsch-Expertin Victoria Nuland zu sagen: „Scheiß auf Grönland und Dänemark!“

Rubio seinerseits begrüßte ‚die Verlängerung der EU-Sanktionen gegen Russland wegen seines Krieges gegen die Ukraine‘. Er forderte außerdem ‚mehr transatlantische Einheit und dass die europäischen Nationen mehr für Verteidigung ausgeben‘, was bedeutet, dass sie mehr überteuerte und überbewertete amerikanische Waffen kaufen sollen.

Die Redaktion von Euro News kommentierte, dass das Telefongespräch zwischen Kallas und Rubio „europäische Bedenken zerstreuen“ würde, dass die Trump-Regierung ein schnelles diplomatisches Ende des Krieges in der Ukraine anstrebe.

Trump scheint nun, da er Präsident ist, weniger ehrgeizig bei der Lösung des Ukraine-Konflikts zu sein als noch während seines Wahlkampfs. Seine Berater machen verhaltene Vorschläge für einen Waffenstillstand mit europäischen NATO-Friedenstruppen auf ukrainischer Seite – Vorschläge, die Moskau beunruhigen, da sie auf einen Mangel an Verständnis oder Willen für eine substanziellere Lösung in Form eines umfassenden Sicherheitsabkommens zwischen Russland und der NATO hindeuten.

Aus Gründen imperialistischer Habgier, Narzissmus und der Leichtigkeit, mit der man tief hängende Früchte pflücken kann, scheint Trump eher geneigt zu sein, sich Grönland zu schnappen, als sich auf komplexe Verhandlungen mit Russland einzulassen. Und die europäischen Lakaien werden Grönland und die dänischen „Prinzipien“ über Bord werfen, wenn dies bedeutet, den Fokus der NATO-Aggression auf Russland zu halten. Alles in allem ist es eine schlechte Kombination.

Die europäischen Lakaien, die sich dem größenwahnsinnigen Trump anbiedern, könnten den Konflikt mit Russland noch viel schlimmer machen. Dieser Stellvertreterkrieg stellt Russlands strategische Geduld auf die Probe und riskiert einen totalen Krieg, und die Euro-Russophoben provozieren unerbittlich einen Krieg.

